Jucătorilor de tenis li se interzice să joace în condiții de căldură extremă
Logos-Press, 22 decembrie 2025 19:15
Asociația Tenismenilor Profesioniști (ATP) a aprobat o regulă de suspendare a meciurilor atunci când temperatura atinge +32,2°C, care va intra în vigoare în 2026, informează Logos Press.
Acum 30 minute
19:15
Acum 2 ore
18:15
Fundația pentru Garantarea Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) intenționează să lanseze anul viitor o platformă online pentru a compensa depozitele bancare garantate în cazul unei crize bancare, a informat Logos Press.
Acum 4 ore
17:15
Ministerul Agriculturii și Industriei de Prelucrare a Alimentelor din MAIA a declarat că Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură AIPA a finalizat procesul de revizuire și aprobare pentru plată a cererilor de subvenție „pe kilogram de lapte” depuse în cadrul celei de-a șasea etape a plăților directe pentru sectorul zootehnic, a informat Logos Press.
16:15
Deputații din fracțiunile de opoziție din Parlament au introdus amendamente la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 în valoare de peste 45 de miliarde de lei, informează Logos Press.
Acum 6 ore
15:15
Curtea de Conturi a constatat deficiențe grave în mecanismul de subvenționare al Fondului național pentru agricultură și dezvoltare rurală (AIPA), care conduce în mod sistematic la angajamente fără sprijin financiar, deși planificarea mărimii fondului se încadrează în limitele bugetare”, a informat Logos Press.
14:15
Evaluarea impactului reformelor de reglementare realizate în Republica Moldova este semnificativ mai mare decât în multe alte țări, relatează Logos Press.
Acum 8 ore
13:15
TikTok a semnat acorduri cu trei investitori importanți – Oracle, Silver Lake și MGX – pentru a forma o nouă societate mixtă numită TikTok US, care va permite popularei platforme sociale video să continue să funcționeze în SUA, informează Logos Press.
12:15
În ciuda creșterii generale a economiilor cetățenilor în sistemul bancar, interesul pentru plasarea fondurilor în conturi este în scădere, ceea ce indică o scădere a încrederii și a rentabilității acestor economii, relatează Logos Press.
Acum 12 ore
11:15
În medie, prețul porumbului a crescut pe piața moldovenească cu 0,1 lei/kg pe parcursul a două decenii din decembrie, ceea ce s-a datorat mai degrabă ofertei limitate decât cererii sporite, informează Logos Press.
10:15
Cererea de noi produse financiare este în scădere din cauza stagnării veniturilor reale și a înăspririi condițiilor de creditare, a raportat Logos Press.
09:15
Constructorii ucraineni de drumuri livrează șoseaua ocolitoare Vulcănești înainte de termen # Logos-Press
Constructorii companiei ucrainene „Avtomagistral-Yug” au deschis circulația pe șoseaua ocolitoare a orașului Vulcănești, așteptată aici de o jumătate de secol, – informează Logos Press.
08:15
Principala prioritate a Strategiei naționale privind drogurile și dependențele pentru anii 2026-2032 în Republica Moldova va fi reducerea cererii și prevenirea implicării copiilor și tinerilor în consumul și traficul de droguri, relatează Logos Press.
Ieri
15:15
Gazoductul Trans-Adriatic (TAP) va deveni una dintre rutele cheie pentru livrările de gaze azere către Moldova și Ucraina, a raportat Logos Press.
13:15
Kremlinul a declarat disponibilitatea lui Putin pentru dialog cu Macron. Acest lucru a fost anunțat de secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov.
12:15
O parte din fluxurile de mărfuri către Ucraina trec temporar prin Moldova din cauza atacurilor intensive asupra infrastructurii și transportului în sudul Ucrainei, inclusiv distrugerea unui pod pe ruta Odesa-Reni peste râul Nistru, a raportat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:15
La 19 decembrie, Ministerul Energiei din Moldova a anunțat o licitație pentru construcția de centrale eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu sisteme obligatorii de stocare a energiei cu o capacitate de 44 MWh, informează Logos Press.
14:15
Licitația pentru dreptul de a închiria spații nerezidențiale municipale neutilizate, desfășurată la 19 decembrie, a alimentat bugetul orașului cu peste 328 de mii de lei, a informat Logos Press.
12:15
Guvernul intenționează să faciliteze accesul producătorilor locali pe piețele externe prin acordarea de asistență pentru participarea la expoziții, târguri internaționale, misiuni de afaceri și alte evenimente de promovare a produselor naționale, a raportat Logos Press.
10:15
Moldova va consolida cooperarea regională cu România, Ucraina și Comunitatea Energiei și va extinde utilizarea surselor regenerabile de energie.
19 decembrie 2025
19:30
Clubul francez de fotbal PSG a câștigat Cupa Intercontinentală după ce a învins Flamengo (Brazilia) la loviturile de departajare cu 2-1, repetând astfel recordul Barcelonei și al lui Bayern (Munchen), – informează Logos Press.
19:15
În Moldova, timpul de spitalizare pentru accidentul vascular cerebral a fost redus la jumătate, acesta fiind unul dintre rezultatele reformei spitalelor raionale, relatează Logos Press.
18:15
Construcția unei platforme industriale multifuncționale în Ceadîr-Lunga urmează să fie finalizată în primăvara anului 2026, cu o investiție totală de 36,5 milioane de lei, informează Logos Press.
17:15
Din 19 decembrie curent, Banca Națională a Moldovei a pus în circulație o monedă comemorativă „Moldova în zona unică de plăți în euro”, informează Logos Press.
16:15
Copiilor care se întorc în țară după ce au trăit în diaspora li se va oferi un program de integrare lingvistică, a relatat Logos Press.
15:15
Aeroportul Chișinău va fi extins cu aproximativ 5 mii de metri pătrați (+30%), iar investiția totală este estimată la 140-145 milioane de lei.
14:15
În perioada august-octombrie, piața cerealelor din Moldova a pierdut puternic în fața pieței semințelor oleaginoase în ceea ce privește cifra de afaceri. Floarea-soarelui și rapița, precum și produsele lor prelucrate, au fost cele care au contribuit cel mai mult la creșterea PIB-ului moldovenesc în a doua jumătate a anului 2025. Cu toate acestea, în noiembrie, cerealele au început să echilibreze soldul puternic negativ al pieței cu semințele oleaginoase.
13:15
Moldova și Ucraina sunt în favoarea implementării rapide a proiectului autostrăzii Ungheni-Chișinău-Odessa și a construcției podului Cosăuți-Iampol.
12:15
Un regim juridic special – starea de urgență economică – a fost introdus în regiunea transnistreană pentru 30 de zile. Consiliul Suprem regional a aprobat joi decretul relevant al șefului regiunii, Vadim Krasnoselski, în cadrul unei sesiuni extraordinare. Documentul va intra în vigoare la 6 ore de la promulgare.
11:15
Un proiect de lege privind introducerea unui moratoriu de 12 luni asupra colectării forțate a datoriilor micro și micilor producători agricoli a fost adoptat de Parlamentul Republicii Moldova în prima lectură, – informează Logos Press.
10:15
Guvernul moldovean va solicita Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru a finaliza reparația și reconstrucția a două drumuri de importanță strategică, informează Logos Press.
09:15
FMI nu vede loc pentru o relaxare suplimentară a politicii monetare în condițiile actuale de creștere a inflației de bază, îndemnând Banca Națională să fie prudentă, relatează Logos Press.
08:15
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) lansează un nou program pentru antreprenorii în devenire în 2026, care va include o parte de granturi, precum și formare în management, a raportat Logos Press.
18 decembrie 2025
19:15
Un premiu record de 655 de milioane de dolari pentru Cupa Mondială din 2026 a fost aprobat în cadrul reuniunii Consiliului Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA) de la Doha, Qatar.
18:15
Perioada de doi ani acordată pentru înregistrarea caselor individuale construite fără autorizație de construcție sau cu încălcarea condițiilor acesteia, prevăzută în normele actuale, ar trebui înlocuită cu o perioadă nedeterminată, a raportat Logos Press.
17:15
Consiliul Concurenței a amendat operatorul platformei Yandex Go și al aplicației Yandex Pro cu aproximativ 800.000 de lei pentru că nu a dezvăluit datele personale ale clienților în timpul unei investigații, informează Logos Press.
16:15
La sfârșitul lunii noiembrie, livrările externe de cereale de toate tipurile din Moldova s-au ridicat la puțin mai puțin de 95 de mii de tone, aproximativ 64% din volumul fizic al exportului acestui produs (mai mult de 60 de mii de tone) a revenit grâului, – informează Logos Press.
15:15
Salariile aprobate de guvern pentru 2026 au intrat în vigoare și sunt mai mici decât cererile sindicatelor, a raportat Logos Press.
14:15
Lista persoanelor care depun declarații de venit și de avere va include furnizorii de servicii audiovizuale, periodice, agenții de presă și organizații non-profit finanțate de la bugetul de stat și din proiecte de ajutor extern, a informat Logos Press.
13:15
Comisia Electorală Centrală a aprobat proiectul de buget pentru anul 2026 în sumă de 151.068,2 mii lei, adică mai mult de jumătate față de bugetul pentru anul 2025, informează Logos Press.
12:15
Moldova ocupă locul 66 în clasamentul Global Peace Index, numit și „indicele păcii”, fiind în scădere cu două rânduri față de anul trecut, informează Logos Press.
11:15
Potrivit Logos Press, va fi mult mai ușor pentru operatorii economici să obțină autorizații de mediu prin crearea unui ghișeu unic și prin digitalizarea procesului.
10:15
Guvernul a aprobat un nou regulament menit să optimizeze gestionarea și utilizarea bunurilor confiscate înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat (SFS), a informat Logos Press.
09:15
Ideea de a obliga comercianții cu amănuntul să păstreze pe rafturi cel puțin 50% din produsele naționale a atras critici dure din partea partidului PAS, aflat la putere, deputații avertizând cu privire la creșterea prețurilor, penuria de bunuri și riscurile pentru exporturi, a raportat Logos Press.
08:15
Două sate din raionul Telenești au primit 16 rezervoare de o tonă pentru colectarea apei de ploaie – ca o măsură de reducere a consumului de apă subterană și de adaptare la efectele schimbărilor climatice, a raportat Logos Press.
17 decembrie 2025
19:15
Sportivii moldoveni au stabilit recorduri naționale în mai multe discipline la Campionatul European de înot în bazin scurt desfășurat la Lublin (Polonia), informează Logos Press.
18:15
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în parteneriat cu Uniunea Europeană, oferă un nou pachet financiar de 10 milioane de euro pentru OTP Bank Moldova în cadrul liniei de credit EU4Business-BERD, informează Logos Press.
17:15
Producătorii de zahăr și de sfeclă de zahăr din UE solicită restricții privind importurile de zahăr brut pe piața europeană pentru nevoile rafinăriilor, informează Logos Press.
16:15
Cetățenii moldoveni nu vor avea prea mult de suferit de pe urma taxei pe colete, pe care guvernul intenționează să o introducă, deoarece aceasta va fi inclusă în prețul bunurilor, ceea ce o va face aproape invizibilă pentru cumpărători, – informează Logos Press.
15:15
Execuția bugetului asigurărilor sociale de stat pentru primele 11 luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un ușor deficit de 27,1 milioane de lei, înregistrând o ușoară abatere de la plan, informează Logos Press.
14:15
Consumatorii care au contractat un credit ipotecar pentru a-și achiziționa prima locuință vor putea beneficia de o deducere fiscală pentru dobânzile plătite. Beneficiul se va aplica creditelor ipotecare achiziționate începând din 2025, informează Logos Press.
