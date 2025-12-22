Creșterea prețului porumbului este modestă, dar constantă

09:15

Imobilul unei foste clinici veterinare din Ungheni a fost vândut la o licitație „pe creștere” organizată la Agenția Proprietății de Stat. La prețul de pornire al licitației de 550 mii lei, în timpul competiției dintre 17 ofertanți, prețul acestuia a crescut de mai multe ori – până la 1925 mii lei, transmite Logos Press.