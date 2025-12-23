Poliția a descins cu percheziții într-o localitate din Anenii Noi: Un bărbat și concubina sa, reținuți, fiind suspectați de omor
SafeNews, 23 decembrie 2025 15:50
Oamenii legii au descins marți, 23 decembrie, cu percheziții într-o localitate din raionul Anenii Noi, într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bărbat. În urma acțiunilor desfășurate, un bărbat și concubina acestuia au fost reținuți, fiind suspectați de omor. „În urma măsurilor speciale demarate, ofițerii de investigație au stabilit ca versiune de […]
• • •
Acum 10 minute
16:00
Fostul deputat PAS, Victor Spînu, a fost numit director adjunct la Agenți Servicii Publice. Informația a fost confirmată de Spînu pentru grupul de presă REALITATEA. El a precizat că este în noua funcție din data de 22 decembrie 2025. Victor Spînu a fost deputat PAS în legislatura a XI-a, 2021–2025. Înainte de a deveni deputat, a […]
16:00
Regimul fără vize cu Uniunea Europeană rămâne valabil pentru cetățenii Republicii Moldova # SafeNews
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize pentru călătoriile de scurtă durată în statele spațiului Schengen, după ce Comisia Europeană a adoptat, la 19 decembrie, cel de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei Europene, Republica Moldova a întreprins măsuri pentru implementarea recomandărilor […]
16:00
Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată” # SafeNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina şi a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de şovăială. Pentru a-l împiedica pe președintele rus Vladimir Putin să încerce un atac asupra unui stat membru al NATO, Ucraina trebuie să […]
Acum 30 minute
15:50
Poliția a descins cu percheziții într-o localitate din Anenii Noi: Un bărbat și concubina sa, reținuți, fiind suspectați de omor # SafeNews
Oamenii legii au descins marți, 23 decembrie, cu percheziții într-o localitate din raionul Anenii Noi, într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bărbat. În urma acțiunilor desfășurate, un bărbat și concubina acestuia au fost reținuți, fiind suspectați de omor. „În urma măsurilor speciale demarate, ofițerii de investigație au stabilit ca versiune de […]
Acum 2 ore
15:10
Premierul Alexandru Munteanu a declarat, la postul public Moldova 1, că neprimireauspendarea ultimei tranșe din actualul program cu Fondul Monetar Internațional nu a fost cauzată de incertitudinile din jurul reformei justiției sau de funcționarea structurilor anticorupție.Potrivit șefului Guvernului, FMI a încercat să înțeleagă procesele interne, însă expirarea ultimei tranșe a fost determinată de factori „mai […]
15:00
Republica Moldova a trecut în 2025 prin unul dintre cei mai dificili ani ai parcursului său european, dar a înregistrat, totodată, cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, potrivit Raportului de extindere al Comisiei Europene. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Oficiala a declarat, […]
14:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 23 decembrie 2025, o hotărâre care reglementează nivelul de zgomot al aeronavelor civile. Măsura are drept scop protejarea cetățenilor care locuiesc în apropierea pistelor și asigurarea unui mediu mai sigur și mai liniștit. Potrivit noilor reguli, nivelul mediu anual de zgomot va fi calculat pe baza datelor din ultimii […]
14:40
Rada Supremă a Ucrainei face primii pași pentru a stabili cum ar putea fi organizate alegeri pe timp de război. Potrivit președintelui legislativului, Ruslan Stefanciuk, noua lege, care va fi adoptată în viitorul apropriat, va fi aplicată doar la un singur scrutin. Proiectul va fi elaborat de un grup de lucru, format din reprezentanți ai […]
14:30
Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin # SafeNews
O instanţă rusă a ordonat marţi arestarea în lipsă a şahistului şi disidentului Gari Kasparov, acuzat de justificarea terorismului, ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina. „Instanţa a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul detenţiei sale în Rusia sau extrădarea sa […]
14:30
Dumitru Obadă a fost reales într-un nou mandat de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Evenimentul a avut loc astăzi, 23 decembrie, în cadrul unei ședințe a CSP. Ședința a fost prezidată de Rodica Ciobanu, în calitate de decan de vârstă din rândul membrilor Consiliului. „În urma desfășurării votului secret, Consiliul Superior al Procurorilor […]
14:20
Candidaturile a patru ambasadori, avizate de Comisia pentru politică externă: Mihai Mîțu în România, Petru Frunze în China, Victor Chirilă în Ucraina și Lorina Bălteanu în Franța # SafeNews
Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai țării. Astfel, Mihai Mîțu va fi desemnat Ambasador al Republicii Moldova în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Petru Frunze – în Republica Populară Chineză, iar Lorina Bălteanu – […]
14:20
Un nou model de permis de conducere va fi introdus în circulație în 2026, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Permisele actuale rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe ele. Potrivit ASP, noul model de permis a fost elaborat și aprobat în cadrul Programului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. Permisele vor fi […]
Acum 4 ore
13:10
Executivul a aprobat, astăzi, crearea de noi servicii și a actualizat mai multe Regulamente care vin să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane. Toate modificările urmăresc sporirea calității serviciilor oferite de stat și a accesibilității acestora. Pentru a sprijini […]
12:20
VIDEO | A 31-a aniversare a autonomiei găgăuze. Irina Vlah: În toți acești ani, găgăuzii au demonstrat nu o dată că sunt adevăraţi patrioţi, adepţi şi promotori activi ai statalităţii Republicii Moldova # SafeNews
Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează […]
Acum 6 ore
12:10
Chișinăuian de 53 de ani, acuzat de deținerea și distribuirea de materiale ilegale cu minori. Ce riscă # SafeNews
Un bărbat din Chișinău, în vârstă de 53 de ani, a fost trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, fiind acuzat că, timp de nouă ani, a descărcat, stocat și distribuit peste 5.500 de fișiere cu pornografie infantilă. Potrivit PCCOCS, bărbatul activa în domeniul radioelectronicii și ar fi folosit platforma […]
12:10
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat pentru escrocherie, după ce a participat la o schemă de înșelăciune prin telefon, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit anchetei, pe 6 august 2025, tânărul și alte persoane neidentificate au contactat victima, prezentându-se drept angajați ai unei bănci. Ei au susținut că persoane necunoscute încearcă să retragă bani […]
11:20
Poliția de Frontieră a depistat, în ultima săptămână, 17 cazuri de documente de călătorie cu semne clare de falsificare. Cazurile au apărut atât la intrarea, cât și la ieșirea din Republica Moldova. Potrivit autorităților, polițiștii au identificat documentele suspecte în timpul controalelor de rutină, la mai multe puncte de trecere a frontierei. Cele mai multe […]
11:20
Aproape 500 de semințe de canabis au fost descoperite la frontiera de stat, în urma unui control efectuat de funcționarii vamali la postul Leușeni. Potrivit autorităților, controlul a vizat un automobil Toyota Auris, care intra în Republica Moldova din România. Șoferul, un bărbat de 38 de ani, a declarat că transportă doar bunuri personale. După […]
11:00
Guvernul a aprobat astăzi numirea lui Daniel Rotaru în funcția de secretar de stat. Decizia a fost luată în ședința Executivului. Propunerea a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. „Daniel Rotaru va contribui la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul diasporei. Împreună, vom implementa o nouă guvernanță în ceea ce privește digitalizarea […]
Acum 8 ore
10:00
Cinci persoane au fost rănite într-un accident rutier grav produs în după-amiaza zilei de 22 decembrie, în apropierea satului Nicoreni din raionul Drochia. Potrivit informațiilor, un automobil Nissan Primera s-a ciocnit frontal cu un Ford Transit. În urma impactului, un bărbat de 36 de ani a rămas blocat în interiorul mașinii avariate. Apelul la Serviciul […]
10:00
Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE | Briefing de presă susținut de președintele PSRM, Igor Dodon, împreună cu consilierii fracțiunii PSRM din CMC # SafeNews
Articolul LIVE | Briefing de presă susținut de președintele PSRM, Igor Dodon, împreună cu consilierii fracțiunii PSRM din CMC apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău apare prima dată în SafeNews.
09:40
Trafic intens la frontieră în ultimele 24 de ore. Poliția de Frontieră a înregistrat 65.354 de traversări ale frontierei de stat. Cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 17.593 traversări, Leușeni cu 12.293, Sculeni cu 8.388, Otaci cu 4.366 și Costești cu 4.281 traversări. Pe sensul de intrare în Republica Moldova, autoritățile […]
09:40
ANSA a retras și a distrus 132.270 de ouă neconforme de pe piață, după ce a depistat reziduuri de antibiotic. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că ouăle proveneau de la SRL ADALVA și aveau codul 3 MD IL 017. Inspectorii au identificat prezența salinomicinei, un antibiotic de uz veterinar din grupa coccidiostaticelor. Produsele au […]
08:50
Poliția franceză a intervenit luni la Grenoble după ce un bărbat înarmat cu un cuțit a amenințat mai multe persoane într-o școală de șoferi, transmite TF1info.fr. Incidentul a avut loc pe bulevardul Jean-Pain, în prefectura Isère, în jurul orei 9 dimineața. Potrivit autorităților, atacatorul, în vârstă de 35 de ani, a fugit la sosirea polițiștilor, […]
08:20
Începând cu anul 2026, Bucureștiul ar putea introduce o taxă turistică de 10 lei pe noapte pentru toți vizitatorii care se cazează în oraș, potrivit unui proiect de hotărâre al Primăriei Municipiului București. Taxa se va aplica indiferent de tipul unității de cazare, inclusiv hoteluri, hosteluri, pensiuni, apartamente închiriate prin platforme precum Airbnb sau Booking […]
Acum 12 ore
08:00
Viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a subliniat necesitatea menținerii unui ritm susținut al reformelor, afirmând că integrarea europeană implică responsabilitatea întregii societăți și a instituțiilor statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul panelului „Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană", organizat în marja reuniunii ambasadorilor desfășurate la Chișinău. „Scopul nostru este să […]
07:50
„Gunoiul sub preș nu rămâne ascuns”: Fosta deputată Stamate despre tragerile de armă din poliție # SafeNews
„Faptul că cei care trebuie să aibă grijă de securitatea noastră trag focuri de armă pe coridoarele unui inspectorat, după o serbare «pe cinste», arată cât de slabi și vulnerabili suntem ca țară", a scris fosta deputată PAS, Olesea Stamate, într-o postare recentă pe rețelele sociale, referindu-se la incidentul petrecut la Inspectoratul de Poliție Centru. […]
07:40
În perioada 15-21 decembrie 2025, aproape 180 de străini au părăsit Polonia pe baza deciziilor de returnare obligatorie, dintre care 24 erau cetățeni ucraineni, a anunțat luni Serviciul de Frontieră al Poloniei. Potrivit autorităților poloneze, cele mai multe obligații voluntare de returnare au fost respectate de cetățeni ai Belarusului (27), Moldovei (21) și Georgiei (19). […]
07:30
Centrala de la Cuciurgan, aflată sub
07:20
Primarul comunei Sadîc, raionul Cantemir, se află la un pas de revocare, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, în ședința de luni, 22 decembrie, un grup de inițiativă pentru colectarea semnăturilor necesare inițierii unui referendum local. Grupul de inițiativă este format din 22 de persoane și are la dispoziție termenul-limită de 20 februarie […] Articolul Primarul din Sadîc, în vizorul revocării: CEC a dat undă verde referendumului apare prima dată în SafeNews.
07:10
Cele mai bogate familii din lume rămân un reper al concentrării puterii economice globale, arată cel mai recent raport publicat de Bloomberg. Clasamentul evidențiază modul în care dinastiile vechi, dar și imperiile de afaceri mai recente, continuă să controleze sectoare-cheie precum retailul, energia, moda de lux, tehnologia și mass-media. Lista include zece nume dominante, dintre […] Articolul Top 10 cele mai bogate familii din lume și domeniile în care fac miliarde apare prima dată în SafeNews.
07:10
Guvernul își propune ca, în următorii ani, să reducă treptat dependența populației de compensații și ajutoare temporare, punând accent pe politici care să asigure venituri sigure pentru familii. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, într-o emisiune TV. Potrivit ministrei, din anul viitor statul va pune mai mult accent pe […] Articolul Compensațiile pentru energie, tot mai limitate. Scopul nostru este să rupem dependența apare prima dată în SafeNews.
07:00
Companiile OpenAI și Microsoft au fost date în judecată în SUA din cauza decesului unei femei în vârstă. Acest proces recent reprezintă un exemplu îngrijorător al influenței inteligenței artificiale generative asupra oamenilor. Potrivit The Wall Street Journal, moștenitorii unei femei de 83 de ani consideră că OpenAI și Microsoft sunt parțial responsabile pentru decesul acesteia. Cazul […] Articolul Proces istoric în SUA: OpenAI și Microsoft, acuzate după moartea unei femei în vârstă apare prima dată în SafeNews.
06:50
Membrii Cabinetului de miniștri se întrunesc în ședința prezidată de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Ședința va avea loc cu începere la ora 10:00, iar miniștrii se vor pronunța asupra a 42 de proiecte de acte normative și avize. Printre proiectele aflate pe ordinea de zi se numără mai multe inițiative importante legate de resursele umane și […] Articolul Guvernul se reunește pentru a discuta 42 de proiecte de acte normative apare prima dată în SafeNews.
06:40
Fenomenul denumit „răceala de weekend” apare adesea din cauza stresului cronic la locul de muncă, explică terapeutul britanic Simon Feldhaus, citat de dailymail.co.uk. Acesta apare atunci când sistemul nervos, copleșit de tensiunea acumulată, răspunde după perioada de muncă prin apariția simptomelor de răceală sau gripă. „Mulți oameni, în perioada premergătoare sărbătorilor, lucrează sub presiunea termenelor […] Articolul Boala de weekend: de ce ne îmbolnăvim după perioadele aglomerate la serviciu apare prima dată în SafeNews.
06:30
Câți dintre judecătorii din România au completat chestionarul CSM privind problemele justiției # SafeNews
Un număr de 2.583 de judecători din România, reprezentând peste 56% din totalul celor în funcție, au răspuns chestionarului inițiat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) privind problemele din sistemul judiciar. Aproape jumătate dintre respondenți și-au exprimat opiniile anonim. Potrivit Secției pentru judecători a CSM, chestionarul a abordat subiecte intens mediatizate, precum prescripția răspunderii penale […] Articolul Câți dintre judecătorii din România au completat chestionarul CSM privind problemele justiției apare prima dată în SafeNews.
06:20
Membrii Batalionului 5 de Asalt din Brigada 92 de Asalt Separată a Forțelor Armate Ucrainene (AFU) au detectat un grup de soldați ruși care încercau să se apropie de pozițiile lor călare, din cauza pierderii rapide a echipamentului în timpul atacurilor, potrivit Kyiv Post. „Ocupanții ruși pierd echipamentele atât de repede în timpul atacurilor lor […] Articolul VIDEO | IMAGINI ȘOCANTE: Dronele ucrainene „neutralizează” soldați ruși călare apare prima dată în SafeNews.
06:10
Țară europeană care își extinde serviciul militar și pregătește 125.000 de noi rezerviști # SafeNews
Finlanda, membră NATO, a anunțat luni, 22 decembrie, că va crește în 2026 vârsta limită a rezerviștilor armatei de la 60 la 65 de ani, ca parte a pregătirii militare în fața amenințării reprezentate de Rusia, relatează AFP. Ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen, a declarat că reforma, care va intra în vigoare la 1 […] Articolul Țară europeană care își extinde serviciul militar și pregătește 125.000 de noi rezerviști apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
21:30
ULTIMA ORĂ | Ministrul român al Educației, Daniel David, și-ar fi dat demisia la cererea premierului Ilie Bolojan # SafeNews
Ministrul Educației din România, Daniel David, și-a prezentat demisia din Guvern, la solicitarea premierului Ilie Bolojan, potrivit surselor Digi24. Decizia vine înaintea propunerii celor doi miniștri USR, la Apărare (Radu Miruță) și la Economie (Irineu Darău), programată pentru 23 decembrie. Premierul urmează să propună și un nou ministru la Educație. Daniel David are un profil […] Articolul ULTIMA ORĂ | Ministrul român al Educației, Daniel David, și-ar fi dat demisia la cererea premierului Ilie Bolojan apare prima dată în SafeNews.
19:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea alegerilor locale noi în municipiul Orhei, raionul Orhei, după ce primarul Tatiana Cociu și-a depus demisia, printr-un anunț făcut pe rețelele de socializare la 2 decembrie 2025. Decizia CEC face parte din atribuțiile instituției de a organiza alegeri locale conform legislației în […] Articolul DECIS! A fost stabilită data alegerilor locale anticipate la Orhei și Taraclia apare prima dată în SafeNews.
17:30
A încercat să scoată ilegal din Republica Moldova șase lingouri de aur. Este vorba despre un pasager de 42 de ani, care urma să zboare pe ruta Chișinău–Antalya. Aurul a fost descoperit în bagajul de mână în timpul controalelor efectuate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali. Fiecare lingou cântărea 20 de grame și nu […] Articolul Șase lingouri de aur, descoperite în bagajul unui pasager pe ruta Chișinău–Antalya apare prima dată în SafeNews.
17:30
FOTO | Maia Sandu, mesaj direct către diaspora: „Vrem ca întoarcerea acasă să fie mai ușoară” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi cu reprezentanții diasporei despre cum pot fi îmbunătățite condițiile pentru moldovenii care vor să revină și să se reintegreze acasă. Dialogul a vizat soluții concrete pentru a face procesul de întoarcere mai simplu și mai prietenos. La întâlnire au participat peste o sută de persoane, inclusiv membri […] Articolul FOTO | Maia Sandu, mesaj direct către diaspora: „Vrem ca întoarcerea acasă să fie mai ușoară” apare prima dată în SafeNews.
Ieri
16:00
220 de pachete de țigări fără acte de proveniență au fost depistate de o patrulă mobilă a Sectorului Poliției de Frontieră „Leușeni-1”, în apropierea localității Nemțeni, raionul Hîncești. Țigările au fost găsite într-un autoturism de model Skoda Fabia, oprit pentru control în timpul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat. Produsele din tutun erau […] Articolul FOTO | Țigări fără documente, găsite într-o mașină oprită de Poliția de Frontieră apare prima dată în SafeNews.
15:50
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se vor număra printre categoriile care vor achita mai mult pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege privind fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prima de asigurare pentru această categorie va fi de 2.527 de lei, față de 1.264 de lei în anul 2025. Majorarea este […] Articolul FLASH | Proprietarii de terenuri agricole vor plăti dublu pentru polița medicală în 2026 apare prima dată în SafeNews.
15:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat un conflict de interese în cazul lui Igor Vrabie, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din cadrul Consiliului municipal Chișinău. Potrivit ANI, funcționarul a semnat acte permisive pentru o companie al cărei administrator a vândut ulterior un imobil familiei sale. Mai exact, la 26 […] Articolul ANI: Arhitectul-șef adjunct al Chișinăului, în conflict de interese apare prima dată în SafeNews.
15:40
Cooperarea economică, atragerea investițiilor și extinderea parteneriatelor comerciale moldo-chineze au fost principalele subiecte discutate la întrevederea dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Chinei în Republica Moldova, Zhihua Dong. În cadrul discuțiilor, oficialii au menționat că în Republica Moldova activează în prezent 81 de companii cu capital chinez, fapt care reflectă interesul investitorilor din China pentru […] Articolul Moldova și China își consolidează cooperarea economică și comercială apare prima dată în SafeNews.
14:50
General-locotenentul Fanil Sarvarov, șeful Direcției pentru pregătirea operațională a armatei din cadrul Statului Major General al Rusiei, a fost ucis luni dimineață într-un atentat cu bombă plasată în automobilul său, a anunțat Comitetul de Anchetă al Rusiei, citat de Reuters. Explozia a avut loc la ora 06:55, ora Moscovei, în momentul în care Sarvarov părăsea […] Articolul FOTO | VIDEO | Un general rus a fost ucis într-un atentat cu bombă la Moscova apare prima dată în SafeNews.
