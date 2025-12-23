Traseul european al Moldovei: semnarea Tratatului în 2028 și aderarea în 2030

11:20

Poliția vine cu detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, petrecut pe 19 decembrie. Autoritățile au precizat că au fost trase trei focuri de armă, însă în sediu nu au existat conflicte între angajați sau cu persoane civile. Arma din dotarea polițistului nu era asupra sa, iar focurile ar fi fost […] Articolul UPDATE| Poliția vine cu detalii despre focurile de armă de la Inspectoratul Centru apare prima dată în SafeNews.