Într-o săptămână, 24 de ucraineni au fost deportați din Polonia
SafeNews, 23 decembrie 2025 07:40
În perioada 15-21 decembrie 2025, aproape 180 de străini au părăsit Polonia pe baza deciziilor de returnare obligatorie, dintre care 24 erau cetățeni ucraineni, a anunțat luni Serviciul de Frontieră al Poloniei. Potrivit autorităților poloneze, cele mai multe obligații voluntare de returnare au fost respectate de cetățeni ai Belarusului (27), Moldovei (21) și Georgiei (19).
• • •
08:20
08:20

Începând cu anul 2026, Bucureștiul ar putea introduce o taxă turistică de 10 lei pe noapte pentru toți vizitatorii care se cazează în oraș, potrivit unui proiect de hotărâre al Primăriei Municipiului București. Taxa se va aplica indiferent de tipul unității de cazare, inclusiv hoteluri, hosteluri, pensiuni, apartamente închiriate prin platforme precum Airbnb sau Booking
08:00
08:00

Viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a subliniat necesitatea menținerii unui ritm susținut al reformelor, afirmând că integrarea europeană implică responsabilitatea întregii societăți și a instituțiilor statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul panelului „Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană", organizat în marja reuniunii ambasadorilor desfășurate la Chișinău. „Scopul nostru este să […] Traseul european al Moldovei: semnarea Tratatului în 2028 și aderarea în 2030
07:50
„Gunoiul sub preș nu rămâne ascuns”: Fosta deputată Stamate despre tragerile de armă din poliție # SafeNews
07:50

„Gunoiul sub preș nu rămâne ascuns": Fosta deputată Stamate despre tragerile de armă din poliție

„Faptul că cei care trebuie să aibă grijă de securitatea noastră trag focuri de armă pe coridoarele unui inspectorat, după o serbare «pe cinste», arată cât de slabi și vulnerabili suntem ca țară", a scris fosta deputată PAS, Olesea Stamate, într-o postare recentă pe rețelele sociale, referindu-se la incidentul petrecut la Inspectoratul de Poliție Centru.
07:40
07:30
07:30

Centrala de la Cuciurgan, aflată sub controlul autorităților de la Tiraspol, are capacitatea de a crește producția de energie electrică, inclusiv pentru export în Republica Moldova, însă acest lucru depinde de asigurarea cu suficiente cantități de gaz, a declarat liderul transnistrean Vadim Krasnoselski într-un interviu pentru Novosti Pridnestrovia. Krasnoselski a precizat că, dacă livrările de […] Vadim Krasnoselski promite energie mai multă, autoritățile moldovene spun „prea scump"
07:20
07:20

Primarul comunei Sadîc, raionul Cantemir, se află la un pas de revocare, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, în ședința de luni, 22 decembrie, un grup de inițiativă pentru colectarea semnăturilor necesare inițierii unui referendum local. Grupul de inițiativă este format din 22 de persoane și are la dispoziție termenul-limită de 20 februarie […] Primarul din Sadîc, în vizorul revocării: CEC a dat undă verde referendumului
07:10
07:10

Cele mai bogate familii din lume rămân un reper al concentrării puterii economice globale, arată cel mai recent raport publicat de Bloomberg. Clasamentul evidențiază modul în care dinastiile vechi, dar și imperiile de afaceri mai recente, continuă să controleze sectoare-cheie precum retailul, energia, moda de lux, tehnologia și mass-media. Lista include zece nume dominante, dintre […] Top 10 cele mai bogate familii din lume și domeniile în care fac miliarde
07:10
07:10

Guvernul își propune ca, în următorii ani, să reducă treptat dependența populației de compensații și ajutoare temporare, punând accent pe politici care să asigure venituri sigure pentru familii. Declarațiile au fost făcute de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, într-o emisiune TV. Potrivit ministrei, din anul viitor statul va pune mai mult accent pe […] Compensațiile pentru energie, tot mai limitate. Scopul nostru este să rupem dependența
07:00
07:00

Companiile OpenAI și Microsoft au fost date în judecată în SUA din cauza decesului unei femei în vârstă. Acest proces recent reprezintă un exemplu îngrijorător al influenței inteligenței artificiale generative asupra oamenilor. Potrivit The Wall Street Journal, moștenitorii unei femei de 83 de ani consideră că OpenAI și Microsoft sunt parțial responsabile pentru decesul acesteia. Cazul […] Proces istoric în SUA: OpenAI și Microsoft, acuzate după moartea unei femei în vârstă
06:50
06:50

Membrii Cabinetului de miniștri se întrunesc în ședința prezidată de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Ședința va avea loc cu începere la ora 10:00, iar miniștrii se vor pronunța asupra a 42 de proiecte de acte normative și avize. Printre proiectele aflate pe ordinea de zi se numără mai multe inițiative importante legate de resursele umane și […] Guvernul se reunește pentru a discuta 42 de proiecte de acte normative
06:40
06:40

Fenomenul denumit „răceala de weekend" apare adesea din cauza stresului cronic la locul de muncă, explică terapeutul britanic Simon Feldhaus, citat de dailymail.co.uk. Acesta apare atunci când sistemul nervos, copleșit de tensiunea acumulată, răspunde după perioada de muncă prin apariția simptomelor de răceală sau gripă. „Mulți oameni, în perioada premergătoare sărbătorilor, lucrează sub presiunea termenelor […] Boala de weekend: de ce ne îmbolnăvim după perioadele aglomerate la serviciu
06:30
Câți dintre judecătorii din România au completat chestionarul CSM privind problemele justiției # SafeNews
06:30

Câți dintre judecătorii din România au completat chestionarul CSM privind problemele justiției

Un număr de 2.583 de judecători din România, reprezentând peste 56% din totalul celor în funcție, au răspuns chestionarului inițiat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) privind problemele din sistemul judiciar. Aproape jumătate dintre respondenți și-au exprimat opiniile anonim. Potrivit Secției pentru judecători a CSM, chestionarul a abordat subiecte intens mediatizate, precum prescripția răspunderii penale
06:20
06:20

Membrii Batalionului 5 de Asalt din Brigada 92 de Asalt Separată a Forțelor Armate Ucrainene (AFU) au detectat un grup de soldați ruși care încercau să se apropie de pozițiile lor călare, din cauza pierderii rapide a echipamentului în timpul atacurilor, potrivit Kyiv Post. „Ocupanții ruși pierd echipamentele atât de repede în timpul atacurilor lor […] VIDEO | IMAGINI ȘOCANTE: Dronele ucrainene „neutralizează" soldați ruși călare
06:10
Țară europeană care își extinde serviciul militar și pregătește 125.000 de noi rezerviști # SafeNews
06:10

Țară europeană care își extinde serviciul militar și pregătește 125.000 de noi rezerviști

Finlanda, membră NATO, a anunțat luni, 22 decembrie, că va crește în 2026 vârsta limită a rezerviștilor armatei de la 60 la 65 de ani, ca parte a pregătirii militare în fața amenințării reprezentate de Rusia, relatează AFP. Ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen, a declarat că reforma, care va intra în vigoare la 1
21:30
ULTIMA ORĂ | Ministrul român al Educației, Daniel David, și-ar fi dat demisia la cererea premierului Ilie Bolojan # SafeNews
21:30

ULTIMA ORĂ | Ministrul român al Educației, Daniel David, și-ar fi dat demisia la cererea premierului Ilie Bolojan

Ministrul Educației din România, Daniel David, și-a prezentat demisia din Guvern, la solicitarea premierului Ilie Bolojan, potrivit surselor Digi24. Decizia vine înaintea propunerii celor doi miniștri USR, la Apărare (Radu Miruță) și la Economie (Irineu Darău), programată pentru 23 decembrie. Premierul urmează să propună și un nou ministru la Educație. Daniel David are un profil
19:00
19:00

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru desfășurarea alegerilor locale noi în municipiul Orhei, raionul Orhei, după ce primarul Tatiana Cociu și-a depus demisia, printr-un anunț făcut pe rețelele de socializare la 2 decembrie 2025. Decizia CEC face parte din atribuțiile instituției de a organiza alegeri locale conform legislației în […] DECIS! A fost stabilită data alegerilor locale anticipate la Orhei și Taraclia
17:30
17:30

A încercat să scoată ilegal din Republica Moldova șase lingouri de aur. Este vorba despre un pasager de 42 de ani, care urma să zboare pe ruta Chișinău–Antalya. Aurul a fost descoperit în bagajul de mână în timpul controalelor efectuate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali. Fiecare lingou cântărea 20 de grame și nu […] Șase lingouri de aur, descoperite în bagajul unui pasager pe ruta Chișinău–Antalya
17:30
FOTO | Maia Sandu, mesaj direct către diaspora: „Vrem ca întoarcerea acasă să fie mai ușoară” # SafeNews
17:30

FOTO | Maia Sandu, mesaj direct către diaspora: „Vrem ca întoarcerea acasă să fie mai ușoară"

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi cu reprezentanții diasporei despre cum pot fi îmbunătățite condițiile pentru moldovenii care vor să revină și să se reintegreze acasă. Dialogul a vizat soluții concrete pentru a face procesul de întoarcere mai simplu și mai prietenos. La întâlnire au participat peste o sută de persoane, inclusiv membri
16:00
16:00

220 de pachete de țigări fără acte de proveniență au fost depistate de o patrulă mobilă a Sectorului Poliției de Frontieră „Leușeni-1", în apropierea localității Nemțeni, raionul Hîncești. Țigările au fost găsite într-un autoturism de model Skoda Fabia, oprit pentru control în timpul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat. Produsele din tutun erau […] FOTO | Țigări fără documente, găsite într-o mașină oprită de Poliția de Frontieră
15:50
15:50

Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se vor număra printre categoriile care vor achita mai mult pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege privind fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prima de asigurare pentru această categorie va fi de 2.527 de lei, față de 1.264 de lei în anul 2025. Majorarea este […] FLASH | Proprietarii de terenuri agricole vor plăti dublu pentru polița medicală în 2026
15:40
15:40

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat un conflict de interese în cazul lui Igor Vrabie, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din cadrul Consiliului municipal Chișinău. Potrivit ANI, funcționarul a semnat acte permisive pentru o companie al cărei administrator a vândut ulterior un imobil familiei sale. Mai exact, la 26 […] ANI: Arhitectul-șef adjunct al Chișinăului, în conflict de interese
15:40
15:40

Cooperarea economică, atragerea investițiilor și extinderea parteneriatelor comerciale moldo-chineze au fost principalele subiecte discutate la întrevederea dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Chinei în Republica Moldova, Zhihua Dong. În cadrul discuțiilor, oficialii au menționat că în Republica Moldova activează în prezent 81 de companii cu capital chinez, fapt care reflectă interesul investitorilor din China pentru […] Moldova și China își consolidează cooperarea economică și comercială
14:50
14:50

General-locotenentul Fanil Sarvarov, șeful Direcției pentru pregătirea operațională a armatei din cadrul Statului Major General al Rusiei, a fost ucis luni dimineață într-un atentat cu bombă plasată în automobilul său, a anunțat Comitetul de Anchetă al Rusiei, citat de Reuters. Explozia a avut loc la ora 06:55, ora Moscovei, în momentul în care Sarvarov părăsea […] FOTO | VIDEO | Un general rus a fost ucis într-un atentat cu bombă la Moscova
14:50
AREST | Bărbat reținut cu 10 kilograme de droguri sintetice, evaluate la peste 7 milioane de lei # SafeNews
14:50

AREST | Bărbat reținut cu 10 kilograme de droguri sintetice, evaluate la peste 7 milioane de lei
14:10
Creatorii de conținut de pe OnlyFans din Ucraina, obligați să plătească impozite: autoritățile vorbesc despre „practică mondială” # SafeNews
Ucrainenii care câștigă bani pe platforma OnlyFans au început să primească notificări de la Serviciul Fiscal de Stat, prin care sunt obligați să plătească impozit pe veniturile obținute. Autoritățile susțin că această măsură se înscrie în standardele internaționale. Șefa Serviciului Fiscal de Stat, Lesia Karnaukh, a explicat pentru RBC-Ucraina că instituția a primit informații despre […] Articolul Creatorii de conținut de pe OnlyFans din Ucraina, obligați să plătească impozite: autoritățile vorbesc despre „practică mondială” apare prima dată în SafeNews.
14:10
Vlad Filat acuză influențe politice în dosarul său de partaj în Franța: „Hotărâre fără precedent” # SafeNews
Fostul premier Vlad Filat susține că decizia instanței franceze în dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul său din 2012 a fost motivată politic și influențată din Republica Moldova. Într-o postare pe rețelele de socializare, Filat afirmă că solicitările autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic, ceea ce a dus la o hotărâre […] Articolul Vlad Filat acuză influențe politice în dosarul său de partaj în Franța: „Hotărâre fără precedent” apare prima dată în SafeNews.
14:00
Românii se pregătesc pentru scumpirea gazelor din 2026: facturile ar putea urca până la 35% # SafeNews
Prețurile la gaz în România vor crește începând cu 1 aprilie 2026, după ce se va încheia actuala schemă de plafonare, iar facturile pot ajunge cu până la 35% mai mari decât în prezent, anunță furnizorii. În prezent, prețul plafonat este de 31 de bani pe kWh, ceea ce înseamnă o factură medie de aproximativ […] Articolul Românii se pregătesc pentru scumpirea gazelor din 2026: facturile ar putea urca până la 35% apare prima dată în SafeNews.
14:00
Articolul LIVE | Ședința Comisiei Electorale Centrale din 22 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
12:50
În noiembrie 2025, băncile din Moldova au acordat credite noi în valoare totală de 6,93 miliarde de lei, în scădere cu 1,6% față de luna octombrie, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Împrumuturile în moneda națională au reprezentat aproape 72% din total, însă au scăzut ușor față de luna precedentă. Cele mai solicitate credite […] Articolul Populația strânge cureaua, firmele accelerează: evoluția creditelor în noiembrie apare prima dată în SafeNews.
12:40
Un tânăr moldovean a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni în timp ce încerca să părăsească România conducând un autoturism cu un permis de conducere fals. Totul s-a întâmplat la 20 decembrie, în jurul orei 09:00, când bărbatul de 23 de ani, cu dublă cetățenie româno-moldovenească, s-a prezentat la controlul de frontieră […] Articolul La Sculeni, un tânăr moldovean a încercat să „păcălească” vameșii cu un permis fals apare prima dată în SafeNews.
12:30
Evaluarea procurorilor continuă: Ivanov trece testul integrității, Cazacu explică diferențele financiare # SafeNews
La 19 decembrie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a organizat audieri publice la care au participat procurorii din Procuratura Anticorupție, Vitalie Ivanov și Victor Cazacu. În cazul lui Vitalie Ivanov, Completul B a analizat informațiile referitoare la integritatea sa etică și financiară. Procurorul a fost informat că nu au fost identificate dubii privind respectarea […] Articolul Evaluarea procurorilor continuă: Ivanov trece testul integrității, Cazacu explică diferențele financiare apare prima dată în SafeNews.
12:30
Un bărbat cu cetățenie moldovenească și portugheză a fost depistat de vameșii români, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița în timp ce conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism și o remorcă cu număr fals de înmatriculare. Evenimentul s-a petrecut în noaptea de 21 decembrie, în jurul orei 01:00. Autoturismul era înmatriculat în […] Articolul Moldovean prins de vameșii români conducând o remorcă cu număr fals apare prima dată în SafeNews.
12:10
1200 de elevi, 87 de profesori și 10 angajați auxiliari au fost evacuați rapid și în siguranță de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Chișinău, după ce un incendiu a izbucnit în clădire în dimineața zilei de 22 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43, iar cinci echipaje de pompieri […] Articolul Panica de dimineață la Liceul „Iulia Hasdeu”: 1.200 de elevi evacuați apare prima dată în SafeNews.
12:10
VIDEO | Rețea de traficanți de hașiș destructurată la Buiucani: droguri de peste 200.000 de lei scoase din circulație # SafeNews
Polițiștii din sectorul Buiucani au descoperit o rețea infracțională specializată în distribuirea hașișului prin platforme online, iar drogurile ridicate de la suspecți ar valora peste 200.000 de lei pe piața neagră. Totul a început după o informație operativă care a condus la reținerea în flagrant a unui tânăr de 26 de ani, surprins în timp […] Articolul VIDEO | Rețea de traficanți de hașiș destructurată la Buiucani: droguri de peste 200.000 de lei scoase din circulație apare prima dată în SafeNews.
11:50
O descoperire șocantă a avut loc în Basarabeasca, unde polițiștii, împreună cu angajații IGC, au descins la domiciliul unui tată de 42 de ani și al fiului său de 20 de ani, în cadrul unei operațiuni speciale împotriva drogurilor. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat o substanță verde, despre care se presupune că este […] Articolul VIDEO | Tată și fiu din Basarabeasca, descoperiți cu droguri în casă apare prima dată în SafeNews.
11:40
Japonia a făcut luni un pas decisiv pentru revenirea la energia nucleară, după ce regiunea Niigata a aprobat reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, Kashiwazaki-Kariwa. Este un moment important pentru țară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima. Situată la circa 220 km nord-vest de Tokyo, centrala Kashiwazaki-Kariwa este […] Articolul Reactorul uriaș se trezește: Japonia revine la nucleare în ciuda protestelor apare prima dată în SafeNews.
11:30
Ion Ceban dă în judecată consilierii PAS după ce aceștia au denunțat folosirea banilor publici în campanii politice # SafeNews
Primarul municipiului Chișinău, Ivan Ceban, a inițiat mai multe procese împotriva consilierilor municipali PAS, după ce aceștia au criticat modul în care fondurile publice sunt folosite pentru promovarea imaginii partidului său. Potrivit consilierului Ion Melnic, primul proces are legătură cu ziarul „Chișinău”, tipărit în culorile partidului MAN și cu imaginea lui Ceban, alături de sloganul […] Articolul Ion Ceban dă în judecată consilierii PAS după ce aceștia au denunțat folosirea banilor publici în campanii politice apare prima dată în SafeNews.
11:20
ndustria auto europeană se pregătește de schimbări majore. Fostul CEO al Stellantis, Carlos Tavares, avertizează că în următorii cinci ani ar putea fi închise până la 10 fabrici, dacă producătorii europeni nu reușesc să țină pasul cu tranziția către vehicule electrice și cu competiția puternică a Chinei. „Dacă producătorii chinezi ajung la 10% din piața […] Articolul Riscul ascuns al electrificării: 10 fabrici europene sub amenințare apare prima dată în SafeNews.
11:20
Poliția vine cu detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, petrecut pe 19 decembrie. Autoritățile au precizat că au fost trase trei focuri de armă, însă în sediu nu au existat conflicte între angajați sau cu persoane civile. Arma din dotarea polițistului nu era asupra sa, iar focurile ar fi fost […] Articolul UPDATE| Poliția vine cu detalii despre focurile de armă de la Inspectoratul Centru apare prima dată în SafeNews.
11:10
Alte 30 de zile în arest pentru Vladimir Plahotniuc: Va petrece sărbătorile de iarnă în penitenciar # SafeNews
Alte 30 de zile în penitenciar pentru Vladimir Plahotniuc. Instanța a decis prelungirea arestului său, astfel că fostul lider democrat va petrece sărbătorile de iarnă în detenție. Decizia a fost luată astăzi, luni, 22 decembrie 2025, la ședința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, la care Plahotniuc a fost prezent. Procurorii solicitaseră prelungirea arestului, motivând că acesta […] Articolul Alte 30 de zile în arest pentru Vladimir Plahotniuc: Va petrece sărbătorile de iarnă în penitenciar apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO | Conflicte și focuri de armă la Poliția Centru din Chișinău. Deputatul Costiuc: „A tras de 30 de ori, geamurile sparte, e dezastru” # SafeNews
„La sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău ar fi avut loc trageri cu arma de foc”. Semnalul de alarmă a fost tras de către deputatului Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, potrivit căruia, totul s-ar fi întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 20 decembrie. Parlamentarul susține că incidentul ar fi implicat șefi din […] Articolul VIDEO | Conflicte și focuri de armă la Poliția Centru din Chișinău. Deputatul Costiuc: „A tras de 30 de ori, geamurile sparte, e dezastru” apare prima dată în SafeNews.
10:40
Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant de oamenii legii, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari. Intervenția a avut loc în urma unei informații operative și a fost realizată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu polițiștii de la IP Ciocana și […] Articolul VIDEO | Un bărbat de 45 de ani, prins cu „sare” de milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
10:40
Un bărbat de 51 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherie, după ce instanța a constatat că acesta a înșelat mai multe persoane prin promisiuni false, pe parcursul a aproape patru ani. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit sentinței, bărbatul este vinovat de comiterea a nouă episoade […] Articolul Promisiuni false și bani pierduți: un bărbat, condamnat la 7 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
10:30
Un bărbat din raionul Orhei a ajuns în vizorul poliției, după ce oamenii legii au descoperit substanțe suspecte în locuința sa. Cazul a fost documentat în urma unor acțiuni operative desfășurate de polițiștii din Orhei într-o localitate din raion. Pe baza informațiilor acumulate, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul bărbatului din satul Brănești. În […] Articolul VIDEO | Acțiune operativă în Orhei: ce au găsit oamenii legii într-o gospodărie apare prima dată în SafeNews.
10:10
Aproape 3.000 de abateri rutiere au fost depistate de poliție în weekend, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară. Inspectorii de patrulare au înregistrat peste 2.980 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea limitei de viteză, fiind vizați 1.204 șoferi. Alți 737 de conducători auto nu […] Articolul ALARMANT! Aproape 3.000 de încălcări rutiere, depistate de poliție în weekend apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE | PAS Chișinău: Ivan Ceban intimidează consilierii incomozi și folosește banii chișinăuienilor pentru interese de partid # SafeNews
Articolul LIVE | PAS Chișinău: Ivan Ceban intimidează consilierii incomozi și folosește banii chișinăuienilor pentru interese de partid apare prima dată în SafeNews.
09:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între +1 și +6 grade Celsius. Vântul va sufla din est, slab până la moderat, cu rafale de până la 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi ridicată, între 80 și 100 la sută. În nordul Republicii Moldova se vor înregistra […] Articolul Vreme mohorâtă în toată țara. Meteorologii anunță cer noros pe parcursul zilei apare prima dată în SafeNews.
08:50
Trafic intens la frontieră în ultimele 24 de ore. Peste 80 de mii de persoane au traversat hotarul Republicii Moldova. Poliția de Frontieră anunță 80.404 traversări înregistrate într-o singură zi. Totodată, 22 de cetățeni străini nu au primit permisiunea de intrare în țară. Cel mai mare flux s-a înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău, cu 19.874 […] Articolul Trafic intens la hotar. 22 de străini nu au fost admiși în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:50
Iarna astronomică a început oficial pe 21 decembrie 2025, odată cu producerea solstițiului de iarnă, anunță Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Potrivit instituției, acesta a fost momentul în care Soarele a ajuns la cea mai joasă poziție pe cer. Ziua a avut cea mai scurtă durată din an, sub nouă ore de lumină, iar noaptea a […] Articolul Iarna astronomică a început. Mesaj al Inspectoratului pentru Protecția Mediului apare prima dată în SafeNews.
08:40
Un tânăr de 27 de ani a murit într-un accident rutier produs în dimineața zilei de 19 decembrie, în apropierea orașului Taraclia. Potrivit surselor PulsMedia.MD, tragedia s-a produs în jurul orei 08:00. Tânărul se deplasa la volanul unui automobil de marca Seat. Din motive care urmează să fie stabilite, acesta a pierdut controlul volanului. Mașina […] Articolul Accident fatal în apropiere de Taraclia. Un șofer de 27 de ani a murit pe loc apare prima dată în SafeNews.
