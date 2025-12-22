FOTO | Țigări fără documente, găsite într-o mașină oprită de Poliția de Frontieră
SafeNews, 22 decembrie 2025 16:00
220 de pachete de țigări fără acte de proveniență au fost depistate de o patrulă mobilă a Sectorului Poliției de Frontieră „Leușeni-1", în apropierea localității Nemțeni, raionul Hîncești. Țigările au fost găsite într-un autoturism de model Skoda Fabia, oprit pentru control în timpul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat. Produsele din tutun erau
Acum 30 minute
16:00
Acum o oră
15:50
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se vor număra printre categoriile care vor achita mai mult pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege privind fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prima de asigurare pentru această categorie va fi de 2.527 de lei, față de 1.264 de lei în anul 2025. Majorarea este
15:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat un conflict de interese în cazul lui Igor Vrabie, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din cadrul Consiliului municipal Chișinău. Potrivit ANI, funcționarul a semnat acte permisive pentru o companie al cărei administrator a vândut ulterior un imobil familiei sale. Mai exact, la 26
15:40
Cooperarea economică, atragerea investițiilor și extinderea parteneriatelor comerciale moldo-chineze au fost principalele subiecte discutate la întrevederea dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Chinei în Republica Moldova, Zhihua Dong. În cadrul discuțiilor, oficialii au menționat că în Republica Moldova activează în prezent 81 de companii cu capital chinez, fapt care reflectă interesul investitorilor din China pentru
Acum 2 ore
14:50
General-locotenentul Fanil Sarvarov, șeful Direcției pentru pregătirea operațională a armatei din cadrul Statului Major General al Rusiei, a fost ucis luni dimineață într-un atentat cu bombă plasată în automobilul său, a anunțat Comitetul de Anchetă al Rusiei, citat de Reuters. Explozia a avut loc la ora 06:55, ora Moscovei, în momentul în care Sarvarov părăsea
14:50
AREST | Bărbat reținut cu 10 kilograme de droguri sintetice, evaluate la peste 7 milioane de lei # SafeNews
Un bărbat de 45 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile după ce asupra sa au fost descoperite 10 kilograme de droguri sintetice, a anunțat Procuratura Chișinău, Oficiul Ciocana. Reținerea a avut loc în cadrul unei anchete comune cu Direcția combaterea criminalității organizate a INI și IP Ciocana, care a
Acum 4 ore
14:10
Creatorii de conținut de pe OnlyFans din Ucraina, obligați să plătească impozite: autoritățile vorbesc despre „practică mondială” # SafeNews
Ucrainenii care câștigă bani pe platforma OnlyFans au început să primească notificări de la Serviciul Fiscal de Stat, prin care sunt obligați să plătească impozit pe veniturile obținute. Autoritățile susțin că această măsură se înscrie în standardele internaționale. Șefa Serviciului Fiscal de Stat, Lesia Karnaukh, a explicat pentru RBC-Ucraina că instituția a primit informații despre
14:10
Vlad Filat acuză influențe politice în dosarul său de partaj în Franța: „Hotărâre fără precedent” # SafeNews
Fostul premier Vlad Filat susține că decizia instanței franceze în dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul său din 2012 a fost motivată politic și influențată din Republica Moldova. Într-o postare pe rețelele de socializare, Filat afirmă că solicitările autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic, ceea ce a dus la o hotărâre
14:00
Românii se pregătesc pentru scumpirea gazelor din 2026: facturile ar putea urca până la 35% # SafeNews
Prețurile la gaz în România vor crește începând cu 1 aprilie 2026, după ce se va încheia actuala schemă de plafonare, iar facturile pot ajunge cu până la 35% mai mari decât în prezent, anunță furnizorii. În prezent, prețul plafonat este de 31 de bani pe kWh, ceea ce înseamnă o factură medie de aproximativ
14:00
Articolul LIVE | Ședința Comisiei Electorale Centrale din 22 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
12:50
În noiembrie 2025, băncile din Moldova au acordat credite noi în valoare totală de 6,93 miliarde de lei, în scădere cu 1,6% față de luna octombrie, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Împrumuturile în moneda națională au reprezentat aproape 72% din total, însă au scăzut ușor față de luna precedentă. Cele mai solicitate credite
12:40
Un tânăr moldovean a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni în timp ce încerca să părăsească România conducând un autoturism cu un permis de conducere fals. Totul s-a întâmplat la 20 decembrie, în jurul orei 09:00, când bărbatul de 23 de ani, cu dublă cetățenie româno-moldovenească, s-a prezentat la controlul de frontieră
12:30
Evaluarea procurorilor continuă: Ivanov trece testul integrității, Cazacu explică diferențele financiare # SafeNews
La 19 decembrie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a organizat audieri publice la care au participat procurorii din Procuratura Anticorupție, Vitalie Ivanov și Victor Cazacu. În cazul lui Vitalie Ivanov, Completul B a analizat informațiile referitoare la integritatea sa etică și financiară. Procurorul a fost informat că nu au fost identificate dubii privind respectarea
12:30
Un bărbat cu cetățenie moldovenească și portugheză a fost depistat de vameșii români, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița în timp ce conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism și o remorcă cu număr fals de înmatriculare. Evenimentul s-a petrecut în noaptea de 21 decembrie, în jurul orei 01:00. Autoturismul era înmatriculat în
Acum 6 ore
12:10
1200 de elevi, 87 de profesori și 10 angajați auxiliari au fost evacuați rapid și în siguranță de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu" din Chișinău, după ce un incendiu a izbucnit în clădire în dimineața zilei de 22 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43, iar cinci echipaje de pompieri
12:10
VIDEO | Rețea de traficanți de hașiș destructurată la Buiucani: droguri de peste 200.000 de lei scoase din circulație # SafeNews
Polițiștii din sectorul Buiucani au descoperit o rețea infracțională specializată în distribuirea hașișului prin platforme online, iar drogurile ridicate de la suspecți ar valora peste 200.000 de lei pe piața neagră. Totul a început după o informație operativă care a condus la reținerea în flagrant a unui tânăr de 26 de ani, surprins în timp
11:50
O descoperire șocantă a avut loc în Basarabeasca, unde polițiștii, împreună cu angajații IGC, au descins la domiciliul unui tată de 42 de ani și al fiului său de 20 de ani, în cadrul unei operațiuni speciale împotriva drogurilor. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat o substanță verde, despre care se presupune că este
11:40
Japonia a făcut luni un pas decisiv pentru revenirea la energia nucleară, după ce regiunea Niigata a aprobat reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, Kashiwazaki-Kariwa. Este un moment important pentru țară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima. Situată la circa 220 km nord-vest de Tokyo, centrala Kashiwazaki-Kariwa este
11:30
Ion Ceban dă în judecată consilierii PAS după ce aceștia au denunțat folosirea banilor publici în campanii politice # SafeNews
Primarul municipiului Chișinău, Ivan Ceban, a inițiat mai multe procese împotriva consilierilor municipali PAS, după ce aceștia au criticat modul în care fondurile publice sunt folosite pentru promovarea imaginii partidului său. Potrivit consilierului Ion Melnic, primul proces are legătură cu ziarul „Chișinău", tipărit în culorile partidului MAN și cu imaginea lui Ceban, alături de sloganul
11:20
ndustria auto europeană se pregătește de schimbări majore. Fostul CEO al Stellantis, Carlos Tavares, avertizează că în următorii cinci ani ar putea fi închise până la 10 fabrici, dacă producătorii europeni nu reușesc să țină pasul cu tranziția către vehicule electrice și cu competiția puternică a Chinei. „Dacă producătorii chinezi ajung la 10% din piața
11:20
Poliția vine cu detalii despre incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău, petrecut pe 19 decembrie. Autoritățile au precizat că au fost trase trei focuri de armă, însă în sediu nu au existat conflicte între angajați sau cu persoane civile. Arma din dotarea polițistului nu era asupra sa, iar focurile ar fi fost
11:10
Alte 30 de zile în arest pentru Vladimir Plahotniuc: Va petrece sărbătorile de iarnă în penitenciar # SafeNews
Alte 30 de zile în penitenciar pentru Vladimir Plahotniuc. Instanța a decis prelungirea arestului său, astfel că fostul lider democrat va petrece sărbătorile de iarnă în detenție. Decizia a fost luată astăzi, luni, 22 decembrie 2025, la ședința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, la care Plahotniuc a fost prezent. Procurorii solicitaseră prelungirea arestului, motivând că acesta
10:50
VIDEO | Conflicte și focuri de armă la Poliția Centru din Chișinău. Deputatul Costiuc: „A tras de 30 de ori, geamurile sparte, e dezastru” # SafeNews
„La sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău ar fi avut loc trageri cu arma de foc". Semnalul de alarmă a fost tras de către deputatului Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, potrivit căruia, totul s-ar fi întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 20 decembrie. Parlamentarul susține că incidentul ar fi implicat șefi din
10:40
Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant de oamenii legii, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari. Intervenția a avut loc în urma unei informații operative și a fost realizată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu polițiștii de la IP Ciocana și
10:40
Un bărbat de 51 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherie, după ce instanța a constatat că acesta a înșelat mai multe persoane prin promisiuni false, pe parcursul a aproape patru ani. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit sentinței, bărbatul este vinovat de comiterea a nouă episoade
10:30
Un bărbat din raionul Orhei a ajuns în vizorul poliției, după ce oamenii legii au descoperit substanțe suspecte în locuința sa. Cazul a fost documentat în urma unor acțiuni operative desfășurate de polițiștii din Orhei într-o localitate din raion. Pe baza informațiilor acumulate, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul bărbatului din satul Brănești. În
Acum 8 ore
10:10
Aproape 3.000 de abateri rutiere au fost depistate de poliție în weekend, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară. Inspectorii de patrulare au înregistrat peste 2.980 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea limitei de viteză, fiind vizați 1.204 șoferi. Alți 737 de conducători auto nu
10:10
LIVE | PAS Chișinău: Ivan Ceban intimidează consilierii incomozi și folosește banii chișinăuienilor pentru interese de partid # SafeNews
Articolul LIVE | PAS Chișinău: Ivan Ceban intimidează consilierii incomozi și folosește banii chișinăuienilor pentru interese de partid apare prima dată în SafeNews.
09:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între +1 și +6 grade Celsius. Vântul va sufla din est, slab până la moderat, cu rafale de până la 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi ridicată, între 80 și 100 la sută. În nordul Republicii Moldova se vor înregistra
08:50
Trafic intens la frontieră în ultimele 24 de ore. Peste 80 de mii de persoane au traversat hotarul Republicii Moldova. Poliția de Frontieră anunță 80.404 traversări înregistrate într-o singură zi. Totodată, 22 de cetățeni străini nu au primit permisiunea de intrare în țară. Cel mai mare flux s-a înregistrat la Aeroportul Internațional Chișinău, cu 19.874
08:50
Iarna astronomică a început oficial pe 21 decembrie 2025, odată cu producerea solstițiului de iarnă, anunță Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Potrivit instituției, acesta a fost momentul în care Soarele a ajuns la cea mai joasă poziție pe cer. Ziua a avut cea mai scurtă durată din an, sub nouă ore de lumină, iar noaptea a
08:40
Un tânăr de 27
Acum 12 ore
08:00
Astăzi, 22 decembrie 2025, între orele 09:00 și 17:00, mai mulți locuitori din Chișinău vor rămâne fără apă la robinet. Întreruperea este programată pe străzile șos. Hîncești (112-140/4), Porumbiței, T. Malai, Cimbrului, Crinelor și Văleni, din cauza lucrărilor planificate de S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Autoritățile recomandă locuitorilor afectați să își facă rezerve de apă pentru consum […] Articolul CHIȘINĂU | Unele zone rămân astăzi fără apă. Adresele vizate apare prima dată în SafeNews.
07:50
Serviciul Fiscal Federal (FTS) din Rusia a actualizat lista țărilor și teritoriilor cu care face schimb automat de informații financiare, incluzând nouă state noi și eliminând patru jurisdicții. Printre noile țări se află Republica Moldova, Kenya, Mongolia, Papua Noua Guinee, Senegal, Saint Martin, Thailanda, Trinidad și Tobago și Uganda. În schimb, Bermuda, Insulele Virgine Britanice, […] Articolul Rusia adaugă Moldova la lista de schimb automat de informații financiare apare prima dată în SafeNews.
07:40
Blocul Operator al Institutului de Medicină Urgentă a înregistrat în 2025 peste 16.000 de intervenții chirurgicale. Potrivit informațiilor furnizate, în cele 20 de săli de operație, echipa spitalului a efectuat peste 2.000 de endoprotezări, circa 1.100 de operații oftalmologice, inclusiv pentru cataractă, și aproximativ 1.000 de intervenții laparoscopice, printre care apendicectomii, hernioplastii și rezecții hepatice. […] Articolul Peste 16.000 de operații efectuate în 2025 la Institutul de Medicină Urgentă apare prima dată în SafeNews.
07:30
Nicușor Dan vrea referendum printre magistrați: „CSM acționează în interes public sau al breslei?”. Inițiativa stârnește critici parlamentare # SafeNews
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică, 21 decembrie 2025, că va organiza în luna ianuarie un referendum în rândul magistraților, cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Șeful statului a motivat că inițiativa vine ca urmare a sesizărilor primite de la […] Articolul Nicușor Dan vrea referendum printre magistrați: „CSM acționează în interes public sau al breslei?”. Inițiativa stârnește critici parlamentare apare prima dată în SafeNews.
07:20
Persoanele care trăiesc până la 100 de ani și chiar mai mult își datorează longevitatea nu doar stilului de viață, ci și moștenirii genetice strămoșilor lor, arată un studiu recent publicat în revista GeroScience. Cercetătorii au analizat genomurile a 333 de italieni centenari și le-au comparat cu datele genetice a 690 de adulți sănătoși în […] Articolul Secretul genetic al longevității, dezvăluit de cercetătorii italieni apare prima dată în SafeNews.
07:10
Scandal în direct: Ghimpu îl acuză pe Plîngău de legături cu Țopa și proteste finanțate ilegal: „Niște cățeluși duși de funiuță” # SafeNews
„Țopiștilor ce sunteți, ați fost băgați în lupta cu Plahotniuc. Iată voi ce ați făcut și mai mult nimic, decât ați urlat în piață”. Este acuzația adusă în direct de liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, deputatului PAS Dinu Plîngău, în cadrul unei emisiuni televizate. Ghimpu l-a acuzat pe parlamentarul guvernării că organizatorii protestelor antiguvernamentale de […] Articolul Scandal în direct: Ghimpu îl acuză pe Plîngău de legături cu Țopa și proteste finanțate ilegal: „Niște cățeluși duși de funiuță” apare prima dată în SafeNews.
07:00
Google și Apple, două dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, au transmis avertismente interne către angajații lor care se află în Statele Unite pe bază de viză, recomandându-le să evite călătoriile internaționale. Potrivit unei investigații publicate de Business Insider, măsura vine în contextul unor întârzieri neobișnuit de mari în procesarea vizelor de […] Articolul Google și Apple avertizează angajații cu viză să evite călătoriile internaționale apare prima dată în SafeNews.
07:00
„Fă-o pentru președinte”. Trezoreria SUA le cere companiilor și oamenilor de afaceri să contribuie la „Conturile Trump pentru copii” # SafeNews
Noua inițiativă de economii „Conturile Trump pentru copii” a atras donații semnificative de la miliardari precum Michael Dell și Ray Dalio, precum și sprijin parțial din partea unor mari companii, inclusiv Visa, Mastercard și Blackrock. Programul, care va permite depuneri anuale de până la 5.000 de dolari pentru copii și va include un capital inițial […] Articolul „Fă-o pentru președinte”. Trezoreria SUA le cere companiilor și oamenilor de afaceri să contribuie la „Conturile Trump pentru copii” apare prima dată în SafeNews.
07:00
Atac cibernetic la Apele Române. 1.000 de sisteme IT&C sunt compromise. Hackerii cer răscumpărare # SafeNews
Un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10, din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău, anunţă Apele Române. Autoritatea română precizează că a fost transmisă o notă […] Articolul Atac cibernetic la Apele Române. 1.000 de sisteme IT&C sunt compromise. Hackerii cer răscumpărare apare prima dată în SafeNews.
06:50
Operațiune masivă împotriva traficului de droguri în Italia: aproape 400 de arestări și sute de kilograme de droguri confiscate # SafeNews
Poliția italiană a efectuat o operațiune de amploare împotriva traficului de droguri, reținând 384 de persoane și confiscând 1,4 tone de substanțe ilegale, anunță agenția Reuters. Ancheta a vizat 655 de persoane, dintre care 39 minori, și a condus la confiscarea a 35 de kilograme de cocaină și peste 40 de arme de foc. Operațiunea […] Articolul Operațiune masivă împotriva traficului de droguri în Italia: aproape 400 de arestări și sute de kilograme de droguri confiscate apare prima dată în SafeNews.
06:40
STUDIU | De ce alimentele au devenit mai calorice, mai puțin nutritive și potențial mai toxice # SafeNews
Un studiu recent realizat de cercetători olandezi arată că nivelurile tot mai mari de dioxid de carbon din atmosferă afectează substanțial calitatea alimentelor. Alimentele cultivate în aceste condiții devin mai calorice, dar mai sărace în nutrienți esențiali și, în unele cazuri, potențial mai toxice. Sterre ter Haar, lector la Universitatea Leiden, a explicat că echipa […] Articolul STUDIU | De ce alimentele au devenit mai calorice, mai puțin nutritive și potențial mai toxice apare prima dată în SafeNews.
06:30
Energocom, la un pas de 1 miliard de euro: profiturile uriașe din tarifele mari la energie # SafeNews
În prima jumătate a acestui an cele mai mari profituri între întreprinderile controlate de stat le-au avut entităţile din sectorul energetic, arată datele monitorizării financiare realizate de Ministerul Finanţelor, scrie Mold-street.md Lider la profit, între întreprinderile statului, a fost SA Energocom (100% capital de stat, companie responsabilă de furnizarea centralizată de energie electrică și gaze naturale) […] Articolul Energocom, la un pas de 1 miliard de euro: profiturile uriașe din tarifele mari la energie apare prima dată în SafeNews.
06:20
Începutul de an rămâne o perioadă populară pentru schimbarea locului de muncă, iar salariul continuă să fie unul dintre factorii decisivi pentru angajați. Datele Eurostat pentru 2024 arată însă diferențe semnificative între statele membre ale Uniunii Europene, atât în valori nominale, cât și ajustate la puterea de cumpărare, relatează Euronews. Salariul mediu anual al unui […] Articolul Unde sunt cele mai mari salarii în Europa și care sunt diferențele de câștig între țări apare prima dată în SafeNews.
06:10
Averea lui Elon Musk a crescut spectaculos și a ajuns la aproximativ 749 de miliarde de dolari, vineri seara, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de revista Forbes. Creșterea vine după ce Curtea Supremă din statul american Delaware a decis să restabilească un pachet de opțiuni pe acțiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, acordat […] Articolul Elon Musk devine primul om din lume cu o avere de peste 700 de miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
21:10
Munca cercetătorilor din Republica Moldova este apreciată și are perspective de dezvoltare în țară. Mesajul a fost transmis de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul Galei Cercetătorilor 2025, un eveniment dedicat recunoașterii performanțelor din domeniul științei. Gala, organizată anual de Ministerul Educației și Cercetării, a reunit oameni de știință din diferite domenii. În […] Articolul Cercetătorii din Moldova, premiați la Gala Cercetătorilor 2025 apare prima dată în SafeNews.
21:00
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a respins zvonurile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi plecat din Republica Moldova. Într-o postare publică, aceasta a declarat că se află în continuare în Chișinău și că informațiile despre o eventuală plecare definitivă sunt false. Ala Nemerenco spune că este tot mai des întrebată dacă se […] Articolul Ala Nemerenco dezminte zvonurile privind plecarea din țară: „Sunt în Chișinău” apare prima dată în SafeNews.
20:30
FLASH | Trei persoane, inclusiv două minore, intoxicate cu monoxid de carbon în raionul Ialoveni # SafeNews
Trei persoane, dintre care două minore, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:52. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 60 de ani […] Articolul FLASH | Trei persoane, inclusiv două minore, intoxicate cu monoxid de carbon în raionul Ialoveni apare prima dată în SafeNews.
19:10
În acest moment, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiulești-Galați sunt multe mașini și persoane care așteaptă să iasă din Moldova. Aglomerația este mai mare din cauza Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), care implică controale suplimentare și poate întârzia trecerea frontierei. Poliția de Frontieră lucrează la capacitate maximă pentru a grăbi trecerea. Călătorii sunt sfătuiți să […] Articolul ULTIMA ORĂ | Trafic intens la PTF Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din Moldova apare prima dată în SafeNews.
