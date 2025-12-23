Un nou model de permis de conducere va fi pus în circulație în anul 2026

14:00

Prețurile la gaz în România vor crește începând cu 1 aprilie 2026, după ce se va încheia actuala schemă de plafonare, iar facturile pot ajunge cu până la 35% mai mari decât în prezent, anunță furnizorii. În prezent, prețul plafonat este de 31 de bani pe kWh, ceea ce înseamnă o factură medie de aproximativ […]