Suspiciuni de omor la Anenii Noi: Două persoane, reținute

14:30

Trei persoane, dintre care două minore, au ajuns astăzi la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni. Gazul toxic a fost emanat de la o sobă de încălzit defectă. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora […]