Suspiciuni de omor la Anenii Noi: Două persoane, reținute
Vocea Basarabiei, 23 decembrie 2025 15:50
Poliția din Republica Moldova anunță că, în aceste momente, într-o localitate din raionul Anenii Noi se desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar pornit în legătură cu dispariția unui bărbat. În urma măsurilor speciale, anchetatorii au stabilit că principală versiune este omorul. În acest context, suspectul și complicele acestuia au fost reținuți. În prezent, poliția […] Articolul Suspiciuni de omor la Anenii Noi: Două persoane, reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:30
Cetățenii R. Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în urma adoptării, la 19 decembrie, de către Comisia Europeană, a celui de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei Europene, Republica Moldova a întreprins măsurile în realizarea recomandărilor formulate în raportul precedent, informează […] Articolul Cetățenii R. Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
15:10
Șase orașe din R. Moldova, mai pregătite pentru ninsorile abundente grație sprijinului UE # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană a oferit tractoare de deszăpezire pentru șase localități din Republica Moldova. Astfel, autoritățile din Vatra, Ialoveni, Călărași, Leova, Otaci și Rezina vor putea interveni rapid și eficient în caz de ninsori abundente și alte fenomene meteo extreme. Echipamentele, în valoare totală de aproape 4,5 milioane de lei, au fost au fost acordate prin […] Articolul Șase orașe din R. Moldova, mai pregătite pentru ninsorile abundente grație sprijinului UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Dumitru Obadă a fost reales astăzi, 23 decembrie, în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. Candidatura sa a fost susținută unanim de toți cei 11 membrii ai Consiliului Superior al Procurorilor. El a fost singurul candidat care a depus cerere pentru a ocupa această funcție. „Realegerea președintelui Consiliului confirmă opțiunea membrilor pentru continuitatea […] Articolul Dumitru Obadă, reales președinte al Consiliului Superior al Procurorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
14:00
Președinta Maia Sandu este politicianul care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor Republicii Moldova, arată datele Barometrului iData, realizat în luna decembrie 2025. Conform sondajului, 31,9% dintre respondenți afirmă că au cea mai mare încredere în șefa statului. Peste 10% din respondenți au declarat că au încredere în socialistul Igor Dodon, iar […] Articolul Sondaj: În cine au cea mai mare încredere cetățenii R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, nu a fost prezent la ultima ședință de judecată din acest an. Nici martorii citați nu s-au prezentat în instanță. Plahotniuc a depus o cerere în care a motivat că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei. Următoarea ședință în dosarul „Frauda bancară” este programată pentru […] Articolul Plahotniuc a lipsit la ultima ședință de judecată din acest an apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Un permis de conducere modernizat, dar și un nou tip de permis provizoriu vor fi puse în circulație anul viitor în Republica Moldova. Noul „model 2025” a fost aprobat astăzi, 23 decembrie, de Guvern. Ambele documente vor fi dotate cu elemente noi de securitate și funcționalitate, printre care imprimarea unui cod QR pe verso. Acesta […] Articolul Un nou model de permis de conducere, aprobat de Guvern apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
12:00
Următorii pași în procesul de aderare la UE, subiect de discuție între oficiali de la Chișinău și București # Vocea Basarabiei
Următorii pași în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană au fost printre subiectele discutate de președinta Maia Sandu în cadrul unei întrevederi cu Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe a României, care se află într-o vizită la Chișinău. În cadrul discuțiilor, Maia Sandu a reiterat că România rămâne partenerul strategic numărul 1 al […] Articolul Următorii pași în procesul de aderare la UE, subiect de discuție între oficiali de la Chișinău și București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Daniel Rotaru a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. O decizie în a acest sens a fost aprobată astăzi, 23 decembrie. Candidatura acestuia a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. „În temeiul prevederilor legale, se propune numirea domnului Daniel Rotaru în funcția de secretar de stat al Guvernul […] Articolul Guvernul are un nou secretar de stat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Mihai Mîțu, ar urma să fie numit în funcția de ambasador al Republicii Moldova în România. Subiectul privind avizarea candidaturii acestuia se regăsește pe ordinea de zi a ședinței Comisiei parlamentare pentru politică externă, transmite deschide.md. Mihai Mîțu are 42 de ani și deține funcția de secretar general al […] Articolul Cine ar putea fi noul ambasador al Republicii Moldova în România apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Grădinițele din capitală vor activa după un program special în perioada sărbătorilor iarnă. Pe 25 decembrie, 1, 7 și 8 ianuarie instituțiile vor fi închise. Regim prescurtat se anunță pentru restul zilelor. Anunțul a fost făcut de adjunctul Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite IPN. […] Articolul Program special de sărbători în grădinițele din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Un bărbat în vârstă de 36 de ani a rămas blocat între fiare, după ce automobilul pe care îl conducea s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism. Accidentul s-a produs luni, după-amiază, în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia. Pentru efectuarea lucrărilor de descărcare, la fața locului a intervenit o echipă de salvatori și pompieri. Cu […] Articolul Accident teribil în raionul Drochia. Un bărbat a rămas blocat între fiare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
10:10
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că a retrase de pe piață peste 132 de mii de ouă, care conțineau reziduuri de antibiotice. Ouăle au fost nimicite la o unitate de biogaz, fiind eliminate complet din circuitul alimentar, pentru a nu pune în pericol sănătatea consumatorilor. Totodată, operatorul economic a revizuit procesul […] Articolul Peste 132 mii de ouă, ce conțineau reziduuri de antibiotice, nimicite de ANSA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Magia sărbătorilor de iarnă revine în PMAN: concerte, târg de Crăciun și distracții pentru toate vârstele # Vocea Basarabiei
Chișinăuienii sunt invitați să sărbătorească Crăciunul și Revelionul în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), cu un program bogat de concerte și activități pentru întreaga familie. Miercuri, 24 decembrie, în ajunul Crăciunului pe stil nou, de la ora 18:00, pe scenă vor evolua ansambluri etnofolclorice, orchestra simfonică, corul academic, precum și artiști și formații autohtone precum […] Articolul Magia sărbătorilor de iarnă revine în PMAN: concerte, târg de Crăciun și distracții pentru toate vârstele apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
07:20
Comisia Electorală Centrală recomandă păstrarea votului prin corespondență pentru alegătorii aflați peste hotare și propune modificarea Codului electoral prin introducerea unui capitol distinct dedicat acestei modalități de vot. Recomandarea se regăsește în raportul privind implementarea parțială a votului prin corespondență la alegerile parlamentare din acest an, aprobat în ședința CEC din 22 decembrie, transmite IPN. […] Articolul CEC propune menținerea votului prin corespondență pentru moldovenii din diaspora apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
22:00
Premierului Alexandru Munteanu: „Vetting-ul ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova își continuă parcursul de consolidare a statului de drept prin reforme profunde în justiție și lupta împotriva corupției, subliniind importanța stabilității macroeconomice și a unui climat investițional atractiv. Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Potrivit premierului, reforma justiției, și în special procesul de vetting al magistraților, reprezintă nucleul schimbărilor […] Articolul Premierului Alexandru Munteanu: „Vetting-ul ar trebui să fie finalizat până la sfârșitul anului 2026” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 22.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
Președinta Republicii Moldova: Statul are responsabilitatea de a crea condiții clare și prietenoase pentru cei care vor să revină acasă # Vocea Basarabiei
Statul are responsabilitatea de a crea condiții clare și prietenoase pentru cei care vor să revină acasă. Un mesaj în acest sens a fost transmis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unor discuții cu reprezentanți ai diasporei. La eveniment au participat peste 100 de persoane, printre care reprezentanți ai autorităților publice, ambasadori ai […] Articolul Președinta Republicii Moldova: Statul are responsabilitatea de a crea condiții clare și prietenoase pentru cei care vor să revină acasă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Premierul Alexandru Munteanu: Relația dintre Republica Moldova și România, una strategică, profundă și ireversibilă # Vocea Basarabiei
„Relația dintre Republica Moldova și România este una strategică, profundă și ireversibilă”. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei întrevederi cu Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe de la București, care se află într-o vizită la Chișinău. Prim-ministrul Republicii Moldova și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul constant oferit de România, evidențiind realizările din […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: Relația dintre Republica Moldova și România, una strategică, profundă și ireversibilă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Igor Grosu, mesaj la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova: „Să vorbim peste tot despre determinarea noastră de a intra în UE” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. El a subliniat că reprezentanții misiunilor diplomatice sunt promotorii Republicii Moldova și a dezideratului nostru de integrare europeană. „Am menționat că în vizitele mele în străinătate țin să mă întâlnesc cu cetățenii Republicii Moldova stabiliți […] Articolul Igor Grosu, mesaj la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova: „Să vorbim peste tot despre determinarea noastră de a intra în UE” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Uniunea Europeană, 2,3 miliarde euro pentru a sprijini nevoile financiare ale Ucrainei # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a sprijini finanțele țării și administrația publică, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei, informează luni un comunicat al Executivului UE. Este cea de a șasea plată regulată în cadrul Facilității pentru Ucraina, principalul instrument al Uniunii pentru sprijinirea redresării Ucrainei, […] Articolul Uniunea Europeană, 2,3 miliarde euro pentru a sprijini nevoile financiare ale Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, reacție la demersul transportatorilor # Vocea Basarabiei
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a venit cu o reacției după ce astăzi transportatorii au criticat un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere și au amenințat cu proteste. „Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale monitorizează constant funcționarea serviciilor de transport rutier de persoane din perspectiva interesului public, a accesului echitabil la mobilitate și a responsabilității […] Articolul Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, reacție la demersul transportatorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a fostului partid „Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Decizia a fost pronunțată luni, 22 decembrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. „Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de […] Articolul Lider local al fostului partid „Șor”, condamnat la 4 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Liderul separatist de la Tiraspol: Centrala de la Cuciurgan poate exporta energie Chișinăului, dacă va primi mai mult gaz # Vocea Basarabiei
Centrala de la Cuciurgan este capabilă să crească producția de energie electrică, inclusiv pentru export în Republica Moldova, dar pentru aceasta MGRES trebuie să fie aprovizionată cu suficient gaz, a declarat liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Vadim Krasnoselski a declarat pentru RIA Novosti că Centrala de la Cuciurgan poate produce în mod stabil […] Articolul Liderul separatist de la Tiraspol: Centrala de la Cuciurgan poate exporta energie Chișinăului, dacă va primi mai mult gaz apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
16:30
(VIDEO) Ministra de Externe de la București: R. Moldova și România au unul dintre cele mai puternice parteneriate diplomatice # Vocea Basarabiei
România și Republica Moldova au, poate, cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două state în lume. Declarații în acest sens au fost făcute de Oana Țoiu, șefa diplomației de la București, aflată într-o vizită la Chișinău. Ministra de Externe a României a subliniat în cadrul unei conferințe, susținute alături de omologul său din Republica Moldova, […] Articolul (VIDEO) Ministra de Externe de la București: R. Moldova și România au unul dintre cele mai puternice parteneriate diplomatice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
15:10
Vlad Filat, condamnat la doi ani de închisoare în Franța. Reacția fostului premier # Vocea Basarabiei
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP. Prin această decizie datată 8 decembrie, Tribunalul […] Articolul Vlad Filat, condamnat la doi ani de închisoare în Franța. Reacția fostului premier apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Maia Sandu, la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova: Aderarea la UE, prioritate absolută a politicii interne și externe # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026. Potrivit șefei statului, contextul regional și internațional marcat de intensificarea amenințărilor hibride, rămâne unul complicat. „În aceste condiții geopolitice, pentru Republica Moldova există o singură strategie realistă de supraviețuire ca stat democratic, […] Articolul Maia Sandu, la reuniunea ambasadorilor Republicii Moldova: Aderarea la UE, prioritate absolută a politicii interne și externe apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Prețurile la carburanți au scăzut constant în ultimele săptămâni, iar această tendință se va menține și marți, 23 decembrie. Potrivit Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică, mâine un litrul de benzină va costa 22,17 lei, cu 15 bani mai puțin decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va scădea cu 15 bani, ajungând la 18,82 lei/litru. […] Articolul Prețuri mai mici la benzină și motorină: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Fostul primar de la Boldurești, Nisporeni, Nicanor Ciochină, a absentat din nou la ședința de judecată în dosarul în care e acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent. Nicanor Ciochină a invocat probleme de sănătate. Instanța, la rândul său, a dispus ca acesta să fie adus silit la ședința următoare. Ședința de luni, 22 decembrie, […] Articolul Fostul primar de la Boldurești, absent din nou la ședința de judecată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Un incendiu a izbucnit luni dimineața pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău. Cinci echipe de pompieri au intervenit prompt și au stins rapid flăcările. Nicio persoană nu a avut de suferit. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43, iar la fața […] Articolul Incendiu la un liceu din Chișinău: Sute de elevi, evacuați în siguranță apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru: Conducerea instituției, demisă # Vocea Basarabiei
Șeful și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Centru au fost demiși în urma unui incident cu focuri de armă care a avut loc vineri, 19 decembrie, la sediul instituției. Totodată și polițistul, care ar fi folosit arma sa personală, a fost eliberat din funcție. Inspectoratul General al Poliției anunță, prin intermediul unui comunicat, că […] Articolul Focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru: Conducerea instituției, demisă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a venit cu mai multe recomandări de siguranță pentru cetățenii Republicii Moldova în contextul sărbătorilor de iarnă. Astfel, specialiștii îndeamnă oamenii să acorde o atenție deosebită instalării și împodobirii brazilor de Crăciun. „Pomii naturali trebuie amplasați la o distanță sigură față de sursele de căldură, precum sobe, calorifere sau […] Articolul IGSU, recomandări pentru siguranța cetățenilor în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Transportatorii de pasageri solicită o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, altfel amenință din nou cu proteste. Într-o scrisoare deschisă, aceștia fac referire la un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere (CTR), care, în opinia lor, ar putea determina operatorii de transport să iasă la manifestații de protest. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto […] Articolul Transportatorii amenință din nou cu proteste: Ce îi nemulțumește apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
(VIDEO) Droguri de peste 7 milioane de lei, scoase din circuit: Un bărbat a fost reținut # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant de polițiștii din Chișinău, fiind bănuit de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au ridicat droguri sintetice, a căror valoare pe piața neagră este estimată la peste 7 milioane de lei. Potrivit Poliției, reținerea a avut loc în urma unei […] Articolul (VIDEO) Droguri de peste 7 milioane de lei, scoase din circuit: Un bărbat a fost reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus, luni, 22 decembrie, prelungirea cu 30 de zile a termenului de arest preventiv pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Decizia a fost luată în urma examinării demersului înaintat de procurori, în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, aflat la faza de cercetare judecătorească. Apărarea lui Vladimir Plahotniuc a contestat necesitatea menținerii […] Articolul Vladimir Plahotniuc va mai sta 30 de zile în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
În această dimineață, Poliția a fost sesizată printr-un apel telefonic anonim despre presupusa minare a sediului Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Informația a fost confirmată pentru Vocea Basarabiei de ofițera de presă a Poliției, Cristina Talpă. La fața locului au intervenit serviciile specializate, iar perimetrul a fost securizat conform procedurilor. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat […] Articolul Alertă falsă cu bombă la Judecătoria Buiucani. Poliția caută autorul apelului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Un general din Statul Major rus a fost ucis în explozia unei mașini capcană la sud de Moscova, informează luni Reuters și AFP, care citează Comitetul de Anchetă Rus. Comitetul de Anchetă a afirmat că analizează o pistă ucraineană, scrie AFP, citată de Agerpres. Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful direcției de instruire operațională a forțelor armate […] Articolul Un general rus, ucis în explozia unei mașini capcană, la Moscova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
Sistemul energetic al Ucrainei rămâne funcțional, în ciuda atacurilor masive ale Rusiei # Vocea Basarabiei
Sistemul energetic al Ucrainei este stabil și se află sub control, chiar dacă în ultima perioadă a fost vizat de atacuri dure ale Rusiei asupra infrastructurii civile, a declarat ministrul adjunct al Energiei, Mykola Kolisnyk. Potrivit oficialului ucrainean, doar în luna noiembrie, forțele ruse au lansat cinci atacuri majore asupra infrastructurii energetice, folosind peste 200 […] Articolul Sistemul energetic al Ucrainei rămâne funcțional, în ciuda atacurilor masive ale Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
Sistemul eRețeta, indisponibil până pe 22 decembrie: prescripțiile vor fi eliberate temporar pe hârtie # Vocea Basarabiei
Sistemul informațional automatizat eRețeta, utilizat pentru prescrierea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate, va rămâne indisponibil până luni, 22 decembrie, la ora 6:00, din cauza unor lucrări tehnice de modernizare a platformei. Pe durata întreruperii, prescripțiile medicale vor fi eliberate în baza formularelor de „rețetă olografă”, care sunt completate manual și ulterior introduse în sistem pentru […] Articolul Sistemul eRețeta, indisponibil până pe 22 decembrie: prescripțiile vor fi eliberate temporar pe hârtie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
Moș Crăciun devine ghid turistic la Chișinău: excursii tematice pentru copii și părinți până pe 6 ianuarie # Vocea Basarabiei
Primăria Chișinău organizează excursii tematice dedicate copiilor și părinților, axate pe istoria, tradițiile și principalele obiective ale capitalei. Tururile se desfășoară până pe 6 ianuarie 2026, în cadrul celei de-a V-a ediții a proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun”. Excursiile sunt ghidate chiar de Moș Crăciun și au loc în fiecare weekend, atât în […] Articolul Moș Crăciun devine ghid turistic la Chișinău: excursii tematice pentru copii și părinți până pe 6 ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Alimentele viitorului: mai multe calorii, mai puțini nutrienți. CO₂ schimbă compoziția culturilor # Vocea Basarabiei
Creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă afectează direct calitatea alimentelor, arată un studiu recent realizat de cercetători de la Universitatea Leiden din Olanda. Potrivit analizei, plantele cresc mai repede și produc mai multe calorii, însă devin mai sărace în nutrienți esențiali și pot acumula substanțe toxice. Cercetătorii au observat o scădere semnificativă a […] Articolul Alimentele viitorului: mai multe calorii, mai puțini nutrienți. CO₂ schimbă compoziția culturilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21 decembrie 2025
16:30
Criza energetică din decembrie: Importurile din România au acoperit până la 70% din consumul zilnic al Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Importurile de energie electrică în Republica Moldova au reprezentat aproximativ 60–70% din consumul zilnic în perioada 5–9 decembrie 2025, după activarea ajutorului de avarie din România, ca urmare a atacurilor militare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-un răspuns transmis agenției Mediafax. Potrivit autorităților, populația și mediul […] Articolul Criza energetică din decembrie: Importurile din România au acoperit până la 70% din consumul zilnic al Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Legătura feroviară Odesa–Chișinău, reluată după aproape trei ani. Cerere ridicată pentru bilete # Vocea Basarabiei
Legătura feroviară dintre Odesa și Chișinău a fost reluată pentru prima dată din anul 2022, anunță compania feroviară ucraineană „Ukrzalizniția”. Potrivit autorităților ucrainene, interesul pentru această rută este ridicat, aproximativ 60% dintre bilete fiind vândute în primele trei ore de la lansarea vânzărilor, informează UNIAN. Compania precizează că vânzarea biletelor pentru cursele cu plecare din […] Articolul Legătura feroviară Odesa–Chișinău, reluată după aproape trei ani. Cerere ridicată pentru bilete apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Intoxicație cu monoxid de carbon la Puhoi: o femeie și două minore, transportate la spital # Vocea Basarabiei
Trei persoane, dintre care două minore, au ajuns astăzi la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni. Gazul toxic a fost emanat de la o sobă de încălzit defectă. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora […] Articolul Intoxicație cu monoxid de carbon la Puhoi: o femeie și două minore, transportate la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, în vizită oficială la Chișinău pe 22 decembrie # Vocea Basarabiei
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația omologului său moldovean, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării oficialului român la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Pe agenda vizitei […] Articolul Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, în vizită oficială la Chișinău pe 22 decembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Ucraina și Portugalia au ajuns la un acord privind co-producția de drone maritime ucrainene, a anunțat sâmbătă Oleksandr Kamșin, consilier al președintelui ucrainean, citat de Reuters. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Kamșin a subliniat că vehiculele ucrainene de suprafață fără pilot (USV) și-au demonstrat eficiența în operațiuni împotriva navelor și submarinelor rusești. Potrivit acestuia, […] Articolul Ucraina și Portugalia vor co-produce drone maritime pentru apărarea europeană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Comunitatea științifică din Republica Moldova a fost omagiată astăzi în cadrul Galei Cercetătorilor 2025, eveniment tradițional organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În cadrul ceremoniei, 53 de cercetători au fost distinși cu diplome pentru contribuțiile lor în dezvoltarea științei, informează MOLDPRES. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, prezent la eveniment, a evidențiat importanța strategică […] Articolul 53 de cercetători, omagiați la Gala Cercetătorilor 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Cod galben de ceață în toată țara: vizibilitate redusă și avertismente pentru șoferi # Vocea Basarabiei
Ceața densă s-a instalat pe întreg teritoriul țării, determinând autoritățile să facă apel la prudență maximă în trafic. Meteorologii au emis un Cod galben de ceață, valabil până pe 21 decembrie, ora 12:00, interval în care vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri. Inspectoratul General al Poliției avertizează că aceste condiții meteo sporesc riscul producerii […] Articolul Cod galben de ceață în toată țara: vizibilitate redusă și avertismente pentru șoferi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Solstițiul de iarnă 2025: cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului, pe 21 decembrie # Vocea Basarabiei
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă, momentul care marchează începutul iernii astronomice și aduce cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului. În Republica Moldova, fenomenul se produce duminică, la ora 17:03. Solstițiul de iarnă reprezintă ziua cu cel mai scurt interval de lumină naturală, deoarece Soarele ajunge la […] Articolul Solstițiul de iarnă 2025: cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului, pe 21 decembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
