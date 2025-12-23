17:00

Centrala de la Cuciurgan este capabilă să crească producția de energie electrică, inclusiv pentru export în Republica Moldova, dar pentru aceasta MGRES trebuie să fie aprovizionată cu suficient gaz, a declarat liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Vadim Krasnoselski a declarat pentru RIA Novosti că Centrala de la Cuciurgan poate produce în mod stabil […]