Incendiu la un liceu din Chișinău: Sute de elevi, evacuați în siguranță
Vocea Basarabiei, 22 decembrie 2025 13:00
Un incendiu a izbucnit luni dimineața pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău. Cinci echipe de pompieri au intervenit prompt și au stins rapid flăcările. Nicio persoană nu a avut de suferit. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43, iar la fața […] Articolul Incendiu la un liceu din Chișinău: Sute de elevi, evacuați în siguranță apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 5 minute
13:20
Fostul primar de la Boldurești, Nisporeni, Nicanor Ciochină, a absentat din nou la ședința de judecată în dosarul în care e acuzat de accidentarea mortală a unui adolescent. Nicanor Ciochină a invocat probleme de sănătate. Instanța, la rândul său, a dispus ca acesta să fie adus silit la ședința următoare. Ședința de luni, 22 decembrie, […] Articolul Fostul primar de la Boldurești, absent din nou la ședința de judecată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 30 minute
13:00
Un incendiu a izbucnit luni dimineața pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău. Cinci echipe de pompieri au intervenit prompt și au stins rapid flăcările. Nicio persoană nu a avut de suferit. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43, iar la fața […] Articolul Incendiu la un liceu din Chișinău: Sute de elevi, evacuați în siguranță apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
12:10
Focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru: Conducerea instituției, demisă # Vocea Basarabiei
Șeful și șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Centru au fost demiși în urma unui incident cu focuri de armă care a avut loc vineri, 19 decembrie, la sediul instituției. Totodată și polițistul, care ar fi folosit arma sa personală, a fost eliberat din funcție. Inspectoratul General al Poliției anunță, prin intermediul unui comunicat, că […] Articolul Focuri de armă la Inspectoratul de Poliție Centru: Conducerea instituției, demisă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a venit cu mai multe recomandări de siguranță pentru cetățenii Republicii Moldova în contextul sărbătorilor de iarnă. Astfel, specialiștii îndeamnă oamenii să acorde o atenție deosebită instalării și împodobirii brazilor de Crăciun. „Pomii naturali trebuie amplasați la o distanță sigură față de sursele de căldură, precum sobe, calorifere sau […] Articolul IGSU, recomandări pentru siguranța cetățenilor în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
11:20
Transportatorii de pasageri solicită o întrevedere cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, altfel amenință din nou cu proteste. Într-o scrisoare deschisă, aceștia fac referire la un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere (CTR), care, în opinia lor, ar putea determina operatorii de transport să iasă la manifestații de protest. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto […] Articolul Transportatorii amenință din nou cu proteste: Ce îi nemulțumește apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
(VIDEO) Droguri de peste 7 milioane de lei, scoase din circuit: Un bărbat a fost reținut # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant de polițiștii din Chișinău, fiind bănuit de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Oamenii legii au ridicat droguri sintetice, a căror valoare pe piața neagră este estimată la peste 7 milioane de lei. Potrivit Poliției, reținerea a avut loc în urma unei […] Articolul (VIDEO) Droguri de peste 7 milioane de lei, scoase din circuit: Un bărbat a fost reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus, luni, 22 decembrie, prelungirea cu 30 de zile a termenului de arest preventiv pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Decizia a fost luată în urma examinării demersului înaintat de procurori, în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, aflat la faza de cercetare judecătorească. Apărarea lui Vladimir Plahotniuc a contestat necesitatea menținerii […] Articolul Vladimir Plahotniuc va mai sta 30 de zile în arest preventiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
În această dimineață, Poliția a fost sesizată printr-un apel telefonic anonim despre presupusa minare a sediului Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Informația a fost confirmată pentru Vocea Basarabiei de ofițera de presă a Poliției, Cristina Talpă. La fața locului au intervenit serviciile specializate, iar perimetrul a fost securizat conform procedurilor. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat […] Articolul Alertă falsă cu bombă la Judecătoria Buiucani. Poliția caută autorul apelului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Un general din Statul Major rus a fost ucis în explozia unei mașini capcană la sud de Moscova, informează luni Reuters și AFP, care citează Comitetul de Anchetă Rus. Comitetul de Anchetă a afirmat că analizează o pistă ucraineană, scrie AFP, citată de Agerpres. Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful direcției de instruire operațională a forțelor armate […] Articolul Un general rus, ucis în explozia unei mașini capcană, la Moscova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
08:40
Sistemul energetic al Ucrainei rămâne funcțional, în ciuda atacurilor masive ale Rusiei # Vocea Basarabiei
Sistemul energetic al Ucrainei este stabil și se află sub control, chiar dacă în ultima perioadă a fost vizat de atacuri dure ale Rusiei asupra infrastructurii civile, a declarat ministrul adjunct al Energiei, Mykola Kolisnyk. Potrivit oficialului ucrainean, doar în luna noiembrie, forțele ruse au lansat cinci atacuri majore asupra infrastructurii energetice, folosind peste 200 […] Articolul Sistemul energetic al Ucrainei rămâne funcțional, în ciuda atacurilor masive ale Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
Sistemul eRețeta, indisponibil până pe 22 decembrie: prescripțiile vor fi eliberate temporar pe hârtie # Vocea Basarabiei
Sistemul informațional automatizat eRețeta, utilizat pentru prescrierea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate, va rămâne indisponibil până luni, 22 decembrie, la ora 6:00, din cauza unor lucrări tehnice de modernizare a platformei. Pe durata întreruperii, prescripțiile medicale vor fi eliberate în baza formularelor de „rețetă olografă”, care sunt completate manual și ulterior introduse în sistem pentru […] Articolul Sistemul eRețeta, indisponibil până pe 22 decembrie: prescripțiile vor fi eliberate temporar pe hârtie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
Moș Crăciun devine ghid turistic la Chișinău: excursii tematice pentru copii și părinți până pe 6 ianuarie # Vocea Basarabiei
Primăria Chișinău organizează excursii tematice dedicate copiilor și părinților, axate pe istoria, tradițiile și principalele obiective ale capitalei. Tururile se desfășoară până pe 6 ianuarie 2026, în cadrul celei de-a V-a ediții a proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun”. Excursiile sunt ghidate chiar de Moș Crăciun și au loc în fiecare weekend, atât în […] Articolul Moș Crăciun devine ghid turistic la Chișinău: excursii tematice pentru copii și părinți până pe 6 ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
Alimentele viitorului: mai multe calorii, mai puțini nutrienți. CO₂ schimbă compoziția culturilor # Vocea Basarabiei
Creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă afectează direct calitatea alimentelor, arată un studiu recent realizat de cercetători de la Universitatea Leiden din Olanda. Potrivit analizei, plantele cresc mai repede și produc mai multe calorii, însă devin mai sărace în nutrienți esențiali și pot acumula substanțe toxice. Cercetătorii au observat o scădere semnificativă a […] Articolul Alimentele viitorului: mai multe calorii, mai puțini nutrienți. CO₂ schimbă compoziția culturilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
16:30
Criza energetică din decembrie: Importurile din România au acoperit până la 70% din consumul zilnic al Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Importurile de energie electrică în Republica Moldova au reprezentat aproximativ 60–70% din consumul zilnic în perioada 5–9 decembrie 2025, după activarea ajutorului de avarie din România, ca urmare a atacurilor militare asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-un răspuns transmis agenției Mediafax. Potrivit autorităților, populația și mediul […] Articolul Criza energetică din decembrie: Importurile din România au acoperit până la 70% din consumul zilnic al Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Legătura feroviară Odesa–Chișinău, reluată după aproape trei ani. Cerere ridicată pentru bilete # Vocea Basarabiei
Legătura feroviară dintre Odesa și Chișinău a fost reluată pentru prima dată din anul 2022, anunță compania feroviară ucraineană „Ukrzalizniția”. Potrivit autorităților ucrainene, interesul pentru această rută este ridicat, aproximativ 60% dintre bilete fiind vândute în primele trei ore de la lansarea vânzărilor, informează UNIAN. Compania precizează că vânzarea biletelor pentru cursele cu plecare din […] Articolul Legătura feroviară Odesa–Chișinău, reluată după aproape trei ani. Cerere ridicată pentru bilete apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Intoxicație cu monoxid de carbon la Puhoi: o femeie și două minore, transportate la spital # Vocea Basarabiei
Trei persoane, dintre care două minore, au ajuns astăzi la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni. Gazul toxic a fost emanat de la o sobă de încălzit defectă. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora […] Articolul Intoxicație cu monoxid de carbon la Puhoi: o femeie și două minore, transportate la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, în vizită oficială la Chișinău pe 22 decembrie # Vocea Basarabiei
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația omologului său moldovean, viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării oficialului român la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Pe agenda vizitei […] Articolul Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, în vizită oficială la Chișinău pe 22 decembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
12:30
Ucraina și Portugalia au ajuns la un acord privind co-producția de drone maritime ucrainene, a anunțat sâmbătă Oleksandr Kamșin, consilier al președintelui ucrainean, citat de Reuters. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Kamșin a subliniat că vehiculele ucrainene de suprafață fără pilot (USV) și-au demonstrat eficiența în operațiuni împotriva navelor și submarinelor rusești. Potrivit acestuia, […] Articolul Ucraina și Portugalia vor co-produce drone maritime pentru apărarea europeană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Comunitatea științifică din Republica Moldova a fost omagiată astăzi în cadrul Galei Cercetătorilor 2025, eveniment tradițional organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În cadrul ceremoniei, 53 de cercetători au fost distinși cu diplome pentru contribuțiile lor în dezvoltarea științei, informează MOLDPRES. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, prezent la eveniment, a evidențiat importanța strategică […] Articolul 53 de cercetători, omagiați la Gala Cercetătorilor 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Cod galben de ceață în toată țara: vizibilitate redusă și avertismente pentru șoferi # Vocea Basarabiei
Ceața densă s-a instalat pe întreg teritoriul țării, determinând autoritățile să facă apel la prudență maximă în trafic. Meteorologii au emis un Cod galben de ceață, valabil până pe 21 decembrie, ora 12:00, interval în care vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri. Inspectoratul General al Poliției avertizează că aceste condiții meteo sporesc riscul producerii […] Articolul Cod galben de ceață în toată țara: vizibilitate redusă și avertismente pentru șoferi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Solstițiul de iarnă 2025: cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului, pe 21 decembrie # Vocea Basarabiei
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă, momentul care marchează începutul iernii astronomice și aduce cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului. În Republica Moldova, fenomenul se produce duminică, la ora 17:03. Solstițiul de iarnă reprezintă ziua cu cel mai scurt interval de lumină naturală, deoarece Soarele ajunge la […] Articolul Solstițiul de iarnă 2025: cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului, pe 21 decembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Kremlinul anunță disponibilitatea lui Putin pentru negocieri cu Macron privind războiul din Ucraina # Vocea Basarabiei
Kremlinul a declarat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, este dispus să poarte negocieri cu președintele Franței, Emmanuel Macron, pe tema războiului din Ucraina, relatează DW. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat agenției RIA Novosti. Potrivit lui Peskov, Moscova vede pozitiv posibilitatea reluării dialogului la nivel înalt, […] Articolul Kremlinul anunță disponibilitatea lui Putin pentru negocieri cu Macron privind războiul din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20 decembrie 2025
18:30
O parte din transportul de mărfuri din Ucraina, redirecționat temporar prin R. Moldova # Vocea Basarabiei
O parte din fluxurile de transport de mărfuri din Ucraina, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova, informează Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC). Decizia CNMC a fost luată în contextul în care atacurile rusești asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe […] Articolul O parte din transportul de mărfuri din Ucraina, redirecționat temporar prin R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
„Ukrzaliznytsia” suplimentează vagoanele pentru trenurile Odesa–Chișinău și Kiev–Chișinău # Vocea Basarabiei
Compania feroviară ucraineană „Ukrzaliznytsia” a anunțat suplimentarea numărului de vagoane pentru trenurile care fac legătura între Odesa–Chișinău și Kiev–Chișinău. Potrivit UNIAN, citat de MOLDPRES, biletele pentru aceste curse vor fi puse în vânzare în cursul zilei de 20 decembrie. Decizia vine în contextul dificultăților de traversare a frontierei Republicii Moldova cu alte mijloace de transport, […] Articolul „Ukrzaliznytsia” suplimentează vagoanele pentru trenurile Odesa–Chișinău și Kiev–Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Negocieri SUA–Ucraina–Europa la Miami: urmează consultări între Statele Unite și Rusia # Vocea Basarabiei
La Miami au avut loc negocieri între Statele Unite, Ucraina și reprezentanți ai Europei, primul tur de discuții fiind încheiat, a anunțat ministrul ucrainean al apărării, Rustem Umerov. Acesta nu a oferit detalii despre conținutul negocierilor, dar a precizat că părțile „au convenit asupra unor pași ulteriori și asupra continuării activității comune în perioada următoare”, […] Articolul Negocieri SUA–Ucraina–Europa la Miami: urmează consultări între Statele Unite și Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Avion cargo Boeing 747 a evacuat până la 100 de tone de kerosen deasupra unor localități din Belgia, după un incident tehnic # Vocea Basarabiei
Un avion cargo Boeing 747, operat de compania Challenge Airlines, a efectuat o evacuare masivă de combustibil deasupra mai multor localități din vestul Belgiei, după ce a întâmpinat o defecțiune tehnică la scurt timp după decolare. Incidentul a avut loc vineri, pe aeroportul din Liège, relatează Noi.md cu referire la news.ro. Aeronava a decolat puțin […] Articolul Avion cargo Boeing 747 a evacuat până la 100 de tone de kerosen deasupra unor localități din Belgia, după un incident tehnic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Aproape 63.000 de studenți în universitățile din Moldova: creștere de 6,8% față de anul trecut # Vocea Basarabiei
Numărul studenților înscriși în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova în anul curent de studii se apropie de 63.000, potrivit raportului anual publicat de Biroul Național de Statistică (BNS). Dintre aceștia, 46.700 urmează studii de licență, 10.600 sunt înscriși la programe de master, iar 5.600 studiază în cadrul programelor integrate. Datele BNS arată că […] Articolul Aproape 63.000 de studenți în universitățile din Moldova: creștere de 6,8% față de anul trecut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Ambasada Republicii Moldova la Minsk suspendă recepționarea cererilor privind cetățenia # Vocea Basarabiei
Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus anunță că, începând cu data de 23 decembrie 2025, va suspenda recepționarea cererilor ce țin de cetățenia Republicii Moldova, pentru o perioadă nedeterminată, informează MOLDPRES. Potrivit informațiilor oficiale, decizia este luată în contextul modificărilor recente ale legislației naționale în domeniul cetățeniei. Măsura are legătură cu intrarea în vigoare a […] Articolul Ambasada Republicii Moldova la Minsk suspendă recepționarea cererilor privind cetățenia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Atenționare de călătorie la Palanca: MAE recomandă evitarea zonei din cauza atacurilor cu drone rusești # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru zona punctului de trecere a frontierei Palanca, în contextul atacurilor cu drone ale Federației Ruse asupra Ucrainei, care au amplificat riscurile de securitate în apropierea graniței Republicii Moldova. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, situația din regiune rămâne tensionată, existând […] Articolul Atenționare de călătorie la Palanca: MAE recomandă evitarea zonei din cauza atacurilor cu drone rusești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
20 decembrie 1989 – Ziua în care Timișoara s-a declarat primul oraș liber de comunism # Vocea Basarabiei
Pe 20 decembrie 1989, Timișoara intra definitiv în istorie, declarându-se primul oraș liber de comunism din România. Scânteia protestelor izbucnite cu câteva zile înainte s-a transformat într-o revoluție deschisă, susținută de voința a peste 100.000 de oameni ieșiți în stradă pentru libertate, demisia lui Nicolae Ceaușescu și democratizarea țării. După două zile de represiune sângeroasă, […] Articolul 20 decembrie 1989 – Ziua în care Timișoara s-a declarat primul oraș liber de comunism apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Atac cu rachete balistice asupra Odesei: șapte morți și 15 răniți în urma unui bombardament masiv al Rusiei # Vocea Basarabiei
Un atac al forțelor ruse cu rachete balistice, lansat vineri seara târziu, a lovit infrastructura portuară din regiunea orașului ucrainean Odesa, la Marea Neagră, provocând moartea a șapte persoane și rănirea altor 15, au anunțat oficialii ucraineni, citați de Reuters și The Kyiv Independent. Vicepremierul ucrainean Oleksiy Kuleba a declarat, într-un mesaj publicat pe Telegram, […] Articolul Atac cu rachete balistice asupra Odesei: șapte morți și 15 răniți în urma unui bombardament masiv al Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19 decembrie 2025
22:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis în această seară o atenționare de călătorie prin punctul de trecere a frontierei Palanca. Astfel, instituția informează cetățenii despre situația de securitate din zona de frontieră cu Ucraina, în baza informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. „În contextul riscurilor continue de securitate, inclusiv atacuri […] Articolul MAE, atenționare de călătorie prin punctul de trecere a frontierei Palanca apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
După ce o dronă a fost doborâtă de avioane F-16 în Ankara, o altă dronă neidentificată a căzut într-o zonă rurală din districtul İzmit al orașului Kocaeli. Camera de la bordul acesteia era funcțională, iar cauza accidentului și originea acestuia vor fi determinate după o investigație tehnică. În plus, s-a observat că pe dronă existau […] Articolul O dronă rusească s-a prăbușit la câțiva kilometri de Istanbul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 19.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 19.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Președinta Maia Sandu, împreună cu angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au aprins astăzi, 19 decembrie, luminițele Pomului de Crăciun. Cei prezenți la sărbătoare s-au distrat împreună cu un grup de artiști de la Teatrul Republican de păpuși „Licurici” și au confecționat jucării pentru brad. „Lumina sărbătorilor de iarnă a ajuns și la Președinție. Împreună […] Articolul (FOTO) Pomul de Crăciun, inaugurat la Președinție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pentru aproape întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă de vineri, 19 decembrie, ora 17:00, până sâmbătă, 20 decembrie, ora 11:00. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se va forma ceață densă, cu vizibilitatea de 200 de metri sau mai puțin. Șoferii sunt îndemnați să reducă […] Articolul Cod galben de ceață, în majoritatea raioanelor din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Instanța l-a audiat vineri pe fostul președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, în calitate de martor al apărării în dosarul „frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Fostul președinte al Comisiei pentru economie, buget și finanțe a precizat că Vlad Plahotniuc nu i-a dat niciodată indicații și că, atunci […] Articolul Veaceslav Ioniță, audiat în calitate de martor în dosarul „frauda bancară” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Alexandru Munteanu: R. Moldova nu mai este doar un observator la periferia sistemului financiar european # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova nu mai este doar un observator la periferia sistemului financiar european, ci un participant activ care implementează soluții de ultimă generație”. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul conferinței „Momentum European: Un an de progrese și integrare”, organizate de Banca Națională a Moldovei. El menționat că Republica Moldova se integrează […] Articolul Alexandru Munteanu: R. Moldova nu mai este doar un observator la periferia sistemului financiar european apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Douăzeci și trei de microbuze școlare au fost transmise astăzi de Ministerul Educației și Cercetării către școlile din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hâncești, Ialoveni, Soroca și Strășeni. Acestea vor fi utilizate pentru transportul elevilor către școlile din localitățile vecine, dar și pentru facilitarea participării acestora la activități extrașcolare, precum […] Articolul Microbuze moderne, transmise școlilor din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Poliția de Frontieră a R. Moldova, recomandări de securitate în cazul depistării dronelor # Vocea Basarabiei
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a venit cu recomandări de securitate pentru cetățeni în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone. Acestea au fost făcute în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei. Astfel, autoritățile recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri de siguranță: • Dacă depistați drone sau resturi de drone la sol, nu […] Articolul Poliția de Frontieră a R. Moldova, recomandări de securitate în cazul depistării dronelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a finalizat procedura de evaluare în privința judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, constatând că aceasta nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege. Raportul de evaluare a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care urmează să examineze documentul și să decidă dacă acceptă sau […] Articolul Încă un magistrat a picat evaluarea externă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Circa 700 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor auto, în special a probei teoretice, vor fi anulate de către Agenția Servicii Publice (ASP). Un anunț în acest sens a fost făcut de șeful ASP, Mircea Eșanu. Potrivit oficialului, Agenția Servicii Publice și-a declarat, în repetate rânduri, toleranța zero față de actele de corupție […] Articolul Sute de permise de conducere din Republica Moldova, anulate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va acorda Republicii Moldova încă 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor. În acest sens, astăzi, la Chișinău, a fost încheiat documentul de modificare la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și BERD, pentru realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova. Acest acord de […] Articolul BERD, încă 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Prețurile la carburanți au scăzut constant în ultimele două săptămâni, iar tendința se va păstra și în weekend. Potrivit ANRE, prețul motorinei coboară sub pragul de 19 lei per litru, iar benzina se apropie de cel mai scăzut nivel de preț înregistrat în ultimii trei ani. Astfel, în perioada 20-22 decembrie, litrul de benzină va […] Articolul Prețul la motorină scade sub 19 de lei: Cât vor costa carburanții în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Atragerea investițiilor, subiect de discuție între președinta R. Moldova și șefa BERD # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi, 19 decembrie, o întrevedere cu șefa Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, care se află într-o vizită de lucru la Chișinău. Părțile au discutat despre stimularea creșterii economice, atragerea investițiilor și valorificarea oportunităților oferite de Planul de Creștere al Uniunii Europene, în contextul avansării […] Articolul Atragerea investițiilor, subiect de discuție între președinta R. Moldova și șefa BERD apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus 7,5 tone de mărar, 7,5 tone de pătrunjel și peste 171 de kilograme de ceai negru de import, după ce testele de laborator au arătat că produsele conțineau un nivel înalt de reziduuri de pesticide. Probele au fost prelevate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni. […] Articolul (VIDEO) Tone de mărar și pătrunjel, distruse de ANSA. Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Un bărbat, condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” # Vocea Basarabiei
Un bărbat a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”, afiliat fugarului Ilan Șor. O decizie în acest sens a fost pronunțată astăzi, 19 decembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. De asemenea, instanța a dispus confiscarea în folosul statului a sumei de 1 420 000 de lei, bani care […] Articolul Un bărbat, condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
(VIDEO) BNM lansează seria de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”: Cum arată prima monedă? # Vocea Basarabiei
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează începând de astăzi, 19 decembrie, o nouă serie de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”. Moneda „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro” este prima din această serie și a fost pusă astăzi în circuitul numismatic. Moneda marchează aderarea Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro […] Articolul (VIDEO) BNM lansează seria de monede jubiliare și comemorative „Moldova Europeană”: Cum arată prima monedă? apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Comisara europeană pentru Extindere: Rezultatele negocierilor de pace vor influența viteza procesului de aderare # Vocea Basarabiei
Evoluțiile negocierilor de pace din Ucraina au un impact direct asupra ritmului în care avansează procesul de aderare al statelor, inclusiv al Republicii Moldova. Declarația aparține comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos. Ea a vorbit despre progresele înregistrate de Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană, subliniind rapiditatea fără precedent a etapelor tehnice parcurse până […] Articolul Comisara europeană pentru Extindere: Rezultatele negocierilor de pace vor influența viteza procesului de aderare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.