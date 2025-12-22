(VIDEO) Droguri de peste 7 milioane de lei, scoase din circuit: Un bărbat a fost reținut

10:50

În această dimineață, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la punctul de trecere a frontierei Otaci-Moghilev-Podolsk, pe direcția de ieșire din Republicii Moldova. Poliția de Frontieră informează că se iau măsuri pentru fluidizarea traficului și se lucrează la capacitate maximă. „Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea […]