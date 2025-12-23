A fost publicată Rezoluția Forumului Mass-Media 2025

17:30

Locuitorii din satul Sadîc, raionul Cantemir, vor fi întrebați dacă vor să revoce primarul. Comisia Electorală Centrală a înregistrat pe 22 decembrie un grup de inițiativă, pentru colectarea semnăturilor. Cele 22 de persoane înregistrate vor trebuie să acumuleze semnăturile a cel puțin 10% dintre cetățenii cu drept de vot din localitate, până pe 20 februarie […] Articolul Se pregătește referendum pentru revocarea primarului într-un sat din Moldova. Grupul de inițiativă, înregistrat apare prima dată în Realitatea.md.