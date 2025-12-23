A fost publicată Rezoluția Forumului Mass-Media 2025
Realitatea.md, 23 decembrie 2025 11:10
Pe pagina electronică a Consiliului de Presă a fost publicată Rezoluția Forumului Mass-Media 2025, care a avut loc la Chișinău pe 8 și 9 decembrie. Documentul conține un șir de constatări privind evoluțiile pieței media în ultimul an și mai multe solicitări către autorități, inclusiv să adopte o nouă lege a presei și să asigure […] Articolul A fost publicată Rezoluția Forumului Mass-Media 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
11:20
Premierul: Moldova nu se află într-o situație de criză macroeconomică. Ce a spus despre FMI # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat la Moldova 1 că neprimirea sau suspendarea ultimei tranșe din actualul program cu Fondul Monetar Internațional (FMI) nu a fost determinată de incertitudinile din jurul reformei justiției sau de funcționarea structurilor anticorupție. Oficialul a mai adăugat că FMI a încercat să înțeleagă procesele interne, însă expirarea ultimei tranșe a fost […] Articolul Premierul: Moldova nu se află într-o situație de criză macroeconomică. Ce a spus despre FMI apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
În urma unui atac masiv din noaptea de 22 spre 23 decembrie asupra Ucrainei, Polonia a trimis avioane de luptă și a activat sistemele de apărare aeriană pentru a-și proteja spațiul aerian. Decizia a fost luată după ce armata rusă a lansat bombardamente asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia. Avioane poloneze, alături de […] Articolul Polonia ridică avioane de luptă după atacuri rusești asupra vestului Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Asigurarea obligatorie de asistență medicală ar fi trebuie să coste 18.700 de lei în 2026, potrivit șefului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon. Conform oficialului, astfel prevede formula de calcul, însă Guvernul a propus ca tariful să fie menținut la 12.636 de lei. Mai multe categorii de persoane vor beneficia de reduceri substanțiale. […] Articolul Șeful CNAM: Asigurarea medicală trebuia să coste aproape 19.000 de lei în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:10
Pe pagina electronică a Consiliului de Presă a fost publicată Rezoluția Forumului Mass-Media 2025, care a avut loc la Chișinău pe 8 și 9 decembrie. Documentul conține un șir de constatări privind evoluțiile pieței media în ultimul an și mai multe solicitări către autorități, inclusiv să adopte o nouă lege a presei și să asigure […] Articolul A fost publicată Rezoluția Forumului Mass-Media 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Chiveri, despre planul de reintegrare a regiunii transnistrene: Această viziune va fi prezentată la momentul potrivit # Realitatea.md
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, afirmă că autoritățile nu vor face publice, deocamdată, detalii despre discuțiile purtate cu partenerii externi privind reglementarea conflictului transnistrean, subliniind că este vorba despre un proces de durată, care trebuie gestionat „cu responsabilitate și calm”. Întrebat despre conținutul discuțiilor cu partenerii externi, oficialul a declarat „Nu cred că trebuie să […] Articolul Chiveri, despre planul de reintegrare a regiunii transnistrene: Această viziune va fi prezentată la momentul potrivit apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Drepturile omului în Transnistria, tot mai încălcate. Ce a constatat Promo-LEX în noiembrie # Realitatea.md
Luna noiembrie a evidențiat o deteriorare accentuată și sistemică a situației drepturilor omului în regiunea transnistreană, potrivit Asociației Promo-LEX. Monitorizarea a arătat că practicile represive se intensifică, pe fondul consolidării controlului autoritar, al militarizării și îndoctrinării ideologice, precum și al agravării crizei socio-economice. Printre evoluțiile îngrijorătoare se numără: impunerea automată a așa-numitei „cetățenii transnistrene” copiilor […] Articolul Drepturile omului în Transnistria, tot mai încălcate. Ce a constatat Promo-LEX în noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ultima ședință de judecată din acest an, programată pentru marți, 23 decembrie. Fostul lider democrat a depus o cerere prin care a solicitat amânarea, motivând că are nevoie de timp pentru a studia materialele dosarului. Următoarele ședințe sunt programate pe 5 și 6 ianuarie 2026. Nici martorii apărării nu […] Articolul Plahotniuc nu s-a prezentat la ultima ședință de judecată din acest an apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
VIDEO Noapte de coșmar în Ucraina: zeci de victime în urma unui raid rusesc cu peste 600 de drone # Realitatea.md
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de 22 spre 23 decembrie, folosind un număr mare de drone de atac și rachete de diferite tipuri, au anunțat autoritățile ucrainene. Potrivit informațiilor oficiale, principalele ținte ale atacului au fost regiunile vestice ale țării, precum și infrastructura energetică. În capitala Kiev, un bloc de […] Articolul VIDEO Noapte de coșmar în Ucraina: zeci de victime în urma unui raid rusesc cu peste 600 de drone apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Republica Moldova va introduce, în anul 2026, un nou model de permis de conducere, elaborat și aprobat în cadrul Programului de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Permisele de conducere aflate deja în circulație vor rămâne valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea. Potrivit informațiilor oficiale, noul permis de conducere va […] Articolul Un nou model de permis de conducere, din 2026. Ce trebuie să cunoască șoferii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:50
Gavriliță: Moldova discută cu FMI un acord care nu presupune alocări financiare, ci validarea reformelor # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că Republica Moldova discută mai multe opțiuni de colaborare cu Fondul Monetar Internațional, inclusiv un acord care nu presupune alocări financiare, ci validarea reformelor asumate de Guvern. Potrivit ministrului, există trei tipuri de acorduri posibile: unul cu finanțare directă, unul care asigură accesul la finanțare în caz de necesitate […] Articolul Gavriliță: Moldova discută cu FMI un acord care nu presupune alocări financiare, ci validarea reformelor apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Numiri și demisii în ajunul Crăciunului: Chistol pleacă de la MC, iar Guvernul va avea un nou secretar de stat # Realitatea.md
În ajunul Crăciunului pe rit nou, Guvernul a dispus mai multe remanieri. Daniel Rotaru a fost numit secretar de stat al Guvernului. Potrivit lui Alexei Buzu, noul funcționar va fi responsabil de politici destinate diasporei. De asemenea, el se va preocupa și de digitalizarea sectorului public. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Numiri și demisii în ajunul Crăciunului: Chistol pleacă de la MC, iar Guvernul va avea un nou secretar de stat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:20
Mai multe mașini s-au lovit grav din cauza unui șofer fără permis: 4 persoane rănite, una încarcerată # Realitatea.md
Patru persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor, iar alta a rămas blocată între fiarele automobilului, după ce au fost implicate într-un accident grav. Impactul s-a produs luni seara, 22 decembrie, în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), transmite că un Nissan Primera s-a tamponat frontal cu un Ford […] Articolul Mai multe mașini s-au lovit grav din cauza unui șofer fără permis: 4 persoane rănite, una încarcerată apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Alexandru Munteanu, despre terminalul petrolier de la Aeroportul Chișinău: „Statul este obligat să reacționeze” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a explicat situația terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, aflat în gestiunea companiei Lukoil, în contextul deciziei autorităților de a readuce această infrastructură sub controlul statului. Declarațiile au fost făcute într-o emisiune la Moldova 1, unde șeful Executivului a vorbit despre modul de preluare a activelor, angajamentele investiționale nerespectate și riscurile […] Articolul Alexandru Munteanu, despre terminalul petrolier de la Aeroportul Chișinău: „Statul este obligat să reacționeze” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Radu Marian, despre împușcăturile la Inspectoratul Centru: „Se mai întâmplă. Să nu fie făcut circ din fiecare incident” # Realitatea.md
„Se mai întâmplă”. Așa a comentat deputatul PAS Radu Marian incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru, unde s-au tras focuri de armă pe 18 decembrie. Potrivit parlamentarului „trebuie să nu fie făcut circ” din fiecare întâmplare. Marian a mai menționat în studioul Vocea Basarabiei că, în opinia sa, Poliția trebuie să investigheze cum s-a […] Articolul Radu Marian, despre împușcăturile la Inspectoratul Centru: „Se mai întâmplă. Să nu fie făcut circ din fiecare incident” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Greșelile care pot strica vacanța moldovenilor. „Cele mai multe reclamații vin de la turiștii neinformați” # Realitatea.md
Lipsa informării este principala cauză a nemulțumirilor turiștilor moldoveni după vacanță, avertizează Valentina Cazac, director general al agenției Valentina-Tur, într-un interviu acordat Realitatea TV. „Top 3 reclamații sunt de la turiștii neinformați care zboară cu zbor de noapte, ajung la hotel și vor imediat să fie cazați”, a explicat Valentina Cazac. Aceasta a subliniat că […] Articolul Greșelile care pot strica vacanța moldovenilor. „Cele mai multe reclamații vin de la turiștii neinformați” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Scandalul numirii directorului liceului Rahmaninov: Gavrouc nu preia funcția, după ce s-au aflat legăturile cu Rusia # Realitatea.md
Vitalii Gavrouc nu preia funcția de director al liceului de muzică Serghei Rahmaninov, după ce s-a aflat despre legăturile lui cu Federația Rusă. Învingătoare a concursului a fost declarată Liubov Goldenberg. Anterior, în spațiul public au apărut informații precum că Vitalii Gavrouc ar deține cetățenia Republicii Belarus, iar relațiile lui cu Rusia au generat controverse […] Articolul Scandalul numirii directorului liceului Rahmaninov: Gavrouc nu preia funcția, după ce s-au aflat legăturile cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
VIDEO Un șofer s-a răsturnat cu Mercedesul după ce a lovit bordura: În mașină se afla un copil # Realitatea.md
O mașină a lovit bordura, apoi s-a răsturnat, după ce șoferița nu a ținut cont de condițiile rutiere și meteorologice. Accidentul rutier s-a produs weekendul trecut, în Rîbnița. Potrivit presei din regiune, la volanul Mercedesului se afla o tânără de 22 de ani, care avea ca pasager un copil. Din fericire, nimeni nu a avut […] Articolul VIDEO Un șofer s-a răsturnat cu Mercedesul după ce a lovit bordura: În mașină se afla un copil apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Peste 130 de mii de ouă retrase de pe piață au fost distruse de ANSA, după ce au fost depistate reziduuri de medicamente de uz veterinar, inclusiv antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostaticelor. „Astfel, în urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, o cantitate totală de 132.270 bucăți de ouă a fost retrasă de pe piață […] Articolul Alertă pe piața alimentară! Peste 130 de mii de ouă contaminate, distruse de ANSA apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:20
Moldovenii aleg tot mai des vacanțe exotice. „Dacă acum 10 ani plecau doar în Turcia și Bulgaria, acum merg în Mauritius sau Vietnam” # Realitatea.md
Preferințele moldovenilor în materie de vacanțe s-au schimbat radical în ultimii ani, iar destinațiile exotice câștigă tot mai mult teren, a declarat Valentina Cazac, director general al agenției Valentina-Tur, în cadrul unui interviu pentru Realitatea TV. „Dacă în ultimii 10 ani majoritatea moldovenilor plecau doar în Turcia, Bulgaria sau România, în ultimii 5-6 ani foarte […] Articolul Moldovenii aleg tot mai des vacanțe exotice. „Dacă acum 10 ani plecau doar în Turcia și Bulgaria, acum merg în Mauritius sau Vietnam” apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Traficul de droguri în vizorul poliției: Comunitatea, implicată în prevenire. Oamenii legii avertizează părinții # Realitatea.md
Poliția continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri, precum și pentru reducerea riscurilor asociate acestui fenomen. Prin intermediul activităților operative, campaniilor de informare și monitorizării mediului online, polițiștii urmăresc identificarea timpurie a tentativelor de implicare a persoanelor, în special a tinerilor, în consumul, distribuirea, transportul sau promovarea substanțelor narcotice, inclusiv prin […] Articolul Traficul de droguri în vizorul poliției: Comunitatea, implicată în prevenire. Oamenii legii avertizează părinții apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Odată finalizat proiectul de reconstrucție, Aeroportul Internațional Chișinău va crește semnificativ capacitatea, putând deservi anual până la 7,5 milioane de pasageri, a declarat administratorul aerogării, Sergiu Spoială. Potrivit acestuia, fondurile pentru modernizare nu provin din împrumuturi sau finanțări externe, ceea ce reprezintă o realizare importantă pentru o investiție de o asemenea amploare. Administratorul Aeroportului a […] Articolul Modernizarea Aeroportului Chișinău: 160 de milioane de lei pentru noul terminal apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Cinci persoane, inclusiv un copil, și-au pierdut viața după ce un avion de mici dimensiuni aparținând Marinei mexicane, aflat într-o misiune de transport al unor pacienți cu arsuri, s-a prăbușit în apropiere de Galveston, în statul Texas (SUA). La bord se aflau opt persoane, dintre care patru ofițeri navali și patru civili. Doi dintre pasageri […] Articolul Cinci morți, inclusiv un copil, într-un avion mexican prăbușit lângă Galveston apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:20
Prognoza meteo pentru 23 decembrie 2025: Ninsori slabe și temperaturi negative noaptea # Realitatea.md
Astăzi, 23 decembrie, vremea va fi caracterizată de un cer predominant noros. Pe parcursul zilei, izolat, sunt posibile ninsori slabe, iar vântul va sufla în general slab. Conform meteorologilor, temperaturile maxime vor urca până la +5 grade, în timp ce pe timpul nopții minimele vor coborî până la –3 grade. În nordul țării, valorile termice […] Articolul Prognoza meteo pentru 23 decembrie 2025: Ninsori slabe și temperaturi negative noaptea apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Horoscopul zilei de 23 decembrie. Zodia care primește o veste legată de bani și își schimbă perspectiva # Realitatea.md
Ziua de azi aduce atât provocări, cât și ocazii neașteptate care te pot scoate din zona de confort și te pot ajuta să crești. Astrele te sfătuiesc să fii atentă la semnalele din jur, să analizezi situațiile cu calm și claritate și să eviți deciziile pripite, mai ales pe cele importante. Lecțiile acestei zile vin […] Articolul Horoscopul zilei de 23 decembrie. Zodia care primește o veste legată de bani și își schimbă perspectiva apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Zelenski: Negocierile cu SUA și Europa pentru încheierea războiului sunt aproape de un rezultat real # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a afirmat că discuțiile purtate cu Statele Unite și cu statele europene pentru a pune capăt războiului cu Rusia sunt „foarte aproape de un rezultat concret”. Delegația ucraineană, condusă de Rustem Umerov, a avut mai multe runde de negocieri cu reprezentanți europeni și cu emisarii americani, inclusiv în ultimele zile, în […] Articolul Zelenski: Negocierile cu SUA și Europa pentru încheierea războiului sunt aproape de un rezultat real apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 23 decembrie 2025. Astfel, cursul euro scade la 19 lei și 84 de bani, înregistrând o diminuare de 1 ban. Dolarul american ajunge la 16 lei și 91 de bani, cu 3 bani mai puțin față de valoarea anterioară. Leul […] Articolul Curs valutar 23 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Caz suspect în Italia: moldoveancă găsită moartă în propria casă. Ce ipoteze sunt investigate # Realitatea.md
O femeie originară din Republica Moldova a fost găsită fără suflare în locuința sa de iubitul său și de un prieten al acestuia. Incidentul a avut loc în localitatea Rocca Priora din apropierea Romei, iar autoritățile italiene iau în calcul ipoteza unui omor, scrie adevărul.ro. Conform jurnaliștilor italieni, femeia a fost găsită fără suflare pe […] Articolul Caz suspect în Italia: moldoveancă găsită moartă în propria casă. Ce ipoteze sunt investigate apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Trump provoacă un nou scandal diplomatic, numind un „emisar special” pentru Groenlanda: „O vom face parte a SUA” # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a provocat un nou scandal diplomatic cu Danemarca după ce și-a numit un „emisar special” în Groenlanda, teritoriul autonom danez despre care a tot vorbit că vrea să-l anexeze, relatează antena3.ro. Trump a anunțat, duminică, că Jeff Landry, guvernatorul republican al statului Louisana, va deveni emisarul special al SUA în Groenlanda. […] Articolul Trump provoacă un nou scandal diplomatic, numind un „emisar special” pentru Groenlanda: „O vom face parte a SUA” apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Varșovia devine primul oraș din lume protejat complet de un sistem de apărare aeriană Patriot # Realitatea.md
Polonia a atins gradul maxim de pregătire operațională a sistemului său de apărare aeriană Patriot, marcând o etapă importantă în strategia integrată de apărare aeriană și antirachetă a țării, a anunțat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de apărare aeriană bazat pe sistemele Patriot […] Articolul Varșovia devine primul oraș din lume protejat complet de un sistem de apărare aeriană Patriot apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:20
Mașinile electrice ar putea livra energie în orele de vârf: Guvernul pregătește un proiect-pilot # Realitatea.md
Guvernul urmează să aprobe în ședința de marți, 23 decembrie, un proiect-pilot prin care Republica Moldova va testa, pentru prima dată, utilizarea mașinilor electrice ca surse de energie pentru rețea. Este vorba despre proiectul „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și fluxului bidirecțional de energie (V2G)”, elaborat de Ministerul Energiei și implementat de […] Articolul Mașinile electrice ar putea livra energie în orele de vârf: Guvernul pregătește un proiect-pilot apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Întâlnire oficială la Primărie: Ceban și Ambasadoarea Chinei vor proiecte comune pentru oraș # Realitatea.md
Consolidarea colaborării dintre municipiul Chișinău și partenerii chinezi, cu accent pe reabilitarea clădirilor vechi, modernizarea infrastructurii urbane și a drumurilor, precum și amenajarea parcurilor și a spațiilor verzi, a fost principalul subiect al întrevederii dintre primarul Ion Ceban și Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua. „Am discutat despre oportunități de schimb de […] Articolul Întâlnire oficială la Primărie: Ceban și Ambasadoarea Chinei vor proiecte comune pentru oraș apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Situația gripală de tip A devine tot mai îngrijorătoare în România, în special în rândul copiilor, iar spitalele pediatrice se confruntă cu un număr tot mai mare de pacienți. La Ploiești, deși nu a fost declarată oficial epidemie, spitalul de pediatrie gestionează sute de cazuri de infecții respiratorii. Cele 79 de paturi sunt ocupate, iar […] Articolul România se confruntă cu val de gripă A: sute de copii internați la Ploiești apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Un stâlp de linii de troleibuz s-a prăbușit în sectorul Telecentru al Capitalei, pe șoseaua Hâncești, provocând dificultăți în traficul transportului public din zonă. Potrivit autorităților municipale, însă, la această oră troleibuzele de pe rutele nr. 3, 10 și 24 circulă din nou normal. De asemenea, un deranjament la rețeaua de contact a troleibuzelor s-a […] Articolul Incident la Telecentru: stâlp de troleibuz căzut pe șoseaua Hâncești apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Atenție, călători! Circulația troleibuzelor, perturbată pe bulevardul Renașterii Naționale # Realitatea.md
Un deranjament la rețeaua de contact a troleibuzelor s-a produs pe bulevardul Renașterii Naționale din Chișinău, la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu, pe direcția de deplasare spre sectorul Centru. Din acest motiv, circulația transportului public din zonă este afectată. Potrivit Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC), au fost operate modificări temporare de traseu: Ruta nr. 10 […] Articolul Atenție, călători! Circulația troleibuzelor, perturbată pe bulevardul Renașterii Naționale apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Provocare culinară în politică: Radu Marian îl cheamă pe Renato Usatîi la cumpărături locale și gătit „ceva gustos” # Realitatea.md
Deputatul PAS Radu Marian lansează o provocare inedită colegilor săi din politică, dar și opoziție: să cumpere produse autohtone și să gătească „ceva gustos”, în sprijinul producătorilor locali. Radu Marian a acceptat provocarea lansată de colega sa Doina Gherman și a mers la magazin, unde a ales exclusiv produse moldovenești. Rezultatul? Un wrap cu humus […] Articolul Provocare culinară în politică: Radu Marian îl cheamă pe Renato Usatîi la cumpărături locale și gătit „ceva gustos” apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, subliniază necesitatea menținerii unui ritm susținut al reformelor, menționând că integrarea europeană implică întreaga responsabilitate, atât a instituțiilor statului, cât și a societății, transmite IPN. Declarațiile au fost făcute în cadrul panelului „Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, organizat în marja reuniunii ambasadorilor desfășurate la Chișinău. […] Articolul Să fim pregătiți și convingători pentru aderare la UE în 2030, spune Gherasimov apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
SUA sunt gata să sprijine soluționarea conflictului transnistrean, dacă inițiativa va veni de la Chișinău # Realitatea.md
Statele Unite ale Americii sunt pregătite să ofere sprijin Republicii Moldova în procesul de soluționare a conflictului transnistrean, însă inițiativa trebuie să vină de la Chișinău. Declarația a fost făcută de Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al SUA în Republica Moldova, într-un interviu acordat pentru Zona de Securitate. Potrivit diplomatului american, în ceea ce privește […] Articolul SUA sunt gata să sprijine soluționarea conflictului transnistrean, dacă inițiativa va veni de la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Cântărețul și compozitorul britanic Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home For Christmas” și „The Road To Hell”, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Anunțul a fost făcut luni de familia artistului, potrivit DPA/PA Media. Născut în orașul Middlesbrough, Chris Rea a fost diagnosticat cu cancer pancreatic și a suferit […] Articolul Cântărețul britanic Chris Rea a murit la vârsta de 74 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Prioritățile PSRM în 2026: Rămâne în opoziție și pledează pentru relații bune cu Rusia. Care e miza cea mare # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a desfășurat astăzi ședința Consiliului Republican, în cadrul căreia a fost prezentat bilanțul activității formațiunii din anul 2025 și au fost stabilite principalele obiective politice pentru anul 2026. La finalul ședinței, Consiliul Republican a adoptat Declarația intitulată „2026 – anul luptei pentru suveranitate, justiție socială și valori tradiționale”. În […] Articolul Prioritățile PSRM în 2026: Rămâne în opoziție și pledează pentru relații bune cu Rusia. Care e miza cea mare apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
CEC propune includerea votului prin corespondență pentru diasporă în Codul Electoral # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală recomandă păstrarea votului prin corespondență pentru alegătorii aflați peste hotare. În raportul dedicat implementării parțiale a acestei modalități de vot la alegerile parlamentare din acest an, autoritatea electorală consideră oportună propunerea de modificare a Codului electoral prin introducerea unui capitol separat privind „votarea prin corespondență”, transmite IPN. Raportul a fost aprobat în […] Articolul CEC propune includerea votului prin corespondență pentru diasporă în Codul Electoral apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
”Capitolul de bază al documentelor privind planul de pace este gata!” Zelenski dezvăluie detaliile negocierilor din SUA # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat rezultatele preliminare ale activității delegației ucrainene aflate la Miami, unde au avut loc consultări cu reprezentanții Statelor Unite ale Americii privind mai multe proiecte de documente ce vizează încetarea războiului. Potrivit liderului de la Kiev, în cadrul discuțiilor au fost coordonate inclusiv proiecte referitoare la viitoare garanții de securitate […] Articolul ”Capitolul de bază al documentelor privind planul de pace este gata!” Zelenski dezvăluie detaliile negocierilor din SUA apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Bălți, Capitala Tineretului 2026-2027. MEC: Ne dorim ca acest titlu să ofere mai multe oportunități # Realitatea.md
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului pentru perioada 2026 – 2027 în cadrul unui eveniment oficial, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Orașul va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret prin programul „Capitala Tineretului 2026”, care a fost lansat de MEC și ANT. Beneficiari […] Articolul Bălți, Capitala Tineretului 2026-2027. MEC: Ne dorim ca acest titlu să ofere mai multe oportunități apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Astăzi, 22 decembrie, în Rada Supremă a Ucrainei a fost anunțată formarea unui grup de lucru pentru examinarea rapidă a posibilității organizării alegerilor prezidențiale în timpul stării de război. Anunțul a fost făcut de liderul fracțiunii „Slujitorul Poporului”, David Arahamia, pe rețelele sale sociale. Discuțiile vor avea loc în cadrul Comitetului pentru organizarea puterii de […] Articolul Rada Supremă analizează organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
4 ani pentru complicitate la finanțarea partidului: Vicepreședinta OT Rîșcani a PP „Șor”, condamnată # Realitatea.md
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Totodată, instanța i-a aplicat pedeapsa complementară obligatorie a privării de dreptul de a exercita […] Articolul 4 ani pentru complicitate la finanțarea partidului: Vicepreședinta OT Rîșcani a PP „Șor”, condamnată apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Vlad Filat poate fi extrădat în Franța? Răspunsul Ministerului Justiției din Moldova # Realitatea.md
Este prematur să se vorbească despre o eventuală extrădare a lui Vlad Filat în Franța, a precizat pentru IPN purtătoarea de cuvânt a Ministerului Justiției din Moldova, Loreta Lisnic. Funcționara a menționat că decizia instanței franceze nu este definitivă. În același timp, reprezentanta Ministerului Justiției a punctat că prin Constituție este interzisă extrădarea propriilor cetățeni […] Articolul Vlad Filat poate fi extrădat în Franța? Răspunsul Ministerului Justiției din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Reducere majoră în educație: Rusia taie 45.000 de locuri finanțate de stat în universități # Realitatea.md
Guvernul Rusiei intenționează să elimine aproximativ 45.000 de locuri finanțate de stat în universități în anul universitar 2026–2027, a anunțat luni ministrul Educației și Științei, Valeri Falkov, citat de The Moscow Time. Potrivit ministrului, decizia este motivată de îngrijorări legate de calitatea predării și de nepotrivirea dintre competențele absolvenților și cerințele pieței muncii. Falkov a […] Articolul Reducere majoră în educație: Rusia taie 45.000 de locuri finanțate de stat în universități apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Se pregătește referendum pentru revocarea primarului într-un sat din Moldova. Grupul de inițiativă, înregistrat # Realitatea.md
Locuitorii din satul Sadîc, raionul Cantemir, vor fi întrebați dacă vor să revoce primarul. Comisia Electorală Centrală a înregistrat pe 22 decembrie un grup de inițiativă, pentru colectarea semnăturilor. Cele 22 de persoane înregistrate vor trebuie să acumuleze semnăturile a cel puțin 10% dintre cetățenii cu drept de vot din localitate, până pe 20 februarie […] Articolul Se pregătește referendum pentru revocarea primarului într-un sat din Moldova. Grupul de inițiativă, înregistrat apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
În noaptea de 21 spre 22 decembrie, mai multe drone ucrainene au atacat terminalul petrolier maritim „Tamanneftegaz” din regiunea Krasnodar a Rusiei, informează rbc.ua. Potrivit Direcției Principale de Informații a Ucrainei, atacurile au provocat avarii semnificative la echipamentele terminalului petrolier, la terminalul de gaze petroliere lichefiate și la infrastructura portuară. În urma loviturilor, la fața […] Articolul VIDEO Atac cu drone asupra unui important terminal petrolier rus din Marea Neagră apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Locuitorii din Orhei și Taraclia vor fi chemați la votare pe 17 mai. Localnicii urmează să își aleagă din nou primarii. Decizia a fost aprobată la ședința Comisiei Electorale Centrale, desfășurată pe 22 decembrie. Hotărâre a fost aprobată după ce Tatiana Coicu și Veaceslav Lupov, asociați cu Ilan Șor, au demisionat. „Anterior, pentru aceeași dată, […] Articolul CEC: Pe 17 mai vor fi aleși noii primari la Orhei și Taraclia apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Maia Sandu, la discuții cu reprezentanții diasporei. Subiectul de bază – aderarea Moldovei la UE # Realitatea.md
Maia Sandu a discutat cu reprezentanții diasporei despre îmbunătățirea politicilor publice destinate revenirii și reintegrării în Moldova cetățenilor care au emigrat. Conform administrației prezidențiale, la reuniunea au participat peste 100 de persoane, printre care reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ambasadori ai Republicii Moldova în state unde există comunități numeroase de moldoveni, precum și membri ai […] Articolul Maia Sandu, la discuții cu reprezentanții diasporei. Subiectul de bază – aderarea Moldovei la UE apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.