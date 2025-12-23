Alertă pe piața alimentară! Peste 130 de mii de ouă contaminate, distruse de ANSA

14:40

Șeful adjunct al Direcției arhitectură din Chișinău a semnat actele de urbanism pentru imobilul pe care l-a cumpărat soția sa. Inspectorii de integritate au constatat că documentele au fost aprobate în perioada când se efectua tranzacția. Soția lui Igor Vrabie a semnat pe 26 decembrie 2024 contractul de vânzarea – cumpărare bunului cu administratorul unei […] Articolul ANI: Șeful adjunct al Direcției arhitectură a semnat actele de urbanism pentru imobilul pe care l-a cumpărat soția sa apare prima dată în Realitatea.md.