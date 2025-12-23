Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a Partidului „Șor”, condamnată la închisoare

10:00

Un individ căutat de autoritățile Republicii Moldova pentru activități frauduloase urmează să fie extrădat din Atlanta, Statele Unite ale Americii. Informația a fost confirmată de Ambasada SUA la Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor oficiale, bărbatul este suspectat că ar fi comis fraude atât înainte, cât și după intrarea ilegală pe teritoriul Statelor … Articolul Un cetățean din R. Moldova va fi extrădat de SUA pentru a fi deferit justiției apare prima dată în ZUGO.