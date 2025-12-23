ANI constată un conflict de interese în cazul unui șef adjunct din Primăria Chișinău

11:10

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acordul, despre care liderii au afirmat că va satisface nevoile … Articolul UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina apare prima dată în ZUGO.