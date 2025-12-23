ANI constată un conflict de interese în cazul unui șef adjunct din Primăria Chișinău
Zugo.md, 23 decembrie 2025 08:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit că Igor Vrabie, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din cadrul Consiliului municipal Chișinău, a fost implicat într-un conflict de interese. Potrivit ANI, funcționarul a semnat acte permisive pentru o companie al cărei administrator a vândut ulterior un imobil
• • •
Acum 30 minute
08:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit că Igor Vrabie, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din cadrul Consiliului municipal Chișinău, a fost implicat într-un conflict de interese. Potrivit ANI, funcționarul a semnat acte permisive pentru o companie al cărei administrator a vândut ulterior un imobil
Acum o oră
08:20
Republica Moldova a fost prejudiciată în dosarul de spălare de bani din Franța, în care fostul premier Vlad Filat a fost condamnat în lipsă. Potrivit Ministerului Justiției, instanța franceză a admis cererea Republicii Moldova de a fi recunoscută ca parte civilă în acest dosar. „Justiția din Franța a admis cererea R. Moldova
Acum 24 ore
16:10
Filat a fost condamnat de o instanță franceză la doi ani de închisoare. Reacția fostului premier # Zugo.md
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat (actual președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova), a fost condamnat de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție. În cadrul aceluiași proces
14:00
Linia electrică Vulcănești–Chișinău se află în etapa finală de pregătire pentru punerea în funcțiune, urmând ca, în perioada imediat următoare, să fie demarate procedurile de testare tehnică. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit oficialului, noua infrastructură energetică va asigura conectarea
13:40
Teatrul Național Eugène Ionesco a anunțat programul de spectacole pentru perioada sărbătorilor de iarnă, care include „Poveste de Crăciun", inspirată de Charles Dickens, și comedia „Chirița în provincie" de Vasile Alecsandri. Poveste de Crăciun #poveste 7+ după Charles Dickens Regia și adaptarea scenică: Sergiu CHIRIAC Vineri, 26 decembrie, ora 14.00
13:20
O femeie de 38 de ani a fost găsită fără viață în seara zilei de joi, 18 decembrie 2025, în locuința sa din centrul istoric al localității Rocca Priora, lângă Roma, capitala Italiei, după ce ar fi suferit o rană la cap care i-a fost fatală. Carabinierii investighează cazul, iar ancheta ia în calcul ipoteza
12:50
Pompierii din capitală au intervenit în dimineața zilei de 22 decembrie 2025 la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu" din municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu pe teritoriul instituției. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43. La fața locului au fost
12:20
Kremlinul neagă că Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină: „Serviciile de informații trag concluzii eronate” # Zugo.md
Rapoartele serviciilor secrete americane conform cărora Vladimir Putin încearcă să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze teritorii din Europa care făceau parte anterior din URSS sunt neadevărate, afirmă Dmitri Peskov. Iată cum a comentat el la o conferință de presă pe marginea unui raport Reuters, care a citat surse care
12:00
Japonia a făcut luni ultimul pas pentru a permite repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce regiunea Niigata a votat pentru reluarea operaţiunilor, un moment de cotitură în revenirea ţării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, informează Reuters, citat de Digi24.Kashiwazaki-Kariwa, situat la circa 220
11:50
De la „guvernul” nerecunoscut de la Tiraspol la doctor habilitat la Chișinău: traseul unei foste „viceministre” care a promovat „identitatea” transnistreană # Zugo.md
O fostă așa-numită „viceministră" a Educației din regiunea transnistreană, care conduce în prezent o școală privată din Tiraspol, a fost acceptată să-și susțină teza de doctor habilitat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă". În bibliografia tezei, aceasta a inserat un articol publicat de ea anterior, în care promovează „statalitatea" și „identitatea" transnistreană. Ea și-a
11:30
Un incident cu focuri de armă a avut loc în noaptea de 19 decembrie, în sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău, cazul fiind investigat de Procuratură și de o comisie de anchetă disciplinară instituită de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit unui comunicat al oamenilor legii, pentru a exclude orice
11:10
video, update | Încă 30 de zile de arest pentru Plahotniuc. Fostul lider PDM sugerează informații sensibile pe stick-urile din Grecia # Zugo.md
(update 10:50) Vladimir Plahotniuc a fost întrebat de jurnaliști în privința conținutului stick-urilor ridicate în Grecia. Acesta a lăsat să se înțeleagă că acestea ar putea conține materiale compromițătoare despre unii politicieni din Republica Moldova. Întrebat dacă deține astfel de informații, Plahotniuc a răspuns scurt: „O să vedem. Trebuie să
10:30
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest pe durata sărbătorilor de iarnă, după ce instanța a admis solicitarea procurorilor de prelungire a măsurii preventive. Judecătorii au decis prelungirea arestului cu încă 30 de zile, motivând necesitatea continuării cercetărilor în dosarul aflat pe rol. Decizia poate fi atacată cu
10:10
Un general din Statul Major rus a fost ucis în explozia unei mașini capcană la sud de Moscova, informează luni Reuters și AFP, care citează Comitetul de Anchetă Rus. Comitetul de Anchetă a afirmat că analizează o pistă ucraineană, scrie AFP, citată de Agerpres. Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful direcției de
09:50
Guvernul rus a autorizat Ministerul Apărării să sisteze acordurile militare existente între România și alte zeci de țări din NATO. Decizia a fost publicată pe portalul oficial al guvernului rus pentru acte juridice. Acordurile fuseseră încheiate imediat după prăbușirea URSS, când Federația Rusă făcea primii pași spre democrație, drum oprit ulterior de regimul dictatorial al
09:30
Legătura feroviară dintre Odesa și Chișinău a fost relansată după aproape trei ani de întrerupere # Zugo.md
Traficul feroviar dintre Odesa și Chișinău a fost relansat după o întrerupere care a durat din 2022. Compania feroviară de stat a Ucrainei, Ukrzaliznytsia, a anunțat că vânzările de bilete au evoluat rapid, aproximativ 60% dintre locuri fiind ocupate în primele trei ore de la deschiderea comercializării. Conform informațiilor publicate
Ieri
08:50
O britanică de 89 de ani, adusă cu scaunul cu rotile la bordul unui zbor easyJet de către familia sa, era decedată, susțin ceilalți pasageri. Cinci membri ai familiei au ajutat-o pe femeie să urce în avion, iar martorii spun că aceștia le-ar fi spus angajaților companiei aeriene că femeia
08:40
Reuters: Serviciile secrete SUA susțin că Putin nu a renunțat la Ucraina și vizează și teritorii din fostul imperiu sovietic # Zugo.md
Serviciile secrete americane avertizează că Vladimir Putin nu a renunţat la planurile de a cuceri întreaga Ucraină și de a revendica teritorii din fostul imperiu sovietic, potrivit a șase surse Reuters, citat de StirileProTV. Rapoartele prezintă o imagine complet diferită de cea descrisă de preşedintele american Donald Trump şi negociatorii
08:30
În Republica Moldova se irosește anual o cantitate de alimente suficientă pentru a asigura hrană pentru peste un milion de persoane care, în prezent, nu își permit un regim alimentar nutritiv. Datele au fost prezentate de economistul Veaceslav Ioniță în cadrul analizei sale săptămânale. Potrivit expertului, masa de sărbători de
21 decembrie 2025
13:20
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă, care marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an și reprezintă, din punct de vedere astronomic, începutul sezonului rece în emisfera nordică. În acest an, fenomenul are loc la ora 17:03, ora Republicii Moldova. De la acest
13:00
Forțele ruse ar fi intrat în regiunea Sumî și ar fi dus curca 50 de civili ucraineni în Rusia # Zugo.md
Forţele ruse au traversat graniţa cu Ucraina în regiunea de nord-est Sumî şi au transportat aproximativ 50 de locuitori ai unui sat ucrainean de frontieră pe teritoriul Rusiei, au relatat duminică mai multe instituţii media ucrainene. Postul public ucrainean Suspilne şi publicaţia Ukrainska Pravda au scris că trupele ruse au
12:50
R. Moldova va prelua temporar o parte din fluxurile de transport ucrainene, din cauza atacurilor asupra infrastructurii din regiunea Odesa # Zugo.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) informează că în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, atacurile recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale. Drept urmare,
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Medicina estetică modernă caută metode prin care pielea ta să fie îmbunătățită într-un mod natural, fără intervenții chirurgicale majore. În acest context, procedura Morpheus 8 se remarcă ca o soluție inovatoare, care corectează semnele vizibile ale îmbătrânirii și acționează direct asupra structurii pielii. Cum funcționează Morpheus 8? Morpheus 8 combină
12:20
video | „Ea nu știe că asta e abia începutul”. Cum apartamentele „fantomă” pe site-urile de anunțuri lasă oamenii fără bani și cu identități furate # Zugo.md
Apartamentele „fantomă" care se dau în chirie pe site-urile de anunțuri lasă oamenii fără bani, cu identități furate și cu zeci de plângeri la poliție. O tânără de 20 de ani povestește, cu lacrimi în ochi, cum, căutând un apartament în chirie, a ajuns să dea mărturii într-un dosar deschis la poliție. Un bărbat originar
11:50
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, după ce instanța a stabilit că a fost implicat în finanțarea ilegală a unui partid politic, folosind bani proveniți din surse interzise de lege. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de patru ani de închisoare, cu executarea în penitenciar
11:20
Evoluțiile negocierilor din Ucraina influențează viteza aderării R. Moldovei la UE. Declarațiile Martei Kos # Zugo.md
Evoluțiile negocierilor de pace din Ucraina au un impact direct asupra ritmului în care avansează procesul de aderare al statelor, inclusiv al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos. Ea a vorbit despre progresele înregistrate de Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană, subliniind
11:10
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC, citat de StirileProTV. Acordul, despre care liderii au afirmat că va satisface nevoile
10:50
La peste 11 ani de la condamnarea definitivă pentru corupție, fosta judecătoare a Judecătoriei Criuleni, Elena Roibu, este în continuare căutată internațional, fără ca autoritățile să cunoască locul aflării acesteia. În același dosar, avocata Tatiana Mostovoi-Filimancov, dispărută și ea înainte de pronunțarea sentinței, a fost reținută în 2022 și încarcerată pentru executarea pedepsei.
10:20
Patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, au fost condamnați la pedepse cuprinse între 7 și 14 ani de închisoare, după ce instanța i-a găsit vinovați de escrocherii comise prin schema „ruda implicată în accident", care a provocat un prejudiciu de aproximativ 300 de mii de lei în mai multe raioane ale țării.
09:50
Analiză: Spațiul informațional din Transnistria, dominat de narațiuni alarmiste și propagandă pro-Kremlin # Zugo.md
Spațiul informațional din regiunea transnistreană continuă să fie dominat de mesaje alarmiste și narațiuni fabricate care prezintă Chișinăul ca o amenințare militară și un stat ostil propriilor cetățeni. Presa și reprezentanții administrației secesioniste vorbesc insistent despre pretinsa „militarizare" a R. Moldova, justificând astfel menținerea structurilor militare ilegale din regiune. În același timp, sunt amplificate mesajele
09:10
Parajudocanul Ion Basoc a încheiat anul competițional pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cucerind medalia de aur la Grand Prix-ul de para judo de la São Paulo, Brazilia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Federației de Judo a Republicii Moldova, sportivul moldovean a avut un parcurs solid în competiție. În drumul spre finală, la … Articolul Parajudocanul Ion Basoc cucerește aurul la Grand Prix-ul de para judo de la Sao Paulo apare prima dată în ZUGO.
08:50
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe, din Ucraina, în apropierea satului Palanca, a fost suspendată, la ora 04:00, în dimineața zilei de 19 decembrie. S-a întâmplat ca urmare a unui nou atac cu drone, comunică Poliția de Frontieră. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa sunt redirecționate și se întorc pe … Articolul Un nou atac cu drone: Ieșirea spre Odesa, blocată la Palanca apare prima dată în ZUGO.
08:30
foto | Vești bune pentru șoferi: Drumul de ocolire a orașului Vulcănești, deschis circulației # Zugo.md
Administrația Națională a Drumurilor a anunțat deschiderea circulației pe drumul de ocolire a orașului Vulcănești, parte a traseului național M3 Chișinău–Comrat–Giurgiulești–frontiera cu România. La eveniment au participat vicepremierul Vladimir Bolea, directorul general al AND, Ștefan Popa, și reprezentanți ai antreprenorilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit lui Ștefan Popa, noul sector va scoate traficul greu … Articolul foto | Vești bune pentru șoferi: Drumul de ocolire a orașului Vulcănești, deschis circulației apare prima dată în ZUGO.
18 decembrie 2025
17:50
video, ultima oră | Pod peste Nistru, atacat cu drone. Vămile Palanca și Tudor și-au sistat activitatea # Zugo.md
Astăzi, în jurul orei 16:00, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste râul Nistru. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar … Articolul video, ultima oră | Pod peste Nistru, atacat cu drone. Vămile Palanca și Tudor și-au sistat activitatea apare prima dată în ZUGO.
14:10
Raport CJI: Narațiuni de dezinformare anti-UE persistă pe YouTube și în afara campaniei electorale # Zugo.md
Și în afara campaniei electorale, numeroase surse de pe YouTube mențin un cadru narativ stabil, care contestă integrarea europeană, legitimitatea autorităților și orientarea geopolitică a Republicii Moldova, arată un nou raport de monitorizare a narațiunilor de dezinformare de pe platformă, publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), scrie Mediacritica.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit … Articolul Raport CJI: Narațiuni de dezinformare anti-UE persistă pe YouTube și în afara campaniei electorale apare prima dată în ZUGO.
14:00
video | „Au trecut mulți ani de atunci…” Vlad Filat, mesaj pentru Plahotniuc la ani distanță # Zugo.md
Adevărul despre Vladimir Plahotniuc va ieși la iveală mai devreme sau mai târziu, crede Vladimir Filat. Venit la ședința de judecată în dosarul „Frauda Bancară”, liderul PLDM a reiterat că Plahotniuc a fost cel care l-ar fi trimis la pușcărie și că inclusiv l-a vizitat în timp ce se afla în custodia Centrului Național Anticorupție, … Articolul video | „Au trecut mulți ani de atunci…” Vlad Filat, mesaj pentru Plahotniuc la ani distanță apare prima dată în ZUGO.
13:30
Percheziții în România într-un dosar privind acordarea ilegală a cetățeniei române pe baza unor acte falsificate. Procurorii români au efectuat joi, 18 decembrie, 37 de percheziții în aces sens. Ancheta vizează un grup infracțional, cinci avocați și 14 funcționari publici, fiind investigate peste 900 de cereri suspecte depuse doar în acest an, scrie Mediafax. Urmărește-ne pe … Articolul video | Cetățenie română obținută fraudulos. Percheziții de amploare în România apare prima dată în ZUGO.
13:20
Un bărbat, condamnat pentru incendierea mamei imobilizată la pat. A încercat să omoare și îngrijitoarea # Zugo.md
Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru comiterea mai multor infracțiuni grave, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime, anunță Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sentința a fost pronunțată la 16 decembrie 2025. Potrivit … Articolul Un bărbat, condamnat pentru incendierea mamei imobilizată la pat. A încercat să omoare și îngrijitoarea apare prima dată în ZUGO.
12:40
Centura Chișinăului va avea patru benzi. Ce alte drumuri vor fi modernizate cu fonduri suplimentare de la BERD # Zugo.md
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea unor drumuri strategice. Astfel, valoarea totală a finanțării va ajunge la 300 de milioane de euro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ necesar modificării … Articolul Centura Chișinăului va avea patru benzi. Ce alte drumuri vor fi modernizate cu fonduri suplimentare de la BERD apare prima dată în ZUGO.
12:00
video | Filat, prezent la ședința în care este audiat un nou martor în dosarul lui Plahotniuc. Precizările procurorilor # Zugo.md
Ex-liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a fost escortat joi din nou în fața instanței de judecată, unde va fi audiat cel de-al treilea martor al apărării în dosarul „frauda bancară”, în care acesta este învinuit. La ședință este prezent și fostul premier Vlad Filat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vlad Filat, care a fost condamnat anterior … Articolul video | Filat, prezent la ședința în care este audiat un nou martor în dosarul lui Plahotniuc. Precizările procurorilor apare prima dată în ZUGO.
11:40
Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, un proiect de lege care stabilește un mecanism clar de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Inițiativa legislativă a fost susținută de 56 de deputați. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noua lege are drept scop alinierea activității Inspectoratului … Articolul Controlul muncii va fi reorganizat. Noua lege adoptată de Parlament apare prima dată în ZUGO.
11:20
România a înregistrat un salt spectaculos în clasamentul anual al pașapoartelor la nivel global realizat de firma de consultanță în domeniul fiscal și imigrație Nomad Capitalist, ocupând acum locul al doilea, după ce anul trecut se situa pe locul 21. Pe primul loc se află Malta, iar Republica Moldova se clasează pe locul 40 din … Articolul Pașaportul românesc, al doilea cel mai puternic din lume. Pe ce loc se află R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:00
Pe 28 decembrie 2025, pe peronul Gării Feroviare din municipiul Chișinău va avea loc evenimentul cultural „Trenul Colindelor – Metamorfoza muzicală”, o reinterpretare contemporană a colindelor tradiționale, anunță organizatorii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Evenimentul propune o experiență muzicală care îmbină tradiția cu elemente moderne de sound design și performance artistic. Pe scenă vor urca … Articolul „Trenul Colindelor – Metamorfoza muzicală”, pe peronul Gării Feroviare din Chișinău apare prima dată în ZUGO.
10:00
Un individ căutat de autoritățile Republicii Moldova pentru activități frauduloase urmează să fie extrădat din Atlanta, Statele Unite ale Americii. Informația a fost confirmată de Ambasada SUA la Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor oficiale, bărbatul este suspectat că ar fi comis fraude atât înainte, cât și după intrarea ilegală pe teritoriul Statelor … Articolul Un cetățean din R. Moldova va fi extrădat de SUA pentru a fi deferit justiției apare prima dată în ZUGO.
09:30
Sute de persoane din Japonia au depus o plângere în instanță împotriva propriului guvern argumentând că lipsa de acțiune în privința schimbărilor climatice este neconstituțională, fiind prima astfel de acțiune juridică, notează Le Figaro, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Akihiro Shima, avocatul principal al grupului de reclamanți a declarat: „Tocmai am depus … Articolul Sute de cetățeni japonezi dau în judecată statul pentru lipsa măsurilor climatice apare prima dată în ZUGO.
09:20
video | 35 de ani de la înființarea Poliției Republicii Moldova. Premierul și șeful IGP au transmis mesaje de felicitare # Zugo.md
Pe 18 decembrie, când este marcată Ziua Poliției Naționale, mai mulți oficiali au transmis mesaje de felicitare cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la înființarea Poliției Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Premierul Alexandru Munteanu a menționat că, de-a lungul celor 35 de ani, polițiștii și polițistele au contribuit la construirea unei … Articolul video | 35 de ani de la înființarea Poliției Republicii Moldova. Premierul și șeful IGP au transmis mesaje de felicitare apare prima dată în ZUGO.
09:00
Mărimea marjei maxime, pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2026 pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima Casă” va rămâne în mărime de până la 3% anual. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali și urmează să fie propus spre consultări publice. … Articolul Creditele „Prima Casă”: marja maximă de 3% se menține și în 2026 apare prima dată în ZUGO.
08:40
O femeie a fost arestată după ce a introdus lame de ras în pâinea vândută în două supermarketuri din SUA # Zugo.md
O femeie din Texas, SUA, a fost arestată marți, fiind suspectată că a introdus lame de ras în pâini puse la vânzare în două magazine din orașul Biloxi, statul Mississippi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților, Camille Benson, în vârstă de 33 de ani, este acuzată de tentativă de vătămare gravă, iar instanța a … Articolul O femeie a fost arestată după ce a introdus lame de ras în pâinea vândută în două supermarketuri din SUA apare prima dată în ZUGO.
08:30
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum, oferit de Guvernul Ungariei prin intermediul Fundației Publice Tempus. Oportunitatea este prevăzută într-un Memorandum de înțelegere semnat între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei, care vizează cooperarea în cadrul programului pentru perioada 2026–2028. … Articolul Tinerii din Republica Moldova pot obține burse de studii în Ungaria apare prima dată în ZUGO.
17 decembrie 2025
14:00
Orașul unde cadavrele incinerate la crematoriu încălzesc casele localnicilor. Cum funcționează # Zugo.md
Într-un oraș din Franța, un crematoriu contribuie la sistemul de încălzire al locuințelor. Căldura produsă în timpul procesului de incinerare este trimisă în rețeaua de termoficare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În crematoriul din orașul Petit-Quevilly, lângă Rouen, se ascunde un sistem aproape unic în Franța. Căldura emisă în timpul incinerării trupurilor celor dragi este … Articolul Orașul unde cadavrele incinerate la crematoriu încălzesc casele localnicilor. Cum funcționează apare prima dată în ZUGO.
