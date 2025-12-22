Expert: R. Moldova aruncă anual mâncare suficientă pentru peste un milion de oameni
Zugo.md, 22 decembrie 2025 08:30
În Republica Moldova se irosește anual o cantitate de alimente suficientă pentru a asigura hrană pentru peste un milion de persoane care, în prezent, nu își permit un regim alimentar nutritiv. Datele au fost prezentate de economistul Veaceslav Ioniță în cadrul analizei sale săptămânale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit expertului, masa de sărbători de … Articolul Expert: R. Moldova aruncă anual mâncare suficientă pentru peste un milion de oameni apare prima dată în ZUGO.
• • •
Acum 5 minute
08:50
O britanică de 89 de ani, adusă cu scaunul cu rotile la bordul unui zbor easyJet de către familia sa, era decedată, susțin ceilalți pasageri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cinci membri ai familiei au ajutat-o pe femeie să urce în avion, iar martorii spun că aceștia le-ar fi spus angajaților companiei aeriene că femeia … Articolul O familie ar fi urcat cu bunica decedată în avion. A spus echipajului că se simte rău apare prima dată în ZUGO.
Acum 15 minute
08:40
Reuters: Serviciile secrete SUA susțin că Putin nu a renunțat la Ucraina și vizează și teritorii din fostul imperiu sovietic # Zugo.md
Serviciile secrete americane avertizează că Vladimir Putin nu a renunţat la planurile de a cuceri întreaga Ucraină și de a revendica teritorii din fostul imperiu sovietic, potrivit a șase surse Reuters, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Rapoartele prezintă o imagine complet diferită de cea descrisă de preşedintele american Donald Trump şi negociatorii … Articolul Reuters: Serviciile secrete SUA susțin că Putin nu a renunțat la Ucraina și vizează și teritorii din fostul imperiu sovietic apare prima dată în ZUGO.
Acum 30 minute
08:30
Acum 24 ore
13:20
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă, care marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an și reprezintă, din punct de vedere astronomic, începutul sezonului rece în emisfera nordică. În acest an, fenomenul are loc la ora 17:03, ora Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De la acest … Articolul Are loc solstițiul de iarnă: Cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an apare prima dată în ZUGO.
13:00
Forțele ruse ar fi intrat în regiunea Sumî și ar fi dus curca 50 de civili ucraineni în Rusia # Zugo.md
Forţele ruse au traversat graniţa cu Ucraina în regiunea de nord-est Sumî şi au transportat aproximativ 50 de locuitori ai unui sat ucrainean de frontieră pe teritoriul Rusiei, au relatat duminică mai multe instituţii media ucrainene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Postul public ucrainean Suspilne şi publicaţia Ukrainska Pravda au scris că trupele ruse au … Articolul Forțele ruse ar fi intrat în regiunea Sumî și ar fi dus curca 50 de civili ucraineni în Rusia apare prima dată în ZUGO.
12:50
R. Moldova va prelua temporar o parte din fluxurile de transport ucrainene, din cauza atacurilor asupra infrastructurii din regiunea Odesa # Zugo.md
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) informează că în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, atacurile recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale. Drept urmare, … Articolul R. Moldova va prelua temporar o parte din fluxurile de transport ucrainene, din cauza atacurilor asupra infrastructurii din regiunea Odesa apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Medicina estetică modernă caută metode prin care pielea ta să fie îmbunătățită într-un mod natural, fără intervenții chirurgicale majore. În acest context, procedura Morpheus 8 se remarcă ca o soluție inovatoare, care corectează semnele vizibile ale îmbătrânirii și acționează direct asupra structurii pielii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cum funcționează Morpheus 8? Morpheus 8 combină … Articolul Morpheus 8 – viitorul rejuvenării faciale non-chirurgicale apare prima dată în ZUGO.
12:20
video | „Ea nu știe că asta e abia începutul”. Cum apartamentele „fantomă” pe site-urile de anunțuri lasă oamenii fără bani și cu identități furate # Zugo.md
Apartamentele „fantomă” care se dau în chirie pe site-urile de anunțuri lasă oamenii fără bani, cu identități furate și cu zeci de plângeri la poliție. O tânără de 20 de ani povestește, cu lacrimi în ochi, cum, căutând un apartament în chirie, a ajuns să dea mărturii într-un dosar deschis la poliție. Un bărbat originar … Articolul video | „Ea nu știe că asta e abia începutul”. Cum apartamentele „fantomă” pe site-urile de anunțuri lasă oamenii fără bani și cu identități furate apare prima dată în ZUGO.
11:50
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, după ce instanța a stabilit că a fost implicat în finanțarea ilegală a unui partid politic, folosind bani proveniți din surse interzise de lege. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de patru ani de închisoare, cu executarea în penitenciar … Articolul Un bărbat, condamnat la închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa” apare prima dată în ZUGO.
11:20
Evoluțiile negocierilor din Ucraina influențează viteza aderării R. Moldovei la UE. Declarațiile Martei Kos # Zugo.md
Evoluțiile negocierilor de pace din Ucraina au un impact direct asupra ritmului în care avansează procesul de aderare al statelor, inclusiv al Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ea a vorbit despre progresele înregistrate de Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană, subliniind … Articolul Evoluțiile negocierilor din Ucraina influențează viteza aderării R. Moldovei la UE. Declarațiile Martei Kos apare prima dată în ZUGO.
11:10
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acordul, despre care liderii au afirmat că va satisface nevoile … Articolul UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina apare prima dată în ZUGO.
10:50
La peste 11 ani de la condamnarea definitivă pentru corupție, fosta judecătoare a Judecătoriei Criuleni, Elena Roibu, este în continuare căutată internațional, fără ca autoritățile să cunoască locul aflării acesteia. În același dosar, avocata Tatiana Mostovoi-Filimancov, dispărută și ea înainte de pronunțarea sentinței, a fost reținută în 2022 și încarcerată pentru executarea pedepsei. Urmărește-ne pe … Articolul Judecătoarea condamnată pentru corupție, căutată de 11 ani. Avocata din dosar, reținută apare prima dată în ZUGO.
10:20
Patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, au fost condamnați la pedepse cuprinse între 7 și 14 ani de închisoare, după ce instanța i-a găsit vinovați de escrocherii comise prin schema „ruda implicată în accident”, care a provocat un prejudiciu de aproximativ 300 de mii de lei în mai multe raioane ale țării. Urmărește-ne … Articolul Patru persoane, condamnate pentru schema „ruda implicată în accident” apare prima dată în ZUGO.
09:50
Analiză: Spațiul informațional din Transnistria, dominat de narațiuni alarmiste și propagandă pro-Kremlin # Zugo.md
Spațiul informațional din regiunea transnistreană continuă să fie dominat de mesaje alarmiste și narațiuni fabricate care prezintă Chișinăul ca o amenințare militară și un stat ostil propriilor cetățeni. Presa și reprezentanții administrației secesioniste vorbesc insistent despre pretinsa „militarizare” a R. Moldova, justificând astfel menținerea structurilor militare ilegale din regiune. În același timp, sunt amplificate mesajele … Articolul Analiză: Spațiul informațional din Transnistria, dominat de narațiuni alarmiste și propagandă pro-Kremlin apare prima dată în ZUGO.
09:10
Parajudocanul Ion Basoc a încheiat anul competițional pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cucerind medalia de aur la Grand Prix-ul de para judo de la São Paulo, Brazilia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Federației de Judo a Republicii Moldova, sportivul moldovean a avut un parcurs solid în competiție. În drumul spre finală, la … Articolul Parajudocanul Ion Basoc cucerește aurul la Grand Prix-ul de para judo de la Sao Paulo apare prima dată în ZUGO.
08:50
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe, din Ucraina, în apropierea satului Palanca, a fost suspendată, la ora 04:00, în dimineața zilei de 19 decembrie. S-a întâmplat ca urmare a unui nou atac cu drone, comunică Poliția de Frontieră. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa sunt redirecționate și se întorc pe … Articolul Un nou atac cu drone: Ieșirea spre Odesa, blocată la Palanca apare prima dată în ZUGO.
08:30
foto | Vești bune pentru șoferi: Drumul de ocolire a orașului Vulcănești, deschis circulației # Zugo.md
Administrația Națională a Drumurilor a anunțat deschiderea circulației pe drumul de ocolire a orașului Vulcănești, parte a traseului național M3 Chișinău–Comrat–Giurgiulești–frontiera cu România. La eveniment au participat vicepremierul Vladimir Bolea, directorul general al AND, Ștefan Popa, și reprezentanți ai antreprenorilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit lui Ștefan Popa, noul sector va scoate traficul greu … Articolul foto | Vești bune pentru șoferi: Drumul de ocolire a orașului Vulcănești, deschis circulației apare prima dată în ZUGO.
18 decembrie 2025
17:50
video, ultima oră | Pod peste Nistru, atacat cu drone. Vămile Palanca și Tudor și-au sistat activitatea # Zugo.md
Astăzi, în jurul orei 16:00, în urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, drone care transportau încărcătură explozivă au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste râul Nistru. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar … Articolul video, ultima oră | Pod peste Nistru, atacat cu drone. Vămile Palanca și Tudor și-au sistat activitatea apare prima dată în ZUGO.
14:10
Raport CJI: Narațiuni de dezinformare anti-UE persistă pe YouTube și în afara campaniei electorale # Zugo.md
Și în afara campaniei electorale, numeroase surse de pe YouTube mențin un cadru narativ stabil, care contestă integrarea europeană, legitimitatea autorităților și orientarea geopolitică a Republicii Moldova, arată un nou raport de monitorizare a narațiunilor de dezinformare de pe platformă, publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), scrie Mediacritica.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit … Articolul Raport CJI: Narațiuni de dezinformare anti-UE persistă pe YouTube și în afara campaniei electorale apare prima dată în ZUGO.
14:00
video | „Au trecut mulți ani de atunci…” Vlad Filat, mesaj pentru Plahotniuc la ani distanță # Zugo.md
Adevărul despre Vladimir Plahotniuc va ieși la iveală mai devreme sau mai târziu, crede Vladimir Filat. Venit la ședința de judecată în dosarul „Frauda Bancară”, liderul PLDM a reiterat că Plahotniuc a fost cel care l-ar fi trimis la pușcărie și că inclusiv l-a vizitat în timp ce se afla în custodia Centrului Național Anticorupție, … Articolul video | „Au trecut mulți ani de atunci…” Vlad Filat, mesaj pentru Plahotniuc la ani distanță apare prima dată în ZUGO.
13:30
Percheziții în România într-un dosar privind acordarea ilegală a cetățeniei române pe baza unor acte falsificate. Procurorii români au efectuat joi, 18 decembrie, 37 de percheziții în aces sens. Ancheta vizează un grup infracțional, cinci avocați și 14 funcționari publici, fiind investigate peste 900 de cereri suspecte depuse doar în acest an, scrie Mediafax. Urmărește-ne pe … Articolul video | Cetățenie română obținută fraudulos. Percheziții de amploare în România apare prima dată în ZUGO.
13:20
Un bărbat, condamnat pentru incendierea mamei imobilizată la pat. A încercat să omoare și îngrijitoarea # Zugo.md
Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru comiterea mai multor infracțiuni grave, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime, anunță Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sentința a fost pronunțată la 16 decembrie 2025. Potrivit … Articolul Un bărbat, condamnat pentru incendierea mamei imobilizată la pat. A încercat să omoare și îngrijitoarea apare prima dată în ZUGO.
12:40
Centura Chișinăului va avea patru benzi. Ce alte drumuri vor fi modernizate cu fonduri suplimentare de la BERD # Zugo.md
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea unor drumuri strategice. Astfel, valoarea totală a finanțării va ajunge la 300 de milioane de euro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ necesar modificării … Articolul Centura Chișinăului va avea patru benzi. Ce alte drumuri vor fi modernizate cu fonduri suplimentare de la BERD apare prima dată în ZUGO.
12:00
video | Filat, prezent la ședința în care este audiat un nou martor în dosarul lui Plahotniuc. Precizările procurorilor # Zugo.md
Ex-liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a fost escortat joi din nou în fața instanței de judecată, unde va fi audiat cel de-al treilea martor al apărării în dosarul „frauda bancară”, în care acesta este învinuit. La ședință este prezent și fostul premier Vlad Filat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vlad Filat, care a fost condamnat anterior … Articolul video | Filat, prezent la ședința în care este audiat un nou martor în dosarul lui Plahotniuc. Precizările procurorilor apare prima dată în ZUGO.
11:40
Parlamentul a adoptat, în lectura a doua, un proiect de lege care stabilește un mecanism clar de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Inițiativa legislativă a fost susținută de 56 de deputați. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Noua lege are drept scop alinierea activității Inspectoratului … Articolul Controlul muncii va fi reorganizat. Noua lege adoptată de Parlament apare prima dată în ZUGO.
11:20
România a înregistrat un salt spectaculos în clasamentul anual al pașapoartelor la nivel global realizat de firma de consultanță în domeniul fiscal și imigrație Nomad Capitalist, ocupând acum locul al doilea, după ce anul trecut se situa pe locul 21. Pe primul loc se află Malta, iar Republica Moldova se clasează pe locul 40 din … Articolul Pașaportul românesc, al doilea cel mai puternic din lume. Pe ce loc se află R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:00
Pe 28 decembrie 2025, pe peronul Gării Feroviare din municipiul Chișinău va avea loc evenimentul cultural „Trenul Colindelor – Metamorfoza muzicală”, o reinterpretare contemporană a colindelor tradiționale, anunță organizatorii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Evenimentul propune o experiență muzicală care îmbină tradiția cu elemente moderne de sound design și performance artistic. Pe scenă vor urca … Articolul „Trenul Colindelor – Metamorfoza muzicală”, pe peronul Gării Feroviare din Chișinău apare prima dată în ZUGO.
10:00
Un individ căutat de autoritățile Republicii Moldova pentru activități frauduloase urmează să fie extrădat din Atlanta, Statele Unite ale Americii. Informația a fost confirmată de Ambasada SUA la Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor oficiale, bărbatul este suspectat că ar fi comis fraude atât înainte, cât și după intrarea ilegală pe teritoriul Statelor … Articolul Un cetățean din R. Moldova va fi extrădat de SUA pentru a fi deferit justiției apare prima dată în ZUGO.
09:30
Sute de persoane din Japonia au depus o plângere în instanță împotriva propriului guvern argumentând că lipsa de acțiune în privința schimbărilor climatice este neconstituțională, fiind prima astfel de acțiune juridică, notează Le Figaro, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Akihiro Shima, avocatul principal al grupului de reclamanți a declarat: „Tocmai am depus … Articolul Sute de cetățeni japonezi dau în judecată statul pentru lipsa măsurilor climatice apare prima dată în ZUGO.
09:20
video | 35 de ani de la înființarea Poliției Republicii Moldova. Premierul și șeful IGP au transmis mesaje de felicitare # Zugo.md
Pe 18 decembrie, când este marcată Ziua Poliției Naționale, mai mulți oficiali au transmis mesaje de felicitare cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la înființarea Poliției Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Premierul Alexandru Munteanu a menționat că, de-a lungul celor 35 de ani, polițiștii și polițistele au contribuit la construirea unei … Articolul video | 35 de ani de la înființarea Poliției Republicii Moldova. Premierul și șeful IGP au transmis mesaje de felicitare apare prima dată în ZUGO.
09:00
Mărimea marjei maxime, pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2026 pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima Casă” va rămâne în mărime de până la 3% anual. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali și urmează să fie propus spre consultări publice. … Articolul Creditele „Prima Casă”: marja maximă de 3% se menține și în 2026 apare prima dată în ZUGO.
08:40
O femeie a fost arestată după ce a introdus lame de ras în pâinea vândută în două supermarketuri din SUA # Zugo.md
O femeie din Texas, SUA, a fost arestată marți, fiind suspectată că a introdus lame de ras în pâini puse la vânzare în două magazine din orașul Biloxi, statul Mississippi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților, Camille Benson, în vârstă de 33 de ani, este acuzată de tentativă de vătămare gravă, iar instanța a … Articolul O femeie a fost arestată după ce a introdus lame de ras în pâinea vândută în două supermarketuri din SUA apare prima dată în ZUGO.
08:30
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum, oferit de Guvernul Ungariei prin intermediul Fundației Publice Tempus. Oportunitatea este prevăzută într-un Memorandum de înțelegere semnat între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei, care vizează cooperarea în cadrul programului pentru perioada 2026–2028. … Articolul Tinerii din Republica Moldova pot obține burse de studii în Ungaria apare prima dată în ZUGO.
17 decembrie 2025
14:00
Orașul unde cadavrele incinerate la crematoriu încălzesc casele localnicilor. Cum funcționează # Zugo.md
Într-un oraș din Franța, un crematoriu contribuie la sistemul de încălzire al locuințelor. Căldura produsă în timpul procesului de incinerare este trimisă în rețeaua de termoficare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În crematoriul din orașul Petit-Quevilly, lângă Rouen, se ascunde un sistem aproape unic în Franța. Căldura emisă în timpul incinerării trupurilor celor dragi este … Articolul Orașul unde cadavrele incinerate la crematoriu încălzesc casele localnicilor. Cum funcționează apare prima dată în ZUGO.
13:50
Un bărbat din Chișinău, condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui polițist # Zugo.md
Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat la un an de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de comiterea actelor de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere, informează Procuratura municipiului Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sentinței pronunțate de instanță, pedeapsa urmează să fie executată într-un penitenciar de tip … Articolul Un bărbat din Chișinău, condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui polițist apare prima dată în ZUGO.
13:30
Un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat cu acuzația de crimă în localitatea Sarezzo, din regiunea Lombardia, Italia, după ce a înjunghiat un italian de origine ucraineană în vârstă de 55 de ani. Victima a fost transportată la spital unde a decedat din cauza rănilor grave. Urmărește-ne pe … Articolul video | Un bărbat din R. Moldova, reținut în Italia după o crimă într-un bar apare prima dată în ZUGO.
13:10
Execută civili și confiscă proprietăți. ONU dezvăluie ce face Rusia în teritoriile ocupate și cere măsuri urgente # Zugo.md
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, şi-a exprimat marţi îngrijorarea cu privire la o restrângere a libertăţilor în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, relatează AFP, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În teritoriile ocupate de Rusia, constatările noastre prezintă o înăsprire a restricţiilor privind libertatea de circulaţie, de expresie şi … Articolul Execută civili și confiscă proprietăți. ONU dezvăluie ce face Rusia în teritoriile ocupate și cere măsuri urgente apare prima dată în ZUGO.
12:40
Alegerea bradului de Crăciun este o decizie importantă, mai ales dacă îți dorești un brad natural care să rămână verde și proaspăt pe toată perioada sărbătorilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Unul dintre primele lucruri de luat în considerare este să te asiguri că bradul pe care îl cumperi a fost tăiat recent, deoarece acest … Articolul De la alegere până la la întreținere: sfaturi pentru un brad de Crăciun verde apare prima dată în ZUGO.
12:20
Doi foști judecători din dosarul „Laundromat” au fost găsiți vinovați, dar nu vor fi pedepsiți # Zugo.md
Doi foști judecători implicați în dosarul cunoscut sub numele de „Laundromat” au fost recunoscuți vinovați de Curtea de Apel, însă nu vor fi pedepsiți deoarece a expirat termenul legal pentru tragerea lor la răspundere penală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost luată pe 16 decembrie 2025. Într-un caz, Curtea de Apel a admis … Articolul Doi foști judecători din dosarul „Laundromat” au fost găsiți vinovați, dar nu vor fi pedepsiți apare prima dată în ZUGO.
12:00
Salariile pedagogilor nu vor fi majorate în perioada imediat următoare, însă autoritățile dau asigurări că renunțarea la creșteri nu este luată în calcul. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, majorarea salariilor urmează să fie aplicată odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, preconizată pentru 1 septembrie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Angajamentul … Articolul video | Majorarea salariilor pentru pedagogi, amânată. Explicațiile autorităților apare prima dată în ZUGO.
11:20
Guvernul aprobă majorări salariale și sociale: salariul minim, salariul mediu și indemnizațiile cresc din 2026 # Zugo.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul … Articolul Guvernul aprobă majorări salariale și sociale: salariul minim, salariul mediu și indemnizațiile cresc din 2026 apare prima dată în ZUGO.
11:00
video | Andrian Candu, audiat ca martor în dosarul „Frauda bancară”. Declarațiile lui Plahotniuc # Zugo.md
Andrian Candu, fost președinte al Parlamentului și finul de cununie al ex-liderului democrat Vladimir Plahotniuc, a compărut în calitate de martor în instanță în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, scrie ZdG. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Miercuri, 17 decembrie 2025. Vladimir Plahotniuc a compărut din nou în fața instanței în dosarul numit generic „Frauda bancară”, … Articolul video | Andrian Candu, audiat ca martor în dosarul „Frauda bancară”. Declarațiile lui Plahotniuc apare prima dată în ZUGO.
10:20
Consiliul UE: „Toate cele șase clustere de negocieri cu R. Moldova sunt gata să fie deschise”. Concluziile evaluării # Zugo.md
Uniunea Europeană (UE) constată progrese importante ale Republicii Moldova în procesul de aderare și confirmă că toate cele șase clustere de negocieri sunt pregătite pentru a fi deschise, însă avertizează că ritmul reformelor, în special în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției, trebuie menținut și consolidat prin rezultate concrete. Evaluarea este inclusă în concluziile publicate … Articolul Consiliul UE: „Toate cele șase clustere de negocieri cu R. Moldova sunt gata să fie deschise”. Concluziile evaluării apare prima dată în ZUGO.
10:00
Utilizarea termenilor „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” vor fi verificate de autorități # Zugo.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) vor iniția verificări privind modul în care operatorii economici folosesc termenii „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” în denumirea produselor și a mărcilor înregistrate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La un briefing de presă pe 16 decembrie, secretarul de stat Vasile Șarban a … Articolul Utilizarea termenilor „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” vor fi verificate de autorități apare prima dată în ZUGO.
09:40
Președinta Oficiului Teritorial Călărași al fostului partid „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii din surse provenite de la un grup criminal. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Judecătoriei Chișinău, doi ani de detenție urmează să fie executați într-un … Articolul Fosta lideră a organizației „Șor” din Călărași, condamnată la închisoare apare prima dată în ZUGO.
09:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în comun cu Agenția Națională de Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), a desfășurat, în perioada 8–12 decembrie 2025, mai multe controale în municipiul Chișinău, vizând persoanele care prestează servicii de transport de pasageri în regim de taxi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit SFS, verificările … Articolul Transport ilegal de pasageri: 19 persoane amendate în urma controalelor din Chișinău apare prima dată în ZUGO.
08:50
Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie în dosarul „Banca de Economii” # Zugo.md
Două persoane au fost condamnate la pedepse privative de libertate în dosarul „Banca de Economii”, fiind recunoscute vinovate de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari. Potrivit Procuraturii Anticorupție, faptele au cauzat un prejudiciu material estimat la circa 4,4 milioane de lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instanța a … Articolul Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie în dosarul „Banca de Economii” apare prima dată în ZUGO.
08:30
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești urmează să fie transformat într-o școală model, în cadrul unui amplu proiect de modernizare susținut de Guvernul Poloniei, Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Instituția, în care învață în prezent 584 de … Articolul Un liceu din Fălești va deveni școală model, cu investiții de peste un milion de dolari apare prima dată în ZUGO.
16 decembrie 2025
13:50
Kremlinul a refuzat marți, 16 decembrie, un armistițiu de Crăciun propus de Ucraina, susținând că Rusia își dorește pace și că nu vrea „o pauză” în timpul căreia Kievul „să se pregătească pentru continuarea războiului”, relatează Reuters, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cu o zi înainte de reacția Kremlinului, Volodimir Zelenski a … Articolul Kremlinul refuză un armistițiu de Crăciun: „Vrem să ne atingem obiectivele” apare prima dată în ZUGO.
13:40
Ministrul finanțelor oferă detalii despre taxarea coletelor comandate din China. Ce se schimbă pentru consumatori # Zugo.md
Cumpărăturile de pe marketplace-urile internaționale ar putea deveni mai scumpe, în Republica Moldova. Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat într-un interviu pentru NM, acordat în cadrul proiectului «Есть вопросы» (nr: Avem întrebări), că autoritățile intenționează să aplice TVA, taxe vamale și o taxă pentru ambalaj pentru fiecare colet comandat din străinătate, inclusiv din China. Urmărește-ne … Articolul Ministrul finanțelor oferă detalii despre taxarea coletelor comandate din China. Ce se schimbă pentru consumatori apare prima dată în ZUGO.
