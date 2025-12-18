Un cetățean din R. Moldova va fi extrădat de SUA pentru a fi deferit justiției
Zugo.md, 18 decembrie 2025 10:00
Un individ căutat de autoritățile Republicii Moldova pentru activități frauduloase urmează să fie extrădat din Atlanta, Statele Unite ale Americii. Informația a fost confirmată de Ambasada SUA la Chișinău. Potrivit datelor oficiale, bărbatul este suspectat că ar fi comis fraude atât înainte, cât și după intrarea ilegală pe teritoriul Statelor
• • •
Acum 30 minute
10:00
Un individ căutat de autoritățile Republicii Moldova pentru activități frauduloase urmează să fie extrădat din Atlanta, Statele Unite ale Americii. Informația a fost confirmată de Ambasada SUA la Chișinău. Potrivit datelor oficiale, bărbatul este suspectat că ar fi comis fraude atât înainte, cât și după intrarea ilegală pe teritoriul Statelor
Acum o oră
09:30
Sute de persoane din Japonia au depus o plângere în instanță împotriva propriului guvern argumentând că lipsa de acțiune în privința schimbărilor climatice este neconstituțională, fiind prima astfel de acțiune juridică, notează Le Figaro, citat de Mediafax. Akihiro Shima, avocatul principal al grupului de reclamanți a declarat: „Tocmai am depus
09:20
video | 35 de ani de la înființarea Poliției Republicii Moldova. Premierul și șeful IGP au transmis mesaje de felicitare # Zugo.md
Pe 18 decembrie, când este marcată Ziua Poliției Naționale, mai mulți oficiali au transmis mesaje de felicitare cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la înființarea Poliției Republicii Moldova. Premierul Alexandru Munteanu a menționat că, de-a lungul celor 35 de ani, polițiștii și polițistele au contribuit la construirea unei
Acum 2 ore
09:00
Mărimea marjei maxime, pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2026 pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima Casă" va rămâne în mărime de până la 3% anual. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali și urmează să fie propus spre consultări publice.
08:40
O femeie a fost arestată după ce a introdus lame de ras în pâinea vândută în două supermarketuri din SUA # Zugo.md
O femeie din Texas, SUA, a fost arestată marți, fiind suspectată că a introdus lame de ras în pâini puse la vânzare în două magazine din orașul Biloxi, statul Mississippi. Potrivit autorităților, Camille Benson, în vârstă de 33 de ani, este acuzată de tentativă de vătămare gravă, iar instanța a
08:30
Tinerii din Republica Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum, oferit de Guvernul Ungariei prin intermediul Fundației Publice Tempus. Oportunitatea este prevăzută într-un Memorandum de înțelegere semnat între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei, care vizează cooperarea în cadrul programului pentru perioada 2026–2028.
Acum 24 ore
14:00
Orașul unde cadavrele incinerate la crematoriu încălzesc casele localnicilor. Cum funcționează # Zugo.md
Într-un oraș din Franța, un crematoriu contribuie la sistemul de încălzire al locuințelor. Căldura produsă în timpul procesului de incinerare este trimisă în rețeaua de termoficare. În crematoriul din orașul Petit-Quevilly, lângă Rouen, se ascunde un sistem aproape unic în Franța. Căldura emisă în timpul incinerării trupurilor celor dragi este
13:50
Un bărbat din Chișinău, condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui polițist # Zugo.md
Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat la un an de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de comiterea actelor de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere, informează Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit sentinței pronunțate de instanță, pedeapsa urmează să fie executată într-un penitenciar de tip
13:30
Un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat cu acuzația de crimă în localitatea Sarezzo, din regiunea Lombardia, Italia, după ce a înjunghiat un italian de origine ucraineană în vârstă de 55 de ani. Victima a fost transportată la spital unde a decedat din cauza rănilor grave.
13:10
Execută civili și confiscă proprietăți. ONU dezvăluie ce face Rusia în teritoriile ocupate și cere măsuri urgente # Zugo.md
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, şi-a exprimat marţi îngrijorarea cu privire la o restrângere a libertăţilor în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, relatează AFP, citat de StirileProTV. „În teritoriile ocupate de Rusia, constatările noastre prezintă o înăsprire a restricţiilor privind libertatea de circulaţie, de expresie şi
12:40
Alegerea bradului de Crăciun este o decizie importantă, mai ales dacă îți dorești un brad natural care să rămână verde și proaspăt pe toată perioada sărbătorilor. Unul dintre primele lucruri de luat în considerare este să te asiguri că bradul pe care îl cumperi a fost tăiat recent, deoarece acest
12:20
Doi foști judecători din dosarul „Laundromat” au fost găsiți vinovați, dar nu vor fi pedepsiți # Zugo.md
Doi foști judecători implicați în dosarul cunoscut sub numele de „Laundromat" au fost recunoscuți vinovați de Curtea de Apel, însă nu vor fi pedepsiți deoarece a expirat termenul legal pentru tragerea lor la răspundere penală. Decizia a fost luată pe 16 decembrie 2025. Într-un caz, Curtea de Apel a admis
12:00
Salariile pedagogilor nu vor fi majorate în perioada imediat următoare, însă autoritățile dau asigurări că renunțarea la creșteri nu este luată în calcul. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, majorarea salariilor urmează să fie aplicată odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării, preconizată pentru 1 septembrie 2026. „Angajamentul
11:20
Guvernul aprobă majorări salariale și sociale: salariul minim, salariul mediu și indemnizațiile cresc din 2026 # Zugo.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul
11:00
video | Andrian Candu, audiat ca martor în dosarul „Frauda bancară”. Declarațiile lui Plahotniuc # Zugo.md
Andrian Candu, fost președinte al Parlamentului și finul de cununie al ex-liderului democrat Vladimir Plahotniuc, a compărut în calitate de martor în instanță în dosarul „Frauda bancară", episodul Plahotniuc, scrie ZdG. Miercuri, 17 decembrie 2025. Vladimir Plahotniuc a compărut din nou în fața instanței în dosarul numit generic „Frauda bancară",
10:20
Consiliul UE: „Toate cele șase clustere de negocieri cu R. Moldova sunt gata să fie deschise”. Concluziile evaluării # Zugo.md
Uniunea Europeană (UE) constată progrese importante ale Republicii Moldova în procesul de aderare și confirmă că toate cele șase clustere de negocieri sunt pregătite pentru a fi deschise, însă avertizează că ritmul reformelor, în special în domeniul justiției și al luptei împotriva corupției, trebuie menținut și consolidat prin rezultate concrete. Evaluarea este inclusă în concluziile publicate
Ieri
10:00
Utilizarea termenilor „eco”, „bio”, „ecologic” și „organic” vor fi verificate de autorități # Zugo.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) vor iniția verificări privind modul în care operatorii economici folosesc termenii „eco", „bio", „ecologic" și „organic" în denumirea produselor și a mărcilor înregistrate. La un briefing de presă pe 16 decembrie, secretarul de stat Vasile Șarban a
09:40
Președinta Oficiului Teritorial Călărași al fostului partid „Șor" a fost condamnată la patru ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii din surse provenite de la un grup criminal. Potrivit Judecătoriei Chișinău, doi ani de detenție urmează să fie executați într-un
09:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în comun cu Agenția Națională de Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), a desfășurat, în perioada 8–12 decembrie 2025, mai multe controale în municipiul Chișinău, vizând persoanele care prestează servicii de transport de pasageri în regim de taxi. Potrivit SFS, verificările
08:50
Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie în dosarul „Banca de Economii” # Zugo.md
Două persoane au fost condamnate la pedepse privative de libertate în dosarul „Banca de Economii", fiind recunoscute vinovate de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari. Potrivit Procuraturii Anticorupție, faptele au cauzat un prejudiciu material estimat la circa 4,4 milioane de lei. Instanța a
08:30
Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Fălești urmează să fie transformat într-o școală model, în cadrul unui amplu proiect de modernizare susținut de Guvernul Poloniei, Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Instituția, în care învață în prezent 584 de
16 decembrie 2025
13:50
Kremlinul a refuzat marți, 16 decembrie, un armistițiu de Crăciun propus de Ucraina, susținând că Rusia își dorește pace și că nu vrea „o pauză" în timpul căreia Kievul „să se pregătească pentru continuarea războiului", relatează Reuters, citat de Digi24. Cu o zi înainte de reacția Kremlinului, Volodimir Zelenski a
13:40
Ministrul finanțelor oferă detalii despre taxarea coletelor comandate din China. Ce se schimbă pentru consumatori # Zugo.md
Cumpărăturile de pe marketplace-urile internaționale ar putea deveni mai scumpe, în Republica Moldova. Ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat într-un interviu pentru NM, acordat în cadrul proiectului «Есть вопросы» (nr: Avem întrebări), că autoritățile intenționează să aplice TVA, taxe vamale și o taxă pentru ambalaj pentru fiecare colet comandat din străinătate, inclusiv din China.
13:10
Un bărbat de 69 de ani a suferit arsuri de gradul II, în urma unui incendiu izbucnit într-o parcare individuală din municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins o construcție auxiliară de pe strada Ginta Latină, iar victima a fost transportată la spital, anunță reprezentanții IGSU. „În dimineața zilei de 15 decembrie
12:50
Un copil de 10 ani a fost ucis marți cu un cuțit de un alt elev într-o școală din Odintsovo, la câțiva kilometri vest de Moscova, a informat poliția rusă într-un comunicat citat de Reuters și Hotnews.ro. La ora 09:00 ora locală (06:00 GMT), un elev al școlii l-a atacat
12:30
Teatrul Național „Eugène Ionesco" propune publicului două producții teatrale semnate de regizorul Sergiu Chiriac: monodrama „O zi din viața lui Helen", adaptare după Helmut Peschina, și spectacolul „Poveste de Crăciun", inspirat din celebra scriere a lui Charles Dickens. O zi din viața lui Helen de Helmut Peschina Regia: Sergiu CHIRIAC
11:40
În R. Moldova vor fi introduse taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, anunță Vladimir Bolea # Zugo.md
Începând cu anul 2028, în Republica Moldova va fi introdus un sistem de taxare pentru utilizarea drumurilor naționale. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care a precizat că mecanismul va fi aplicat după un model utilizat în România și în alte state europene.
11:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, eveniment care se desfășoară la Haga. Informația a fost comunicată de Instituția Prezidențială de la Chișinău. Potrivit sursei citate, șefa statului va deschide conferința alături de prim-ministrul Țărilor de Jos,
10:30
O tânără de 19 ani a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident", anunță Procuratura municipiului Chișinău. Prin sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, inculpata va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit probelor administrate,
10:20
O femeie din Republica Moldova, în vârstă de 48 de ani, este cercetată în Italia, după ce ar fi organizat într-un apartament un cabinet medical de estetică în care făcea injectări estetice cu botox și filler, inclusiv cu produse expirate, punând în pericol sănătatea clientelor, scrie rotalianul. Ancheta a pornit în
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
video | Dobânda la creditul pentru prima locuință poate fi dedusă din impozit. Precizăriel Victoriei Belous # Zugo.md
Persoanele care și-au cumpărat prima locuință printr-un credit ban
09:20
foto | Seturi cadou de Crăciun cu produse cosmetice coreene – Hidratare intensă, anti-age și glow natural pentru pielea ta de sărbători # Zugo.md
Sezonul sărbătorilor aduce cu sine mai mult decât luminițe și cadouri sub brad. Este perioada în care fiecare persoană își dorește să se simtă bine în pielea ei, să fie radiantă, odihnită și încrezătoare. Tocmai de aceea, seturile cadou de Crăciun cu produse cosmetice coreene devin alegerea ideală pentru cei care vor să ofere un … The post foto | Seturi cadou de Crăciun cu produse cosmetice coreene – Hidratare intensă, anti-age și glow natural pentru pielea ta de sărbători first appeared on ZUGO. Articolul foto | Seturi cadou de Crăciun cu produse cosmetice coreene – Hidratare intensă, anti-age și glow natural pentru pielea ta de sărbători apare prima dată în ZUGO.
09:00
Seturi cadou de Crăciun pentru toate bugetele: machiaj, pensule profesionale, tratamente pentru păr și accesorii pentru fiecare stil – disponibile pe CosmeticShop.md # Zugo.md
Sezonul cadourilor a început, iar în tumultul pregătirilor să găsești surpriza perfectă pentru soție, colege și prietene nu trebuie să fie o provocare. Pe CosmeticShop.md, ai la dispoziție o selecție impresionantă de seturi cadou de Crăciun potrivite pentru orice buget, vârstă și preferințe. Fie că vrei să oferi un cadou elegant unei persoane dragi, fie … The post Seturi cadou de Crăciun pentru toate bugetele: machiaj, pensule profesionale, tratamente pentru păr și accesorii pentru fiecare stil – disponibile pe CosmeticShop.md first appeared on ZUGO. Articolul Seturi cadou de Crăciun pentru toate bugetele: machiaj, pensule profesionale, tratamente pentru păr și accesorii pentru fiecare stil – disponibile pe CosmeticShop.md apare prima dată în ZUGO.
08:50
video | Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră „Aeroport” # Zugo.md
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că autoritățile au decis sistarea accesului SRL „Lukoil-Moldova” la activități investiționale în Republica Moldova, iar infrastructura complexului petrolier „Aeroport” urmează să fie preluată de stat în termen de 20 de zile, măsura readucând obiectivul strategic în proprietatea publică, în condițiile existente înainte de anul 2005. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post video | Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră „Aeroport” first appeared on ZUGO. Articolul video | Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră „Aeroport” apare prima dată în ZUGO.
08:20
Incendiu la Ambasada Republicii Moldova din SUA. Serviciile consulare, suspendate temporar # Zugo.md
Serviciile specializate au intervenit la Ambasada Republicii Moldova din Statele Unite ale Americii, în urma unui incident produs în incinta misiunii diplomatice. Informația a fost comunicată de instituție pe pagina sa de Facebook. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totodată, Ambasada a anunțat sistarea temporară a serviciilor consulare. Reprezentanții misiunii diplomatice precizează că, în perioada următoare, … The post Incendiu la Ambasada Republicii Moldova din SUA. Serviciile consulare, suspendate temporar first appeared on ZUGO. Articolul Incendiu la Ambasada Republicii Moldova din SUA. Serviciile consulare, suspendate temporar apare prima dată în ZUGO.
15 decembrie 2025
14:00
video | Plahotniuc, din nou în fața judecătorilor. Instanța reia audierile în dosarul „Frauda bancară” # Zugo.md
După o pauză de peste o săptămână, Vladimir Plahotniuc a compărut din nou în fața instanței în dosarul numit generic „Frauda bancară”. În ședința de luni, 15 decembrie 2025, urmează să fie audiați primii dintre cei 27 de martori ai apărării acceptați de judecători, scrie ZdG. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La mijlocul lunii iulie 2023, … The post video | Plahotniuc, din nou în fața judecătorilor. Instanța reia audierile în dosarul „Frauda bancară” first appeared on ZUGO. Articolul video | Plahotniuc, din nou în fața judecătorilor. Instanța reia audierile în dosarul „Frauda bancară” apare prima dată în ZUGO.
13:50
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău a cerut, luni, 15 decembrie, intervenții pentru soluționarea problemei parcărilor din capitală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cadrul unei conferințe de presă, consilierii municipali au solicitat executivului includerea pe ordinea de zi a următoarei ședințe CMC a două documente-cheie: Regulamentul privind organizarea și funcționarea … The post PAS acuză Primăria Chișinău că blochează soluțiile pentru parcări și trafic first appeared on ZUGO. Articolul PAS acuză Primăria Chișinău că blochează soluțiile pentru parcări și trafic apare prima dată în ZUGO.
13:20
video | Cele mai puternice inundații în Maroc din ultimii 20 de ani. Zeci de morți după o ploaie de o oră # Zugo.md
Cel puțin 37 de oameni au murit într-un oraș din Maroc în inundațiile produse de ploi abundente. Este cel mai grav dezastru provocat de vreme în țara din nordul Africii, din ultimul deceniu. Torenții au pătruns în zeci de case și în magazine și au luat cu ei mașinile. Furtuna foarte puternică a adus o … The post video | Cele mai puternice inundații în Maroc din ultimii 20 de ani. Zeci de morți după o ploaie de o oră first appeared on ZUGO. Articolul video | Cele mai puternice inundații în Maroc din ultimii 20 de ani. Zeci de morți după o ploaie de o oră apare prima dată în ZUGO.
13:00
România, condamnată la CEDO în cazul judecătorului Cristi Danileț, sancționat pentru postări pe Facebook # Zugo.md
Marea Cameră a CEDO i-a dat luni câştig de cauză judecătorului Cristi Danileţ în cauza Danileţ împotriva România (cererea nr. 16915/21) şi a decis că autorităţile române au încălcat articolul 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care garantează libertatea de exprimare, care include dreptul la opinie şi la primirea/comunicarea de informaţii şi idei, fără … The post România, condamnată la CEDO în cazul judecătorului Cristi Danileț, sancționat pentru postări pe Facebook first appeared on ZUGO. Articolul România, condamnată la CEDO în cazul judecătorului Cristi Danileț, sancționat pentru postări pe Facebook apare prima dată în ZUGO.
12:40
Autoritățile de la Tiraspol au anunțat instituirea unui regim de urgență în domeniul economic, invocând dificultăți în asigurarea regiunii cu gaze naturale. Decizia a fost comunicată de liderul administrației nerecunoscute din Transnistria, Vadim Krasnoselski. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acestuia, măsura are caracter temporar și urmărește gestionarea riscurilor apărute în contextul reducerii ritmului operațiunilor … The post Transnistria intră în regim de urgență economică first appeared on ZUGO. Articolul Transnistria intră în regim de urgență economică apare prima dată în ZUGO.
12:10
Miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc astăzi, 15 decembrie, la Bruxelles, în cadrul Consiliului Afaceri Externe, unde ar putea fi făcut un nou pas în avansarea parcursului european al Republicii Moldova. Pe agenda reuniunii se află posibilitatea demarării neoficiale a negocierilor pe capitole de aderare cu Chișinăul. Urmărește-ne pe Telegram … The post Bruxellesul analizează deschiderea neoficială a negocierilor cu Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Bruxellesul analizează deschiderea neoficială a negocierilor cu Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:40
Un grup de deputați PAS a înregistrat un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor de conducere din unele instituții publice autonome, precum ANRE, CNPF și ANRCETI. Inițiativa vine după ce datele publice au arătat creșteri salariale de până la 140% în ultimii doi ani, cu venituri lunare ce au ajuns la 100.000–160.000 de lei. … The post PAS propune limite și salarii publice la ANRE, CNPF și ANRCETI first appeared on ZUGO. Articolul PAS propune limite și salarii publice la ANRE, CNPF și ANRCETI apare prima dată în ZUGO.
11:20
Încă un stat european a confirmat un caz de lepră. Autorităţile pregătesc reguli mai stricte pentru lucrătorii străini # Zugo.md
HZJZ a confirmat duminică un caz de lepră înregistrat recent în Croaţia, menţionând că persoana afectată a primit imediat tratament cu antibiotice şi că în prezent nu există niciun risc pentru sănătatea publică, transmite Hina, preluat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Un caz de lepră importată a fost înregistrat recent în Croaţia. Persoana … The post Încă un stat european a confirmat un caz de lepră. Autorităţile pregătesc reguli mai stricte pentru lucrătorii străini first appeared on ZUGO. Articolul Încă un stat european a confirmat un caz de lepră. Autorităţile pregătesc reguli mai stricte pentru lucrătorii străini apare prima dată în ZUGO.
11:10
Un bărbat a decedat, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce în locuința victimelor a avut loc o explozie cauzată de schimbătorul de căldură instalat în sobă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cazul a avut loc duminică, 14 decembrie, în jurul orei 18: … The post Explozie la Ciorescu: Un bărbat a decedat, iar altul a fost rănit first appeared on ZUGO. Articolul Explozie la Ciorescu: Un bărbat a decedat, iar altul a fost rănit apare prima dată în ZUGO.
10:40
Plățile pentru compensațiile la energie au început. Beneficiarii care nu au indicat un card bancar pot ridica banii de la oficiile poștale din țară, prezentând buletinul de identitate. Cei care au optat pentru transfer pe card au primit banii începând cu 12 decembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În sezonul rece 2025–2026, de compensații vor … The post A început achitarea compensațiilor la energie. Banii pot fi ridicați la oficiile poștale first appeared on ZUGO. Articolul A început achitarea compensațiilor la energie. Banii pot fi ridicați la oficiile poștale apare prima dată în ZUGO.
10:20
video | „Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă pe unul dintre atacatorii de pe plaja din Sydney # Zugo.md
Un martor a reușit să-l dezarmeze pe unul dintre cei doi presupuși atacatori de pe plaja Bondi din Sydney, care au ucis cel puțin 15 persoane, conform imaginilor din presă, scrie The Guardian, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Seven News a relatat că bărbatul de 43 de ani era proprietarul unui magazin de … The post video | „Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă pe unul dintre atacatorii de pe plaja din Sydney first appeared on ZUGO. Articolul video | „Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă pe unul dintre atacatorii de pe plaja din Sydney apare prima dată în ZUGO.
10:00
ultima oră | Avertisment MAE: Unii cetățeni moldoveni din Rusia ar putea fi obligați să accepte serviciul militar # Zugo.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova avertizează cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă asupra unor modificări legislative care pot genera riscuri legate de asumarea unor obligații militare. Atenționarea vine în contextul unui decret prezidențial adoptat la Moscova, care prevede noi condiții pentru anumite categorii de străini ce solicită permis de ședere sau cetățenie rusă. Urmărește-ne … The post ultima oră | Avertisment MAE: Unii cetățeni moldoveni din Rusia ar putea fi obligați să accepte serviciul militar first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Avertisment MAE: Unii cetățeni moldoveni din Rusia ar putea fi obligați să accepte serviciul militar apare prima dată în ZUGO.
09:30
Europarlamentar român: „R. Moldova are nevoie de stabilitate și garanții clare de securitate” # Zugo.md
Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat că discuțiile de pace dintre Statele Unite și Ucraina, găzduite la Berlin cu participarea liderilor europeni, reprezintă „un moment decisiv pentru pacea din Europa”, cu implicații directe pentru securitatea României și a Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Faptul că dialogul avansează este un semn necesar și încurajator”, a … The post Europarlamentar român: „R. Moldova are nevoie de stabilitate și garanții clare de securitate” first appeared on ZUGO. Articolul Europarlamentar român: „R. Moldova are nevoie de stabilitate și garanții clare de securitate” apare prima dată în ZUGO.
09:10
700 de permise de conducere urmează să fie anulate după descoperirea unei scheme de fraudă # Zugo.md
Agenția Servicii Publice a descoperit o schemă de fraudare a examenelor teoretice pentru obținerea permiselor de conducere, care ar fi funcționat timp de mai multe luni, în perioada februarie septembrie 2025. Informația a fost confirmată de directorul ASP, Mircea Eșanu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră Plus” de la TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit … The post 700 de permise de conducere urmează să fie anulate după descoperirea unei scheme de fraudă first appeared on ZUGO. Articolul 700 de permise de conducere urmează să fie anulate după descoperirea unei scheme de fraudă apare prima dată în ZUGO.
08:30
video | Atac armat pe o plajă celebră din Sydney: cel puțin 16 morți. Maia Sandu a transmis un mesaj # Zugo.md
Șaisprezece persoane au fost ucise și cel puțin alte 40 au fost rănite în atacul armat care a avut loc în timpul unei sărbători evreiești pe plaja Bondi din Sydney, în Australia, a anunțat poliția statului luni dimineață, într-un nou bilanț, transmite AFP. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Poliția poate confirma că 16 persoane au … The post video | Atac armat pe o plajă celebră din Sydney: cel puțin 16 morți. Maia Sandu a transmis un mesaj first appeared on ZUGO. Articolul video | Atac armat pe o plajă celebră din Sydney: cel puțin 16 morți. Maia Sandu a transmis un mesaj apare prima dată în ZUGO.
