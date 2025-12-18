Raport CJI: Narațiuni de dezinformare anti-UE persistă pe YouTube și în afara campaniei electorale

13:20

Cel puțin 37 de oameni au murit într-un oraș din Maroc în inundațiile produse de ploi abundente. Este cel mai grav dezastru provocat de vreme în țara din nordul Africii, din ultimul deceniu. Torenții au pătruns în zeci de case și în magazine și au luat cu ei mașinile. Furtuna foarte puternică a adus o