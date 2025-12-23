Capturi de droguri de milioane: substanțe de aproximativ 7.5 milioane de lei, confiscate într-o săptămână
Radio Moldova, 23 decembrie 2025 08:40
Droguri în valoare de aproximativ 7.484.838 de lei au fost scoase din circuit ilegal în perioada 15-21 decembrie, în urma mai multor operațiuni desfășurate de poliție pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Cel puțin șase persoane au murit după ce un avion al Marinei Mexicane s-a prăbușit luni după-amiază în Golful Galveston, în apropierea coastei statului Texas, a anunțat Garda de Coastă a Statelor Unite.
Cameră de păstrare a bagajelor, în curs de amenajare la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău # Radio Moldova
O cameră de păstrare a bagajelor va fi amenajată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Proiectul este în plină desfășurare, a anunțat administratorul aerogării, Sergiu Spoială, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 22 decembrie.
Bălți, desemnat Capitala Tineretului 2026–2027: peste 10.000 de tineri vor beneficia de programe educaționale, culturale și de voluntariat # Radio Moldova
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului pentru perioada 2026–2027, în urma unui eveniment oficial organizat cu participarea reprezentanților Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și ai Agenția Națională pentru Tineret (ANT). Prin programul „Capitala Tineretului 2026”, localitatea va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei, destinat activităților și inițiativelor de tineret.
NBC News: Luptă între Marco Rubio și reprezentantul american privind pacea în Ucraina # Radio Moldova
China ar fi plasat peste 100 de rachete nucleare cu rază foarte lungă de acțiune în noi baze subterane construite pe teritoriul său și nu dă semne că ar fi interesată de negocieri internaționale privind limitarea armelor nucleare. Informațiile apar într-un proiect de raport al Pentagonului consultat de Reuters.
Corespondență Dan Alexe | Ciprul preia președinția rotativă a UE: exemplu încurajator pentru R. Moldova # Radio Moldova
Ciprul și-a dezvăluit prioritățile pentru președinția sa a Consiliului Uniunii Europene, care începe pe 1 ianuarie 2026, cu accent pe autonomia europeană, securitate și apărare, migrație și sprijin comun pentru Ucraina.
NBC News: Luptă între Marco Rubio și reprezentant american privind pacea Rusia-Ucraina # Radio Moldova
Patru oferte au fost depuse pentru extinderea terminalului AIC. Precizările directorului Sergiu Spoială # Radio Moldova
Patru oferte comerciale au fost depuse pentru extinderea terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău (AIC). Anunțul a fost făcut de administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, în cadrul emisiunii PE FAȚĂ de la Moldova 1.
Statul vizează recuperarea activelor „Lukoil-Moldova”. Premierul: „Guvernul e pregătit de contramăsuri pentru a apăra interesele strategice” # Radio Moldova
Decizia Guvernului de a prelua activele petroliere deținute de „Lukoil-Moldova” deschide o nouă etapă de gestionare a infrastructurii strategice de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, cu implicații juridice și economice. Premierul Alexandru Munteanu a detaliat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, condițiile „suspecte” care au permis transformarea unui obiectiv de securitate națională într-un monopol privat, invocând atât nereguli istorice, cât și riscuri pentru securitatea națională.
Ministrul Educației din România, Daniel David, a demisionat: „Motivația este simplă” # Radio Moldova
Ministrul român al Educației, Daniel David, și-a depus demisia. Demisia ar veni la solicitarea premierului Ilie Bolojan, scrie Hot News. O altă variantă, susținută de surse din apropierea lui Daniel David, spune că demisia nu i-a fost cerută de premier, ci a fost decizia ministrului.
Incident în capitală: un pilon s-a prăbușit în mijlocul drumului, troleibuzele au avut întârzieri # Radio Moldova
Circulația troleibuzelor în capitală a fost temporar perturbată, în urma unui deranjament la rețeaua de contact, produs la intersecția șoselei Hâncești cu strada Academiei.
Finala națională Eurovision 2026 | Organizatorii și interpreții promit un show de excepție # Radio Moldova
Finala națională Eurovision din acest an se anunță a fi una inedită. În premieră, evenimentul nu se va desfășura într-un studio de filmare, ci va avea loc pe scena Chișinău Arena, într-un format deschis publicului larg, cu bilete disponibile pentru până la 3.000 de spectatori. Pe 22 decembrie, finaliștii s-au întâlnit cu regizorii competiției pentru a afla detalii despre conceptul artistic și producția scenică. Organizatorii promit un show de excepție.
„Vrem să venim cu o soluție optimă care ar funcționa”: Guvernul reexaminează inițiativa privind comasarea PA și PCCOCS # Radio Moldova
Autoritățile vor propune, „în următoarele câteva luni”, o soluție „optimă” privind inițiativa de comasare a Procuraturii Anticorupție (PA) cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a anunțat premierul Alexandru Munteanu, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
Reforma justiției, văzută de un fost investitor: „Când statul a devenit capturat, am fost nevoit să plec” # Radio Moldova
Premierul Munteanu, la Moldova 1: „Spre sfârșitul anului, economia a început să crească. Nimeni nu se aștepta” # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova „a început să crească” spre final de an, iar efectele investițiilor se văd deja, spune premierul Alexandru Munteanu. Autoritățile vor „mări viteza” pentru ca R. Moldova să devină „o țară europeană cu o economie europeană”, a promis șeful Guvernului, la emisiunea „În Context” de la Moldova 1, ediția din 22 decembrie.
„Trebuie să ajungem în Europa ca o țară într-o dezvoltare dinamică” – Munteanu despre investiții, FMI și ținta 2028 pentru negocierile cu UE # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova „a început să crească” spre final de an, iar efectele investițiilor se văd deja, spune premierul Alexandru Munteanu. Invitat la emisiunea „În Context” de la Moldova 1, șeful Guvernului a declarat că inclusiv Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a revăzut recent prognoza macroeconomică, după o misiune desfășurată săptămâna trecută la Chișinău.
Dronele rusești au lovit din nou Odesa: instalații energetice distruse, portul Iujnîi și calea ferată avariate # Radio Moldova
Două instalații energetice din regiunea Odesa au fost lovite de drone rusești și peste 120 de mii de oameni au rămas fără energie electrică. Totodată, rușii au atacat pentru a treia zi consecutiv portul Iujnîi din Odesa, avariind infrastructura portuară. Ținta loviturilor a fost și infrastructura feroviară. Drept urmare, un tren de marfă și locomotiva unui tren de pasageri au deraiat, iar patru oameni au fost răniți.
Colete de acasă pentru sărbători. Diaspora din Bruxelles: „De la mama bunătăți: brânză, carne, biscuiți” # Radio Moldova
Pentru mii de moldoveni stabiliți în Belgia, sărbătorile de iarnă încep cu miros de brânză de casă, gust de vin roșu și dulciuri trimise de acasă. Conaționalii noștri așteaptă, mai ales în ajun de Crăciun, colete cu bunătăți care le vor face sărbătorile mai frumoase și vor aduce tradițiile moldovenești chiar în inima Bruxelles-ului.
Bălți - Capitala Tineretului 2026. Va primi peste patru milioane de lei pentru activitățile și inițiativele tinerilor # Radio Moldova
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului 2026, în cadrul unui eveniment oficial. Astfel, localitatea va beneficia de un buget de peste patru milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret.
Emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1 intră zilnic, deja de 23 de ani, în casele telespectatorilor din Republica Moldova, devenind parte din rutina de dimineață a mai multor generații. Lansată pe 22 decembrie 2002 și difuzată de postul public de televiziune, producția își păstrează statutul de cea mai longevivă emisiune matinală din țară, un reper constant al televiziunii publice.
Experți, la Radio Moldova: 2025 – un an de excepție în relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și România # Radio Moldova
Relațiile dintre Republica Moldova și România au intrat într-o nouă etapă, orientată spre proiecte concrete de interconectare și investiții strategice, susțin analiștii politici. Potrivit acestora, accentul este pus tot mai mult pe rezultate tangibile, România având un rol esențial și în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană.
Votul prin corespondență, menținut pentru cetățenii din diaspora: CEC propune modificări la Codul electoral # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) propune introducerea unui capitol distinct în Codul electoral: „Votarea prin corespondență”. Sugestia a fost formulată în contextul aprobării, în ședința din 22 decembrie, a Raportului privind implementarea parțială a votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
O nouă sentință în dosarele Șor: patru ani de închisoare pentru acceptarea a peste 544.000 de lei din surse ilicite # Radio Moldova
Vicepreședinta organizației teritoriale Râșcani a fostului partid Șor a fost condamnată, în lipsă, la patru de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Aceasta a fost acuzată de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
Jucătorul american Learner Tien a câștigat Turneul Next Gen ATP Finals, rezervat celor mai bine clasați jucători de tenis din lume ce nu ating vârsta de 20 de ani. Situat actualmente pe locul 28 ATP, Tien l-a învins în 3 seturi în finală pe Alexander Blockx din Belgia, numărul 116 mondial. Turneul s-a jucat într-un format special, cu seturi până la 4, iar scorul finalei a fost de 4:3, 4:2 și 4:1.
Finanțare pentru modernizarea grupurilor sanitare în școli și grădinițe: 25 de milioane de lei alocate de MEC # Radio Moldova
Grădinițele și școlile care au grupuri sanitare nefuncționale, insuficiente sau amplasate în exteriorul clădirilor vor putea beneficia de finanțare pentru modernizare. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat, pe 22 decembrie, concursul de proiecte pentru anul 2026, destinat construcției, renovării și reabilitării blocurilor sanitare din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal.
„Ne-au luat libertatea, demnitatea și viețile”: confesiunea unei femei ucrainene răpite de militari ruși, în fața justiției internaționale # Radio Moldova
Tribunalul Penal Internațional de la Haga a acceptat, la sfârșitul lunii octombrie 2025, mărturia Olenei Yagupova, o femeie din orașul Kameanka-Dniprovska, regiunea Zaporojie, care a relatat că a fost răpită de militari ruși, supusă torturii și ținută în sclavie prin muncă și abuzuri pe teritoriile ocupate ale Ucrainei. Povestea sa a fost documentată într-un amplu interviu publicat de The Insider.
Autoritățile sanitare avertizează: risc crescut de îmbolnăviri în perioada sărbătorilor # Radio Moldova
Autoritățile sanitare din Chișinău anticipează o creștere a numărului cazurilor de îmbolnăviri în perioada sărbătorilor de iarnă. Marina Buga, șefa adjunctă a Direcției generale asistență medicală și socială, a atenționat asupra riscurilor legate de creșterea incidenței infecțiilor căilor respiratorii, gripei și COVID-ului, precum și a infecțiilor digestive acute.
Transportatorii amenință cu noi proteste. MIDR: „Promovează interesele lor economice, iar rolul ministerului este de a le echilibra cu cele ale statului” # Radio Moldova
Condamnare în Franța pentru Vlad Filat într-un dosar de spălare de bani. „Decizie motivată politic” # Radio Moldova
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Decizia a fost pronunțată la începutul lunii decembrie și reiese dintr-o hotărâre judecătorească consultată, pe 22 decembrie, de AFP. Vlad Filat acuză o „motivație politică”, iar experții spun că acesta nu va putea fi extrădat în Franța pentru executarea unei pedepse definitive.
Studiu în universități: Integritatea scade, iar „iertarea” fraudei se transformă în normă # Radio Moldova
Studenții din Republica Moldova își apreciază experiența universitară ca fiind „bună” spre „foarte bună”, iar mulți dintre ei ar recomanda universitatea în care studiază. Integritatea academică rămâne însă „punctul sensibil”, potrivit unui studiu prezentat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la Conferința Națională „Integritate și Calitate în Învățământul Universitar”.
Elevii din Republica Moldova vor merge de joi, 25 decembrie, în vacanța de iarnă. Vacanța va dura 15 zile, până pe 9 ianuarie.
Vetting-ul procurorilor nu se va încheia în 2026. Hriptievschi: „Trebuie să fim realiști” # Radio Moldova
Finalitatea procesului de evaluare externă a integrității etice și profesionale a procurorilor este departe, recunosc responsabilii din Comisia Vetting. Până în prezent, au fost notificați 190 de procurori, iar rapoartele au fost finalizate în cazul a doar 50 dintre aceștia.
O judecătoare a protestat în fața CSM: „Am doi copii sugari, am fost nevoită să procesez 100% din volumul de dosare” # Radio Moldova
Magistrata Marina Rusu de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, mamă a șapte copii, unul dintre care mai mic de doi ani, reclamă abuzuri și încălcări frecvente ale drepturilor sale. Aceasta a protestat, pe 22 decembrie, la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
De la simboluri la proiecte strategice: R. Moldova și România dezvoltă „cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două țări în lume” # Radio Moldova
Relația dintre Republica Moldova și România se află într-un moment de vârf, înregistrând rezultate importante în economie, infrastructură și pe parcursul european. Comerțul bilateral a depășit 3 miliarde de euro, proiectele strategice de conectare avansează, iar cooperarea diplomatică este una dintre cele mai solide din lume. Mesajele a fost transmise de miniștrii de externe din cele două țări,ndupă reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, desfășurată la Chișinău.
Condamnare în Franța pentru Vlad Filat într-un dosar de spălare de bani. Reacția fostului premier al R. Moldova # Radio Moldova
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în lipsă de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Decizia a fost pronunțată la începutul lunii decembrie și reiese dintr-o hotărâre judecătorească consultată, pe 22 decembrie, de AFP.
Aderarea la UE, prioritate absolută. Maia Sandu: „Acțiunile din următorii ani vor defini viitorul țării pentru decenii” # Radio Moldova
Republica Moldova poate supraviețui ca stat democratic, liber și suveran doar prin aderarea la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de președinta țării, Maia Sandu, la reuniunea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova, desfășurată la Chișinău.
Transportatorii amenință cu noi proteste. MIDR: „Promovează interesele lor economice, iar rolul ministerului este de le echilibra cu cele ale statului” # Radio Moldova
Condamnat la peste 10 ani de detenție după ce și-a agresat sora și a încercat să-i omoare partenerul # Radio Moldova
Și-a lovit sora cu muchia unui topor în regiunea capului și a încercat să îi omoare partenerul de viață. Un bărbat de 54 de ani din raionul Călărași a fost condamnat la 10 ani și șase luni de închisoare, fiind găsit vinovat de violență în familie și tentativă de omor.
Junghietu: R. Moldova încheie anul 2025 „mai sigură energetic, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor” # Radio Moldova
Republica Moldova încheie anul 2025 „mai sigură energetic, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor”, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, după o perioadă îndelungată în care sistemul energetic a fost fragil, dependent și vulnerabil la șantajul politic, statul a ajuns într-o etapă de maturitate, având instrumentele și capacitatea de a reacționa rapid în situații de criză.
Selecționata Marocului a debutat cu victorie, scor 2-0 în fața reprezentativei statului Insulelor Comore, în meciul de deschidere de la Cupa Africii pe Națiuni 2025. Țara gazdă a început cu un penalty ratat Soufiane Rahimi, dar apoi Brahim Diaz și Ayoub El Kaabi au adus victoria gazdelor.
Stare de urgență la Tiraspol | Valeriu Pașa: „Întreaga schemă de aprovizionare cu gaze este foarte neclară” # Radio Moldova
Schema de aprovizionare cu gaze a regiunii transnistrene rămâne neclară, afirmă Valeriu Pașa, președintele Comunității Watchdog.MD. Expertul atrage atenția că populația regiunii nu este obișnuită să plătească pentru energie, iar autoritățile constituționale de la Chișinău trebuie să intervină înainte ca situația să degenereze.
Incendiu într-un liceu din capitală, produs la un panou electric. Toate persoanele au fost evacuate # Radio Moldova
Peste 1.200 de elevi, 87 de cadre didactice și 10 angajați auxiliari au fost evacuați „în 30 de scunde” luni, 22 decembrie, din clădirea Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău, urmare a unui incendiu izbucnit la un panou electric situat la etajului trei. Autoritățile transmit că nicio persoană nu a avut de suferit, iar focul nu s-a răspândit datorită intervenției rapide a salvatorilor.
O cantitate mare de droguri sintetice, estimată la peste șapte milioane de lei, a fost scoasă din circuit de oamenii legii, în urma unei capturi realizate în sectorul Ciocana al capitalei. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant delict, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari.
Aston Villa Birmingham a obținut a 10-a sa victorie consecutivă în toate competițiile # Radio Moldova
Aston Villa Birmingham a obținut a 10-a sa victorie consecutivă în toate competițiile. În etapa a 17-a a primei divizii engleze, echipa condusă de spaniolul Unai Emery a învins cu 2:1 acasă pe Manchester United și a rămas pe locul 3 în clasament, la 3 puncte distanță de liderul Arsenal Londra. Absența lui Kobbie Mainoo a fost subiectul principal înainte de startul partidei de pe Villa Park, poate și agitația mediatică contribuind la începutul ezitant al lui Manchester United.
Vettingul procurorilor nu se va încheia în 2026. Hriptievschi: „Trebuie să fim realiști” # Radio Moldova
