NBC News: Luptă între Marco Rubio și reprezentantul american privind pacea în Ucraina

Două instalații energetice din regiunea Odesa au fost lovite de drone rusești și peste 120 de mii de oameni au rămas fără energie electrică. Totodată, rușii au atacat pentru a treia zi consecutiv portul Iujnîi din Odesa, avariind infrastructura portuară. Ținta loviturilor a fost și infrastructura feroviară. Drept urmare, un tren de marfă și locomotiva unui tren de pasageri au deraiat, iar patru oameni au fost răniți.