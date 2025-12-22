Al optulea Raport privind mecanismul de suspendare a vizelor: UE cere R. Moldova să își alinieze politica de vize și să reducă cererile de azil nefondate

17:20

Primăria municipiului Chișinău anunță că s-au cheltuit cel puțin 974,1 de mii de lei pentru amenajarea și decorarea capitalei cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În urma unei solicitări de informații, autoritățile municipale anunță că nu pot spune, deocamdată, costurile totale ale sărbătorilor de iarnă din acest sezon pe motiv că acestea sunt încă în desfășurare...