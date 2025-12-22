UE a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina. Ursula: „Ucraina se apropie de UE în fiecare zi”
22 decembrie 2025
Un nou pachet de acorduri în valoare de 2,3 miliarde de euro cu instituții financiare publice internaționale și bilaterale pentru a sprijini eforturile de redresare și reconstrucție ale Ucrainei, a fost prezentat de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Noul pachet de acorduri, semnat cu instituții financiare publice internaționale și bilaterale în cadrul...
Prim-ministrul Munteanu a avut o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României. „În 2025, România și-a reconfirmat statutul de principalul partener comercial și investițional al R. Moldova” # Ziarul de Garda
Prim-ministrului Alexandru Munteanu s-a întâlnit luni, 22 decembrie, cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, care se află la Chișinău cu ocazia participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale R. Moldova din străinătate. Astfel potrivit unui comunicat de la Guvern, principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul 2025 și prioritățile comune...
LIVE TEXT/ Atacurile rusești au lăsat regiunea Odesa în întuneric și frig cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:58 Atacurile rusești au lăsat regiunea Odesa în întuneric și frig cu doar câteva zile înainte de Crăciun, lăsând fără curent electric peste 120 de mii de locuitori, după lovituri asupra a trei instalații energetice pe 22 decembrie, scrie The Kiyv Independent. Alarmele de raid aerian au răsunat în regiunea Odesa în jurul orei...
Un nou pachet de acorduri în valoare de 2,3 miliarde de euro cu instituții financiare publice internaționale și bilaterale pentru a sprijini eforturile de redresare și reconstrucție ale Ucrainei, a fost prezentat de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Noul pachet de acorduri, semnat cu instituții financiare publice internaționale și bilaterale în cadrul...
Alegeri locale noi la Taraclia și Orhei, după demisia primarilor Tatiana Cociu și Veaceslav Lupov # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în orașul Taraclia, raionul Taraclia și în municipiul Orhei, raionul Orhei. Decizia, luată în cadrul ședinței CEC din 22 decembrie, vine drept urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități, Tatiana Cociu (Orhei) și...
Aproape 1 milion de lei cheltuiți pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă 2025-2026 în Chișinău. Pentru ce au fost plătiți banii? # Ziarul de Garda
Primăria municipiului Chișinău anunță că s-au cheltuit cel puțin 974,1 de mii de lei pentru amenajarea și decorarea capitalei cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În urma unei solicitări de informații, autoritățile municipale anunță că nu pot spune, deocamdată, costurile totale ale sărbătorilor de iarnă din acest sezon pe motiv că acestea sunt încă în desfășurare...
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a Partidului „Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare. PA anunță că a fost dată în căutare # Ziarul de Garda
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” a fostului Partid Politic „Șor” a fost condamntă luni, 22 decembrie, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea finanțării partidului politic din partea unui „grup criminal organizat”, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Astfel, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, precum...
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor" a fostului Partid Politic „Șor" a fost condamntă luni, 22 decembrie, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea finanțării partidului politic din partea unui „grup criminal organizat", anunță Procuratura Anticorupție (PA). Astfel, instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, precum...
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au lovit mai multe instalații energetice a Rusiei, inclusiv un petrolier din regiunea Krasnodar. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:44 Statul Major General al Ucrainei a raportat că terminalul petrolier rusesc „Tamanneftegaz” din regiunea Krasnodar, Federația Rusă, împreună cu alte instalații din teritoriile ocupate ale Ucrainei, au fost lovite. Anterior, autoritățile din Krasnodar au raportat despre un atac cu drone ucrainene asupra portului Taman din satul Volna, duminică 21 decembrie, care a avariat...
„Studenții consideră drept foarte gravă asumarea autoratului asupra lucrărilor generate integral de inteligența artificială”, arată rezultatele studiului național privind integritatea academică în universitățile din R. Moldova # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat un nou studiu național privind integritatea academică în universitățile din R. Moldova. Cercetarea oferă o imagine actualizată asupra percepțiilor și experiențelor studenților și cadrelor didactice legate de integritate, plagiat, fraudă, corupție, hărțuire sexuală și utilizarea inteligenței artificiale în mediul universitar, potrivit unui comunicat MEC. Datele au fost colectate...
UPDATE/ Transportatorii se adresează premierului Munteanu, cerând schimbări urgente în legislație. În caz contrar, vor anunța „declanșarea unei serii de proteste” # Ziarul de Garda
UPDATE 16:10 MIDR a venit cu reacție în care a menționat că „propunerile transmise recent spre consultare asociațiilor de transportatori au caracter preliminar și urmăresc identificarea unor soluții aplicabile, în cadrul unui dialog tehnic și instituțional”. La fel, a adăugat că „reprezentanții asociațiilor de profil, inclusiv APOTA, au fost invitați constant la discuții, ultima rundă...
LIVE TEXT/ De la începutul invaziei Rusiei, Ucraina a primit peste 70 de miliarde de euro din partea UE. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:41 În 2025, Uniunea Europeană a oferit Ucrainei un sprijin financiar de circa 28,7 miliarde de euro. În total, de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, UE a oferit un suport financiar în sumă de aproximativ la 70,7 miliarde de euro, a declarat prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko. Declarații au fost făcute în...
Consiliul Audiovizualului va crea o direcție nouă pentru monitorizarea serviciilor media online # Ziarul de Garda
O nouă direcție va apărea în cadrul Consiliului Audiovizualului (CA), care va monitoriza activitatea furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare, unde utilizatorul alege individual ce și când să vizioneze dintr-un catalog de programe audiovizuale oferit online, fiind un angajament din Programul Național de Aderare la UE, anunță CA printr-un comunicat de presă. „Întrucât, prin amendamentele operate în această vară...
Consiliul European prelungește măsurile restrictive asupra Federației Ruse pentru încă șase luni # Ziarul de Garda
Consiliul Uniunii Europene a reînnoit măsurile restrictive ale UE, având în vedere acțiunile continue ale Federației Ruse care destabilizează situația din Ucraina, pentru încă 6 luni, până la 31 iulie 2026. Decizia consiliului a fost anunțată luni, 22 decembrie. Aceste măsuri economice, introduse pentru prima dată în 2014, au fost extinse semnificativ din februarie 2022,...
Avocatul lui Plahotniuc va contesta prelungirea arestului preventiv. Când vor fi cercetate cardurile de memorie confiscate în Grecia. „Voi (jurnaliștii n.r.) sunteți mai curioși ca noi” # Ziarul de Garda
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că va contesta cu recurs decizia de menținere în arest a clientului său pentru încă 30 de zile, pe care o consideră neîntemeiată și ilegală. „Riscurile invocate de către acuzatorii de stat nu sunt probate așa cum o solicită legea și nu vedem cum instanța de judecată...
LIVE TEXT/ J. D. Vance: Există progrese în negocieri, dar nu există încredere într-o soluționare rapidă a problemei. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:36 Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat într-un interviu acordat portalului britanic UnHerd că s-au înregistrat progrese în negocierile de pace din Ucraina, iar partea americană intenționează să le continue, dar nu este încrezător că se va ajunge la o soluționare pașnică în curând. „Nu aș spune cu certitudine că vom ajunge la o...
Arhitectul-șef adjunct al capitalei, Igor Vrabie a fost găsit cu conflicte de interese de Autoritatea Națională de Integritate. ZdG a scris despre datoria acestuia de 350 de mii de euro către administratorul unei firme de construcții # Ziarul de Garda
Arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău, Igor Vrabie ar urma să fie sancționat contravențional, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare privind un conflict de interese. Anterior, ZdG a scris despre mai mulți locatari ai unui complex de pe strada Bucovinei 3, din sectorul Ciocana al capitalei, care au acuzat...
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, s-a întâlnit cu Mihai Popșoi la Chișinău # Ziarul de Garda
Ministrul afacerilor externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a găzduit-o pe ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, aflată la Chișinău cu prilejul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale R. Moldova din străinătate, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din R. Moldova. Discuțiile au vizat consolidarea Parteneriatului Strategic dintre R. Moldova...
Doi procurori Anticorupție au fost audiați de Comisia de evaluare a procurorilor. Victor Cazacu a fost audiat repetat pentru a oferi explicații privind diferențele dintre venituri și cheltuieli și bunurile deținute # Ziarul de Garda
La 19 decembrie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a desfășurat audieri publice cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție Vitalie Ivanov și Victor Cazacu. În cazul procurorului Vitalie Ivanov, Completul B a analizat informațiile relevante privind integritatea etică și financiară și a informat subiectul că nu a identificat dubii privind respectarea criteriilor de integritate. Procurorul...
Vlad Filat și fosta sa soție, condamnați de o instanță franceză pentru spălare de bani. Filat: „am depus recurs împotriva acestei sentințe” # Ziarul de Garda
O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier Vlad Filat și președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni, 22 decembrie,...
Maia Sandu a prezentat prioritățile politicii externe pentru anul 2026 la reuniunea ambasadorilor R. Moldova # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026, potrivit unui comunicat al Președinției. În discursul său, șefa statului a menționat despre contextul regional și internațional marcat de intensificarea amenințărilor hibride, care rămâne unul complicat, dar și despre relațiile cu vecinii,...
Linia Vulcănești-Chișinău este aproape de a fi dată în exploatare. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Sunt planificate etapele de testare” # Ziarul de Garda
Linia electrică Vulcănești-Chișinău este aproape de a fi dată în exploatare, iar în perioada următoare sunt planificate etapele de testare, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „Linia Vulcănești-Chișinău este astăzi aproape de a fi dată în exploatare, urmând să înceapă etapele de testare. Această linie conectează direct R. Moldova...
Circa 25 de milioane de lei vor fi alocați pentru renovarea blocurilor sanitare din școli # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea concursului de proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, pentru anul 2026. Pentru implementarea programului în anul 2026 este prevăzut un buget de aproximativ 25 milioane de lei, alocat din bugetul de stat. Programul vizează în special instituțiile de...
DOCUMENTAR/ Dezinformarea: Cum poate fi recunoscută și combătută prin gândire critică, dialog și implicare civică # Ziarul de Garda
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media. Filmul spune povestea a trei protagoniști care răspund activ acestor provocări. Ciprian, tânăr din satul Șuri, raionul Drochia, și Vladimira, tânără din satul Larga,...
LIVE TEXT/ Armata rusă a răpit circa 50 de civili dintr-un sat din regiunea Sumî, declară ombudsmanul ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:08 Trupele ruse au răpit aproximativ 50 de locuitori ai satului Hrabovske din regiunea ucraineană Sumî, la aproximativ 200 de metri de granița cu Rusia, a declarat Avocatul Poporului din Ucraina, Dmitro Lubineț, scrie Kyiv Independent. Conform informațiilor preliminare, pe 18 decembrie, forțele ruse au reținut ilegal civilii, iar pe 20 decembrie, aceștia au...
Japonia se pregătește să repornească cea mai mare centrală nucleară din lume, la 15 ani de la Fukushima # Ziarul de Garda
Japonia a făcut pasul final pentru a permite reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, după un vot regional desfășurat luni, 22 decembrie, marcând un moment-cheie în revenirea țării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, scrie Reuters. Centrala Kashiwazaki-Kariwa, situată la aproximativ 220 km nord-vest de...
Cinci echipaje de pompieri s-au îndreptat spre un liceu din capitală. Evacuarea a fost efectuată în două minute # Ziarul de Garda
Cinci echipaje de pompieri și salvatori s-au îndreptat spre Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”, situat pe strada Titulescu, nr. 18 din municipiul Chișinău, după ce luni, 22 decembrie, au fost alertați pentru a lichida un incendiu izbucnit în incinta instituției, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la...
Droguri, arme de foc și muniții, depistate pe teritoriul raioanelor Cahul și Cantemir # Ziarul de Garda
Mai multe persoane bănuite de cultivarea, păstrarea, consumul și comercializarea substanțelor narcotice, precum și de deținerea ileagă a armelor și munițiilor pe teritoriul raioanelor Cahul și Cantemir au fost documentate de către Ofițerii Direcției Investagații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații. Potrivit Poliției, în cadrul perchezițiilor la domiciliile a șase persoane cu vârste cuprinse între...
Condamnat la șapte ani de închisoare, după ce a promis locuri de muncă în Israel, dar nu și-a respectat promisiunile # Ziarul de Garda
După ce a promis victemelor locuri de muncă în străinătate, inclusiv în Israel, precum și ajutor în perfectarea actelor necesare plecării, dar fără intenția de a-și menține promisiunile, a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru comiterea în total a nouă episoade de escrocherie, anunță Procuratura Generală. Conform materialelor cauzei, faptele au fost comise...
După ce a promis victemelor locuri de muncă în străinătate, inclusiv în Israel, precum și ajutor în perfectarea actelor necesare plecării, dar fără intenția de a-și menține promisiunile, a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru comiterea în total a nouă episoade de escrocherie, anunță Procuratura Generală. Conform materialelor cauzei, faptele au fost comise...
La Inspectoratul de Poliție Centru s-ar fi tras focuri de armă. Poliția s-a autosesizat. Au urmat mai multe demiteri # Ziarul de Garda
La Inspectoratul de Poliție Centru s-ar fi tras 30 de focuri de armă în seara zilei de 18 decembrie, a declarat deputatul Vasile Costiuc, menționând că doi ofițeri s-ar fi luat la ceartă în localul unde se marca Ziua Poliției. Inspectoratul General al Poliției a declarat că s-a autosesizat imediat și pentru „a exclude oricare...
Transportatorii se adresează premierului Munteanu, cerând schimbări urgente în legislație. În caz contrar, vor anunța „declanșarea unei serii de proteste” # Ziarul de Garda
Transportatorii se pregătesc de proteste, fiind nemulțumiți de politicile promovate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și de activitatea Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), se arată într-o scrisoare deschisă adresată premierului Munteanu, unde APOTA susține că modificările propuse la Codul transporturilor rutiere vor agrava criza din domeniu și vor afecta direct populația. Transportatorii protestează,...
VIDEO/ Plahotniuc, despre „materiale compromițătoare în adresa mai multor oficiali” # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc a compărut din nou în fața judecătorilor în dosarul „Frauda bancară”. Întrebat dacă deține „materiale compromițătoare în adresa mai multor oficiali”, Plahotniuc a zâmbit ironic, menționând că „O să vedem. […] Trebuie să mă gândesc”. Acesta a adăugat că, în urma perchezițiilor, anchetatorii eleni au ridicat din casa pe care o închiria în Grecia,...
Mai multe persoane bănuite de cultivarea, păstrarea, consumul și comercializarea substanțelor narcotice, precum și de deținerea ileagă a armelor și munițiilor pe teritoriul rioanelor Cahul și Cantemit au fost documentate de către Ofițerii Direcției Investagații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații. Potrivit Poliției, în cadrul perchezițiilor la domiciliile a șase persoane cu vârste cuprinse între...
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru escrocherii bazate pe promisiuni de locuri de muncă în Israel. Acesta a fost dat în căutare # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie. Inculpatul a promis victimelor locuri de muncă în străinătate, inclusiv în Israel, precum și ajutor în perfectarea actelor necesare plecării, fără intenția de a-și respecta promisiunile, informează Procuratura Generală (PG). Potrivit sentinței, inculpatul a fost condamnat la închisoare cu...
Judecătoarea Marina Rusu organizează un „protest tăcut” la CSM pentru drepturile părinților din sistemul judiciar. CSM susține că volumul ei de muncă e sub medie # Ziarul de Garda
Judecătoarea Marina Rusu organizează luni, 22 decembrie, un „protest tăcut” în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru a cere respectarea drepturilor părinților din sistemul judiciar. Deși are mai mulți copii minori, inclusiv o fetiță sub doi ani, judecătoarea a decis să revină la serviciu cu program redus, cu pauza necesară pentru alăptare, dar susține...
ULTIMA ORĂ/ Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă la Penitenciarul nr. 13. Judecătorii au decis prelungirea mandatului de arest pentru încă 30 de zile # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia privind prelungirea mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, aflat la faza de cercetare judecătorească, a fost pronunțată luni, 22 decembrie 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Și celelalte mandate emise pe numele lui Plahotniuc, din cele trei dosare aflate...
LIVE TEXT/ Un sabotor al serviciilor ucrainene a dat foc unor avioane rusești în hangarele lor de protecție din Lipetsk. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:10 În Lipețk, Rusia, un sabotor, acționând cu sprijinul serviciilor secrete ucrainene, a distrus aeronave militare Su-27 și Su-30 depozitate în hangarele de protecție de pe aerodrom, a raportat Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR). Operațiunea de distrugere a aeronavei a fost planificată timp de două săptămâni și a fost...
AP: Serviciile secrete occidentale suspectează Rusia că ar dezvolta arme împotriva sateliților Starlink ai lui Elon Musk # Ziarul de Garda
Agențiile de informații din două țări NATO suspectează Rusia că ar dezvolta o nouă armă care va viza sateliții de comunicații Starlink ai lui Elon Musk, se arată în rapoartele consultate de Associated Press. Conform rapoartelor, arma va încerca să bombardeze orbitele sateliților cu sute de mii de mici proiectile, care vor rămâne nedetectate de...
Zeci de persoane publice au devenit casieri pentru o zi. Peste 420 de mii de lei și două tone de produse alimentare redirecționate către The Moldova Project # Ziarul de Garda
Peste 420 de mii de lei și două tone de produse alimentare au fost colectate în cadrul celei de-a V-a ediții a campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu”, desfășurată pe 20 decembrie, la magazinul Kaufland din Chișinău. Banii încasați în ziua evenimentului, la casele special amenajate, au fost direcționați de Kaufland Moldova către Asociația...
Generalul locotenent, Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Forțelor Armate Ruse a decedat, după ce mașina sa a explodat. Potrivit Comitetului de Anchetă din Rusia, un dispozitiv exploziv plasat sub șasiul mașinii a fost detonat în dimineața zilei de 22 decembrie, pe strada Yasenevaya din Moscova, scrie Meduza. Comitetul de Anchetă din Rusia
Fostă „viceministră” în „guvernul” de la Tiraspol, cu teză de doctor habilitat susținută la Chișinău, după ce a promovat „statalitatea” și „identitatea” transnistreană # Ziarul de Garda
O fostă așa-numită „viceministră” a Educației din regiunea transnistreană, care conduce în prezent o școală privată din Tiraspol, a fost acceptată să-și susțină teza de doctor habilitat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. În bibliografia tezei, aceasta a inserat un articol publicat de ea anterior, în care promovează „statalitatea” și „identitatea” transnistreană. Ea și-a...
După două zile de discuții cu delegația rusă la Miami, trimisul special al SUA, Steve Witkoff a descris negocierile ca fiind „productive și constructive” # Ziarul de Garda
După două zile de discuții cu delegația rusă la Miami, trimisul special al SUA, Steve Witkoff a descris negocierile ca fiind „productive și constructive”, repetând practic textual declarația sa despre rezultatele întâlnirilor anterioare cu delegația ucraineană, scrie BBC. Conform declarației lui Witkoff, SUA au fost reprezentate în discuții de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner,...
8:28 La Odesa, o instalație de infrastructură critică a fost avariată în urma a două atacuri ale armatei ruse, lăsând o parte din oraș fără electricitate, a raportat șeful Administrației Militare din Odesa, Serhii Lisak. Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost rănit și transportat la spital. Ferestrele unei clădiri rezidențiale au...
8:28 La Odesa, o instalație de infrastructură critică a fost avariată în urma a două atacuri ale armatei ruse, lăsând o parte din oraș fără electricitate, a raportat șeful Administrației Militare din Odesa, Serhii Lisak. Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost rănit și transportat la spital. Ferestrele unei clădiri rezidențiale au...
Mai mulți senatori şi deputaţi cer suspendarea din funcţie a lui Nicuşor Dan pentru „atacuri asupra independenţei justiţiei” # Ziarul de Garda
Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, pentru „atacuri asupra independenţei justiţiei”, relatează Știrile ProTV.ro. „Preşedintele a făcut declaraţii publice prin care a contestat autoritatea şi deciziile CSM. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat intenţia de a organiza un referendum adresat...
Emmanuel Macron ar putea avea o discuție cu Vladimir Putin, în încercarea de a ajunge la un acord, care să pună capăt războiului declanșat în Ucraina # Ziarul de Garda
Președinția franceză a salutat duminică disponibilitatea președintelui rus, Vladimir Putin, de a purta discuții cu omologul său francez, Emmanuel Macron, precizând că detaliile unui eventual dialog vor fi stabilite „în zilele următoare”, informează France24. Palatul Élysée a transmis că deschiderea manifestată de Moscova este „binevenită”, iar Parisul va decide asupra formatului și calendarului discuțiilor „în zilele...
Rusia a recrutat peste 200 de cetățeni indieni ca să lupte în războiul din Ucraina. Cel puțin 26 au murit pe front # Ziarul de Garda
Un total de 202 cetățeni indieni au fost recrutați în armata rusă din 2022, dintre care cel puțin 26 au fost uciși, iar șapte sunt dați dispăruți, potrivit Ministerului de Externe al Indiei. Reprezentanții Ministerului au menționat aceste cifre într-un raport oficial înaintat pe 18 decembrie Rajya Sabha, camera superioară a Parlamentului Indiei, scrie Kyiv Independent....
Nicușor Dan propune un referendum corpului magistraților: „Dacă vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgență” # Ziarul de Garda
Presedintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? Declarația a fost făcută duminică, în cadrul unei conferințe de presă, în care a vorbit despre „problemele din justiție”,...
Alertă în România: Dronă cu o parașută atașată de ea, găsită prăbușită într-o pădure din judeţul Argeş # Ziarul de Garda
Drona a fost găsită duminică de un bărbat care era la vânătoare, în comuna Lereşti, județul Argeș. El a alertat autorităţile, care au izolat zona și fac verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine, relatează HotNews. „Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung...
