Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, s-a întâlnit cu Mihai Popșoi la Chișinău
Ziarul de Garda, 22 decembrie 2025 14:20
Ministrul afacerilor externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, a găzduit-o pe ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, aflată la Chișinău cu prilejul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale R. Moldova din străinătate, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe din R. Moldova. Discuțiile au vizat consolidarea Parteneriatului Strategic dintre R. Moldova...
Acum 10 minute
14:30
Arhitectul-șef adjunct al capitalei, Igor Vrabie a fost găsit cu conflicte de interese de Autoritatea Națională de Integritate. ZdG a scris despre datoria acestuia de 350 de mii de euro către administratorul unei firme de construcții # Ziarul de Garda
Arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău, Igor Vrabie ar urma să fie sancționat contravențional, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare privind un conflict de interese. Anterior, ZdG a scris despre mai mulți locatari ai unui complex de pe strada Bucovinei 3, din sectorul Ciocana al capitalei, care au acuzat...
Acum 30 minute
14:20
14:10
Doi procurori Anticorupție au fost audiați de Comisia de evaluare a procurorilor. Victor Cazacu a fost audiat repetat pentru a oferi explicații privind diferențele dintre venituri și cheltuieli și bunurile deținute # Ziarul de Garda
La 19 decembrie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a desfășurat audieri publice cu participarea procurorilor din Procuratura Anticorupție Vitalie Ivanov și Victor Cazacu. În cazul procurorului Vitalie Ivanov, Completul B a analizat informațiile relevante privind integritatea etică și financiară și a informat subiectul că nu a identificat dubii privind respectarea criteriilor de integritate. Procurorul...
14:10
Vlad Filat și fosta sa soție, condamnați de o instanță franceză pentru spălare de bani. Filat: „am depus recurs împotriva acestei sentințe” # Ziarul de Garda
O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier Vlad Filat și președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni, 22 decembrie,...
Acum o oră
14:00
Maia Sandu a prezentat prioritățile politicii externe pentru anul 2026 la reuniunea ambasadorilor R. Moldova # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026, potrivit unui comunicat al Președinției. În discursul său, șefa statului a menționat despre contextul regional și internațional marcat de intensificarea amenințărilor hibride, care rămâne unul complicat, dar și despre relațiile cu vecinii,...
Acum 2 ore
13:30
Linia Vulcănești-Chișinău este aproape de a fi dată în exploatare. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „Sunt planificate etapele de testare” # Ziarul de Garda
Linia electrică Vulcănești-Chișinău este aproape de a fi dată în exploatare, iar în perioada următoare sunt planificate etapele de testare, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „Linia Vulcănești-Chișinău este astăzi aproape de a fi dată în exploatare, urmând să înceapă etapele de testare. Această linie conectează direct R. Moldova...
13:20
Circa 25 de milioane de lei vor fi alocați pentru renovarea blocurilor sanitare din școli # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea concursului de proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, pentru anul 2026. Pentru implementarea programului în anul 2026 este prevăzut un buget de aproximativ 25 milioane de lei, alocat din bugetul de stat. Programul vizează în special instituțiile de...
13:10
DOCUMENTAR/ Dezinformarea: Cum poate fi recunoscută și combătută prin gândire critică, dialog și implicare civică # Ziarul de Garda
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media. Filmul spune povestea a trei protagoniști care răspund activ acestor provocări. Ciprian, tânăr din satul Șuri, raionul Drochia, și Vladimira, tânără din satul Larga,...
13:10
LIVE TEXT/ Armata rusă a răpit circa 50 de civili dintr-un sat din regiunea Sumî, declară ombudsmanul ucrainean. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:08 Trupele ruse au răpit aproximativ 50 de locuitori ai satului Hrabovske din regiunea ucraineană Sumî, la aproximativ 200 de metri de granița cu Rusia, a declarat Avocatul Poporului din Ucraina, Dmitro Lubineț, scrie Kyiv Independent. Conform informațiilor preliminare, pe 18 decembrie, forțele ruse au reținut ilegal civilii, iar pe 20 decembrie, aceștia au...
13:00
Japonia se pregătește să repornească cea mai mare centrală nucleară din lume, la 15 ani de la Fukushima # Ziarul de Garda
Japonia a făcut pasul final pentru a permite reluarea activității celei mai mari centrale nucleare din lume, după un vot regional desfășurat luni, 22 decembrie, marcând un moment-cheie în revenirea țării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, scrie Reuters. Centrala Kashiwazaki-Kariwa, situată la aproximativ 220 km nord-vest de...
Acum 4 ore
12:30
Cinci echipaje de pompieri s-au îndreptat spre un liceu din capitală. Evacuarea a fost efectuată în două minute # Ziarul de Garda
Cinci echipaje de pompieri și salvatori s-au îndreptat spre Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”, situat pe strada Titulescu, nr. 18 din municipiul Chișinău, după ce luni, 22 decembrie, au fost alertați pentru a lichida un incendiu izbucnit în incinta instituției, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la...
12:20
Droguri, arme de foc și muniții, depistate pe teritoriul raioanelor Cahul și Cantemir # Ziarul de Garda
Mai multe persoane bănuite de cultivarea, păstrarea, consumul și comercializarea substanțelor narcotice, precum și de deținerea ileagă a armelor și munițiilor pe teritoriul raioanelor Cahul și Cantemir au fost documentate de către Ofițerii Direcției Investagații „Sud” a Inspectoratului Național de Investigații. Potrivit Poliției, în cadrul perchezițiilor la domiciliile a șase persoane cu vârste cuprinse între...
12:20
Condamnat la șapte ani de închisoare, după ce a promis locuri de muncă în Israel, dar nu și-a respectat promisiunile # Ziarul de Garda
După ce a promis victemelor locuri de muncă în străinătate, inclusiv în Israel, precum și ajutor în perfectarea actelor necesare plecării, dar fără intenția de a-și menține promisiunile, a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru comiterea în total a nouă episoade de escrocherie, anunță Procuratura Generală. Conform materialelor cauzei, faptele au fost comise...
12:10
11:50
La Inspectoratul de Poliție Centru s-ar fi tras focuri de armă. Poliția s-a autosesizat. Au urmat mai multe demiteri # Ziarul de Garda
La Inspectoratul de Poliție Centru s-ar fi tras 30 de focuri de armă în seara zilei de 18 decembrie, a declarat deputatul Vasile Costiuc, menționând că doi ofițeri s-ar fi luat la ceartă în localul unde se marca Ziua Poliției. Inspectoratul General al Poliției a declarat că s-a autosesizat imediat și pentru „a exclude oricare...
11:40
Transportatorii se adresează premierului Munteanu, cerând schimbări urgente în legislație. În caz contrar, vor anunța „declanșarea unei serii de proteste” # Ziarul de Garda
Transportatorii se pregătesc de proteste, fiind nemulțumiți de politicile promovate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și de activitatea Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), se arată într-o scrisoare deschisă adresată premierului Munteanu, unde APOTA susține că modificările propuse la Codul transporturilor rutiere vor agrava criza din domeniu și vor afecta direct populația. Transportatorii protestează,...
11:00
VIDEO/ Plahotniuc, despre „materiale compromițătoare în adresa mai multor oficiali” # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc a compărut din nou în fața judecătorilor în dosarul „Frauda bancară”. Întrebat dacă deține „materiale compromițătoare în adresa mai multor oficiali”, Plahotniuc a zâmbit ironic, menționând că „O să vedem. […] Trebuie să mă gândesc”. Acesta a adăugat că, în urma perchezițiilor, anchetatorii eleni au ridicat din casa pe care o închiria în Grecia,...
11:00
10:50
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru escrocherii bazate pe promisiuni de locuri de muncă în Israel. Acesta a fost dat în căutare # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie. Inculpatul a promis victimelor locuri de muncă în străinătate, inclusiv în Israel, precum și ajutor în perfectarea actelor necesare plecării, fără intenția de a-și respecta promisiunile, informează Procuratura Generală (PG). Potrivit sentinței, inculpatul a fost condamnat la închisoare cu...
Acum 6 ore
10:30
Judecătoarea Marina Rusu organizează un „protest tăcut” la CSM pentru drepturile părinților din sistemul judiciar. CSM susține că volumul ei de muncă e sub medie # Ziarul de Garda
Judecătoarea Marina Rusu organizează luni, 22 decembrie, un „protest tăcut” în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru a cere respectarea drepturilor părinților din sistemul judiciar. Deși are mai mulți copii minori, inclusiv o fetiță sub doi ani, judecătoarea a decis să revină la serviciu cu program redus, cu pauza necesară pentru alăptare, dar susține...
10:20
ULTIMA ORĂ/ Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă la Penitenciarul nr. 13. Judecătorii au decis prelungirea mandatului de arest pentru încă 30 de zile # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia privind prelungirea mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, aflat la faza de cercetare judecătorească, a fost pronunțată luni, 22 decembrie 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Și celelalte mandate emise pe numele lui Plahotniuc, din cele trei dosare aflate...
10:10
LIVE TEXT/ Un sabotor al serviciilor ucrainene a dat foc unor avioane rusești în hangarele lor de protecție din Lipetsk. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:10 În Lipețk, Rusia, un sabotor, acționând cu sprijinul serviciilor secrete ucrainene, a distrus aeronave militare Su-27 și Su-30 depozitate în hangarele de protecție de pe aerodrom, a raportat Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR). Operațiunea de distrugere a aeronavei a fost planificată timp de două săptămâni și a fost...
10:00
AP: Serviciile secrete occidentale suspectează Rusia că ar dezvolta arme împotriva sateliților Starlink ai lui Elon Musk # Ziarul de Garda
Agențiile de informații din două țări NATO suspectează Rusia că ar dezvolta o nouă armă care va viza sateliții de comunicații Starlink ai lui Elon Musk, se arată în rapoartele consultate de Associated Press. Conform rapoartelor, arma va încerca să bombardeze orbitele sateliților cu sute de mii de mici proiectile, care vor rămâne nedetectate de...
09:50
Zeci de persoane publice au devenit casieri pentru o zi. Peste 420 de mii de lei și două tone de produse alimentare redirecționate către The Moldova Project # Ziarul de Garda
Peste 420 de mii de lei și două tone de produse alimentare au fost colectate în cadrul celei de-a V-a ediții a campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu”, desfășurată pe 20 decembrie, la magazinul Kaufland din Chișinău. Banii încasați în ziua evenimentului, la casele special amenajate, au fost direcționați de Kaufland Moldova către Asociația...
09:40
Generalul locotenent, Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Forțelor Armate Ruse a decedat, după ce mașina sa a explodat. Potrivit Comitetului de Anchetă din Rusia, un dispozitiv exploziv plasat sub șasiul mașinii a fost detonat în dimineața zilei de 22 decembrie, pe strada Yasenevaya din Moscova, scrie Meduza. Comitetul de Anchetă din Rusia...
09:40
Fostă „viceministră” în „guvernul” de la Tiraspol, cu teză de doctor habilitat susținută la Chișinău, după ce a promovat „statalitatea” și „identitatea” transnistreană # Ziarul de Garda
O fostă așa-numită „viceministră” a Educației din regiunea transnistreană, care conduce în prezent o școală privată din Tiraspol, a fost acceptată să-și susțină teza de doctor habilitat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. În bibliografia tezei, aceasta a inserat un articol publicat de ea anterior, în care promovează „statalitatea” și „identitatea” transnistreană. Ea și-a...
08:50
După două zile de discuții cu delegația rusă la Miami, trimisul special al SUA, Steve Witkoff a descris negocierile ca fiind „productive și constructive” # Ziarul de Garda
După două zile de discuții cu delegația rusă la Miami, trimisul special al SUA, Steve Witkoff a descris negocierile ca fiind „productive și constructive”, repetând practic textual declarația sa despre rezultatele întâlnirilor anterioare cu delegația ucraineană, scrie BBC. Conform declarației lui Witkoff, SUA au fost reprezentate în discuții de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner,...
08:40
LIVE TEXT/ Rusia a avariat infrastructura critică din Odesa. O parte din oraș a rămas fără electricitate. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
8:28 La Odesa, o instalație de infrastructură critică a fost avariată în urma a două atacuri ale armatei ruse, lăsând o parte din oraș fără electricitate, a raportat șeful Administrației Militare din Odesa, Serhii Lisak. Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost rănit și transportat la spital. Ferestrele unei clădiri rezidențiale au...
Acum 8 ore
08:30
Acum 24 ore
17:40
Mai mulți senatori şi deputaţi cer suspendarea din funcţie a lui Nicuşor Dan pentru „atacuri asupra independenţei justiţiei” # Ziarul de Garda
Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, pentru „atacuri asupra independenţei justiţiei”, relatează Știrile ProTV.ro. „Preşedintele a făcut declaraţii publice prin care a contestat autoritatea şi deciziile CSM. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat intenţia de a organiza un referendum adresat...
16:10
Emmanuel Macron ar putea avea o discuție cu Vladimir Putin, în încercarea de a ajunge la un acord, care să pună capăt războiului declanșat în Ucraina # Ziarul de Garda
Președinția franceză a salutat duminică disponibilitatea președintelui rus, Vladimir Putin, de a purta discuții cu omologul său francez, Emmanuel Macron, precizând că detaliile unui eventual dialog vor fi stabilite „în zilele următoare”, informează France24. Palatul Élysée a transmis că deschiderea manifestată de Moscova este „binevenită”, iar Parisul va decide asupra formatului și calendarului discuțiilor „în zilele...
15:10
Rusia a recrutat peste 200 de cetățeni indieni ca să lupte în războiul din Ucraina. Cel puțin 26 au murit pe front # Ziarul de Garda
Un total de 202 cetățeni indieni au fost recrutați în armata rusă din 2022, dintre care cel puțin 26 au fost uciși, iar șapte sunt dați dispăruți, potrivit Ministerului de Externe al Indiei. Reprezentanții Ministerului au menționat aceste cifre într-un raport oficial înaintat pe 18 decembrie Rajya Sabha, camera superioară a Parlamentului Indiei, scrie Kyiv Independent....
14:50
Nicușor Dan propune un referendum corpului magistraților: „Dacă vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgență” # Ziarul de Garda
Presedintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? Declarația a fost făcută duminică, în cadrul unei conferințe de presă, în care a vorbit despre „problemele din justiție”,...
Ieri
14:00
Alertă în România: Dronă cu o parașută atașată de ea, găsită prăbușită într-o pădure din judeţul Argeş # Ziarul de Garda
Drona a fost găsită duminică de un bărbat care era la vânătoare, în comuna Lereşti, județul Argeș. El a alertat autorităţile, care au izolat zona și fac verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine, relatează HotNews. „Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung...
13:40
Regimul autoritar de la Minsk a eliberat, pe 13 decembrie, 123 de deținuți politici, printre care se numără figuri-cheie ale opoziției belaruse și un laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Această decizie survine în contextul atenuării sancțiunilor americane asupra exportului de potasă, decizie negociată în discuții directe între președintele Aleksandr Lukașenka și emisarii administrației Statelor...
12:40
Sobă defectă: Trei persoane au ajuns la spital din cauza intoxicației cu monoxid de carbon # Ziarul de Garda
Trei persoane, dintre care două minore, au ajuns la spital, în urma intoxicației cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă de încălzit defectă. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 decembrie 2025, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni, anunță reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, într-un comunicat...
11:50
Oameni/ „Moldova-Concert” la 30 de ani: o scenă care a găzduit Istorie într-o sală primitoare pentru 1800 de spectatori # Ziarul de Garda
Peste 200 de artiști pe aceeași scenă! Orchestre și ansambluri celebre din R. Moldova se reunesc într-un spectacol grandios pentru a celebra 30 de ani ai „Moldova-Concert”. La 26 decembrie, ora 18:00, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, organizatorii promit o seară de excepție alături de instrumentiști, dirijori, interpreți și dansatori talentați. În scenă vor evolua...
10:20
VIDEO/ Despre lapte bio și verificarea calității produselor. Podcast ZdCe cu directorul ANSA, Radu Musteață # Ziarul de Garda
Directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață, explică la Podcast ZdCe de ce instituția i-a cerut unui producător de lactate să-și retragă produsele de pe rafturi pe motiv că au scris pe etichetă „bio”, după ce deputatul Vasile Costiuc a pus în discuție acest subiect în ședința Parlamentului. Directorul ANSA a subliniat...
10:10
Solstițiul de iarnă 2025: Ziua cea mai scurtă marchează debutul iernii astronomice # Ziarul de Garda
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă, cea mai scurtă zi a anului, care marchează începutul iernii astronomice. Este cea mai lungă noapte, iar după acest moment, ziua crește treptat. Ce este solstițiul de iarnă și importanța lui Solstițiul de iarnă reprezintă ziua cu cel mai scurt interval de lumină naturală și marchează...
09:40
LIVE TEXT/ Armata rusă a efectuat 514 atacuri asupra a 24 de așezări din regiunea Zaporijjea în 24 de ore, o persoană fiind ucisă. Război în Ucraina, ziua 1396 # Ziarul de Garda
09:00 În ultimele 24 de ore, rușii au lansat 514 atacuri asupra a 24 de așezări din regiunea Zaporijjea, ucigând o persoană și rănind patru. Despre aceasta a fost relatat pe Telegram șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, potrivit Ukrinform. „O persoană a fost ucisă și patru au fost rănite în urma atacurilor inamice asupra...
20 decembrie 2025
18:20
GAL „Trei Coline” – cum funcționează dezvoltarea rurală atunci când comunitățile iau decizii # Ziarul de Garda
În ultimii ani, tot mai des apare în spațiul public termenul „LEADER”. Pentru unii este doar o noțiune, pentru alții – o oportunitate, iar pentru GAL „Trei Coline” și alte peste 50 de GALuri din Republica Moldova este un exercițiu real de democrație locală. Aflăm de la Doina Pantaz, directoarea Grupului de Acțiune Locală „Trei...
18:10
LIVE TEXT/ Forțele rusești au atacat regiunea Mîkolaiv cu bombe planante, rănind o persoană. Război în Ucraina, ziua 1395 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 În regiunea Mîkolaiv, trupele rusești au efectuat un atac cu rachete KAB asupra districtului Baștanka, rănind un civil. Potrivit agenției Ukrinform, șeful Administrației Militare Regionale Mîkolaiv, Vitalii Kim, a declarat acest lucru pe Telegram. „Rușii au efectuat un atac, inițial cu rachete KAB, asupra districtului Baștanka. Un bărbat a fost rănit”, a scris...
17:30
Emisarul Kremlinului, în drum spre Miami pentru discuții cu SUA privind planul de pace # Ziarul de Garda
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a confirmat sâmbătă, 20 decembrie, că se află în drum spre Miami, unde are programată o întâlnire cu reprezentanți ai Casei Albe privind planul de pace pentru Ucraina, informează EFE, citat de Agerpres. „În drum spre Miami”, a scris Dmitriev pe contul său de X. El a adăugat că deplasarea sa...
16:20
O parte din transportul de mărfuri din Ucraina va fi redirecționat temporar prin R. Moldova, după atacurile recente asupra infrastructurii de transport din sudul țării # Ziarul de Garda
O parte din fluxurile de transport de mărfuri, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin R. Moldova, drept urmare a atacurilor recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, potrivit Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). „În contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, atacurile...
15:30
Mai multe instituții de învățământ din țară au primit microbuze noi în valoare de peste 24 de milioane de lei, cheltuielile fiind acoperite din bugetul de stat # Ziarul de Garda
Un lot de 23 de autobuze școlare a fost repartizat pe 19 decembrie mai multor instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hîncești, Ialoveni, Soroca și Strășeni. Dintre acestea 21 de unități de transport vor fi distribuite instituțiilor de învățământ general, iar alte două vor ajunge în dotarea...
14:50
Anul 2025 a fost unul important pentru apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană, marcat de pași concreți în domeniul economic, financiar, digital și legislativ privind procedurile și reformele necesare de implementat pentru aderare, potrivit unui comunicat al Delegației UE în R. Moldova. Din martie până în decembrie 2025, în relația UE-Moldova s-au luat decizii importante,...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
„Scrie-mi când ajungi acasă.” Chișinăul a găzduit a treia ediție a Marșului de Noapte pentru Siguranță Stradală # Ziarul de Garda
„Mă tem să merg prin subterane”„Vreau să alerg pe străzile din Chișinău fără frică”„Mi-e frică de bărbați, nu de întuneric” Aceste fraze, auzite prea des și devenite normale pentru multe femei și persoane marginalizate, au creat atmosfera celui de-al treilea Marș de Noapte pentru Siguranță Stradală, organizat la Chișinău în cadrul campaniei internaționale „16 Zile...
14:00
LIVE TEXT/ Forțele speciale ucrainene au lovit o navă de patrulare și o platformă petrolieră rusească în Marea Caspică. Război în Ucraina, ziua 1395 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:50 Forțele de Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei au efectuat atacuri cu drone kamikaze asupra unei nave de patrulare rusești și a unei platforme petroliere în Marea Caspică pe 19 decembrie, a relatat SSO pe 20 decembrie, citat de presa din Ucraina. Nava de patrulare este desemnată Proiectul 22460 Hunter, parte a clasei Rubin...
13:20
Meteorologii au emis cod galben de ceață. Avertizarea meteo intră în vigoare sâmbătă, 20 decembrie, la ora 12:00 și va dura până duminică, 20 decembrie, ora 12:00. „În zonele vizate se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin”, precizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Conform hărții oficiale emise de SHS, codul...
13:00
Pe parcursul anului, zilnic, fiecare angajat al ZdG a răspuns la zeci de apeluri telefonice, la zeci de mesaje adresate redacției. Cititorii, dar și necititorii ZdG ne-au solicitat de mai multe ori să-i ajutăm, să le oferim soluții în situații diverse. Vă mai amintiți, cei dintre dumneavoastră care nu reușeați să obțineți informații clare despre...
