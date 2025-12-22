Judecătoarea Marina Rusu organizează un „protest tăcut” la CSM pentru drepturile părinților din sistemul judiciar. CSM susține că volumul ei de muncă e sub medie
Ziarul de Garda, 22 decembrie 2025 10:30
Judecătoarea Marina Rusu organizează luni, 22 decembrie, un „protest tăcut” în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru a cere respectarea drepturilor părinților din sistemul judiciar. Deși are mai mulți copii minori, inclusiv o fetiță sub doi ani, judecătoarea a decis să revină la serviciu cu program redus, cu pauza necesară pentru alăptare, dar susține...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
10:50
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru escrocherii bazate pe promisiuni de locuri de muncă în Israel. Acesta a fost dat în căutare # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie. Inculpatul a promis victimelor locuri de muncă în străinătate, inclusiv în Israel, precum și ajutor în perfectarea actelor necesare plecării, fără intenția de a-și respecta promisiunile, informează Procuratura Generală (PG). Potrivit sentinței, inculpatul a fost condamnat la închisoare cu...
Acum 30 minute
10:30
Judecătoarea Marina Rusu organizează un „protest tăcut” la CSM pentru drepturile părinților din sistemul judiciar. CSM susține că volumul ei de muncă e sub medie # Ziarul de Garda
Acum o oră
10:20
ULTIMA ORĂ/ Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă la Penitenciarul nr. 13. Judecătorii au decis prelungirea mandatului de arest pentru încă 30 de zile # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile. Decizia privind prelungirea mandatului de arest în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, aflat la faza de cercetare judecătorească, a fost pronunțată luni, 22 decembrie 2025, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Și celelalte mandate emise pe numele lui Plahotniuc, din cele trei dosare aflate...
10:10
LIVE TEXT/ Un sabotor al serviciilor ucrainene a dat foc unor avioane rusești în hangarele lor de protecție din Lipetsk. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:10 În Lipețk, Rusia, un sabotor, acționând cu sprijinul serviciilor secrete ucrainene, a distrus aeronave militare Su-27 și Su-30 depozitate în hangarele de protecție de pe aerodrom, a raportat Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR). Operațiunea de distrugere a aeronavei a fost planificată timp de două săptămâni și a fost...
10:00
AP: Serviciile secrete occidentale suspectează Rusia că ar dezvolta arme împotriva sateliților Starlink ai lui Elon Musk # Ziarul de Garda
Agențiile de informații din două țări NATO suspectează Rusia că ar dezvolta o nouă armă care va viza sateliții de comunicații Starlink ai lui Elon Musk, se arată în rapoartele consultate de Associated Press. Conform rapoartelor, arma va încerca să bombardeze orbitele sateliților cu sute de mii de mici proiectile, care vor rămâne nedetectate de...
Acum 2 ore
09:50
Zeci de persoane publice au devenit casieri pentru o zi. Peste 420 de mii de lei și două tone de produse alimentare redirecționate către The Moldova Project # Ziarul de Garda
Peste 420 de mii de lei și două tone de produse alimentare au fost colectate în cadrul celei de-a V-a ediții a campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu”, desfășurată pe 20 decembrie, la magazinul Kaufland din Chișinău. Banii încasați în ziua evenimentului, la casele special amenajate, au fost direcționați de Kaufland Moldova către Asociația...
09:40
Generalul locotenent, Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Forțelor Armate Ruse a decedat, după ce mașina sa a explodat. Potrivit Comitetului de Anchetă din Rusia, un dispozitiv exploziv plasat sub șasiul mașinii a fost detonat în dimineața zilei de 22 decembrie, pe strada Yasenevaya din Moscova, scrie Meduza. Comitetul de Anchetă din Rusia...
09:40
Fostă „viceministră” în „guvernul” de la Tiraspol, cu teză de doctor habilitat susținută la Chișinău, după ce a promovat „statalitatea” și „identitatea” transnistreană # Ziarul de Garda
O fostă așa-numită „viceministră” a Educației din regiunea transnistreană, care conduce în prezent o școală privată din Tiraspol, a fost acceptată să-și susțină teza de doctor habilitat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. În bibliografia tezei, aceasta a inserat un articol publicat de ea anterior, în care promovează „statalitatea” și „identitatea” transnistreană. Ea și-a...
Acum 4 ore
08:50
După două zile de discuții cu delegația rusă la Miami, trimisul special al SUA, Steve Witkoff a descris negocierile ca fiind „productive și constructive” # Ziarul de Garda
După două zile de discuții cu delegația rusă la Miami, trimisul special al SUA, Steve Witkoff a descris negocierile ca fiind „productive și constructive”, repetând practic textual declarația sa despre rezultatele întâlnirilor anterioare cu delegația ucraineană, scrie BBC. Conform declarației lui Witkoff, SUA au fost reprezentate în discuții de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner,...
08:40
LIVE TEXT/ Rusia a avariat infrastructura critică din Odesa. O parte din oraș a rămas fără electricitate. Război în Ucraina, ziua 1397 # Ziarul de Garda
8:28 La Odesa, o instalație de infrastructură critică a fost avariată în urma a două atacuri ale armatei ruse, lăsând o parte din oraș fără electricitate, a raportat șeful Administrației Militare din Odesa, Serhii Lisak. Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost rănit și transportat la spital. Ferestrele unei clădiri rezidențiale au...
08:30
Acum 24 ore
17:40
Mai mulți senatori şi deputaţi cer suspendarea din funcţie a lui Nicuşor Dan pentru „atacuri asupra independenţei justiţiei” # Ziarul de Garda
Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, pentru „atacuri asupra independenţei justiţiei”, relatează Știrile ProTV.ro. „Preşedintele a făcut declaraţii publice prin care a contestat autoritatea şi deciziile CSM. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat intenţia de a organiza un referendum adresat...
16:10
Emmanuel Macron ar putea avea o discuție cu Vladimir Putin, în încercarea de a ajunge la un acord, care să pună capăt războiului declanșat în Ucraina # Ziarul de Garda
Președinția franceză a salutat duminică disponibilitatea președintelui rus, Vladimir Putin, de a purta discuții cu omologul său francez, Emmanuel Macron, precizând că detaliile unui eventual dialog vor fi stabilite „în zilele următoare”, informează France24. Palatul Élysée a transmis că deschiderea manifestată de Moscova este „binevenită”, iar Parisul va decide asupra formatului și calendarului discuțiilor „în zilele...
15:10
Rusia a recrutat peste 200 de cetățeni indieni ca să lupte în războiul din Ucraina. Cel puțin 26 au murit pe front # Ziarul de Garda
Un total de 202 cetățeni indieni au fost recrutați în armata rusă din 2022, dintre care cel puțin 26 au fost uciși, iar șapte sunt dați dispăruți, potrivit Ministerului de Externe al Indiei. Reprezentanții Ministerului au menționat aceste cifre într-un raport oficial înaintat pe 18 decembrie Rajya Sabha, camera superioară a Parlamentului Indiei, scrie Kyiv Independent....
14:50
Nicușor Dan propune un referendum corpului magistraților: „Dacă vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgență” # Ziarul de Garda
Presedintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? Declarația a fost făcută duminică, în cadrul unei conferințe de presă, în care a vorbit despre „problemele din justiție”,...
14:00
Alertă în România: Dronă cu o parașută atașată de ea, găsită prăbușită într-o pădure din judeţul Argeş # Ziarul de Garda
Drona a fost găsită duminică de un bărbat care era la vânătoare, în comuna Lereşti, județul Argeș. El a alertat autorităţile, care au izolat zona și fac verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine, relatează HotNews. „Astăzi 21 decembrie 2025, în jurul orei 10:40, Poliţia Municipiului Câmpulung...
13:40
Regimul autoritar de la Minsk a eliberat, pe 13 decembrie, 123 de deținuți politici, printre care se numără figuri-cheie ale opoziției belaruse și un laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Această decizie survine în contextul atenuării sancțiunilor americane asupra exportului de potasă, decizie negociată în discuții directe între președintele Aleksandr Lukașenka și emisarii administrației Statelor...
12:40
Sobă defectă: Trei persoane au ajuns la spital din cauza intoxicației cu monoxid de carbon # Ziarul de Garda
Trei persoane, dintre care două minore, au ajuns la spital, în urma intoxicației cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă de încălzit defectă. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 decembrie 2025, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni, anunță reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, într-un comunicat...
11:50
Oameni/ „Moldova-Concert” la 30 de ani: o scenă care a găzduit Istorie într-o sală primitoare pentru 1800 de spectatori # Ziarul de Garda
Peste 200 de artiști pe aceeași scenă! Orchestre și ansambluri celebre din R. Moldova se reunesc într-un spectacol grandios pentru a celebra 30 de ani ai „Moldova-Concert”. La 26 decembrie, ora 18:00, la Palatul Național „Nicolae Sulac”, organizatorii promit o seară de excepție alături de instrumentiști, dirijori, interpreți și dansatori talentați. În scenă vor evolua...
Ieri
10:20
VIDEO/ Despre lapte bio și verificarea calității produselor. Podcast ZdCe cu directorul ANSA, Radu Musteață # Ziarul de Garda
Directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață, explică la Podcast ZdCe de ce instituția i-a cerut unui producător de lactate să-și retragă produsele de pe rafturi pe motiv că au scris pe etichetă „bio”, după ce deputatul Vasile Costiuc a pus în discuție acest subiect în ședința Parlamentului. Directorul ANSA a subliniat...
10:10
Solstițiul de iarnă 2025: Ziua cea mai scurtă marchează debutul iernii astronomice # Ziarul de Garda
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă, cea mai scurtă zi a anului, care marchează începutul iernii astronomice. Este cea mai lungă noapte, iar după acest moment, ziua crește treptat. Ce este solstițiul de iarnă și importanța lui Solstițiul de iarnă reprezintă ziua cu cel mai scurt interval de lumină naturală și marchează...
09:40
LIVE TEXT/ Armata rusă a efectuat 514 atacuri asupra a 24 de așezări din regiunea Zaporijjea în 24 de ore, o persoană fiind ucisă. Război în Ucraina, ziua 1396 # Ziarul de Garda
09:00 În ultimele 24 de ore, rușii au lansat 514 atacuri asupra a 24 de așezări din regiunea Zaporijjea, ucigând o persoană și rănind patru. Despre aceasta a fost relatat pe Telegram șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, potrivit Ukrinform. „O persoană a fost ucisă și patru au fost rănite în urma atacurilor inamice asupra...
20 decembrie 2025
18:20
GAL „Trei Coline” – cum funcționează dezvoltarea rurală atunci când comunitățile iau decizii # Ziarul de Garda
În ultimii ani, tot mai des apare în spațiul public termenul „LEADER”. Pentru unii este doar o noțiune, pentru alții – o oportunitate, iar pentru GAL „Trei Coline” și alte peste 50 de GALuri din Republica Moldova este un exercițiu real de democrație locală. Aflăm de la Doina Pantaz, directoarea Grupului de Acțiune Locală „Trei...
18:10
LIVE TEXT/ Forțele rusești au atacat regiunea Mîkolaiv cu bombe planante, rănind o persoană. Război în Ucraina, ziua 1395 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 În regiunea Mîkolaiv, trupele rusești au efectuat un atac cu rachete KAB asupra districtului Baștanka, rănind un civil. Potrivit agenției Ukrinform, șeful Administrației Militare Regionale Mîkolaiv, Vitalii Kim, a declarat acest lucru pe Telegram. „Rușii au efectuat un atac, inițial cu rachete KAB, asupra districtului Baștanka. Un bărbat a fost rănit”, a scris...
17:30
Emisarul Kremlinului, în drum spre Miami pentru discuții cu SUA privind planul de pace # Ziarul de Garda
Emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a confirmat sâmbătă, 20 decembrie, că se află în drum spre Miami, unde are programată o întâlnire cu reprezentanți ai Casei Albe privind planul de pace pentru Ucraina, informează EFE, citat de Agerpres. „În drum spre Miami”, a scris Dmitriev pe contul său de X. El a adăugat că deplasarea sa...
16:20
O parte din transportul de mărfuri din Ucraina va fi redirecționat temporar prin R. Moldova, după atacurile recente asupra infrastructurii de transport din sudul țării # Ziarul de Garda
O parte din fluxurile de transport de mărfuri, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin R. Moldova, drept urmare a atacurilor recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, potrivit Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). „În contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, atacurile...
15:30
Mai multe instituții de învățământ din țară au primit microbuze noi în valoare de peste 24 de milioane de lei, cheltuielile fiind acoperite din bugetul de stat # Ziarul de Garda
Un lot de 23 de autobuze școlare a fost repartizat pe 19 decembrie mai multor instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hîncești, Ialoveni, Soroca și Strășeni. Dintre acestea 21 de unități de transport vor fi distribuite instituțiilor de învățământ general, iar alte două vor ajunge în dotarea...
14:50
Anul 2025 a fost unul important pentru apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană, marcat de pași concreți în domeniul economic, financiar, digital și legislativ privind procedurile și reformele necesare de implementat pentru aderare, potrivit unui comunicat al Delegației UE în R. Moldova. Din martie până în decembrie 2025, în relația UE-Moldova s-au luat decizii importante,...
14:30
„Scrie-mi când ajungi acasă.” Chișinăul a găzduit a treia ediție a Marșului de Noapte pentru Siguranță Stradală # Ziarul de Garda
„Mă tem să merg prin subterane”„Vreau să alerg pe străzile din Chișinău fără frică”„Mi-e frică de bărbați, nu de întuneric” Aceste fraze, auzite prea des și devenite normale pentru multe femei și persoane marginalizate, au creat atmosfera celui de-al treilea Marș de Noapte pentru Siguranță Stradală, organizat la Chișinău în cadrul campaniei internaționale „16 Zile...
14:00
LIVE TEXT/ Forțele speciale ucrainene au lovit o navă de patrulare și o platformă petrolieră rusească în Marea Caspică. Război în Ucraina, ziua 1395 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:50 Forțele de Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei au efectuat atacuri cu drone kamikaze asupra unei nave de patrulare rusești și a unei platforme petroliere în Marea Caspică pe 19 decembrie, a relatat SSO pe 20 decembrie, citat de presa din Ucraina. Nava de patrulare este desemnată Proiectul 22460 Hunter, parte a clasei Rubin...
13:20
Meteorologii au emis cod galben de ceață. Avertizarea meteo intră în vigoare sâmbătă, 20 decembrie, la ora 12:00 și va dura până duminică, 20 decembrie, ora 12:00. „În zonele vizate se va menține ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin”, precizează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Conform hărții oficiale emise de SHS, codul...
13:00
Pe parcursul anului, zilnic, fiecare angajat al ZdG a răspuns la zeci de apeluri telefonice, la zeci de mesaje adresate redacției. Cititorii, dar și necititorii ZdG ne-au solicitat de mai multe ori să-i ajutăm, să le oferim soluții în situații diverse. Vă mai amintiți, cei dintre dumneavoastră care nu reușeați să obțineți informații clare despre...
12:30
Viața unei familii din Strășeni e pusă la grea încercare. Ajunși la o vârstă înaintată, având copii și nepoți mari, părinții s-au pomenit în incapacitatea de a trăi împreună. După câteva situații de violență, acum câteva săptămâni, instanța de judecată i-a aplicat presupusului abuzator interdicția de a se apropia de familia sa. „Vreau să mă...
12:10
Legea cu privire la medicamente, recunoscută drept constituțională. Fabricarea, importul și comercializarea medicamentelor care conțin steroizi anabolizanți și androgeni rămân restricționate # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională a R. Moldova a recunoscut drept constituțională legea cu privire la medicamente, care prevede restricționarea fabricării, importului, distribuirii și comercializării medicamentelor care conțin steroizi anabolizanți și androgeni. Hotărârea a fost pronunțată pe 19 decembrie, în urma examinării unei excepții de neconstituționalitate ridicate de compania SRL „Balkan Pharmaceuticals”. Potrivit hotărârii, Curtea Constituțională a respins...
11:20
Delegația Ucrainei s-a întâlnit cu oficiali americani în SUA pentru o nouă rundă de discuții # Ziarul de Garda
O delegație ucraineană, condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului de Securitate și Apărare al Ucrainei, s-a întâlnit cu oficiali americani și europeni în SUA pe 19 decembrie pentru o nouă rundă de discuții în contextul eforturilor de pace în curs, potrivit The Kyiv Independent. Discuțiile au avut loc în contextul în care administrația Trump crește...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Oameni/Cristian Sârbu: „Atelierele lui tăticu au fost ambianța în care s-a creat atunci când părea că nu se mai poate face nimic într-o societate cvasi totalitară” # Ziarul de Garda
75 de ani ar fi împlinit Andrei Sârbu, pictorul care a reușit să scoată „atâta soare dintr-o singură gutuie”, după cum constata maestrul Andrei Mudrea. A realizat cicluri emblematice precum „Reflexe”, „Gutui”, „Floarea-soarelui” sau „Arheologie”. A decedat la vârsta de 50 de ani, lăsându-și nerealizate mai multe proiecte artistice. Cu prilejul celor 75 de ani...
10:20
Judecătoarea Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, nu a promovat evaluarea integrității # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, și a transmis, pe 19 decembrie, raportul aferent Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit concluziilor raportului, judecătoarea Veronica Cupcea nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege și, prin urmare, nu promovează evaluarea. Conform procedurii...
09:40
LIVE TEXT/ Atac cu rachete în regiunea Odesa, numărul morților a crescut la opt și 27 de răniți. Război în Ucraina, ziua 1395 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:37 Opt persoane au murit și 27 au fost rănite în urma unui atac cu rachete rusești asupra unei instalații de infrastructură portuară din districtul Odesa. Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei (DSNS) a declarat acest lucru pe Facebook, relatează Ukrinform. Conform postării, în seara zilei de 19 decembrie, armata rusă a lansat...
09:20
Atenționare de călătorie: MAE recomandă cetățenilor să evite deplasările în direcția PTF Palanca # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii R. Moldova despre situația de securitate din zona de frontieră cu Ucraina, în baza informațiilor comunicate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, potrivit mesajului emis de Minister. „În contextul riscurilor continue de securitate, inclusiv atacuri în proximitatea zonei, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să evite deplasările în această...
19 decembrie 2025
19:00
Echipamente medicale moderne pentru colectarea și procesarea sângelui, donate de UNFPA # Ziarul de Garda
UNFPA a donat 20 de cântare-mixer pentru colectarea sângelui. Echipamentele au fost prezentate în cadrul evenimentului „Parteneriat pentru integrarea europeană – consolidarea Sistemului național de transfuzie a sângelui ca o componentă-cheie a siguranței materne”, organizat împreună cu Ministerul Sănătății. Directoarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Silvia Roșca, a subliniat impactul direct al echipamentelor donate...
18:40
30 decembrie 2025 – ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare din acest an # Ziarul de Garda
Serviciul Fiscal de Stat reamintește că 30 decembrie 2025 este ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare din acest an. În ultima zi lucrătoare a anului bugetar, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți, ci doar operațiuni interne de încheiere a anului bugetar. Astfel, în vederea evitării situațiilor imprevizibile, autoritatea fiscală recomandă efectuarea...
18:10
Carburanții se ieftinesc: motorina coboară sub 19 lei/litru, iar benzina tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat astăzi, 19 decembrie, că prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele săptămâni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente. Benzina s-a ieftinit cu 1,07 lei/litru, iar motorina cu 2,24 lei/litru. Astfel, motorina standard coboară sub pragul de...
17:40
Dincolo de hotar – criză, „în republică” – stabilitate. Cum sunt informați locuitorii din regiunea transnistreană de către pretinsele autorități și presa regională # Ziarul de Garda
În timp ce războiul din Ucraina, tensiunile dintre Chișinău și Tiraspol și schimbările geopolitice majore domină agenda regională, presa și „oficialii” din regiunea transnistreană conturează pentru populația din stânga Nistrului o imagine de stabilitate internă, grijă socială și normalitate. Ziarul de Gardă a analizat narațiunile promovate în acest spațiu informațional pe final de an și...
16:40
„Acces interzis. Proprietate privată.” Neînțelegeri între locatarii unui bloc din Chișinău. O intrare în clădire a fost blocată de un om de afaceri. Răspunsurile autorităților se contrazic # Ziarul de Garda
Locatarii unui bloc cu cinci etaje din Chișinău spun că nu mai pot folosi intrarea principală, după ce un om de afaceri ar fi blocat accesul, pentru a-și construi un magazin care comercializează uniforme pentru organele de forță. Omul de afaceri respinge acuzațiile și afirmă că el deține un contract de cumpărare-vânzare, care îi permite...
15:50
La mai bine de patru decenii de la apariția primelor cazuri de SIDA, mulți oameni cred că HIV nu mai este o problemă reală. Tratamentul există, informația pare la îndemână, iar subiectul apare tot mai rar în spațiul public. Și totuși, epidemia HIV/SIDA continuă – la nivel global și în Republica Moldova. HIV și SIDA:...
15:00
Azi, rețelele sociale sunt mai tentante decât un ziar. E adevărat. Sunt accesibile tuturor, sunt gratuite, nu ai nevoie decât de un telefon mobil conectat la internet și poți accesa noutăți din toată lumea, poți citi despre oricine, orice, poți viziona materiale video, asculta podcasturi în toate limbile lumii. „Gratuitatea” vine însă la pachet cu...
14:50
Președintele Donald Trump a suspendat programul american de loterie pentru obținerea „green card”-ului, în urma unui atac armat în masă produs săptămâna trecută la Universitatea Brown, soldat cu doi morți, transmite BBC. Suspectul, un bărbat de origine portugheză, găsit decedat joi, a intrat în Statele Unite în anul 2017 prin programul de vize pentru diversitate...
14:20
„Politica internațională este ca traficul. Dacă ești pieton, ești foarte bucuros că există reguli”. Cum explică ambasadorul Danemarcei în R. Moldova ce este Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Danemarca este membră a Uniunii Europene și o țară relativ mică, cu o populație de aproape șase milioane de oameni. Deși la început danezii erau sceptici la aderarea la UE, cu timpul, au început să vadă beneficiile. Într-un interviu cu ZdG, ambasadorul Danemarcei în R. Moldova, Søren Jensen, spune că atunci când vorbește cu moldovenii,...
14:10
Împrumut de 150 de milioane de euro pentru drumul Chișinău–Leușeni și centura Chișinăului # Ziarul de Garda
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) oferă un sprijin financiar suplimentar de 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumului Chișinău – Leușeni și centura capitalei. Astăzi, 19 decembrie, la Chișinău, a fost semnat Acordul de modificare la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și BERD, pentru realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor...
13:50
De la accesul la datele medicale și regulile mai stricte de protecție a mediului până la fiscalitatea digitală și taxele pentru comerțul online – anul 2025 este marcat de o serie de schimbări care definesc direcția Uniunii Europene (UE) pentru următorul deceniu. Multe dintre acestea sunt rezultatul unor politici adoptate în ultimii ani care încep...
