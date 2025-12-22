„Studenții consideră drept foarte gravă asumarea autoratului asupra lucrărilor generate integral de inteligența artificială”, arată rezultatele studiului național privind integritatea academică în universitățile din R. Moldova

10:10

Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă, cea mai scurtă zi a anului, care marchează începutul iernii astronomice. Este cea mai lungă noapte, iar după acest moment, ziua crește treptat. Ce este solstițiul de iarnă și importanța lui Solstițiul de iarnă reprezintă ziua cu cel mai scurt interval de lumină naturală și marchează...