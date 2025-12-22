Cinci echipaje de pompieri s-au îndreptat spre un liceu din capitală. Evacuarea a fost efectuată în două minute

18:10

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat astăzi, 19 decembrie, că prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele săptămâni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente. Benzina s-a ieftinit cu 1,07 lei/litru, iar motorina cu 2,24 lei/litru. Astfel, motorina standard coboară sub pragul de...