4 ani pentru complicitate la finanțarea partidului: Vicepreședinta OT Rîșcani a PP „Șor”, condamnată
Realitatea.md, 22 decembrie 2025 17:40
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Totodată, instanța i-a aplicat pedeapsa complementară obligatorie a privării de dreptul de a exercita […] Articolul 4 ani pentru complicitate la finanțarea partidului: Vicepreședinta OT Rîșcani a PP „Șor”, condamnată apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 10 minute
18:00
Bălți, Capitala Tineretului 2026-2027. MEC: Ne dorim ca acest titlu să ofere mai multe oportunități # Realitatea.md
Municipiul Bălți a fost desemnat Capitala Tineretului pentru perioada 2026 – 2027 în cadrul unui eveniment oficial, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Orașul va beneficia de un buget de peste 4 milioane de lei pentru activități și inițiative de tineret prin programul „Capitala Tineretului 2026”, care a fost lansat de MEC și ANT. Beneficiari […] Articolul Bălți, Capitala Tineretului 2026-2027. MEC: Ne dorim ca acest titlu să ofere mai multe oportunități apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Astăzi, 22 decembrie, în Rada Supremă a Ucrainei a fost anunțată formarea unui grup de lucru pentru examinarea rapidă a posibilității organizării alegerilor prezidențiale în timpul stării de război. Anunțul a fost făcut de liderul fracțiunii „Slujitorul Poporului”, David Arahamia, pe rețelele sale sociale. Discuțiile vor avea loc în cadrul Comitetului pentru organizarea puterii de […] Articolul Rada Supremă analizează organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
17:40
17:40
Vlad Filat poate fi extrădat în Franța? Răspunsul Ministerului Justiției din Moldova # Realitatea.md
Este prematur să se vorbească despre o eventuală extrădare a lui Vlad Filat în Franța, a precizat pentru IPN purtătoarea de cuvânt a Ministerului Justiției din Moldova, Loreta Lisnic. Funcționara a menționat că decizia instanței franceze nu este definitivă. În același timp, reprezentanta Ministerului Justiției a punctat că prin Constituție este interzisă extrădarea propriilor cetățeni […] Articolul Vlad Filat poate fi extrădat în Franța? Răspunsul Ministerului Justiției din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Reducere majoră în educație: Rusia taie 45.000 de locuri finanțate de stat în universități # Realitatea.md
Guvernul Rusiei intenționează să elimine aproximativ 45.000 de locuri finanțate de stat în universități în anul universitar 2026–2027, a anunțat luni ministrul Educației și Științei, Valeri Falkov, citat de The Moscow Time. Potrivit ministrului, decizia este motivată de îngrijorări legate de calitatea predării și de nepotrivirea dintre competențele absolvenților și cerințele pieței muncii. Falkov a […] Articolul Reducere majoră în educație: Rusia taie 45.000 de locuri finanțate de stat în universități apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
17:30
Se pregătește referendum pentru revocarea primarului într-un sat din Moldova. Grupul de inițiativă, înregistrat # Realitatea.md
Locuitorii din satul Sadîc, raionul Cantemir, vor fi întrebați dacă vor să revoce primarul. Comisia Electorală Centrală a înregistrat pe 22 decembrie un grup de inițiativă, pentru colectarea semnăturilor. Cele 22 de persoane înregistrate vor trebuie să acumuleze semnăturile a cel puțin 10% dintre cetățenii cu drept de vot din localitate, până pe 20 februarie […] Articolul Se pregătește referendum pentru revocarea primarului într-un sat din Moldova. Grupul de inițiativă, înregistrat apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
În noaptea de 21 spre 22 decembrie, mai multe drone ucrainene au atacat terminalul petrolier maritim „Tamanneftegaz” din regiunea Krasnodar a Rusiei, informează rbc.ua. Potrivit Direcției Principale de Informații a Ucrainei, atacurile au provocat avarii semnificative la echipamentele terminalului petrolier, la terminalul de gaze petroliere lichefiate și la infrastructura portuară. În urma loviturilor, la fața […] Articolul VIDEO Atac cu drone asupra unui important terminal petrolier rus din Marea Neagră apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Locuitorii din Orhei și Taraclia vor fi chemați la votare pe 17 mai. Localnicii urmează să își aleagă din nou primarii. Decizia a fost aprobată la ședința Comisiei Electorale Centrale, desfășurată pe 22 decembrie. Hotărâre a fost aprobată după ce Tatiana Coicu și Veaceslav Lupov, asociați cu Ilan Șor, au demisionat. „Anterior, pentru aceeași dată, […] Articolul CEC: Pe 17 mai vor fi aleși noii primari la Orhei și Taraclia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
16:50
Maia Sandu, la discuții cu reprezentanții diasporei. Subiectul de bază – aderarea Moldovei la UE # Realitatea.md
Maia Sandu a discutat cu reprezentanții diasporei despre îmbunătățirea politicilor publice destinate revenirii și reintegrării în Moldova cetățenilor care au emigrat. Conform administrației prezidențiale, la reuniunea au participat peste 100 de persoane, printre care reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ambasadori ai Republicii Moldova în state unde există comunități numeroase de moldoveni, precum și membri ai […] Articolul Maia Sandu, la discuții cu reprezentanții diasporei. Subiectul de bază – aderarea Moldovei la UE apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Alertă cu bombă la primăria municipiului Edineț. Toate persoanele din clădire au fost evacuate, iar zona a fost încercuită de oamenii legii. Redacția Realitatea.md a solicitat informații de la poliție, dar deocamdată nu am primit niciun răspuns. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Știrea se actualizează… Articolul FOTO O nouă alertă cu bombă! Primăria din Edineț ar fi minată apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Apple, amendat în Italia cu aproape 100 de milioane de euro. Și alte state europene au pornit anchete # Realitatea.md
Guvernul din Italia au amendat gigantul tehnologic Apple cu 98 de milioane de euro. Firma este acuzată de un presupus abuz de poziție dominantă pe piața aplicațiilor mobile. Autoritatea italiană pentru concurență (ACGM) acuză Apple că a încălcat reglementările privind confidențialitatea, aplicabile dezvoltatorilor terți de pe piață. Mai exact, responsabilii consideră că dezvoltatorilor de aplicații […] Articolul Apple, amendat în Italia cu aproape 100 de milioane de euro. Și alte state europene au pornit anchete apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, este astăzi omagiat. „La mulți ani, Excelență” # Realitatea.md
Nicolae Timofti, fostul președinte al Republicii Moldova, împlinește astăzi, 22 decembrie, vârsta de 77 de ani. Cu această ocazie, mai multe persoane au venit cu mesaje de felicitare pe rețelele de socializare. „La mulți ani, domnule președinte Nicolae Timofti”, a scris Ion Păduraru, care pe 14 ianuarie 2016 a fost propus de Nicolae Timofti pentru […] Articolul Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, este astăzi omagiat. „La mulți ani, Excelență” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
16:00
Alegeri prezidențiale în Ucraina, chiar și sub lege marțială? Rada Supremă pregătește un grup de lucru # Realitatea.md
Rada Supremă a Ucrainei analizează posibilitatea organizării alegerilor prezidențiale chiar și în condițiile legii marțiale, după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat că nu exclude acest scenariu, ca răspuns la criticile venite dinspre Washington, relatează EFE, citată de Agerpres. Șeful grupului parlamentar al partidului prezidențial, David Arahamia, a anunțat pe Telegram că procesul de constituire […] Articolul Alegeri prezidențiale în Ucraina, chiar și sub lege marțială? Rada Supremă pregătește un grup de lucru apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Împușcături la o discotecă din sat: Tinerii s-au luat la bătaie, iar pentru a-i calma s-a folosit un pistol # Realitatea.md
Doi tineri de 15 și 17 ani s-au luat la bătaie în fața Casei de Cultură din Slobozie, stânga Nistrului. Violența a degenerat, iar pentru a-i liniști a fost nevoie de împușcături în aer. Incidentul s-a produs pe 20 decembrie, transmit autoritățile autoproclamate. După ce minorii au început să se bată, în conflict s-au implicat […] Articolul Împușcături la o discotecă din sat: Tinerii s-au luat la bătaie, iar pentru a-i calma s-a folosit un pistol apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar din casele băncilor a depășit cu 4.607,0 milioane de lei volumul încasărilor cumulative de numerar în sistemul bancar, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, transmite BANI.MD Potrivit informațiilor oficiale, în intervalul de referință, încasările cumulative de numerar au totalizat 166.976,1 milioane de lei, înregistrând o creștere […] Articolul Băncile din Moldova, pe minus. Moldovenii scot tot mai mulți bani apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Moldcell anunță o schimbare semnificativă pentru toți utilizatorii săi: începând cu 22 decembrie, noul Abonament Lumo aduce posibilitatea de a folosi telefonul în Uniunea Europeană la aceleași tarife ca acasă. Este un pas important pentru conectivitatea cetățenilor și o pregătire practică pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european al comunicațiilor. Roaming ca acasă – un […] Articolul Moldcell lansează Abonamentul Lumo: Roaming în Europa ca acasă apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Stamate, despre informațiile tardive după ce s-a împușcat la Poliția Centru: Arată cât de slabi și vulnerabili suntem # Realitatea.md
Olesea Stamate critică reacția tardivă a Poliției Naționale, după ce s-a împușcat la Inspectoratul Centru din Capitală. Politiciana consideră că informațiile au fost făcute publice abia după ce nu mai putea fi ascunse. Potrivit fostei deputate, deși incidentul s-a produs în noaptea de 18 spre 19 decembrie, detalii despre cele întâmplate au fost publicate de […] Articolul Stamate, despre informațiile tardive după ce s-a împușcat la Poliția Centru: Arată cât de slabi și vulnerabili suntem apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31 decembrie, activitatea Cantinei […] Articolul Cantina Socială din Bălți va oferi prânz zilnic pentru 300 de persoane apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Cel mai mare parc fotovoltaic din Moldova este investiție chineză. Valorează circa 4 milioane de euro # Realitatea.md
Cel mai mare parc fotovoltaic din Moldova este investiție chineză și valorează circa 4 milioane de euro. Obiectivul este amplasat în raionul Criuleni. Despre construcție, dar și despre extinderea cooperării comerciale și economice între Moldova și China au discutat premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Chinei în Moldova Zhihua Dong. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Cel mai mare parc fotovoltaic din Moldova este investiție chineză. Valorează circa 4 milioane de euro apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
VIDEO SUA urmăresc „activ” un al treilea petrolier în largul Venezuelei, în cadrul blocadei impuse de Trump # Realitatea.md
Statele Unite urmăresc „activ” un al treilea petrolier în largul coastelor Venezuelei, după ce președintele Donald Trump a ordonat blocarea completă a „tuturor petrolierelor sancționate” care intră și ies din țara sud-americană, scrie The Times, citat de Digi24. Nava, numită Bella 1, face parte din flota secretă a Venezuelei, folosită pentru a evita sancțiunile, și […] Articolul VIDEO SUA urmăresc „activ” un al treilea petrolier în largul Venezuelei, în cadrul blocadei impuse de Trump apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
ANI: Șeful adjunct al Direcției arhitectură a semnat actele de urbanism pentru imobilul pe care l-a cumpărat soția sa # Realitatea.md
Șeful adjunct al Direcției arhitectură din Chișinău a semnat actele de urbanism pentru imobilul pe care l-a cumpărat soția sa. Inspectorii de integritate au constatat că documentele au fost aprobate în perioada când se efectua tranzacția. Soția lui Igor Vrabie a semnat pe 26 decembrie 2024 contractul de vânzarea – cumpărare bunului cu administratorul unei […] Articolul ANI: Șeful adjunct al Direcției arhitectură a semnat actele de urbanism pentru imobilul pe care l-a cumpărat soția sa apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Steve Witkoff: Rusia este „angajată deplin” pentru pace în Ucraina și apreciază eforturile SUA # Realitatea.md
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a declarat că Rusia este „pe deplin angajată” pentru pacea în Ucraina, după întâlnirile care au avut loc în weekend, în Florida, între reprezentanți ai Washingtonului și ai Moscovei. „În ultimele două zile, în Florida, emisarul special rus Kirill Dmitriev a avut întâlniri productive şi constructive cu delegaţia […] Articolul Steve Witkoff: Rusia este „angajată deplin” pentru pace în Ucraina și apreciază eforturile SUA apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
După mai mulți ani fără zăpadă în perioada sărbătorilor de iarnă, moldovenii ar putea avea parte, în acest an, de fulgi de nea în ajunul Crăciunului pe stil nou și pe 30 decembrie. Prognozele meteo și datele afișate de aplicațiile mobile indică șanse de ninsori în aceste zile. Pe baza prognozelor pentru nord, centru și […] Articolul Cu zăpadă sau fără? Prognoza meteo pentru Crăciun și Revelion în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
VIDEO Problema clădirilor abandonate rămâne nerezolvată. Ion Ceban anunță propuneri legislative # Realitatea.md
Primarul Ion Ceban a anunțat că municipalitatea va veni cu propuneri clare la legislație cu privire la clădirile abandonate. Acestea vin după ce discuțiile pe acest subiect s-au terminat rapid în societate, odată cu închiderea tuturor intrărilor în clădirea fostului Hotel Național de către Primăria Capitalei și instalarea camerelor de supraveghere. „Astăzi, potrivit informațiilor, nu […] Articolul VIDEO Problema clădirilor abandonate rămâne nerezolvată. Ion Ceban anunță propuneri legislative apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Reacția MIDR la acuzațiile transportatorilor: Organizațiile profesionale promovează interesele economice ale membrilor # Realitatea.md
„Organizațiile profesionale promovează interesele economice ale membrilor lor”. Astfel comentează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) acuzațiile transportatorilor, cu referire la protejarea schemelor de corupție de la Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și termenii restrânși oferiți pentru a acorda propuneri în procesul de modificare a proiectului Codului Transportului Rutier (CTR). Autoritatea confirmă că aproximativ 300 […] Articolul Reacția MIDR la acuzațiile transportatorilor: Organizațiile profesionale promovează interesele economice ale membrilor apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Fostul premier Vlad Filat califică condamnarea sa în Franța drept una politică. Într-o postare pe Facebook, el a scris că ”decizia pronunțată de instanța franceză în dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul meu din 2012 este una motivată politic și puternic influențată din Republica Moldova. Solicitările transmise autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de […] Articolul Reacția lui Filat, după condamnarea din Franța: ”Este una motivată politic” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
14:00
Lucian Rogac: Decizia de prelungire a arestului lui Plahotniuc este ilegală. Ce spune procurorul? # Realitatea.md
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, anunță că va contesta decizia instanței de a prelungi arestul preventiv, calificând hotărârea drept ilegală și susținând că riscurile invocate de judecători nu sunt probate. „Desigur că vom contesta decizia judecătorilor. O considerăm neintemeiată și ilegală. Riscurile invocate nu sunt probate”, a explicat Rogac. Referitor la martorii audiați astăzi, […] Articolul Lucian Rogac: Decizia de prelungire a arestului lui Plahotniuc este ilegală. Ce spune procurorul? apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier moldovean Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP, transmite Agerpres.ro. De asemenea, instanța a condamnat-o și pe […] Articolul AFP: Vlad Filat, condamnat în Franța la 2 ani de închisoare pentru spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Sistemul eRețeta: Peste 165.000 de persoane au primit medicamente compensate în noiembrie # Realitatea.md
Peste 165.000 de persoane au primit medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise în luna noiembrie prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta. În acest sens, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat farmaciilor contractate peste 105 milioane de lei pentru produsele farmaceutice compensate eliberate luna trecută, cu circa 1,9 milioane de lei mai mult […] Articolul Sistemul eRețeta: Peste 165.000 de persoane au primit medicamente compensate în noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Reuniunea ambasadorilor: Mesajele pe care le-a transmis Maia Sandu diplomaților moldoveni # Realitatea.md
Maia Sandu a participat la reuniunea ambasadorilor și a trasat principalele direcții ale politicii externe pentru 2026. Șefa statului a menționat că contextul regional și internațional marcat de intensificarea amenințărilor hibride, rămâne unul complicat, transmite serviciul de presă al administrației prezidențiale. Așadar, principalul obiectiv al Moldovei rămâne aderare la UE, a punctat Sandu. Conform președintei, […] Articolul Reuniunea ambasadorilor: Mesajele pe care le-a transmis Maia Sandu diplomaților moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Fostul primar de Boldurești, absent din nou la ședința de judecată. Instanța dispune să fie adus silit # Realitatea.md
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a absentat din nou la ședința de judecată în dosarul în care este acuzat de provocarea unui accident rutier soldat cu moartea unui adolescent și de părăsirea locului faptei. Acesta a invocat probleme de sănătate, transmite IPN. Instanța a decis ca Ciochină să fie adus silit la următoarea […] Articolul Fostul primar de Boldurești, absent din nou la ședința de judecată. Instanța dispune să fie adus silit apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Un nou dezastru energetic și economic în Transnistria? Uzina Metalurgică intră în șomaj tehnic # Realitatea.md
Uzina Metalurgică din Rîbnița intră în șomaj tehnic, informează IPN, cu referire la surse. Plata lefurilor se va efectua parțial, până la sfârșitul anului. Muncitorii vor primi doar două treimi din salariu. regimul va fi aplicat cel puțin până pe 31 decembrie 2025, potrivit sursei citate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Un nou dezastru energetic și economic în Transnistria? Uzina Metalurgică intră în șomaj tehnic apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
O eventuală achiziție de energie electrică de către Guvernul Republicii Moldova de la centrala de la Centrala de la Cuciurgan nu este justificată din punct de vedere economic, în condițiile actuale ale pieței gazelor naturale, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit ministrului, centrala de la Cuciurgan consumă zilnic aproximativ 2,5–3 milioane de metri cubi de […] Articolul Moldova revine la energia de la Cuciurgan? Răspunsul ministrului Dorin Junghietu apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Un bărbat a fost condamnat la ani grei de închisoare: Și-a agresat sora și a încercat să-i ucidă iubitul # Realitatea.md
Un bărbat de 54 de ani a fost condamnat la zece ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, pentru violență în familie și tentativă de omor. Pedeapsa solicitată de procuror a fost acceptată integral de instanță. „Făptuitorul a fost învinuit de procurori că, la 16 aprilie 2023, în […] Articolul Un bărbat a fost condamnat la ani grei de închisoare: Și-a agresat sora și a încercat să-i ucidă iubitul apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Program prescurtat înainte de sărbători la grădinițele din Capitală: Se vor crea grupe de serviciu # Realitatea.md
Pe 24 decembrie și 6 ianuarie grădinițele din Capitală vor activa de la 7:00 până la 16:00. Pe 31 decembrie, instituțiile preșcolare vor lucra de la 7:00 până la 17:00, iar pe 25 decembrie, 1 ianuarie, 7 și 8 ianuarie acestea nu vor activa. Dacă vor fi părinți care nu își pot lua copiii la […] Articolul VIDEO Program prescurtat înainte de sărbători la grădinițele din Capitală: Se vor crea grupe de serviciu apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Artur Gherman, fostul șef al CNPF, cel de-al șaptelea martor audiat în dosarul ”furtul miliardului” # Realitatea.md
Artur Gherman, fostul șef al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), a fost audiat în instanță în calitate de cel de-al șaptelea martor în dosarul „furtul miliardului”. Audierea a durat aproximativ 15–20 de minute. În declarațiile făcute în fața instanței, Gherman a afirmat că au existat acțiuni menite să blocheze activitatea CNPF, întrucât instituția manifesta […] Articolul Artur Gherman, fostul șef al CNPF, cel de-al șaptelea martor audiat în dosarul ”furtul miliardului” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, afirmă că în această iarnă persistă riscul repetării crizei energetice din luna ianuarie, când regiunea transnistreană a rămas fără gaze naturale. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției RIA Novosti, transmite BANI.MD. „Există un anumit mecanism de livrare a gazelor naturale și un sistem de decontări. La […] Articolul Transnistria, în pericol de criză energetică. Avertismentul lui Krasnoselski apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Colindătorii și urătorii trec pragul Primăriei Chișinău. Ceban: Vă așteptăm cu drag de fiecare dată # Realitatea.md
Colindătorii trec pragul Primăriei Chișinău. Luni, înainte de ședința serviciilor municipale, grupuri de elevi de la liceele Nicolae Sulac și Mihai Vitează au transmis urări aleșilor locali. Copiii au primit, la rândul lor, urări de bine de la funcționari din cadrul Primăriei. Edilul Ion Ceban a menționat că oricine vrea să colinde autoritățile publice locale […] Articolul Colindătorii și urătorii trec pragul Primăriei Chișinău. Ceban: Vă așteptăm cu drag de fiecare dată apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Investițiile în linia Vulcănești – Chișinău vor fi incluse în tariful la energia electrică, anunță Junghietu # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că investiția în linia electrică Chișinău–Vulcănești este inclusă în mecanismul tarifar și are un rol strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, fără a genera creșteri semnificative ale facturilor pentru consumatori. Potrivit ministrului, proiectul are două obiective majore. Primul vizează eliminarea dependenței de comutatorul de la Cuciurgan, un punct […] Articolul Investițiile în linia Vulcănești – Chișinău vor fi incluse în tariful la energia electrică, anunță Junghietu apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se numără printre categoriile care vor plăti mai mult pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, aceștia vor achita o primă de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă de 2 527 de lei, față […] Articolul BANI.MD: Agricultorii vor plăti cu 100% mai mult pentru polița medicală apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
La final de an, evaluarea activității unei instituții nu se limitează doar la indicatori financiari, ci reflectă impactul real asupra cetățenilor și nivelul de siguranță oferit acestora. Pentru Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB), anul 2025 a marcat o etapă importantă de consolidare și dezvoltare instituțională. Pe parcursul anului, FGDSB și-a extins […] Articolul Protecția banilor tăi, misiunea noastră: realizările FGDSB în anul 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hașdeu” din municipiul Chișinău. Flăcările au izbucnit astăzi dimineața, 22 decembrie, pe strada Titulescu, nr. 18. La fața locului au fost îndreptate cinci echipaje de pompieri și salvatori. „Ajunși, angajații IGSU au stabilit că focul a cuprins un panou electric situat la etajului trei al clădirii. […] Articolul Incendiu la un liceu din Chișinău. Flăcările au cuprins un panou electric apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
12:00
„Din cer senin” – colindul lansat de Maria Procopenco, difuzat pe posturi din România și Moldova # Realitatea.md
În pragul sărbătorilor de iarnă, vocea Mariei Procopenco ne aduce un nou cadou muzical, colindul „Din cer senin”, o creație ce readuce în prim-plan frumusețea colindului autentic. Videoclipul colindului „Din cer senin” a fost filmat în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena – Vergului, din București, un cadru care accentuează atmosfera sacră și profundă a […] Articolul „Din cer senin” – colindul lansat de Maria Procopenco, difuzat pe posturi din România și Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Petrece ajunul Crăciunului în centrul Chișinăului: Artiștii care urcă pe scena din PMAN # Realitatea.md
În ajunul Crăciunului pe rit nou, mai multe ansambluri și orchestre vor urca pe scena din Piața Marii Adunări Naționale. Autoritățile publice locale invită locuitorii și oaspeții orașului să se alăture evenimentului. Atmosfera de sărbătoare va fi încinsă de Cristi Aldea Teodorovici, Mariana Bulicanu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Geta Burlacu, BrioSonores, Akord, DoReDos, Milenium, Natalia […] Articolul VIDEO Petrece ajunul Crăciunului în centrul Chișinăului: Artiștii care urcă pe scena din PMAN apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Un pieton a murit după ce a fost tamponat de o Honda. Accidentul s-a produs pe 21 decembrie, pe traseul din apropierea localității Glinoe, stânga Nistrului. Victima este un bărbat de 44 de ani. Persoana purta haine întunecare, iar drumul pe care se deplasa nu era iluminat, anunță autoritățile autoproclamate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Tragedie pe traseu: Un pieton, tamponat mortal de o Honda apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
În urma incidentului cu împușcături la sediul Inspectoratului de Poliție Centru au fost eliberați polițistul vizat, dar și conducerea Inspectoratului: șeful, Lilian Luca, și șeful adjunct, Sergiu Muruz. Anunțul a fost făcut de serviciul de presă al Inspectoratului General de Poliție. ”Cu referire la cazul produs în Inspectoratul de Poliție Centru din capitală, de la […] Articolul Împușcături la sediul Poliției din Centrul capitalei! IGP anunță demisii apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO 10 kg de droguri, evaluate la peste 7 mln de lei, confiscate de polițiști. Un bărbat – reținut # Realitatea.md
Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant de oamenii legii, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari. Asupra acestuia au fost găsite două pachete de dimensiuni mari ce conțineau substanțe narcotice sub formă de praf și cristale, preliminar identificate ca droguri sintetice de tip PVP (sare). „În […] Articolul VIDEO 10 kg de droguri, evaluate la peste 7 mln de lei, confiscate de polițiști. Un bărbat – reținut apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Zeci de persoane publice au devenit casieri pentru o zi, strângând peste 420.000 lei și două tone de alimente # Realitatea.md
Peste 420.000 de lei și două tone de produse alimentare au fost colectate în cadrul celei de-a V-a ediții a campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu”, desfășurată pe 20 decembrie, la magazinul Kaufland din Chișinău. Banii încasați în ziua evenimentului, la casele special amenajate, au fost direcționați de Kaufland Moldova către Asociația Obștească The […] Articolul Zeci de persoane publice au devenit casieri pentru o zi, strângând peste 420.000 lei și două tone de alimente apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Procuratura, despre focurile de armă trase la un inspectorat: Se efectuează acțiuni procesuale ce nu suferă amânare # Realitatea.md
Procuratura Generală confirmă că investighează incidentul cu focuri de armă, produs la Inspectoratul de Poliție Centru. Într-un răspuns transmis redacției Realitatea, serviciul de presă al Instituției a menționat că au loc „acțiuni procesuale care nu suferă amânare”. „Pe faptul pretinselor acțiuni ilegale ale unor angajați ai Poliției, Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru a înregistrat un […] Articolul Procuratura, despre focurile de armă trase la un inspectorat: Se efectuează acțiuni procesuale ce nu suferă amânare apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
A înșelat oameni promițând locuri de muncă în Israel. Un bărbat va sta 7 ani după gratii # Realitatea.md
Un bărbat de 51 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nouă episoade de escrocherie. Faptele au fost comise în perioada decembrie 2015 – iulie 2029. Potrivit Procuraturii Generale (PG), acestea constau în obținerea ilicită a bunurilor altor persoane prin inducerea în eroare, […] Articolul A înșelat oameni promițând locuri de muncă în Israel. Un bărbat va sta 7 ani după gratii apare prima dată în Realitatea.md.
