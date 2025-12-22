FOTO O nouă alertă cu bombă! Primăria din Edineț ar fi minată

16:00

Doi tineri de 15 și 17 ani s-au luat la bătaie în fața Casei de Cultură din Slobozie, stânga Nistrului. Violența a degenerat, iar pentru a-i liniști a fost nevoie de împușcături în aer. Incidentul s-a produs pe 20 decembrie, transmit autoritățile autoproclamate. După ce minorii au început să se bată, în conflict s-au implicat