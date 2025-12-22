VIDEO Program prescurtat înainte de sărbători la grădinițele din Capitală: Se vor crea grupe de serviciu
Realitatea.md, 22 decembrie 2025 13:00
Pe 24 decembrie și 6 ianuarie grădinițele din Capitală vor activa de la 7:00 până la 16:00. Pe 31 decembrie, instituțiile preșcolare vor lucra de la 7:00 până la 17:00, iar pe 25 decembrie, 1 ianuarie, 7 și 8 ianuarie acestea nu vor activa. Dacă vor fi părinți care nu își pot lua copiii la […] Articolul VIDEO Program prescurtat înainte de sărbători la grădinițele din Capitală: Se vor crea grupe de serviciu apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
13:20
Un nou dezastru energetic și economic în Transnistria? Uzina Metalurgică intră în șomaj tehnic # Realitatea.md
Uzina Metalurgică din Rîbnița intră în șomaj tehnic, informează IPN, cu referire la surse. Plata lefurilor se va efectua parțial, până la sfârșitul anului. Muncitorii vor primi doar două treimi din salariu. regimul va fi aplicat cel puțin până pe 31 decembrie 2025, potrivit sursei citate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Un nou dezastru energetic și economic în Transnistria? Uzina Metalurgică intră în șomaj tehnic apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
13:10
O eventuală achiziție de energie electrică de către Guvernul Republicii Moldova de la centrala de la Centrala de la Cuciurgan nu este justificată din punct de vedere economic, în condițiile actuale ale pieței gazelor naturale, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit ministrului, centrala de la Cuciurgan consumă zilnic aproximativ 2,5–3 milioane de metri cubi de […] Articolul Moldova revine la energia de la Cuciurgan? Răspunsul ministrului Dorin Junghietu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
13:00
Un bărbat a fost condamnat la ani grei de închisoare: Și-a agresat sora și a încercat să-i ucidă iubitul # Realitatea.md
Un bărbat de 54 de ani a fost condamnat la zece ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, pentru violență în familie și tentativă de omor. Pedeapsa solicitată de procuror a fost acceptată integral de instanță. „Făptuitorul a fost învinuit de procurori că, la 16 aprilie 2023, în […] Articolul Un bărbat a fost condamnat la ani grei de închisoare: Și-a agresat sora și a încercat să-i ucidă iubitul apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Program prescurtat înainte de sărbători la grădinițele din Capitală: Se vor crea grupe de serviciu # Realitatea.md
Pe 24 decembrie și 6 ianuarie grădinițele din Capitală vor activa de la 7:00 până la 16:00. Pe 31 decembrie, instituțiile preșcolare vor lucra de la 7:00 până la 17:00, iar pe 25 decembrie, 1 ianuarie, 7 și 8 ianuarie acestea nu vor activa. Dacă vor fi părinți care nu își pot lua copiii la […] Articolul VIDEO Program prescurtat înainte de sărbători la grădinițele din Capitală: Se vor crea grupe de serviciu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:50
Artur Gherman, fostul șef al CNPF, cel de-al șaptelea martor audiat în dosarul ”furtul miliardului” # Realitatea.md
Artur Gherman, fostul șef al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), a fost audiat în instanță în calitate de cel de-al șaptelea martor în dosarul „furtul miliardului”. Audierea a durat aproximativ 15–20 de minute. În declarațiile făcute în fața instanței, Gherman a afirmat că au existat acțiuni menite să blocheze activitatea CNPF, întrucât instituția manifesta […] Articolul Artur Gherman, fostul șef al CNPF, cel de-al șaptelea martor audiat în dosarul ”furtul miliardului” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, afirmă că în această iarnă persistă riscul repetării crizei energetice din luna ianuarie, când regiunea transnistreană a rămas fără gaze naturale. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției RIA Novosti, transmite BANI.MD. „Există un anumit mecanism de livrare a gazelor naturale și un sistem de decontări. La […] Articolul Transnistria, în pericol de criză energetică. Avertismentul lui Krasnoselski apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Colindătorii și urătorii trec pragul Primăriei Chișinău. Ceban: Vă așteptăm cu drag de fiecare dată # Realitatea.md
Colindătorii trec pragul Primăriei Chișinău. Luni, înainte de ședința serviciilor municipale, grupuri de elevi de la liceele Nicolae Sulac și Mihai Vitează au transmis urări aleșilor locali. Copiii au primit, la rândul lor, urări de bine de la funcționari din cadrul Primăriei. Edilul Ion Ceban a menționat că oricine vrea să colinde autoritățile publice locale […] Articolul Colindătorii și urătorii trec pragul Primăriei Chișinău. Ceban: Vă așteptăm cu drag de fiecare dată apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Investițiile în linia Vulcănești – Chișinău vor fi incluse în tariful la energia electrică, anunță Junghietu # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că investiția în linia electrică Chișinău–Vulcănești este inclusă în mecanismul tarifar și are un rol strategic pentru securitatea energetică a Republicii Moldova, fără a genera creșteri semnificative ale facturilor pentru consumatori. Potrivit ministrului, proiectul are două obiective majore. Primul vizează eliminarea dependenței de comutatorul de la Cuciurgan, un punct […] Articolul Investițiile în linia Vulcănești – Chișinău vor fi incluse în tariful la energia electrică, anunță Junghietu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:20
Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă se numără printre categoriile care vor plăti mai mult pentru asigurarea medicală în anul 2026. Potrivit proiectului de lege a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026, aceștia vor achita o primă de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă de 2 527 de lei, față […] Articolul BANI.MD: Agricultorii vor plăti cu 100% mai mult pentru polița medicală apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
La final de an, evaluarea activității unei instituții nu se limitează doar la indicatori financiari, ci reflectă impactul real asupra cetățenilor și nivelul de siguranță oferit acestora. Pentru Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB), anul 2025 a marcat o etapă importantă de consolidare și dezvoltare instituțională. Pe parcursul anului, FGDSB și-a extins […] Articolul Protecția banilor tăi, misiunea noastră: realizările FGDSB în anul 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hașdeu” din municipiul Chișinău. Flăcările au izbucnit astăzi dimineața, 22 decembrie, pe strada Titulescu, nr. 18. La fața locului au fost îndreptate cinci echipaje de pompieri și salvatori. „Ajunși, angajații IGSU au stabilit că focul a cuprins un panou electric situat la etajului trei al clădirii. […] Articolul Incendiu la un liceu din Chișinău. Flăcările au cuprins un panou electric apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
„Din cer senin” – colindul lansat de Maria Procopenco, difuzat pe posturi din România și Moldova # Realitatea.md
În pragul sărbătorilor de iarnă, vocea Mariei Procopenco ne aduce un nou cadou muzical, colindul „Din cer senin”, o creație ce readuce în prim-plan frumusețea colindului autentic. Videoclipul colindului „Din cer senin” a fost filmat în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena – Vergului, din București, un cadru care accentuează atmosfera sacră și profundă a […] Articolul „Din cer senin” – colindul lansat de Maria Procopenco, difuzat pe posturi din România și Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Petrece ajunul Crăciunului în centrul Chișinăului: Artiștii care urcă pe scena din PMAN # Realitatea.md
În ajunul Crăciunului pe rit nou, mai multe ansambluri și orchestre vor urca pe scena din Piața Marii Adunări Naționale. Autoritățile publice locale invită locuitorii și oaspeții orașului să se alăture evenimentului. Atmosfera de sărbătoare va fi încinsă de Cristi Aldea Teodorovici, Mariana Bulicanu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Geta Burlacu, BrioSonores, Akord, DoReDos, Milenium, Natalia […] Articolul VIDEO Petrece ajunul Crăciunului în centrul Chișinăului: Artiștii care urcă pe scena din PMAN apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Un pieton a murit după ce a fost tamponat de o Honda. Accidentul s-a produs pe 21 decembrie, pe traseul din apropierea localității Glinoe, stânga Nistrului. Victima este un bărbat de 44 de ani. Persoana purta haine întunecare, iar drumul pe care se deplasa nu era iluminat, anunță autoritățile autoproclamate. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Tragedie pe traseu: Un pieton, tamponat mortal de o Honda apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
În urma incidentului cu împușcături la sediul Inspectoratului de Poliție Centru au fost eliberați polițistul vizat, dar și conducerea Inspectoratului: șeful, Lilian Luca, și șeful adjunct, Sergiu Muruz. Anunțul a fost făcut de serviciul de presă al Inspectoratului General de Poliție. ”Cu referire la cazul produs în Inspectoratul de Poliție Centru din capitală, de la […] Articolul Împușcături la sediul Poliției din Centrul capitalei! IGP anunță demisii apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO 10 kg de droguri, evaluate la peste 7 mln de lei, confiscate de polițiști. Un bărbat – reținut # Realitatea.md
Un bărbat de 45 de ani a fost reținut în flagrant de oamenii legii, fiind bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari. Asupra acestuia au fost găsite două pachete de dimensiuni mari ce conțineau substanțe narcotice sub formă de praf și cristale, preliminar identificate ca droguri sintetice de tip PVP (sare). „În […] Articolul VIDEO 10 kg de droguri, evaluate la peste 7 mln de lei, confiscate de polițiști. Un bărbat – reținut apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Zeci de persoane publice au devenit casieri pentru o zi, strângând peste 420.000 lei și două tone de alimente # Realitatea.md
Peste 420.000 de lei și două tone de produse alimentare au fost colectate în cadrul celei de-a V-a ediții a campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu”, desfășurată pe 20 decembrie, la magazinul Kaufland din Chișinău. Banii încasați în ziua evenimentului, la casele special amenajate, au fost direcționați de Kaufland Moldova către Asociația Obștească The […] Articolul Zeci de persoane publice au devenit casieri pentru o zi, strângând peste 420.000 lei și două tone de alimente apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:20
Procuratura, despre focurile de armă trase la un inspectorat: Se efectuează acțiuni procesuale ce nu suferă amânare # Realitatea.md
Procuratura Generală confirmă că investighează incidentul cu focuri de armă, produs la Inspectoratul de Poliție Centru. Într-un răspuns transmis redacției Realitatea, serviciul de presă al Instituției a menționat că au loc „acțiuni procesuale care nu suferă amânare”. „Pe faptul pretinselor acțiuni ilegale ale unor angajați ai Poliției, Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru a înregistrat un […] Articolul Procuratura, despre focurile de armă trase la un inspectorat: Se efectuează acțiuni procesuale ce nu suferă amânare apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
A înșelat oameni promițând locuri de muncă în Israel. Un bărbat va sta 7 ani după gratii # Realitatea.md
Un bărbat de 51 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru nouă episoade de escrocherie. Faptele au fost comise în perioada decembrie 2015 – iulie 2029. Potrivit Procuraturii Generale (PG), acestea constau în obținerea ilicită a bunurilor altor persoane prin inducerea în eroare, […] Articolul A înșelat oameni promițând locuri de muncă în Israel. Un bărbat va sta 7 ani după gratii apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
STOP CADRU! Plahotniuc, întrebat dacă deține materiale compromițătoare la adresa unor oficiali # Realitatea.md
Fostul lider PDM a fost întrebat de jurnaliști dacă este adevărat că ar deține informații compromițătoare despre mai mulți oficiali din țara noastră. Vlad Plahotniuc a ezitat să dea un răspuns ferm, acesta a zâmbit și a spus că trebuie să se mai gândească. REPORTER: Aveți materiale compromițătoare în adresa mai multor oficiali? PLAHOTNIUC: O […] Articolul STOP CADRU! Plahotniuc, întrebat dacă deține materiale compromițătoare la adresa unor oficiali apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Acces interzis pentru minori pe rețelele sociale în Australia. Sute de mii de copii sub 16 ani au rămas fără Tiktok, Instagram, Facebook, Youtube și altele. Autoritățile de la Canberra declară că legea va proteja copiii și adolescenți de cyberbullying, conținut neadecvat și instalarea dependenței de rețelele de socializare. Toate acestea, spun oficialitățile, vor asigura […] Articolul Australia a interzis platformele sociale pentru minori. Ce face Republica Moldova? apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Vămile Tudora și Palanca activează în regim normal. Moldovenii, totuși, sunt îndemnați să evite deplasările # Realitatea.md
Vămile Tudora și Palanca, la hotar cu ucraina activează în regim normal, anunță Poliția de Frontieră. Moldovenilor, totuși, li se recomandă să evite deplasările spre regiunea Odesa. „Ca urmare a ultimelor evoluții din zona de frontieră, Poliția de Frontieră informează că, activitatea PTF Tudora – Starokazacie și PTF Palanca 0 Maiaki-Udobnoe, se desfășoară în regim […] Articolul Vămile Tudora și Palanca activează în regim normal. Moldovenii, totuși, sunt îndemnați să evite deplasările apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Acțiune de protest la CSM: o magistrată cere condiții echitabile pentru părinții cu copii mici # Realitatea.md
Un protest are loc luni, 22 decembrie, în fața sediului Consiliul Superior al Magistraturii din Chișinău. Acțiunea este inițiată de judecătoarea Marina Rusu, care cere respectarea drepturilor părinților din sistemul judecătoresc. Alături de ea se află și fosta judecătoare Victoria Sanduța. Judecătoarea Marina Rusu a declarat că nu este obișnuită să participe la proteste, însă […] Articolul Acțiune de protest la CSM: o magistrată cere condiții echitabile pentru părinții cu copii mici apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO A vrut să-și ia cafeaua fără să coboare din mașină? Un șofer a distrus gardul unei cafenele # Realitatea.md
Un automobil a lovit un pilon și un gard din apropierea unei cafenele din Chișinău, potrivit unor imagini video publicate pe rețelele de socializare. Incidentul a avut loc duminică, 21 decembrie, pe strada Miron Costin. „Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul unui automobil Mercedes, un tânăr de 21 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe ce urmează […] Articolul VIDEO A vrut să-și ia cafeaua fără să coboare din mașină? Un șofer a distrus gardul unei cafenele apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Forța Fermierilor cere din nou prelungirea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina # Realitatea.md
Asociația Obștească „Forța Fermierilor” solicită repetat Guvernului prelungirea sistemului de licențiere a importului de cereale și oleaginoase din Ucraina, pe care îl consideră o măsură esențială pentru protejarea producției agricole locale și a exporturilor autentice moldovenești pe piețele Uniunii Europene. Potrivit asociației, este necesară instituirea unui mecanism permanent de licențiere cel puțin până la finalizarea […] Articolul Forța Fermierilor cere din nou prelungirea licențierii importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au prelungit arestul preventiv pe numele fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, cu încă 30 de zile. Decizia a fost luată la solicitarea procurorilor și este cu drept de atac. Tot astăzi continuă audierea martorilor în dosarul ”furtul miliardului”, în care este cercetat penal Vlad Plahotniuc. Fostul lider PDM […] Articolul VIDEO Vlad Plahotniuc rămâne în izolator! Magistrații au prelungit arestul apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Ion Sturzu, fost viceguvernator al Băncii Naționale, este audiat în calitate de martor în dosarul „furtul miliardului”. Ședința de judecată în care este vizat Vladimir Plahotniuc are loc luni, 22 decembrie. Ion Sturzu a declarat în instanță că, timp de șase ani, nu a fost chemat de autorități pentru a răspunde la întrebări privind criza […] Articolul Ion Sturzu, un alt martor audiat în dosarul „furtul miliardului” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Incident într-un avion: O familie este suspectată că ar fi prezentat cadavrul bunicii ca fiind adormit # Realitatea.md
Un zbor EasyJet programat pe ruta Malaga – Londra Gatwick a fost serios întârziat după ce autoritățile spaniole au stabilit că o pasageră în vârstă de 89 de ani era decedată înainte de decolare. Incidentul a avut loc pe aeroportul din Malaga, potrivit informațiilor publicate de The Mirror și citate de MediaFax. Conform relatărilor, femeia […] Articolul Incident într-un avion: O familie este suspectată că ar fi prezentat cadavrul bunicii ca fiind adormit apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Costiuc: La un inspectorat s-au tras 30 de focuri de armă. Cernăuțeanu confirmă # Realitatea.md
La Inspectoratul de Poliție Centru s-ar fi tras 30 de focuri de armă în seara zilei de 18 decembrie, afirmă deputatul Vasile Costiuc. Conform lui, doi ofițeri s-au luat la ceartă în localul unde se marca Ziua Poliției. A fost efectuat apel la Serviciul 112, iar echipajul care a intervenit i-a transportat la inspectorat. Acolo, […] Articolul VIDEO Costiuc: La un inspectorat s-au tras 30 de focuri de armă. Cernăuțeanu confirmă apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
FOTO Un șofer băut a provocat un accident în Capitală: După impact a dat bir cu fugiții # Realitatea.md
Un șofer a fost reținut pentru 72 de ore după ce a provocat un accident rutier în sectorul Rîșcani al Capitalei, iar ulterior a fugit de la fața locului. Incidentul a avut loc duminică, 21 decembrie. Polițiștii au stabilit că în coliziune a fost implicat un automobil Volkswagen, al cărui șofer a lovit un Jaguar […] Articolul FOTO Un șofer băut a provocat un accident în Capitală: După impact a dat bir cu fugiții apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Un accident de amploare a avut loc pe calea ferată în regiunea Jitomîr, Ucraina, potrivit informațiilor publicate de rbc.ua. Incidentul a implicat un tren de marfă, din care zece vagoane goale au deraiat, afectând circulația feroviară din zonă. Din cauza deraierii, mai multe trenuri de pasageri înregistrează întârzieri semnificative, conform aceleiași surse. Autoritățile feroviare au […] Articolul Accident feroviar în Ucraina: trenurile de pasageri, afectate de întârzieri apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Un general din Statul Major rus, ucis în explozia unei mașini-capcană la sud de Moscova # Realitatea.md
Un general din Statul Major General al Federației Ruse a fost ucis în urma exploziei unei mașini-capcană, produsă la sud de Moscova, informează Reuters și AFP, care citează Comitetul de Anchetă al Rusiei. Potrivit autorităților ruse, victima este Fanil Sarvarov, general-locotenent și șef al direcției de instruire operațională a forțelor armate din cadrul Statul Major […] Articolul Un general din Statul Major rus, ucis în explozia unei mașini-capcană la sud de Moscova apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Transportatorii se adresează premierului și amenință cu proteste: I se plâng pe Ministerul Infrastructurii și ANTA # Realitatea.md
Transportatorii se plâng premierului Alexandru Munteanu pe Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Ministerul Infrastructurii. Aceștia susțin că termenii de cinci zile pentru prezentarea propunerilor privind modificarea Codului Transportului Rutier (CTR) nu sunt suficiente. Totodată, ministrul Vladimir Bolea este acuzat că ar tolera și ar proteja corupția de la ANTA. Aceștia susțin că, după modificarea […] Articolul Transportatorii se adresează premierului și amenință cu proteste: I se plâng pe Ministerul Infrastructurii și ANTA apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
ALERTĂ cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Poliția a fost alertată de un bărbat # Realitatea.md
La Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a declanșată luni, 22 decembrie, o alertă cu bombă unde este examinat dosarul lui Vladimir Plahotniuc. La fața locului au intervenit serviciile specializate. „În această dimineață, Poliția a recepționat un apel telefonic de la un bărbat necunoscut, care a comunicat că sediul Judecătoriei Buiucani este minat. În urma tuturor verificărilor […] Articolul ALERTĂ cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Poliția a fost alertată de un bărbat apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc astăzi Zămislirea Sfintei Fecioare Maria # Realitatea.md
Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc astăzi Zămislirea Sfintei Fecioara Maria, sărbătoare care amintește de momentul binevestit de Dumnezeu părinților ei, Sfinții Ioachim și Ana, ajunși la bătrânețe și lipsiți mult timp de copii. Potrivit tradiției bisericești, Ioachim și Ana trăiau o viață curată și bineplăcută lui Dumnezeu, împărțindu-și câștigul între săraci și jertfa adusă […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc astăzi Zămislirea Sfintei Fecioare Maria apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Bucurați-vă de sărbători în siguranță! IGSU vine cu recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc # Realitatea.md
Sărbătorile de iarnă aduc în casele oamenilor lumină, culoare și emoție, iar bradul de Crăciun rămâne unul dintre cele mai importante simboluri ale acestor momente pline de magie. Pentru ca atmosfera de sărbătoare să fie una sigură și lipsită de incidente, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să acorde o atenție deosebită […] Articolul Bucurați-vă de sărbători în siguranță! IGSU vine cu recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:10
Macron anunță că a aprobat construirea unui nou portavion nuclear: „Va transporta drone de toate tipurile” # Realitatea.md
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat duminică lansarea oficială a programului de construcție a unui nou portavion, care îl va înlocui pe actualul „Charles de Gaulle”, urmând să intre în serviciu în anul 2038, relatează AFP. „Acest nou portavion va fi ilustrarea puterii națiunii noastre, puterii industriei, tehnicii, puterii în serviciul libertății pe mări (…)”, […] Articolul Macron anunță că a aprobat construirea unui nou portavion nuclear: „Va transporta drone de toate tipurile” apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Noi reguli în centrul Bruxelles-ului: biciclete și trotinete interzise după ora 11:00 # Realitatea.md
Autoritățile din Bruxelles au anunțat o nouă reglementare care va interzice, începând din ianuarie, circulația bicicletelor și trotinetelor electrice în majoritatea zonei pietonale centrale, denumită Le Piétonnier. Accesul va fi permis doar dimineața, între orele 4:00 și 11:00. În restul zilei, utilizatorii vor trebui să coboare și să împingă vehiculul dacă doresc să traverseze perimetrul […] Articolul Noi reguli în centrul Bruxelles-ului: biciclete și trotinete interzise după ora 11:00 apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Ministra de externe a României, Oana-Silvia Țoiu, efectuează astăzi o vizită de lucru la Chișinău # Realitatea.md
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, efectuează astăzi, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării oficialului român la reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, […] Articolul Ministra de externe a României, Oana-Silvia Țoiu, efectuează astăzi o vizită de lucru la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Negocierile pentru pace de la Miami: Ucraina anunță discuții „productive și constructive” cu SUA și UE # Realitatea.md
Delegația Ucrainei a avut întâlniri „productive și constructive” cu negociatorii americani și europeni în weekend, au anunțat șeful ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, și emisarul special al SUA, Steve Witkoff, într-o declarație comună publicată pe rețeaua X. „Ucraina rămâne pe deplin angajată în realizarea unei păci juste și durabile”, au afirmat Umerov și Witkoff. […] Articolul Negocierile pentru pace de la Miami: Ucraina anunță discuții „productive și constructive” cu SUA și UE apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Atentatul antisemit de la Bondi: Autorii s-ar fi antrenat în Australia înaintea atacului soldat cu 15 morți # Realitatea.md
Cei doi atacatori implicați în atentatul antisemit de pe plaja Bondi, din Sydney, s-ar fi pregătit pe teritoriul Australiei înainte de masacrul din 14 decembrie, soldat cu 15 victime, potrivit unor documente judiciare făcute publice luni. Despre acest lucru informează Poliția australiană. Conform aceloraşi documente ale anchetei, poliţia a menţionat şi existenţa unei înregistrări video […] Articolul Atentatul antisemit de la Bondi: Autorii s-ar fi antrenat în Australia înaintea atacului soldat cu 15 morți apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
VIDEO Emilian Crețu, desemnat cetățean de onoare al comunei Negureni. Ce mesaj a transmis actorul # Realitatea.md
Actorul și prezentatorul Emilian Crețu a fost desemnat cetățean de onoare al comunei Negureni, în semn de apreciere pentru investițiile și proiectele realizate în beneficiul comunității locale. Primarul comunei Negureni, Ion Popa, a anunțat că i-a înmânat lui Emilian Crețu primul titlu de „cetățean de onoare” din istoria localității. „Este o recunoaștere oferită unui om […] Articolul VIDEO Emilian Crețu, desemnat cetățean de onoare al comunei Negureni. Ce mesaj a transmis actorul apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Vacanța perfectă pentru odihnă: Hotel din Elveția oferă sejururi de somn de la 10.000 de euro # Realitatea.md
Persoanele care se confruntă cu epuizarea pot opta pentru o adevărată „vacanță a somnului” într-un hotel de lux din Elveția. Experiența nu este accesibilă oricui, având în vedere că un sejur pentru o singură persoană pornește de la 10.000 de euro. Pachetul oferit promite reglarea ritmurilor circadiene cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație și al […] Articolul Vacanța perfectă pentru odihnă: Hotel din Elveția oferă sejururi de somn de la 10.000 de euro apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:10
Prognoza meteo pentru 23 decembrie: Cer noros, ceață și temperaturi de până la +6 grade # Realitatea.md
Pe 23 decembrie, cerul va fi predominant noros în cea mai mare parte a țării. Nu sunt prognozate precipitații, iar vântul va sufla slab. Pe timpul nopții și dimineața, local, se pot forma ceață și polei slab. Meteorologii anunță temperaturi de până la +6 grade în timpul zilei, în timp ce noaptea valorile termice vor […] Articolul Prognoza meteo pentru 23 decembrie: Cer noros, ceață și temperaturi de până la +6 grade apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Horoscopul zilei de 23 decembrie. Zodia care are nevoie de sfaturile celor dragi. Ai multe îndoielile sau ezitări # Realitatea.md
Ziua de astăzi vine cu provocări, dar și cu oportunități care te pot scoate din rutină și te pot ajuta să evoluezi. Astrele te îndeamnă să fii atentă la semnalele din jurul tău, să analizezi fiecare situație cu luciditate și să nu te grăbești atunci când iei decizii importante. Lecțiile acestei zile vin din experiențe […] Articolul Horoscopul zilei de 23 decembrie. Zodia care are nevoie de sfaturile celor dragi. Ai multe îndoielile sau ezitări apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 23 decembrie 2025. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 80 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 89 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 88 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, […] Articolul Curs valutar 23 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
06:30
Reducerea aportului caloric ar putea contribui la o viață mai lungă și la încetinirea îmbătrânirii creierului, potrivit unui studiu recent publicat în revista Aging Cell. Cercetători americani au descoperit că o dietă cu un aport caloric redus cu 30%, urmată timp de 20 de ani de maimuțe rhesus, a încetinit semnificativ semnele îmbătrânirii cerebrale. Ce […] Articolul Mai puține calorii, creier mai sănătos: Ce arată un studiu pe termen lung apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
18:30
Kremlinul anunță că Putin este gata pentru o discuție cu Macron. Reacția președinției franceze # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin este pregătit de dialog cu omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, agenției de știri ruse RIA Novosti sâmbătă seară târziu, transmite euronews.ro. Președinția franceză consideră „binevenit” faptul că Putin este dispus să discute cu Macron în privința Ucrainei. Președinția franceză a salutat declarația […] Articolul Kremlinul anunță că Putin este gata pentru o discuție cu Macron. Reacția președinției franceze apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Un cetățean român, prins în flagrant pentru trafic de migranți. Patru cetățeni străini depistați în autoturismul său # Realitatea.md
Patru cetățeni din Bangladesh care intenţionau să ajungă ilegal în Italia și un bărbat implicat în traficul de migranți au fost stopați de Poliția de Frontieră Iași în colaborare cu polițiștii de frontieră din Republica Moldova. Potrivit autorităților, un autoturism, înmatricult în România, condus de un ieșean în vârstă de 51 de ani a fost […] Articolul Un cetățean român, prins în flagrant pentru trafic de migranți. Patru cetățeni străini depistați în autoturismul său apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Protest tăcut la Chișinău: judecătoarea Marina Rusu cere respectarea drepturilor părinților și copiilor # Realitatea.md
Un protest tăcut va avea loc luni, 22 decembrie, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Chișinău, pentru a evidenția provocările cu care se confruntă părinții care lucrează și au grijă de copiii mici. Evenimentul va fi transmis live pe RLIVE TV. Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, judecătoarea Marina Rusu explică că […] Articolul Protest tăcut la Chișinău: judecătoarea Marina Rusu cere respectarea drepturilor părinților și copiilor apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.