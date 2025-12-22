VIDEO Problema clădirilor abandonate rămâne nerezolvată. Ion Ceban anunță propuneri legislative

13:00

Pe 24 decembrie și 6 ianuarie grădinițele din Capitală vor activa de la 7:00 până la 16:00. Pe 31 decembrie, instituțiile preșcolare vor lucra de la 7:00 până la 17:00, iar pe 25 decembrie, 1 ianuarie, 7 și 8 ianuarie acestea nu vor activa. Dacă vor fi părinți care nu își pot lua copiii la […] Articolul VIDEO Program prescurtat înainte de sărbători la grădinițele din Capitală: Se vor crea grupe de serviciu apare prima dată în Realitatea.md.