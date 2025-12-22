Investițiile în linia Vulcănești – Chișinău vor fi incluse în tariful la energia electrică, anunță Junghietu

15:50

Peste 500 de inițiative au fost implementate de Primăria municipiului Chișinău împreună cu administrațiile locale din suburbii. Una dintre acestea este reabilitarea drumului de acces dinspre Tohatin spre Colonița, a anunțat primarul Ion Ceban. „Sunt la Colonița, accesul dinspre Tohatin, iar drumul nu a fost reparat integral de mai bine de 30 de ani. Cu […]