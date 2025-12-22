(FOTO) Peste 200 de sportivi au participat la prima ediție a Crosului de Crăciun de la Ialoveni

Consiliul raional Ialoveni a organizat ieri, 21 decembrie 2025, Crosul de Crăciun, ediția I – un eveniment sportiv desfășurat în spiritul sărbătorilor de iarnă, dedicat promovării unui mod de viață activ și consolidării spiritului comunitar, la care au participat peste 200 de sportivi și iubitori ai sportului, la 16 probe de concurs. La competiție au […] Post-ul (FOTO) Peste 200 de sportivi au participat la prima ediție a Crosului de Crăciun de la Ialoveni apare prima dată în Provincial.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Provincial