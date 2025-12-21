(video) „Ale cui odrasle sunt?” Gelandewagen-ul care a zburat pe trotuar, surprins cu portiera șoferului deschisă din mers, apoi virând pe contrasens
UNIMEDIA, 21 decembrie 2025 20:00
Automobilul de model Mercedes G-Class, accidentat grav astăzi în centrul capitalei, a fost surprins deplasându-se cu portiera șoferului deschisă, apoi virând de pe bulevardul Ștefan cel Mare pe o stradă cu sens unic, pe contrasens ,cu puțin timp înainte de producerea impactului.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
20:20
„Lucrez 8 ore, primesc salariu doar pentru 4.” Judecătoarea Marina Rusu, apel la solidaritate cu copiii în brațe: Am ales programul redus ca să pot alăpta, dar primesc un volum de dosare exagerat # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu a decis să facă publică o problemă care o deranjează de mult timp, ca judecător și mamă în același timp, dar despre care toată lumea tace. „Sunt mamă a șapte copii. Doi sunt încă alăptați la sân, iar cea mai mică fetiță nu are încă 2 ani. Am decis să revin la serviciu cu program redus — 4 ore pe zi — așa cum prevede legea, cu pauza necesară pentru alăptare - 30 de minute. În realitate însă, lucrurile stau altfel. Mi se repartizează același volum de muncă precum colegilor cu program complet de opt ore și salariu integral. Și, în fiecare zi, sunt pusă în fața unei alegeri care nu ar trebui să existe - fie plec la timp, știind că nu am reușit să fac totul la standardul pe care mi-l cere conștiința profesională, fie rămân la muncă mult peste program. Au fost zile în care am rămas la serviciu până la ora nouă sau zece seara. În acele momente simțeam durere fizică reală în piept, pentru că corpul meu îmi amintea că sunt mamă care alăptează”, a scris magistrata.
Acum 30 minute
20:00
(video) „Ale cui odrasle sunt?” Gelandewagen-ul care a zburat pe trotuar, surprins cu portiera șoferului deschisă din mers, apoi virând pe contrasens # UNIMEDIA
Automobilul de model Mercedes G-Class, accidentat grav astăzi în centrul capitalei, a fost surprins deplasându-se cu portiera șoferului deschisă, apoi virând de pe bulevardul Ștefan cel Mare pe o stradă cu sens unic, pe contrasens ,cu puțin timp înainte de producerea impactului.
Acum o oră
19:40
Averea lui Musk a ajuns la un nivel nemaiîntâlnit în istorie: Directorul Tesla, de 3 ori mai bogat decât locul doi din topul Forbes # UNIMEDIA
Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a urcat la aproximativ 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit un pachet de opţiuni pe acţiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes, notează News.ro.
Acum 2 ore
19:20
(foto/video) Un Mercedes G-Class, făcut zob în centrul capitalei: A dat jos pilonii de fier, un stâlp și a aterizat pe trotuar # UNIMEDIA
Un Mercedes G-Class a fost făcut zob în urma unui accident în centrul capitalei. Automobilul a aterizat pe trotuar, după ce a dat jos câțiva piloni de delimitare și un stâlp. Imaginile de la fața locului au fost distribuite pe rețele.
19:10
Unde sunt cele mai mari salarii în Europa: Țările în care leafa anuală trece de 70 mii euro # UNIMEDIA
Începutul de an este una dintre cele mai populare perioade pentru schimbarea locului de muncă, iar salariul rămâne un factor decisiv pentru mulți angajați. Diferențele de venit dintre țările europene sunt însă semnificative, atât în valori nominale, cât și atunci când sunt ajustate la puterea de cumpărare, relatează digi24.ro, cu referire la Euronews.
18:50
(doc) Statul pune moratoriu pe 16.900 de posturi de bugetari, anul viitor, pentru a acoperi creșterea salarială: Aproape 2000 la Apărare și doar 23 la Președinție # UNIMEDIA
Guvernul intenționează să instituie un moratoriu asupra angajărilor în sectorul bugetar, blocând ocuparea a peste 16.900 de funcții vacante la nivel central și local, potrivit documentelor analizate de SPPOT.
18:40
Crizele ultimilor ani au readus prejudecățile de gen: Stereotipurile despre rolul femeii în societate au crescut cu peste 14% în 2025 # UNIMEDIA
Crizele succesive din ultimii ani au contribuit la accentuarea stereotipurilor de gen în Republica Moldova, afectând percepția publică asupra rolului femeii în societate și, în special, în politică. Datele Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) arată o deteriorare semnificativă a atitudinilor sociale față de participarea femeilor în funcții de decizie.
Acum 4 ore
18:30
(foto) Sărbătoare mare pentru Înaltpreasfințitul Vladimir: Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove împlinește 33 de ani de slujire în rang # UNIMEDIA
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir împlinește duminică, 21 decembrie, 33 de ani de slujire în treapta de Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove.
18:20
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată: Cum este numită acum soția lui David Beckham # UNIMEDIA
Victoria Beckham a vorbit despre schimbarea numelui său, dar și despre cum poate fi „strigată” de acum. Fanatik.ro a dezvăluit ce spune soția lui David Beckham.
18:10
Sărbătoare mare pentru Înaltpreasfințitul Vladimir: Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove împlinește 33 de ani de slujire în rang # UNIMEDIA
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir împlinește duminică, 21 decembrie, 33 de ani de slujire în treapta de Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove.
17:40
Femeile care vor da naștere unui copil în 2026 vor avea parte de o indemnizație unică mai mare decât în anul curent. Suma crește la 21886 lei, începând cu 1 ianuarie. Decizia a fost aprobată de Guvern, în ședința din 17 decembrie 2025.
17:20
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”: Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană. Analiză # UNIMEDIA
Cancelarul german Friedrich Merz făcea o ultimă încercare de a convinge liderii UE să utilizeze 210 miliarde de euro din activele suverane rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, când și-a dat seama că îi lipsea un aliat crucial: Emmanuel Macron, scrie Financial Times, citat de digi24.ro într-o analiză dedicată summitului european de săptămâna aceasta, dar mai ales relației dintre Paris și Berlin, cele doua centre de greutate ale UE.
17:10
Pașaportul românesc, pe locul 2 mondial în topul celor mai dorite documente pentru antreprenori și cetățeni globali # UNIMEDIA
România a obținut locul al doilea la nivel mondial în clasamentul Nomad Capitalist Passport Index, ediția 10, urcând spectaculos în acest top, după ce anul trecut s-a clasat pe locul 21, informează un comunicat remis presei.
16:50
Ministra afacerilor externe a României vine din nou la Chișinău: Se va vedea cu Maia Sandu, Alexandru Munteanu și Mihai Popșoi # UNIMEDIA
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, anunță MAE.
16:40
Tarifele mari la energie au adus profituri de sute de milioane întreprinderilor statului: Energocom ar putea ajunge la venituri de 1 miliard de Euro # UNIMEDIA
În prima jumătate a acestui an cele mai mari profituri între întreprinderile controlate de stat le-au avut entităţile din sectorul energetic, arată datele monitorizării financiare realizate de Ministerul Finanţelor, scrie Mold-street.md
Acum 6 ore
16:10
Theo Rose părăseşte Vocea României. Artista nu va mai face parte din juriu: „Indiferent de rezultat, drumul a fost onest” # UNIMEDIA
După finala sezonului 13 al concursului Vocea României, Theo Rose a anunțat că nu va mai face parte din juriu. Artista a intrat în echipă în 2022, atunci când avea numai 24 de ani, scrie Playtech.ro. „Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate”, a scris interpreta, pe Facebook.
16:00
(video) Paradă spectaculoasă în Madrid: Peste 500 de motociclişti s-au transformat în Moş Crăciun # UNIMEDIA
Moş Crăciun a ajuns mai devreme şi în Madrid. Nu cu sania trasă de reni, ci... pe motocicletă. O paradă spectaculoasă a adunat pe străzi peste 500 de pasionați, care au turat motoarele pentru a strânge bani pentru copiii neajutorați, relatează observatornews.ro.
15:40
„Cu mutra ta numai televiziune nu poți face”. Mircea Surdu, despre primii săi pași la TV: Am dat moda la defecte # UNIMEDIA
Fostul director TeleFilm Chișinău, Mircea Surdu, a povestit despre primii săi pași în televiziune, de pe vremea când abia era student pe băncile facultății de Jurnlism, iar colegii îl luau peste picior. „Cu mutra ta numai televiziune nu poți face, îmi spuneau colegele. Am făcut-o totuși, am dat moda la defecte”, a relatat jurnalistul, la podcastul „Mulțumesc pentru întrebare” cu Nata Albot.
15:10
„Am găsit această poză cu tine”: Cinci tertipuri care permit hackerilor să-ți fure contul de Whatsapp # UNIMEDIA
Într-o postare pe blog publicată la 15 decembrie 2025, experții în securitate cibernetică de la Gen au detaliat etapele unui atac informatic care poate duce la compromiterea unui cont WhatsApp. Metoda, denumită „Ghost Pairing”, exploatează în mod abuziv sistemul de asociere a dispozitivelor, permițând conectarea contului victimei pe terminalele atacatorilor, relatează site-ul francez Numerama, citat de Libertatea.
14:40
„E groaznic ce se întâmplă.” Valetina Naforniță, indignată de salariile artiștilor din Moldova: Nu trebuie să lăsăm asta așa # UNIMEDIA
Renumita soprană Valentina Naforniță se arată indignată de salariile artiștilor angajați în Republica Moldova. „Este groaznic ce se întâmplă și nu trebuie să lăsăm lucrul acesta. Eu chiar vreau să fiu avocat în sensul acesta. Nu e cu putință”, a spus diva, la podcastul Fain& Simplu cu Mihai Morar.
Acum 8 ore
14:20
Semnal de la Kremlin privind negocierile de pace: „Aceste propuneri sigur nu îmbunătățesc documentul” # UNIMEDIA
Cel mai important consilier pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin a declarat duminică că este convins că șansele de pace în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse propunerilor americane de către europeni și Ucraina, potrivit Interfax și Reuters. citate de HotNews.ro.
14:10
Solstițiul de iarnă 2025: Cea mai lungă noapte a anului. De când începe să crească durata zilei # UNIMEDIA
Solstițiul de iarnă marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului și reprezintă, din punct de vedere astronomic, începutul sezonului rece în emisfera nordică. În 2025, fenomenul are loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03, ora Moldovei. De la acest moment și până la solstițiul de vară, din 21 iunie 2026, durata zilelor va începe să crească treptat, în timp ce nopțile se vor scurta, potrivit ritmului natural al succesiunii anotimpurilor, scrie digi24.ro.
13:40
„A fost umilitor”. O profesoară, întrebată, pe scenă, ce salariu are: Suntem văzuți drept niște sărăntoci # UNIMEDIA
O profesoară de la un liceu din capitală a relatat, pe rețele, despre o situație umilitoare prin care a trecut, atunci când a fost întrebată, la un eveniment, ce salariu are. „În acel moment, cadoul s-a transformat în pomană, iar eu – un caz social expus public. Oare când vom ajunge la momentul când vom spune, cu mândrie, „sunt profesor” - fără să fim văzuți drept niște „sărăntoci”?”, s-a întrebat, retoric, Elena Vorotneac.
13:20
Circulația pe traseul Odesa - Reni, restabilită în ambele direcții după ce podul de peste Nistru a fost bombardat, acum 3 zile # UNIMEDIA
Circulația pe traseul Odesa - Reni a fost restabilită integral în ambele direcții, anunță autoritățile din Ucraina.
13:10
Familiile cele mai bogate de pe planetă au devenit mai înstărite ca niciodată, iar familia Walton, fondatorul Walmart, rămâne în frunte, cu o avere de 513,4 miliarde de dolari. Topul anual evidențiază cât de mult contează experiența și dimensiunea afacerilor în acumularea de avere, scrie adevarul.ro.
12:40
Regretă sau nu Maxim Potîrniche fraza că a obosit să fie „exploatat de părinți”? „A fost un moment de satiră și umor. Unii nu au înțeles” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, nu regretă fraza pe care a spus-o în Parlament, precum că s-a săturat să fie exploatat de părinții săi „pentru fiecare fleac făcut la telefon”. „A fost un moment de satiră, de umor, de fapt am vrut să ajung la o problemă serioasă în comunitatea noastră”, a explicat alesul în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
Acum 12 ore
12:20
(video) SUA au interceptat un petrolier în apropierea Venezuelei: „Vă vom găsi și vă vom opri” # UNIMEDIA
Statele Unite au interceptat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, în apele internaționale, a confirmat sâmbătă secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Acțiunea vine la doar câteva zile după ce președintele american, Donald Trump, a anunțat o „blocadă” împotriva tuturor petrolierelor sancționate, care vin și pleacă din Venezuela, notează HotNews.ro, citând Reuters.
12:00
O femeie și nepoatele sale, transportate la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, la Ialoveni: Soba din gospodărie era defectă # UNIMEDIA
Trei persoane inclusiv două minore au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă de încălzit defectă. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 decembrie 2025, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni.
11:40
„Nu mi-am mutat verișoarele dintr-o instituție în alta.” Ceban, întrebat de ce nu și-a demis nașul de la Apă Canal mai devreme: „Trebuia să-l dau afară pentru că am venit în funcție?” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a răspuns din nou la acuzațiile apărute în spațiul public după ce în primăvară l-a demis pe nașul său de la șefia Apă Canal Chișinău, dar și pe alte două rude, pentru că „s-ar fi folosit de numele său”. „Nu l-am angajat eu acolo. Ce trebuia să fac când am venit? Să-l demit? Am peste 70 de verișori și dacă astăzi cineva este într-o anumită funcție sau a venit până la mine, trebuia să-l dau afară când vin sau ce trebuia să fac?”, a spus edilul, la podcastul Lorenei de la Pro TV. „Eu nu am mutat verișoarele dintr-o instituție în alta”, a mai adăugat Ceban.
11:30
(video) „Un tanc pe roți.” Val de ironii, după ce un Cybertruck a fost văzut pe străzile din România: „Am crezut că a luat vântul tomberonul” # UNIMEDIA
Un videoclip în care apare modelul Cybertruck al Tesla s-a viralizat pe rețele, scrie Promotor.ro. Mașina este filmată în Constanța, conform descrierii postării, iar filmulețul a provocat un val de ironii, dar și aprecieri.
11:10
„Spargem lemne, curățăm pomi, săpăm”: O pușcărie din România „vinde” deținuți cu ziua - 27 de lei ora, cu transport, hrană, pază incluse # UNIMEDIA
În timp ce companii mari din România aleg să aducă din afara țării - precum din Nepal, Sri Lanka și alte state - forță de muncă ieftină, unul dintre penitenciarele din România încearcă să își promoveze propria ofertă cu deținuți. La un tarif de aproximativ 27 de lei pe oră, penitenciarul asigură transportul, hrana și paza persoanelor private de libertate care vor lucra pentru cine este interesat, relevă anunțul văzut de Profit.ro.
10:40
„Femeia înflorește când bărbatul e un loc sigur, nu încă o grijă!” Marina Cârnaț, mesaj dur pe rețele: Ea nu trebuie să ducă totul și încă și bani să facă # UNIMEDIA
„S-a vândut prea mult ideea că femeia trebuie să ducă tot, să fie și mamă implicată 100% și soție calmă, și bani să aducă, și echilibrată emoțional, în timp ce bărbatul asistă sau oferă „libertate”.” Marina Cârnaț a venit cu un mesaj dur pe rețele, despre rolurile într-un cuplu. „Rolul bărbatului nu este să controleze femeia, ci să o protejeze de haos, nu el să fie sursa haosului. Femeia nu trebuie să le ducă pe toate ca să fie iubită. Ea înflorește atunci când bărbatul e un loc sigur, nu încă o grijă!”, a scris bloggerița, într-o postare pe rețele.
10:20
(foto/video) Un BMW X7 de 1 milion de lei, furat din Germania, depistat la Vama Albița: Ce le-a spus șoferul polițiștilor de frontieră # UNIMEDIA
Un BMW X7 în valoare de circa 1 milion de lei, furat din Germania, a fost depistat la Vama Albița, de polițiștii de frontieră români. Acesta era transportat cu ajutorul unei platforme, de un bucureștean.
10:10
Pe 21 decembrie, Vespasian a fost proclamat împărat al Romei și a început Revoluția Română.
09:40
(video) Replici în direct, pe salariile profesorilor. Marian: În următorii 4 ani vrem să le majorăm. Berlinschii: Cu alte cuvinte „deneg net, no vî derjitesi” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a parafrazat declarația alesului PAS, Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, care a declarat că guvernarea se va strădui să mărească salariile profesorilor, până la final de mandat. „Mai simplu spus „deneg net, no vi derjitesi””, a comentat Berlinschii la emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.
09:30
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități și provocări neașteptate. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor ghida reacțiile. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii cosmice.
09:20
Astăzi, vremea în Republica Moldova va fi caracterizată de ceață și cer noros, cu temperaturi scăzute și fără precipitații semnificative.
Acum 24 ore
21:30
Doliu la Spitalul „Timofei Moșneaga”. a decedat asistenta medicală Ludmila Bulmaga: „A lăsat o amprentă profundă prin muncă, modestie și omenie” # UNIMEDIA
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a colegei Ludmila Bulmaga-Cojocaru. Aceasta s-a stins din viață pe 18 decembrie 2025.
Ieri
20:20
(video) „Cățeluși duși de funiuță”: Scântei între Ghimpu și Plîngău în direct: „Țopiștilor ce sunteți, ați fost băgați în lupta cu Plahotniuc, cu 100 mil. lei, furate de la BEM! - Vă dau în judecată!” # UNIMEDIA
Un schimb dur de replici a avut loc între deputatul PAS, Dinu Plîngău și liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu” de la TV8. Ghimpu l-a acuzat pe parlamentarul guvernării că organizatorii protestelor antiguvernamentale de acum zece ani ar fi fost finanțați de frații Victor și Viorel Țopa, cu bani furați de la Banca de Economii. „Țopiștilor ce sunteți, ați fost băgați în lupta cu Plahotniuc. Iată voi ce ați făcut și mai mult nimic, decât ați urlat în piață”, a afirmat Ghimpu. „O să vă dau în judecată”, a declarat în replică Plîngău.
20:00
Doliu la Spitalul „Timofei Moșeaga”. a decedat asistenta medicală Ludmila Bulmaga: „A lăsat o amprentă profundă prin muncă, modestie și omenie” # UNIMEDIA
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a colegei Ludmila Bulmaga-Cojocaru. Aceasta s-a stins din viață pe 18 decembrie 2025.
19:50
Igor Grosu a fost reales președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), decizia fiind luată în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al formațiunii. Grosu a anunțat că noul mandat vine după un an electoral dificil, marcat de mii de voluntari, evenimente și aproape 800 de mii de voturi obținute.
19:40
Elon Musk își recâștigă la Curtea Supremă mega-pachetul salarial de 139 mld. dolari de la Tesla # UNIMEDIA
Elon Musk a obținut câștig de cauză la Curtea Supremă din Delaware, care a decis să revalideze pachetul său salarial din 2018 de la Tesla, revocat anterior de o instanță inferioară. Acest plan de compensație, considerat cel mai mare din istoria corporativă, are în prezent o valoare estimată de circa 139 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, informează observatornews.ro.
19:20
Fotbal fără vârstă: Echipa Volta E.F. a cucerit trofeul „Liga Veteranilor 2025”, după o finală clară, 7–2 cu ARF Cahul # UNIMEDIA
Centrul de Pregătire a Selecționatelor Moldovei a găzduit etapa finală a turneului „Liga Veteranilor 2025". Evenimentul, ajuns la ediția a opta, a adunat 4 echipe de veterani - campioanele regiunilor Nord, Est, Centru și Sud ale Republicii Moldova. Echipa Volta E.F. a devenit câștigătoarea turneului, după ce a învins în finală formația ARF Cahul cu 7-2. Pe locul 3 s-a clasat echipa Federației de fotbal a municipiului Bălți.
19:00
(foto/video) Igor Grosu, reales la cârma PAS: Decizia a fost luată la Consiliul Politic Național # UNIMEDIA
Igor Grosu a fost reales președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), decizia fiind luată în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al formațiunii. Grosu a anunțat că noul mandat vine după un an electoral dificil, marcat de mii de voluntari, evenimente și aproape 800 de mii de voturi obținute.
19:00
Scenarii catastrofale pentru 2026. Ce a prezis vestita clarvăzătoare Baba Vanga despre venirea extratereștrilor și un nou Război Mondial # UNIMEDIA
Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară, cunoscută drept „Nostradamus al Balcanilor”, ar fi prezis pentru anul 2026 mai multe evenimente cu impact global, de la posibile dezastre naturale și conflicte internaționale, până la progrese tehnologice și medicale, scrie adevarul.ro.
18:30
(foto/video) Igor Grosu, reales la cârma PAS: Decizia a fost luată la Coniliul Politic Național # UNIMEDIA
Igor Grosu a fost reales președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), decizia fiind luată în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al formațiunii. Grosu a anunțat că noul mandat vine după un an electoral dificil, marcat de mii de voluntari, evenimente și aproape 800 de mii de voturi obținute.
18:10
2026, un an neobișnuit: Pentru patru zodii, va fi un punct de cotitură în viață, un an greu, cu lecții karmice # UNIMEDIA
Din perspectiva astrologică, anul 2026 nu este un an obișnuit. Vorbim despre un an al maturizării, al confruntărilor necesare, transformărilor care schimbă direcția de viață, în care Universul nu mai permite amânări, compromisuri sau ignorarea adevărurilor personale, transmite protv.ro.
17:30
(video) A spart un gard cu Audi-ul, l-a lăsat și a dat bir cu fugiții: Un șofer a făcut prăpăd lângă un Centru medical din capitală # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs în această dimineață, în jurul orei 07:00, la intersecția străzilor Tudor Strișca și I. C. Suruceanu din municipiul Chișinău, unde un automobil de marca Audi s-a izbit într-un pilon și a deteriorat un gard, după care șoferul a fugit de la fața locului.
17:30
(video) „Eu am isterie”: Moș Nicolae a venit cu întârziere la Katy Black. Cum a reușit să o impresioneze admiratorul secret după 3 buchete imense de flori # UNIMEDIA
Surpriză neașteptată pentru Katy Black. Deși Moș Nicolae a trecut oficial pe 19 decembrie, se pare că pentru celebra blondină sărbătoarea a venit cu o zi întârziere, dar cu un gest care a stârnit imediat curiozitatea fanilor, scrie SHOK.md.
17:30
(video) Nagacevschi spune că procurorul nu a avut vreo „probă de ce Plahotniuc trebuie ținut în arest preventiv”: A prezentat doar riscuri formale # UNIMEDIA
Prin intermediul măsurii preventive, politicul, de fapt, ce încearcă să ne transmită nouă că practic soarta lui Vladimir Plahotniuc este decisă. Este opinia fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a făcut trimitere la decizia Judecătoriei Buiucani de a prelungi arestul fostului lider PDM cu încă 30 de zile.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.