(video) Replici în direct, pe salariile profesorilor. Marian: În următorii 4 ani vrem să le majorăm. Berlinschii: Cu alte cuvinte „deneg net, no vî derjitesi”

20:20

Un schimb dur de replici a avut loc între deputatul PAS, Dinu Plîngău și liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu” de la TV8. Ghimpu l-a acuzat pe parlamentarul guvernării că organizatorii protestelor antiguvernamentale de acum zece ani ar fi fost finanțați de frații Victor și Viorel Țopa, cu bani furați de la Banca de Economii. „Țopiștilor ce sunteți, ați fost băgați în lupta cu Plahotniuc. Iată voi ce ați făcut și mai mult nimic, decât ați urlat în piață”, a afirmat Ghimpu. „O să vă dau în judecată”, a declarat în replică Plîngău.