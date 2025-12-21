(video) „Un tanc pe roți.” Val de ironii, după ce un Cybertruck a fost văzut pe străzile din România: „Am crezut că a luat vântul tomberonul”

11:40

Primarul capitalei, Ion Ceban, a răspuns din nou la acuzațiile apărute în spațiul public după ce în primăvară l-a demis pe nașul său de la șefia Apă Canal Chișinău, dar și pe alte două rude, pentru că „s-ar fi folosit de numele său”. „Nu l-am angajat eu acolo. Ce trebuia să fac când am venit? Să-l demit? Am peste 70 de verișori și dacă astăzi cineva este într-o anumită funcție sau a venit până la mine, trebuia să-l dau afară când vin sau ce trebuia să fac?”, a spus edilul, la podcastul Lorenei de la Pro TV. „Eu nu am mutat verișoarele dintr-o instituție în alta”, a mai adăugat Ceban.