Scenarii catastrofale pentru 2026. Ce a prezis vestita clarvăzătoare Baba Vanga despre venirea extratereștrilor și un nou Război Mondial
UNIMEDIA, 20 decembrie 2025 19:00
Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară, cunoscută drept „Nostradamus al Balcanilor”, ar fi prezis pentru anul 2026 mai multe evenimente cu impact global, de la posibile dezastre naturale și conflicte internaționale, până la progrese tehnologice și medicale, scrie adevarul.ro.
• • •
Acum 5 minute
19:40
Elon Musk își recâștigă la Curtea Supremă mega-pachetul salarial de 139 mld. dolari de la Tesla # UNIMEDIA
Elon Musk a obținut câștig de cauză la Curtea Supremă din Delaware, care a decis să revalideze pachetul său salarial din 2018 de la Tesla, revocat anterior de o instanță inferioară. Acest plan de compensație, considerat cel mai mare din istoria corporativă, are în prezent o valoare estimată de circa 139 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, informează observatornews.ro.
Acum 30 minute
19:20
Fotbal fără vârstă: Echipa Volta E.F. a cucerit trofeul „Liga Veteranilor 2025”, după o finală clară, 7–2 cu ARF Cahul # UNIMEDIA
Centrul de Pregătire a Selecționatelor Moldovei a găzduit etapa finală a turneului „Liga Veteranilor 2025". Evenimentul, ajuns la ediția a opta, a adunat 4 echipe de veterani - campioanele regiunilor Nord, Est, Centru și Sud ale Republicii Moldova. Echipa Volta E.F. a devenit câștigătoarea turneului, după ce a învins în finală formația ARF Cahul cu 7-2. Pe locul 3 s-a clasat echipa Federației de fotbal a municipiului Bălți.
Acum o oră
19:00
(foto/video) Igor Grosu, reales la cârma PAS: Decizia a fost luată la Consiliul Politic Național # UNIMEDIA
Igor Grosu a fost reales președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), decizia fiind luată în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al formațiunii. Grosu a anunțat că noul mandat vine după un an electoral dificil, marcat de mii de voluntari, evenimente și aproape 800 de mii de voturi obținute.
19:00
Acum 2 ore
18:30
18:10
2026, un an neobișnuit: Pentru patru zodii, va fi un punct de cotitură în viață, un an greu, cu lecții karmice # UNIMEDIA
Din perspectiva astrologică, anul 2026 nu este un an obișnuit. Vorbim despre un an al maturizării, al confruntărilor necesare, transformărilor care schimbă direcția de viață, în care Universul nu mai permite amânări, compromisuri sau ignorarea adevărurilor personale, transmite protv.ro.
Acum 4 ore
17:30
(video) A spart un gard cu Audi-ul, l-a lăsat și a dat bir cu fugiții: Un șofer a făcut prăpăd lângă un Centru medical din capitală # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs în această dimineață, în jurul orei 07:00, la intersecția străzilor Tudor Strișca și I. C. Suruceanu din municipiul Chișinău, unde un automobil de marca Audi s-a izbit într-un pilon și a deteriorat un gard, după care șoferul a fugit de la fața locului.
17:30
(video) „Eu am isterie”: Moș Nicolae a venit cu întârziere la Katy Black. Cum a reușit să o impresioneze admiratorul secret după 3 buchete imense de flori # UNIMEDIA
Surpriză neașteptată pentru Katy Black. Deși Moș Nicolae a trecut oficial pe 19 decembrie, se pare că pentru celebra blondină sărbătoarea a venit cu o zi întârziere, dar cu un gest care a stârnit imediat curiozitatea fanilor, scrie SHOK.md.
17:30
(video) Nagacevschi spune că procurorul nu a avut vreo „probă de ce Plahotniuc trebuie ținut în arest preventiv”: A prezentat doar riscuri formale # UNIMEDIA
Prin intermediul măsurii preventive, politicul, de fapt, ce încearcă să ne transmită nouă că practic soarta lui Vladimir Plahotniuc este decisă. Este opinia fostului ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a făcut trimitere la decizia Judecătoriei Buiucani de a prelungi arestul fostului lider PDM cu încă 30 de zile.
17:10
Negociatori americani și ruși se întâlnesc sâmbătă, în Florida, pentru o nouă rundă de discuții menite să ducă la încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în contextul unor eforturi diplomatice intensificate ale administrației de la Washington, scrie adevarul.ro.
16:40
Moldova, coridor temporar pentru mărfuri vitale din Ucraina, după distrugerea podului peste Nistru: Camioane cu bunuri vor trece prin țara noastră # UNIMEDIA
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) anunță că, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, atacurile recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale. Drept urmare, o parte din fluxurile de transport de mărfuri, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova.
16:20
(video) „Hai să ne vedem, să repetăm ce a fost”. Un nou scandal de infidelitate în familia Tanei Vander. Influencerița acuză o colegă că s-a dat la soțul ei # UNIMEDIA
Tany Vander a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare, după ce a publicat un videoclip în care vorbește deschis despre imaginea „perfectă” afișată în mediul online și despre realitatea din spatele acesteia. Fără a da nume concrete, influencerița a lansat acuzații serioase la adresa unei colege de breaslă, lucru care a aprins rapid imaginația internauților, transmite SHOK.md.
Acum 6 ore
15:40
Replica lui Zelenski la oferta lui Putin de a opri focul pentru a fi organizate alegeri în Ucraina # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat în timpul vizitei sale în Polonia că Ucraina nu-i va permite liderului Kremlinului, Vladimir Putin, să-și impună controlul asupra unor eventuale alegeri prezidențiale în țară, drept condiție a unui armistițiu, după ce președintele rus a declarat în conferința sa anuală că s-ar angaja să oprească atacurile, scrie adevarul.ro.
15:20
Moldova sub Cod galben de ceață: Vizibilitatea este redusă până la 200 de metri, spun meteorologii # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de ceață pe o mare parte a teritoriului Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 20 decembrie 2025, la ora 12:00, și este valabilă până pe 21 decembrie 2025, ora 12:00.
15:00
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi a anunțat că a obținut o viză pentru Statele Unite ale Americii valabilă timp de 10 ani și a marcat momentul într-un mod neobișnuit, publicând pe rețelele sociale un video în care dansează în stilul fostului președinte american Donald Trump.
14:40
(video) Raisa Radu și Irina Rimes, spectacol total în deschiderea show-ului Vocea României: „Emoție măreață”. Ce loc a ocupat concurenta # UNIMEDIA
Raisa Radu și Irina Rimes au creat un moment de-a dreptul emoționant în finala Vocea României, din 19 decembrie 2025. Cele două au interpretat piesa „Pădure” și au reușit să sensibilizeze spectatorii și telespectatorii, scrie protv.ro.
14:10
(foto) Echipajul de poliție, lovit de un microbuz la Ceadîr-Lunga, avea girofarul pornit și se afla în misiune: Cum s-a produs accidentul grav # UNIMEDIA
Echipajul de poliție implicat în accidentul grav de la Ceadîr-Lunga, din această dimineață, se afla în misiune și se deplasa cu girofarul pornit, anună oamenii legii. Impactul cu microbzul a fost atât de puternic, încât ambele vehicule au ajuns pe marginea drumului.
13:50
Cele 3 electrocasnice care consumă curent fără să le folosești. Ce trebuie să faci, ca să nu plătești bani în plus pe factură # UNIMEDIA
Factura la energie este una dintre cele care le dau mari bătăi de cap românilor. În încercarea lor de a economisi, oamenii uită de cele trei aparate electrocasnice care consumă curent fără să fie folosite, transmite cancan.ro.
Acum 8 ore
13:40
13:30
13:10
(video) Țara europeană cu transport public gratuit, considerată a doua cea mai sigură destinație din lume pentru turiști. Cine conduce topul # UNIMEDIA
O mică țară europeană, adesea trecută cu vederea de turiști, a fost clasată recent de International SOS drept a doua cea mai sigură destinație de călătorie la nivel mondial, după Islanda. Această poziție se datorează unei combinații de factori: criminalitate extrem de redusă, stabilitate politică, servicii medicale de calitate și un mediu sănătos, fără riscuri majore pentru călători, scrie adevarul.ro.
12:40
Atenție, călători! Vama Tudora–Starokazacie, deschisă parțial, după atacul cu drone. Cine poate merge spre Odesa și cine are acces liber # UNIMEDIA
Ca urmare a situației din zona de frontieră, Poliția de Frontieră informează că, prin PTF Tudora–Starokazacie, traversarea spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina) este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. În direcția regiunii Odesa (Ucraina), traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de până la 7 tone.
12:00
„Măgărie”. Supărare mare, după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României 2025: Ironia lui Tudor Chirilă la adresa lui Smiley # UNIMEDIA
Victoria Alessiei Pop la Vocea României 2025 a stârnit un val de reacții și controverse, după ce în mediul online au apărut comentarii critice și ironii, inclusiv din partea juraților, care au lăsat să se înțeleagă că rezultatul finalei nu a fost pe placul tuturor, scrie cancan.ro.
Acum 12 ore
11:30
11:20
10:50
10:20
„Ea, este Vocea României!”. Cine e câștigătoarea trofeului râvnit și al premiului de 100.000€. A fost înmânat de inconfundabila Patricia Kass # UNIMEDIA
Publicul a votat câștigătorul în finala Vocea României 2025. Cine dintre concurenți a câștigat râvnitul trofeu și suma impresionantă de 100.000 de euro, transmite protv.ro.
10:10
Pe 20 decembrie, istoria a fost marcată de prima atestare a cetății Sibiului și de naționalizarea Băncii Naționale a României.
09:50
Leii primesc perspective noi și oportunități financiare, iar Gemenii vor fi confruntați cu opinii și alegeri contradictorii: Ce se întâmplă cu zodia ta # UNIMEDIA
În timp ce alinierea planetelor aduce astăzi schimbări semnificative, fiecare semn zodiacal va resimți influența într-un mod unic. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin decizii curajoase și introspecție profundă.
09:30
Drona rusească „Orlan-10” s-a prăbușit în zona rurală a orașului Izmit, Turcia. Partea turcă a început o anchetă, srie adevarul.ro.
09:10
Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi vremea în Moldova va fi predominant noroasă, cu condiții meteo specifice sezonului rece și temperaturi scăzute pe parcursul zilei.
Acum 24 ore
21:20
(update) Un pod provizoriu din pontoane a fost amenajat în apropiere de Maiaki, după atacul cu drone. Ieșirea din RM pe la Palanca, permisă doar ucrainenilor # UNIMEDIA
UPDATE 20: 45 Potrivit ultimelor evoluții din zona de frontieră, Poliția de Frontieră informează că, prin PTF Tudora-Starokazacie, traversarea spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina) este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. În direcția regiunea Odesa (Ucraina), traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de până la 3,5 tone. Totodată, menționăm că, în apropierea localității Maiaki (Ucraina), a fost amenajat un pod provizoriu din pontoane peste râul Nistru, care permite traversarea acestuia.ȘTIREA INIȚIALĂ 15:24 Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu dronă, anunță Poliția de Frontieră. Ieșirea din Republica Moldova se autorizează doar cetățenilor care se deplasează spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina).
21:10
(video) Maxim Potîrniche, deputat PAS, face „bani de pensie” în criptomonede: „Vreau să pot călători ca vârstnicii din Europa și SUA”. Ce sume investește lunar # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, afirmă că investește de câțiva ani în criptomonede și alte instrumente financiare, cu scopul de a-și asigura o stabilitate financiară la vârsta pensionării. Oficialul a dezvăluit, în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, că obiectivul său este să aibă posibilitatea de a călători și de a duce un trai activ, similar vârstnicilor din Europa și Statele Unite.
21:00
Accesul la Fontana di Trevi se va face contra cost din luna februarie, a anunţat primarul Romei # UNIMEDIA
Turiştii vor trebuie să plătească doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalităţii 6,5 milioane de euro pe an, a anunţat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri, informează AFP, citată de digi24.ro.
20:40
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că sâmbătă, 20 decembrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
20:10
11 posturi TV, amendate în total cu 68 de mii de lei: Au primit și avertizări, și notificări publice. Care este motivul # UNIMEDIA
11 posturi TV au fost sancționate de Consiliul Audiovizualului cu amenzi în valoare totală de 68 000 de lei, trei avertizări publice și trei notificări de intrare în legalitate. Potrivit CA, acestea nu au respectat cerințele privind volumul de programe locale și difuzarea operelor producătorilor independenți.
19:50
Vitalie Damașcan s-a calificat cu Zrinjski în play-off-ul pentru optimile din UEFA Conference League: Pe ce dată sunt programate partidele # UNIMEDIA
Grupa unică de UEFA Conference League s-a terminat ieri. Echipa lui Vitalie Damașcan, HŠK Zrinjski Mostar din Bosnia și Herțegovina s-a calificat dramatic în play-off-ul pentru optimi la penultima fază a meciului cu Rapid Viena, scor 1-1, potrivit Federației Moldovenești de Fotbal.
19:50
Cine sunt cei 12 miliardari ai administrației Trump. Au o avere netă de 390 de miliarde de dolari # UNIMEDIA
Guvernul american condus de Donald Trump este cel mai bogat din istoria modernă a Statelor Unite, având o avere cumulată de peste 390 de miliarde de dolari, incluzând 12 miliardari instalați în funcții din ianuarie 2025, scrie adevărul.ro.
Ieri
19:20
(video) „Am crezut că chem ambulanța chiar acum”: Ce imagine i-a trimis un urmăritor lui Emilian Crețu. „Vă rog, nu mai faceți așa ceva” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a trecut printr-un moment de panică după ce a primit o imagine șocantă de la un urmăritor, chiar în contextul pregătirilor pentru un eveniment caritabil important. Totul s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de „Căldura pomului de Crăciun”, acțiune organizată anual de actor, scrie shok.md.
19:00
Un microbuz declarat furat în Olanda a fost depistat la frontiera moldo-română. Ce le-a spus șoferul polițiștilor de frontieră # UNIMEDIA
Un microbuz semnalat ca fiind furat din Olanda a fost descoperit de polițiștii de frontieră români în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, în timpul unui control de rutină. Autovehiculul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, iar cazul este documentat de angajații Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași.
18:50
Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei urmează să fie supusă unui transplant de plămâni în urma deteriorării stării sale de sănătate în ultimele luni, a anunțat vineri Casa Regală, scrie adevărul.ro.
18:40
„Nu vă apropiați de ele”. Cum trebuie să procedeze cetățenii dacă găsesc drone sau resturi de aparate de zbor # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră a emis mai multe recomandări pentru cetățeni, în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei, pentru a asigura siguranța populației.
18:10
(foto/video) Mister la palat: Nina Crețu a primit 5 buchete de flori la o oră distanță, însoțite de bilețele care se încheie cu aceeași întrebare # UNIMEDIA
Modela Nina Crețu a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce a publicat imagini care i-au pus pe fani pe jar. Tânăra a fost invadată de buchete de flori, însoțite de bilețele misterioase, mesajul cărora este ținut în mare secret, scrie SHOK.md.
17:50
Trump anunță organizarea „Jocurilor Patriotice”. Reacții ironice și referiri la Jocurile Foamei # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a anunțat că, în 2026, Casa Albă va găzdui „Jocurile Patriotice”, o competiție sportivă dedicată tinerilor americani, menită să marcheze cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite. Inițiativa a stârnit reacții ironice în mediul online, mai ales din partea democraților, care au comparat evenimentul cu „Jocurile Foamei”, scrie adevărul.ro.
17:40
„E singura noastră ieșire la mare”. PSRM a înregistrat un amendat pe reîntoarcerea Portului Giurgiulești în proprietatea statului # UNIMEDIA
Deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au înregistrat un amendament privind reîntoarcerea Portului Internațional Liber Giurgiulești în proprietatea statului. Potrivit liderului PSRM, statul este obligat să exercite controlul asupra acestui obiectiv strategic.
17:20
(video) Un șofer a rămas împotmolit cu BMW-ul în cartofii aruncați pe stradă de fermieri, la protestul din Bruxelles # UNIMEDIA
Scene mai puțin obișnuite au fost surprinse, joi, pe străzile din Bruxelles, după ce fermierii furioși au aruncat tone de cartofi din tractoare, la protestele împotriva semnării acordului Mercosur. În timp ce un șofer a rămas împotmolit cu un BMW în mijlocul mormanelor, unii localnici au venit înarmați cu sacoșe și au început să adune din cartofii abandonați pe marginea drumului, scrie Libertatea.
17:10
Ana Cucerescu rămâne în completul de magistrați care îl judecă pe Vlad Plahotniuc. Cererea de recuzare, respinsă de judecători # UNIMEDIA
Avocații fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, au înaintat o cerere de recuzare pe numele judecătoarei Ana Cucerescu, membră a completului de magistrați care examinează dosarul fostului parlamentar. Astăzi, 19 decembrie, judecătorii au respins cererea.
16:40
Scandal între șeful „Forța Fermierilor” și un deputat PAS. Bădărău îl acuză pe Trubca de minciuni, după ce a spus că și el a participat la consultări pe legea moratoriului: Să dezmintă # UNIMEDIA
Directorul Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădărău, îl acuză pe deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Alex Trubca, că a mințit în Parlament, afirmând că proiectul legii privind moratoriul asupra executărilor silite ale agricultorilor a fost consultat cu el. „Această afirmație este complet falsă și creează confuzie publică gravă, inclusiv în relația mea cu fermierii pe care îi reprezint”, a menționat Bădărău, care a precizat că nu a participat niciodată la elaborarea legii și a solicitat o dezmințire publică.
16:30
Pactul de fidelitate care a uimit Hollywoodul: Ce promisiune i-a făcut George Clooney soției sale, Amal # UNIMEDIA
După multe discuții, cei doi au stabilit o nouă limită în relația lor, iar Clooney un nou capitol în cariera lui. Actorul i-a promis soției lui, Amal, că nu va mai săruta nicio altă femeie — nici măcar în filme, scrie Can Can.
16:20
(video) „A вы влюблены?”: Întrebare neașteptată pentru Vladimir Putin în timpul conferinței anuale. Ce a răspuns liderul de la Kremlin # UNIMEDIA
Vladimir Putin a recunoscut că este îndrăgostit. Președintele rus a răspuns afirmativ la această întrebare în timpul conferinței anuale din 19 decembrie 2025.
