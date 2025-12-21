„Spargem lemne, curățăm pomi, săpăm”: O pușcărie din România „vinde” deținuți cu ziua - 27 de lei ora, cu transport, hrană, pază incluse

10:40

„S-a vândut prea mult ideea că femeia trebuie să ducă tot, să fie și mamă implicată 100% și soție calmă, și bani să aducă, și echilibrată emoțional, în timp ce bărbatul asistă sau oferă „libertate”.” Marina Cârnaț a venit cu un mesaj dur pe rețele, despre rolurile într-un cuplu. „Rolul bărbatului nu este să controleze femeia, ci să o protejeze de haos, nu el să fie sursa haosului. Femeia nu trebuie să le ducă pe toate ca să fie iubită. Ea înflorește atunci când bărbatul e un loc sigur, nu încă o grijă!”, a scris bloggerița, într-o postare pe rețele.