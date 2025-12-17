/VIDEO/ Cazul Sergiu Oală: încă un tânăr, presupus implicat în omor, a ajuns în fața magistraților
TV Nord, 17 decembrie 2025 16:20
Încă un tânăr, presupus a fi implicat în decesul lui Sergiu Oală a compărut pe banca acuzațiilor în fața magistraților Judecătoriei Fălești. Este vorba despre persoană care i-a făcut cunoștință victimei cu Nicu Gherman, condamnat în octombrie 2025 la 22 de ani pentru omorul lui Sergiu. Audierea are loc în contextul unui dosar complex, în […] Acest articol /VIDEO/ Cazul Sergiu Oală: încă un tânăr, presupus implicat în omor, a ajuns în fața magistraților a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 30 minute
16:20
/VIDEO/ Cazul Sergiu Oală: încă un tânăr, presupus implicat în omor, a ajuns în fața magistraților # TV Nord
Încă un tânăr, presupus a fi implicat în decesul lui Sergiu Oală a compărut pe banca acuzațiilor în fața magistraților Judecătoriei Fălești. Este vorba despre persoană care i-a făcut cunoștință victimei cu Nicu Gherman, condamnat în octombrie 2025 la 22 de ani pentru omorul lui Sergiu. Audierea are loc în contextul unui dosar complex, în […] Acest articol /VIDEO/ Cazul Sergiu Oală: încă un tânăr, presupus implicat în omor, a ajuns în fața magistraților a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 2 ore
15:10
CEDO, cătușe, conspecte, tufișuri și Dubai: Cum răspunde Plahotniuc la întrebările jurnaliștilor # TV Nord
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a dat de înțeles că nu va ataca Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cauza condițiilor din penitenciar. De asemenea, adus astăzi în instanță, Plahotniuc a spus că urma să participe la un interviu în Dubai, locul unde avea o călătorie planificată înainte să fie prins în […] Acest articol CEDO, cătușe, conspecte, tufișuri și Dubai: Cum răspunde Plahotniuc la întrebările jurnaliștilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 4 ore
14:20
Liceul „Ion Creangă” din Fălești va deveni școală model, cu investiții de peste 1,2 milioane de dolari # TV Nord
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești va fi transformat într-o școală model, în cadrul unui proiect amplu de modernizare susținut de Guvernul Poloniei, Uniunea Europeană și PNUD Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Instituția se numără printre cele 90 de școli model care urmează să fie modernizate în următorii ani la nivel național. […] Acest articol Liceul „Ion Creangă” din Fălești va deveni școală model, cu investiții de peste 1,2 milioane de dolari a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Un bărbat de 30 de ani, originar din Uzbekistan, căutat internațional pentru escrocherie, a fost identificat, localizat și reținut în Republica Moldova, în urma unor măsuri speciale de investigație desfășurate de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), cu suportul Inspectoratului Național de Investigații al IGP. Potrivit autorităților, străinul era dat în căutare internațională de Biroul Național […] Acest articol Cetățean din Uzbekistan, căutat de Interpol pentru escrocherie, reținut în Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:50
Guvernul a aprobat un nou regulament pentru administrarea și valorificarea bunurilor confiscate, menit să eficientizeze procesul de comercializare a acestora și să reducă cheltuielile administrative. Noile reguli vizează bunurile aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat și introduc proceduri clare, unitare și mai flexibile. Una dintre principalele noutăți este includerea persoanelor fizice în categoria subiecților […] Acest articol Guvernul simplifică vânzarea bunurilor confiscate și extinde accesul cumpărătorilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
Curtea de Apel Centru a recunoscut vinovăția a doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat”, constatând că aceștia au pronunțat cu bună-știință hotărâri contrare legii, care au facilitat spălarea a peste 600 de milioane de dolari SUA. Cu toate acestea, ambii magistrați au fost eliberați de pedeapsă penală, din cauza expirării termenului de prescripție. Decizia […] Acest articol Dosarul „Laundromat”: doi foști judecători recunoscuți vinovați, dar scutiți de pedeapsă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 6 ore
12:20
În orașul Drujkivka, regiunea Donețk, trupele rusești au atacat pompierii aflați în drum spre o intervenție, rănind patru angajați ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, atacul a fost comis cu o dronă, care a lovit o autocisternă de pompieri. În urma exploziei, a fost avariată și o altă […] Acest articol Pompierii din regiunea Donețk, atacați de trupele ruse. Patru salvatori au fost răniți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Guvernul lansează un nou apel pentru extinderea creșelor publice: 385,7 milioane de lei pentru 2026–2027 # TV Nord
Guvernul Republicii Moldova lansează ediția a III-a a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, destinată perioadei 2026–2027, cu un buget total de 385,7 milioane de lei. Programul vizează extinderea și crearea de noi grupe de creșă, pentru a sprijini accesul părinților pe piața muncii și echilibrul dintre viața profesională […] Acest articol Guvernul lansează un nou apel pentru extinderea creșelor publice: 385,7 milioane de lei pentru 2026–2027 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
ANSA a interzis comercializarea a 495 kg de biscuiți de import din cauza acizilor grași trans # TV Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg de biscuiți de import, după ce controalele oficiale au depistat un conținut alarmant de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană. Potrivit ANSA, analizele de laborator au indicat un nivel de 24,18 g de […] Acest articol ANSA a interzis comercializarea a 495 kg de biscuiți de import din cauza acizilor grași trans a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 8 ore
10:10
Rata de promovare la matematică a crescut de la 3% la 52% în rândul elevilor din programul remedial # TV Nord
Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3% la 52% în rândul elevilor care au beneficiat de lecțiile gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) prin Programul Remedial. Astfel, 23% dintre elevii care obținuseră nota „1” la pretestare și 35% dintre cei cu nota „2” au […] Acest articol Rata de promovare la matematică a crescut de la 3% la 52% în rândul elevilor din programul remedial a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Statele Unite au suspendat parteneriatul lor tehnologic cu Regatul Unit, invocând progrese insuficiente în implementarea acordurilor comerciale dintre cele două țări, a anunțat marți Michael Kratsios, consilierul pentru știință și tehnologie al Casei Albe, relatează AFP, citată de agerpres.ro. Acest parteneriat acoperă mai multe tehnologii de ultimă generație, inclusiv inteligența artificială (AI), energia nucleară civilă […] Acest articol Statele Unite au suspendat parteneriatul tehnologic cu Regatul Unit a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) urmează să fie condus de un nou director. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că îl va înainta pe Dorin Poverjuc pentru ocuparea funcției de șef al instituției, candidatura urmând să fie examinată la ședința de astăzi a Guvernului. Potrivit ministrului, Dorin Poverjuc va avea ca obiectiv principal consolidarea mecanismelor […] Acest articol Dorin Poverjuc, propus la șefia Inspectoratului pentru Protecția Mediului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
17:50
Cristina Sochircă a plecat din funcția de director interimar al ÎM „DRCD” Bălți. Anunțul a fost făcut astăzi # TV Nord
Cristina Sochircă își încheie mandatul de director interimar al ÎM Direcția Reparații și Construcții Drumuri (DRCD) Bălți. Anunțul a fost făcut astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Municipal Bălți. Decizia vine după o perioadă marcată de controverse, dificultăți administrative și dispute între conducerea întreprinderii și autoritățile locale, inclusiv privind finanțarea lucrărilor executate și condițiile de muncă […] Acest articol Cristina Sochircă a plecat din funcția de director interimar al ÎM „DRCD” Bălți. Anunțul a fost făcut astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Factor Decizional. Astăzi discutăm despre un subiect care ne privește pe toți – accidentele rutiere din nordul țării. Vom încerca să înțelegem cum a evoluat situația în ultimii ani, care sunt cauzele principale ale accidentelor, ce rol au viteza, alcoolul, drogurile, infrastructura și neatenția la volan, […] Acest articol /FACTOR DECIZIONAL/ SIGURANȚA RUTIERĂ ÎN NORDUL ȚĂRII a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Clădirea fostei Școli Primare din Fălești, una dintre cele mai vechi construcții ale localității, urmează să fie renovată cu sprijinul Uniunii Europene. „Aici a fost a boierului gospodăria și a fost tot numai livadă, unde este școală, era proprietatea boierului, pe urmă a fost școală, după școală muzicală, apoi poliția și acum este în stare […] Acest articol /VIDEO/ Din ruină în atracție turistică. Fosta școală din Fălești intră în renovare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
15:10
Trei bebeluși născuți prematur la IMC au fost externați după 65 de zile de îngrijiri medicale # TV Nord
Trei bebeluși născuți prematur la Institutul Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău au fost externați și au plecat acasă alături de părinții lor, după 65 de zile de îngrijiri medicale specializate. Cei trei copii – Artiom, Arina și Roman – s-au născut pe 12 octombrie și au necesitat monitorizare medicală atentă. În primele 10 zile, […] Acest articol Trei bebeluși născuți prematur la IMC au fost externați după 65 de zile de îngrijiri medicale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Inspectorii de mediu din raionul Edineț au desfășurat razie în teren, în vederea intensificării controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier și a verificării respectării legislației de mediu. În urma controalelor efectuate pe teritoriul Primăriei Șofrîncani, a fost depistat un caz de tăiere ilegală a 127 de arbori de specia salcâm, amplasați într-o fâșie forestieră. […] Acest articol Tăieri ilegale în Edineț. Prejudiciu de peste 44 mii de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
În marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy. Șefa statului a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii, subliniind că aceasta trebuie […] Acest articol Maia Sandu și Volodymyr Zelenskyy, întrevedere la Haga a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
#BizElle – Femei în afaceri cu impact: un nou program de dezvoltare antreprenorială pentru femeile din Republica Moldova # TV Nord
Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare (AFAD), cu sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) prin Fondul La Francophonie avec Elles, a lansat programul #BizElle – un proiect amplu dedicat consolidării capacităților antreprenoriale ale femeilor din Republica Moldova. Programul, desfășurat pe parcursul a 30 de luni, își propune să ofere sprijin integrat femeilor antreprenoare și celor […] Acest articol #BizElle – Femei în afaceri cu impact: un nou program de dezvoltare antreprenorială pentru femeile din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Președinta Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # TV Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, eveniment care are loc la Haga, în Regatul Țărilor de Jos. Conferința este organizată sub egida Consiliului Europei. Șefa statului va deschide lucrările conferinței alături de prim-ministrul neerlandez Dick Schoof, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, și […] Acest articol Președinta Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
/FOTO/ Profesorii de la Cubolta s-au alăturat acțiunii naționale pentru demnitate în educație # TV Nord
Cadrele didactice din cadrul Cubolta, Sîngerei s-au alăturat acțiunilor de solidaritate desfășurate la nivel național de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ), exprimându-și poziția printr-un gest simbolic. Profesorii au ridicat foi albe, simbol al demnității și al viitorului educației, în semn de susținere a revendicărilor privind respectarea drepturilor cadrelor didactice și asigurarea unor condiții […] Acest articol /FOTO/ Profesorii de la Cubolta s-au alăturat acțiunii naționale pentru demnitate în educație a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Sfârșitul de an este un moment ideal pentru reflecție și reorganizare, inclusiv din punct de vedere financiar. Micile decizii luate acum pot avea un impact major asupra stabilității tale în anul următor. Înainte de a intra în noul an cu rezoluții ambițioase, este important să-ți analizezi situația financiară actuală. Iată cinci decizii financiare esențiale care […] Acest articol Top 5 decizii financiare inteligente înainte de Anul Nou a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Un bărbat a suferit arsuri în urma unui incendiu produs în dimineața zilei de 15 decembrie 2025 pe teritoriul unei parcări individuale de pe strada Ginta Latină 20, municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:08. La fața locului a fost observată flacără […] Acest articol Incendiu într-o parcare din Chișinău. Un bărbat a suferit arsuri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii informează cetățenii despre suspendarea temporară a serviciilor consulare, ca urmare incendiu produs în incinta misiunii diplomatice. Potrivit anunțului oficial, pe durata sistării temporare, serviciile consulare nu vor fi prestate la sediul actual al Ambasadei. Reprezentanții misiunii diplomatice dau asigurări că, în cel mai scurt timp, vor reveni […] Acest articol Serviciile consulare ale Ambasadei RM în SUA, suspendate temporar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
O tânără de 19 ani a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Prin sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, inculpata va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit probelor administrate, în perioada 24 ianuarie – […] Acest articol O tânără, condamnată pentru escrocherie prin schema „ruda implicată în accident” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Un șofer aflat în stare de ebrietate a fost depistat în noaptea trecută de un echipaj mixt, format dintr-un carabinier al Direcției regionale „Nord” și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, aflat în serviciul de reacționare operativă. Oamenii legii au observat un automobil de marca „Volkswagen Passat”, care se deplasa haotic pe una […] Acest articol Șofer băut, prins în Bălți după ce conducea haotic a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat ieri o decizie, prin care a fost refuzată aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, Consiliul a decis revenirea, în termen de 20 de zile, la situația anterioară anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” a fost preluată […] Acest articol Infrastructura petrolieră aeroportuară revine în proprietatea statului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
În perioada săptămânii precedente, 08–12 decembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național, administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au constituit circa 1,2 miliarde lei. Autoritatea fiscală continuă să pună un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, unul dintre instrumentele eficiente fiind vizita fiscală. Astfel, în perioada de referință, angajații […] Acest articol SFS: 1,2 miliarde lei încasați la buget săptămâna trecută a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15 decembrie 2025
18:10
Un sat din raionul Edineț este zguduit de o tragedie care a curmat viața unui copil. Băiatul de 16 ani ar fi fost bătut până la moarte de către o rudă a mamei sale, un bărbat de 39 de ani, pe care polițiștii l-au reținut la scurt timp. Tânărul împreună cu mama si fratele său […] Acest articol /VIDEO/ Tragedie în raionul Edineț. Un adolescent de 16 ani a fost bătut până la moarte a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Festivalul „Covorul Dorului”, organizat în satul Viișoara, raionul Edineț, a adunat la un loc covoare tradiționale cu povești aparte GALINA SPĂTARU, Grupul de Seniori Viișorenii: „Și aceste covoare pe care le vedeți, vorbesc astăzi despre covoare, pentru că este festivalul Covorul Dorului. Dar tot ce este făcut de mâinile gospodinelor au o foarte mare valoare și […] Acest articol /VIDEO/ Covoare cu suflet, expuse la Festivalul „Covorul Dorului” din raionul Edineț a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Inundații puternice au avut loc în estul Peninsulei Iberice, în regiunea Valencia. Furtuna Emilia a adus cantități uriașe de apă. Au fost mii de intervenții ale pompierilor pentru a ajuta oameni prinși în mijlocul apelor, anunță Digi24. Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează […] Acest articol Inundații puternice în regiunea Valencia. Cod roșu de furtună în estul Spaniei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Polițiștii din raionul Sîngerei au desfășurat patru percheziții la domiciliile unor persoane cu vârste cuprinse între 29 și 40 de ani, bănuite de procurarea și păstrarea ilegală a substanțelor narcotice. În urma acțiunilor întreprinse, oamenii legii au depistat și ridicat masă vegetală uscată, cu aspect specific marijuanei, care urmează să fie supusă expertizei. În prezent, […] Acest articol /VIDEO/ Percheziții la Sîngerei. Substanțe narcotice depistate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Mesele festive de iarnă, în special cele de Anul Nou, sunt definite de abundență și de prezența unor preparate clasice, cu o semnificație aparte. Aceste cinci salate sunt vedetele oricărui bufet festiv, combinând arome sățioase, texturi cremoase și un aspect vizual atrăgător. Iată selecția care va impresiona, cu siguranță, toți invitații. 1. Salata Olivier Considerată […] Acest articol Clasice, cremoase și iubite. Top 5 cele mai populare salate de sărbători a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Șapte persoane, condamnate pentru trafic de droguri. Un inculpat a încercat să mituiască polițiștii cu 85 de mii de lei # TV Nord
Șapte persoane au fost condamnate recent pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri, în urma a patru sentințe pronunțate de instanțele de judecată. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi. Potrivit procurorilor, printre inculpați se numără o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani […] Acest articol Șapte persoane, condamnate pentru trafic de droguri. Un inculpat a încercat să mituiască polițiștii cu 85 de mii de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Inspectorii de mediu din raionul Florești au desfășurat razie de control menite să combată braconajul piscicol și să consolideze supravegherea în zonele naturale protejate, cu accent pe sectorul râului Răut. Acțiunile au avut drept scop prevenirea și depistarea încălcărilor legislației de mediu, care pot afecta negativ ecosistemele naturale. Inspectorii au pus un accent deosebit pe […] Acest articol Razii pe râul Răut. Braconajul, în vizor la Florești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Explozia unei instalații de încălzit pe apă montate într-o sobă a provocat moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia, în seara zilei de 14 decembrie 2025, într-o locuință din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a produs la soba de încălzit, în […] Acest articol Explozie într-o locuință din Ciorescu. Un mort, un rănit a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
„Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă pe unul dintre atacatorii de pe plaja Bondi din Sydney # TV Nord
Un martor a reușit să-l dezarmeze pe unul dintre cei doi presupuși atacatori de pe plaja Bondi din Sydney, care au ucis cel puțin 16 persoane, conform imaginilor din presă, scrie The Guardian, scrie digi24.ro. Seven News a relatat că bărbatul de 43 de ani era proprietarul unui magazin de fructe din comitatul Sutherland, pe nume […] Acest articol „Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă pe unul dintre atacatorii de pe plaja Bondi din Sydney a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14 decembrie 2025
16:30
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 1.800 de kilograme de produse lactate de import, în urma unor verificări de specialitate. Potrivit ANSA, controlul a scos la iveală nereguli grave privind etichetarea produselor. Deși ambalajele conțineau imagini sugestive de fructe, la fabricarea […] Acest articol ANSA a reținut 1.800 kg de produse lactate etichetate incorect a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Atac armat la o universitate din SUA. Doi morți, nouă răniți, autorul atacului încă nu a fost prins # TV Nord
Două persoane au murit și alte nouă au fost rănite într-un atac armat care a avut loc sâmbătă la campusul Universității Brown, una dintre cele mai prestigioase din SUA, au anunțat autoritățile locale, care nu l-au prins încă pe autorul atacului, informează AFP și Reuters, citate de agerpres.ro. Dintre cei nouă studenți răniți, opt sunt […] Acest articol Atac armat la o universitate din SUA. Doi morți, nouă răniți, autorul atacului încă nu a fost prins a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Moldovenii care decid să revină în Republica Moldova din diasporă vor putea beneficia de facilități extinse la repatrierea bunurilor. Un proiect de lege care prevede aceste modificări a fost votat de Parlament în prima lectură. Inițiativa legislativă aparține deputaților din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie Ionaș și […] Acest articol Moldovenii din diasporă vor beneficia de facilități extinse la revenirea în țară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:00
Vremea se va menține predominant stabilă pe parcursul zilei de 14 decembrie, cu cer noros la variabil pe întreg teritoriul țării. În general, nu sunt prognozate precipitații semnificative, însă izolat, în special în cursul zilei, pot apărea precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat, […] Acest articol Cer noros și până la +10°C. Cum va fi vremea astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13 decembrie 2025
16:20
Zelenski anunță că loviturile rusești au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din Ucraina # TV Nord
Atacurile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile din Ucraina și au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din țară, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP, citată de agerpres.ro. ‘Este important ca toată lumea să vadă acum ce face Rusia…pentru că, evident, nu este vorba despre […] Acest articol Zelenski anunță că loviturile rusești au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
„Cine-i vinovatul?” – spectacolul care a adus tinerii și seniorii la aceeași masă, la Dondușeni # TV Nord
La Dondușeni, într-un oraș în care tinerii și seniorii trăiesc „alături”, dar rar „împreună”, un grup de localnici a decis să spargă tăcerile și clișeele dintre ei prin cea mai neașteptată formă: teatrul de păpuși. Așa s-a născut spectacolul „Cine-i vinovatul?”, o piesă construită din fragmente reale de viață – discuții sincere, neînțelegeri trecute sub tăcere și momente […] Acest articol „Cine-i vinovatul?” – spectacolul care a adus tinerii și seniorii la aceeași masă, la Dondușeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Poliția de Frontieră informează că, la data de 13 decembrie, la ora 12:57, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord. Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, însoțitorul de bord al garniturii de […] Acest articol Alertă de securitate la Vălcineț. Verificări la trenul București-Kiev a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Un bărbat de 40 de ani a fost lipsit de automobil, acesta fiind confiscat în folosul statului, după ce a fost condamnat pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Decizia a fost pronunțată recent de instanța de judecată, la solicitarea acuzatorilor de stat din Chișinău, anunță Procuratura Generală. […] Acest articol Automobil confiscat după condamnare pentru conducere în stare de ebrietate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:30
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sf. Andrei. Află tradițiile, superstițiile și obiceiurile # TV Nord
Creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc astăzi, 13 decembrie, Ziua Sfântului Apostol Andrei, unul dintre cei mai importanți sfinți ai creștinătății. Sfântul Andrei este cunoscut și sub numele de „Cel dintâi chemat”, fiind primul apostol care a răspuns chemării lui Iisus Hristos. În calendarul popular, această zi este considerată începutul iernii și este numită Sântandrei […] Acest articol Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sf. Andrei. Află tradițiile, superstițiile și obiceiurile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12 decembrie 2025
16:40
Doi oameni au murit intoxicați cu monoxid de carbon într-o gospodărie din raionul Dubăsari # TV Nord
Două persoane au decedat în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o locuință din satul Molovata, raionul Dubăsari. Tragedia s-a produs în seara zilei de 11 decembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:20. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, victimele sunt un bărbat de […] Acest articol Doi oameni au murit intoxicați cu monoxid de carbon într-o gospodărie din raionul Dubăsari a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 10:20, în apropierea satului Ghindești, raionul Florești. Poliția a fost sesizată despre incident, iar echipajele s-au deplasat de urgență la fața locului. Preliminar, oamenii legii au stabilit că un automobil de marca Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, a derapat de pe […] Acest articol Accident mortal la Florești. O femeie a murit, soțul – în stare gravă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
7,5 tone de mărar proaspăt de import au fost nimicite sub supravegherea inspectorilor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide. Potrivit ANSA, lotul de 7 500 kg de mărar a fost reținut oficial, iar rezultatele încercărilor de laborator au indicat […] Acest articol 7,5 tone de mărar de import, nimicite de ANSA a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Guvernul anunță startul plăților pentru compensațiile la încălzire în sezonul rece curent. După finalizarea analizelor și verificărilor, 605 538 de gospodării s-au calificat pentru a beneficia de sprijin financiar. Cele mai multe gospodării beneficiare sunt cele care se încălzesc cu combustibil solid, numărul acestora fiind de aproximativ 287 de mii. În luna noiembrie au fost […] Acest articol Guvernul dă start plăților pentru compensațiile la încălzire a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.