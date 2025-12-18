/VIDEO/ Sat vs. oraș. Unde se mai simte spiritul sărbătorilor de iarnă
TV Nord, 18 decembrie 2025 14:40
Sărbătoarea Noului An este tot mai aproape, iar pregătirile de iarnă pot fi observate atât în sate, cât și în orașe. Mulți spun că spiritul sărbătorilor se face simțit prin forfota din jur, brazii împodobiți și pregătirile pentru evenimentele dedicate copiilor „Se simte, sărbătorile se apropie, lumea este în forfotă, se împodobesc brazii. Noi ne […]
• • •
Acum 30 minute
14:40
14:40
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița au desfășurat razii de control în teritoriu, având ca scop verificarea respectării legislației de mediu. În urma acțiunilor întreprinse, au fost depistate două cazuri de ardere ilegală a resturilor vegetale în localitățile Mihălășeni și Ocnița. Pentru abaterile constatate, inspectorii au întocmit procese-verbale de contravenție, fiind […]
Acum 2 ore
13:50
Deputații din Parlament sunt invitați să se implice într-o inițiativă caritabilă dedicată copiilor cu dizabilități severe din întreaga țară, oferindu-le acestora bucuria sărbătorilor de iarnă. Acțiunea presupune îndeplinirea dorințelor a 101 copii, care au scris scrisori către Moș Crăciun cu ajutorul părinților și al îngrijitorilor. Inițiativa a fost lansată de deputata Ludmila Adamciuc, care a […]
13:40
Iarna aduce peisaje frumoase, dar și riscuri serioase pentru animalele de companie. Deși unele rase de câini, cu blană densă și sub-blană dezvoltată, fac față mai ușor temperaturilor scăzute, rasele mici, cele cu blană scurtă sau fără sub-blană – precum Chihuahua, Ogarii sau anumite rase de terrieri – sunt mult mai vulnerabile la frig. Hipotermia […]
Acum 4 ore
12:40
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță că, la data de 16 decembrie 2025, a fost pronunțată sentința de condamnare pe numele unui bărbat de 36 de ani, acuzat de comiterea mai multor infracțiuni grave, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime. Instanța i-a stabilit pedeapsa cu 20 de ani de […]
11:40
La problemele economice din stânga Nistrului, deja agravate de reducerea livrărilor de gaze, se adaugă și defecțiunile apărute în rețeaua de electricitate. După atacurile rusești asupra sistemului energetic din Odesa, care au lăsat fără curent aproape jumătate de milion de oameni, avariile s-au extins și în regiunea transnistreană. Stânga Nistrului se află tot mai aproape […]
Acum 6 ore
10:10
Poliția Republicii Moldova marchează astăzi 35 de ani de la fondare, un moment aniversar dedicat istoriei, transformării și angajamentului instituției față de siguranța cetățenilor. Cu acest prilej, șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a transmis un mesaj de apreciere pentru toți angajații care, de-a lungul anilor, au contribuit la consolidarea instituției. Oficialul a subliniat că cele […]
Acum 8 ore
08:10
Un accident rutier s-a produs în România, pe drumul județean DJ 291, în localitatea Iezer, comuna Hilișeu-Horia (județul Botoșani). În coliziune au fost implicate un autocar și un microbuz, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani. În momentul impactului, în autocar se aflau 40 de elevi, iar în microbuz se afla doar conducătorul auto. Din […]
Acum 12 ore
06:30
Vremea se menține predominant norosă pe parcursul zilei de 18 decembrie, fără precipitații esențiale. În orele nocturne și dimineața, izolat se va forma ceață, iar pe alocuri este posibilă apariția poleiului slab, ceea ce poate crea dificultăți în trafic. Vântul va sufla slab pe timp de noapte, iar pe parcursul zilei va bate din nord-vest, […]
Acum 24 ore
19:20
Un caz de gripă sezonieră a fost confirmat la Bălți, în contextul unei creșteri a numărului de infecții respiratorii acute la nivel național. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care continuă supravegherea epidemiologică și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 în Republica Moldova. În perioada 8–14 decembrie, au fost înregistrate […]
18:00
Uniunea Europeană va interzice importurile de gaz natural lichefiat din Rusia începând de anul viitor. În paralel, importurile de gaze naturale prin conducte vor fi eliminate treptat, cu termen-limită 30 septembrie 2027. Acordul politic privind această măsură, convenit recent între Consiliul și Parlamentul European, a fost aprobat miercuri de eurodeputați în cadrul sesiunii plenare de […]
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod galben de ceață, valabilă începând cu 17 decembrie 2025, ora 17:00, până pe 18 decembrie 2025, ora 11:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va semnala ceață densă, iar vizibilitatea va fi de 200 de metri și mai puțin, ceea ce poate crea dificultăți […]
16:20
/VIDEO/ Cazul Sergiu Oală: încă un tânăr, presupus implicat în omor, a ajuns în fața magistraților # TV Nord
Încă un tânăr, presupus a fi implicat în decesul lui Sergiu Oală a compărut pe banca acuzațiilor în fața magistraților Judecătoriei Fălești. Este vorba despre persoană care i-a făcut cunoștință victimei cu Nicu Gherman, condamnat în octombrie 2025 la 22 de ani pentru omorul lui Sergiu. Audierea are loc în contextul unui dosar complex, în […]
15:10
CEDO, cătușe, conspecte, tufișuri și Dubai: Cum răspunde Plahotniuc la întrebările jurnaliștilor # TV Nord
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a dat de înțeles că nu va ataca Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cauza condițiilor din penitenciar. De asemenea, adus astăzi în instanță, Plahotniuc a spus că urma să participe la un interviu în Dubai, locul unde avea o călătorie planificată înainte să fie prins în […]
Ieri
14:20
Liceul „Ion Creangă” din Fălești va deveni școală model, cu investiții de peste 1,2 milioane de dolari # TV Nord
Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Fălești va fi transformat într-o școală model, în cadrul unui proiect amplu de modernizare susținut de Guvernul Poloniei, Uniunea Europeană și PNUD Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Instituția se numără printre cele 90 de școli model care urmează să fie modernizate în următorii ani la nivel național. […]
14:10
Un bărbat de 30 de ani, originar din Uzbekistan, căutat internațional pentru escrocherie, a fost identificat, localizat și reținut în Republica Moldova, în urma unor măsuri speciale de investigație desfășurate de Inspectoratul General pentru Migrație (IGM), cu suportul Inspectoratului Național de Investigații al IGP. Potrivit autorităților, străinul era dat în căutare internațională de Biroul Național […]
12:50
Guvernul a aprobat un nou regulament pentru administrarea și valorificarea bunurilor confiscate, menit să eficientizeze procesul de comercializare a acestora și să reducă cheltuielile administrative. Noile reguli vizează bunurile aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat și introduc proceduri clare, unitare și mai flexibile. Una dintre principalele noutăți este includerea persoanelor fizice în categoria subiecților […]
12:40
Curtea de Apel Centru a recunoscut vinovăția a doi foști judecători implicați în dosarul „Laundromat", constatând că aceștia au pronunțat cu bună-știință hotărâri contrare legii, care au facilitat spălarea a peste 600 de milioane de dolari SUA. Cu toate acestea, ambii magistrați au fost eliberați de pedeapsă penală, din cauza expirării termenului de prescripție. Decizia […]
12:20
În orașul Drujkivka, regiunea Donețk, trupele rusești au atacat pompierii aflați în drum spre o intervenție, rănind patru angajați ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, atacul a fost comis cu o dronă, care a lovit o autocisternă de pompieri. În urma exploziei, a fost avariată și o altă […]
11:40
Guvernul lansează un nou apel pentru extinderea creșelor publice: 385,7 milioane de lei pentru 2026–2027 # TV Nord
Guvernul Republicii Moldova lansează ediția a III-a a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe", destinată perioadei 2026–2027, cu un buget total de 385,7 milioane de lei. Programul vizează extinderea și crearea de noi grupe de creșă, pentru a sprijini accesul părinților pe piața muncii și echilibrul dintre viața profesională […]
11:00
ANSA a interzis comercializarea a 495 kg de biscuiți de import din cauza acizilor grași trans # TV Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg de biscuiți de import, după ce controalele oficiale au depistat un conținut alarmant de acizi grași trans, substanțe nocive pentru sănătatea umană. Potrivit ANSA, analizele de laborator au indicat un nivel de 24,18 g de […]
10:10
Rata de promovare la matematică a crescut de la 3% la 52% în rândul elevilor din programul remedial # TV Nord
Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3% la 52% în rândul elevilor care au beneficiat de lecțiile gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) prin Programul Remedial. Astfel, 23% dintre elevii care obținuseră nota „1" la pretestare și 35% dintre cei cu nota „2" au […]
09:40
Statele Unite au suspendat parteneriatul lor tehnologic cu Regatul Unit, invocând progrese insuficiente în implementarea acordurilor comerciale dintre cele două țări, a anunțat marți Michael Kratsios, consilierul pentru știință și tehnologie al Casei Albe, relatează AFP, citată de agerpres.ro. Acest parteneriat acoperă mai multe tehnologii de ultimă generație, inclusiv inteligența artificială (AI), energia nucleară civilă […]
08:50
Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) urmează să fie condus de un nou director. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că îl va înainta pe Dorin Poverjuc pentru ocuparea funcției de șef al instituției, candidatura urmând să fie examinată la ședința de astăzi a Guvernului. Potrivit ministrului, Dorin Poverjuc va avea ca obiectiv principal consolidarea mecanismelor […]
16 decembrie 2025
17:50
Cristina Sochircă a plecat din funcția de director interimar al ÎM „DRCD” Bălți. Anunțul a fost făcut astăzi # TV Nord
Cristina Sochircă își încheie mandatul de director interimar al ÎM Direcția Reparații și Construcții Drumuri (DRCD) Bălți. Anunțul a fost făcut astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Municipal Bălți. Decizia vine după o perioadă marcată de controverse, dificultăți administrative și dispute între conducerea întreprinderii și autoritățile locale, inclusiv privind finanțarea lucrărilor executate și condițiile de muncă […]
17:10
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Factor Decizional. Astăzi discutăm despre un subiect care ne privește pe toți – accidentele rutiere din nordul țării. Vom încerca să înțelegem cum a evoluat situația în ultimii ani, care sunt cauzele principale ale accidentelor, ce rol au viteza, alcoolul, drogurile, infrastructura și neatenția la volan, […]
17:00
Clădirea fostei Școli Primare din Fălești, una dintre cele mai vechi construcții ale localității, urmează să fie renovată cu sprijinul Uniunii Europene. „Aici a fost a boierului gospodăria și a fost tot numai livadă, unde este școală, era proprietatea boierului, pe urmă a fost școală, după școală muzicală, apoi poliția și acum este în stare […]
15:10
Trei bebeluși născuți prematur la IMC au fost externați după 65 de zile de îngrijiri medicale # TV Nord
Trei bebeluși născuți prematur la Institutul Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău au fost externați și au plecat acasă alături de părinții lor, după 65 de zile de îngrijiri medicale specializate. Cei trei copii – Artiom, Arina și Roman – s-au născut pe 12 octombrie și au necesitat monitorizare medicală atentă. În primele 10 zile, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Inspectorii de mediu din raionul Edineț au desfășurat razie în teren, în vederea intensificării controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier și a verificării respectării legislației de mediu. În urma controalelor efectuate pe teritoriul Primăriei Șofrîncani, a fost de
13:20
În marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga, Regatul Țărilor de Jos, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy. Șefa statului a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire a păcii, subliniind că aceasta trebuie […] Acest articol Maia Sandu și Volodymyr Zelenskyy, întrevedere la Haga a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
#BizElle – Femei în afaceri cu impact: un nou program de dezvoltare antreprenorială pentru femeile din Republica Moldova # TV Nord
Asociația pentru Formare Antreprenorială și Dezvoltare (AFAD), cu sprijinul Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) prin Fondul La Francophonie avec Elles, a lansat programul #BizElle – un proiect amplu dedicat consolidării capacităților antreprenoriale ale femeilor din Republica Moldova. Programul, desfășurat pe parcursul a 30 de luni, își propune să ofere sprijin integrat femeilor antreprenoare și celor […] Acest articol #BizElle – Femei în afaceri cu impact: un nou program de dezvoltare antreprenorială pentru femeile din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Președinta Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # TV Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, eveniment care are loc la Haga, în Regatul Țărilor de Jos. Conferința este organizată sub egida Consiliului Europei. Șefa statului va deschide lucrările conferinței alături de prim-ministrul neerlandez Dick Schoof, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, și […] Acest articol Președinta Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
/FOTO/ Profesorii de la Cubolta s-au alăturat acțiunii naționale pentru demnitate în educație # TV Nord
Cadrele didactice din cadrul Cubolta, Sîngerei s-au alăturat acțiunilor de solidaritate desfășurate la nivel național de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ), exprimându-și poziția printr-un gest simbolic. Profesorii au ridicat foi albe, simbol al demnității și al viitorului educației, în semn de susținere a revendicărilor privind respectarea drepturilor cadrelor didactice și asigurarea unor condiții […] Acest articol /FOTO/ Profesorii de la Cubolta s-au alăturat acțiunii naționale pentru demnitate în educație a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:40
Sfârșitul de an este un moment ideal pentru reflecție și reorganizare, inclusiv din punct de vedere financiar. Micile decizii luate acum pot avea un impact major asupra stabilității tale în anul următor. Înainte de a intra în noul an cu rezoluții ambițioase, este important să-ți analizezi situația financiară actuală. Iată cinci decizii financiare esențiale care […] Acest articol Top 5 decizii financiare inteligente înainte de Anul Nou a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Un bărbat a suferit arsuri în urma unui incendiu produs în dimineața zilei de 15 decembrie 2025 pe teritoriul unei parcări individuale de pe strada Ginta Latină 20, municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:08. La fața locului a fost observată flacără […] Acest articol Incendiu într-o parcare din Chișinău. Un bărbat a suferit arsuri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii informează cetățenii despre suspendarea temporară a serviciilor consulare, ca urmare incendiu produs în incinta misiunii diplomatice. Potrivit anunțului oficial, pe durata sistării temporare, serviciile consulare nu vor fi prestate la sediul actual al Ambasadei. Reprezentanții misiunii diplomatice dau asigurări că, în cel mai scurt timp, vor reveni […] Acest articol Serviciile consulare ale Ambasadei RM în SUA, suspendate temporar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
O tânără de 19 ani a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Prin sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, inculpata va executa pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei. Potrivit probelor administrate, în perioada 24 ianuarie – […] Acest articol O tânără, condamnată pentru escrocherie prin schema „ruda implicată în accident” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Un șofer aflat în stare de ebrietate a fost depistat în noaptea trecută de un echipaj mixt, format dintr-un carabinier al Direcției regionale „Nord” și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, aflat în serviciul de reacționare operativă. Oamenii legii au observat un automobil de marca „Volkswagen Passat”, care se deplasa haotic pe una […] Acest articol Șofer băut, prins în Bălți după ce conducea haotic a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului a adoptat ieri o decizie, prin care a fost refuzată aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, Consiliul a decis revenirea, în termen de 20 de zile, la situația anterioară anului 2005, când infrastructura complexului petrolier „Aeroport” a fost preluată […] Acest articol Infrastructura petrolieră aeroportuară revine în proprietatea statului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
În perioada săptămânii precedente, 08–12 decembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național, administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au constituit circa 1,2 miliarde lei. Autoritatea fiscală continuă să pună un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, unul dintre instrumentele eficiente fiind vizita fiscală. Astfel, în perioada de referință, angajații […] Acest articol SFS: 1,2 miliarde lei încasați la buget săptămâna trecută a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15 decembrie 2025
18:10
Un sat din raionul Edineț este zguduit de o tragedie care a curmat viața unui copil. Băiatul de 16 ani ar fi fost bătut până la moarte de către o rudă a mamei sale, un bărbat de 39 de ani, pe care polițiștii l-au reținut la scurt timp. Tânărul împreună cu mama si fratele său […] Acest articol /VIDEO/ Tragedie în raionul Edineț. Un adolescent de 16 ani a fost bătut până la moarte a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Festivalul „Covorul Dorului”, organizat în satul Viișoara, raionul Edineț, a adunat la un loc covoare tradiționale cu povești aparte GALINA SPĂTARU, Grupul de Seniori Viișorenii: „Și aceste covoare pe care le vedeți, vorbesc astăzi despre covoare, pentru că este festivalul Covorul Dorului. Dar tot ce este făcut de mâinile gospodinelor au o foarte mare valoare și […] Acest articol /VIDEO/ Covoare cu suflet, expuse la Festivalul „Covorul Dorului” din raionul Edineț a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Inundații puternice au avut loc în estul Peninsulei Iberice, în regiunea Valencia. Furtuna Emilia a adus cantități uriașe de apă. Au fost mii de intervenții ale pompierilor pentru a ajuta oameni prinși în mijlocul apelor, anunță Digi24. Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează […] Acest articol Inundații puternice în regiunea Valencia. Cod roșu de furtună în estul Spaniei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Polițiștii din raionul Sîngerei au desfășurat patru percheziții la domiciliile unor persoane cu vârste cuprinse între 29 și 40 de ani, bănuite de procurarea și păstrarea ilegală a substanțelor narcotice. În urma acțiunilor întreprinse, oamenii legii au depistat și ridicat masă vegetală uscată, cu aspect specific marijuanei, care urmează să fie supusă expertizei. În prezent, […] Acest articol /VIDEO/ Percheziții la Sîngerei. Substanțe narcotice depistate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Mesele festive de iarnă, în special cele de Anul Nou, sunt definite de abundență și de prezența unor preparate clasice, cu o semnificație aparte. Aceste cinci salate sunt vedetele oricărui bufet festiv, combinând arome sățioase, texturi cremoase și un aspect vizual atrăgător. Iată selecția care va impresiona, cu siguranță, toți invitații. 1. Salata Olivier Considerată […] Acest articol Clasice, cremoase și iubite. Top 5 cele mai populare salate de sărbători a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Șapte persoane, condamnate pentru trafic de droguri. Un inculpat a încercat să mituiască polițiștii cu 85 de mii de lei # TV Nord
Șapte persoane au fost condamnate recent pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri, în urma a patru sentințe pronunțate de instanțele de judecată. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău și Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi. Potrivit procurorilor, printre inculpați se numără o femeie de 48 de ani, o tânără de 27 de ani […] Acest articol Șapte persoane, condamnate pentru trafic de droguri. Un inculpat a încercat să mituiască polițiștii cu 85 de mii de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Inspectorii de mediu din raionul Florești au desfășurat razie de control menite să combată braconajul piscicol și să consolideze supravegherea în zonele naturale protejate, cu accent pe sectorul râului Răut. Acțiunile au avut drept scop prevenirea și depistarea încălcărilor legislației de mediu, care pot afecta negativ ecosistemele naturale. Inspectorii au pus un accent deosebit pe […] Acest articol Razii pe râul Răut. Braconajul, în vizor la Florești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Explozia unei instalații de încălzit pe apă montate într-o sobă a provocat moartea unui bărbat și rănirea gravă a altuia, în seara zilei de 14 decembrie 2025, într-o locuință din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:09. Potrivit informațiilor preliminare, deflagrația s-a produs la soba de încălzit, în […] Acest articol Explozie într-o locuință din Ciorescu. Un mort, un rănit a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
„Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă pe unul dintre atacatorii de pe plaja Bondi din Sydney # TV Nord
Un martor a reușit să-l dezarmeze pe unul dintre cei doi presupuși atacatori de pe plaja Bondi din Sydney, care au ucis cel puțin 16 persoane, conform imaginilor din presă, scrie The Guardian, scrie digi24.ro. Seven News a relatat că bărbatul de 43 de ani era proprietarul unui magazin de fructe din comitatul Sutherland, pe nume […] Acest articol „Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă pe unul dintre atacatorii de pe plaja Bondi din Sydney a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14 decembrie 2025
16:30
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 1.800 de kilograme de produse lactate de import, în urma unor verificări de specialitate. Potrivit ANSA, controlul a scos la iveală nereguli grave privind etichetarea produselor. Deși ambalajele conțineau imagini sugestive de fructe, la fabricarea […] Acest articol ANSA a reținut 1.800 kg de produse lactate etichetate incorect a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
