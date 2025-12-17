Gripa ajunge și la Bălți. ANSP raportează noi cazuri

16:20

Atacurile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile din Ucraina și au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din țară, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP, citată de agerpres.ro. 'Este important ca toată lumea să vadă acum ce face Rusia…pentru că, evident, nu este vorba despre […]