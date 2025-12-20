Șapte morți după un atac rusesc cu rachetă în regiunea Odesa

15:40

Parlamentul va analiza astăzi aplicarea unui moratoriu pe executările silite şi penalităţi, pentru anumite categorii de fermieri. Proiectul propus a adunat multe critici pentru că ar fi fost prezentat târziu şi fără consultări cu fermierii. Unii deputaţi din opoziţie spun că iniţiativa nu vizează toţi fermierii afectaţi. Din cauza problemelor din domeniu, în plen s-a propus o moţiune simpă împotriva ministrului Agriculturii.