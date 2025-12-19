Detonarea podului de la Maiaki: MAI face publice datele privind traficul cu Ucraina

18:20

Andrian Candu, fostul președinte al Parlamentului de la Chişinău, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, a fost audiat, miercuri, în calitate de martor al apărării, în dosarul Frauda Bancară, în care e judecat oligarhul. Candu este al doilea martor care apare în faţa instanţei, la solicitarea avocaților. De această dată, Vladimir Plahotniuc a fost mai vorbăreţ cu jurnaliştii.