Nicuşor Dan: Analiza problemelor din justiţie, prezentată public mâine

Parlamentul a aprobat în prima lectură, cu 88 de voturi, moratoriul pe executările silite pentru anumite categorii de fermieri. Proiectul a adunat critici, pentru că a fost prezentat târziu şi fără a fi consultat cu agricultorii. Unii deputaţi din opoziţie spun că iniţiativa nu-i vizează pe toţi cei afectaţi şi că vor veni cu mai multe amendamente. Din cauza problemelor din domeniu, în plen s-a propus şi o moţiune simpă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii.