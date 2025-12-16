Ministerul de Finanțe caută consultanți financiari

12:15

Din anumite motive, este mai profitabil pentru stat, ca principal angajator, să se îndatoreze și să cheltuiască împrumuturile pe subvenții și transferuri sociale nesfârșite decât să extindă baza de impozitare. Altfel nu se explică refuzul de a crește salariul minim la standarde europene, propus de sindicate. Iar salariile – în plic sau nu – sunt o chestiune de prestidigitație. Mai mult, conform regulilor de joc stabilite de stat.