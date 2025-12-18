Eliberarea autorizațiilor de mediu a fost simplificată
Logos-Press, 18 decembrie 2025 11:15
Potrivit Logos Press, va fi mult mai ușor pentru operatorii economici să obțină autorizații de mediu prin crearea unui ghișeu unic și prin digitalizarea procesului.
Acum 15 minute
11:15
Acum 2 ore
10:15
Guvernul a aprobat un nou regulament menit să optimizeze gestionarea și utilizarea bunurilor confiscate înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat (SFS), a informat Logos Press.
Acum 4 ore
09:15
Ideea de a obliga comercianții cu amănuntul să păstreze pe rafturi cel puțin 50% din produsele naționale a atras critici dure din partea partidului PAS, aflat la putere, deputații avertizând cu privire la creșterea prețurilor, penuria de bunuri și riscurile pentru exporturi, a raportat Logos Press.
08:15
Două sate din raionul Telenești au primit 16 rezervoare de o tonă pentru colectarea apei de ploaie – ca o măsură de reducere a consumului de apă subterană și de adaptare la efectele schimbărilor climatice, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Sportivii moldoveni au stabilit recorduri naționale în mai multe discipline la Campionatul European de înot în bazin scurt desfășurat la Lublin (Polonia), informează Logos Press.
18:15
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în parteneriat cu Uniunea Europeană, oferă un nou pachet financiar de 10 milioane de euro pentru OTP Bank Moldova în cadrul liniei de credit EU4Business-BERD, informează Logos Press.
17:15
Producătorii de zahăr și de sfeclă de zahăr din UE solicită restricții privind importurile de zahăr brut pe piața europeană pentru nevoile rafinăriilor, informează Logos Press.
16:15
Cetățenii moldoveni nu vor avea prea mult de suferit de pe urma taxei pe colete, pe care guvernul intenționează să o introducă, deoarece aceasta va fi inclusă în prețul bunurilor, ceea ce o va face aproape invizibilă pentru cumpărători, – informează Logos Press.
15:15
Execuția bugetului asigurărilor sociale de stat pentru primele 11 luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un ușor deficit de 27,1 milioane de lei, înregistrând o ușoară abatere de la plan, informează Logos Press.
14:15
Consumatorii care au contractat un credit ipotecar pentru a-și achiziționa prima locuință vor putea beneficia de o deducere fiscală pentru dobânzile plătite. Beneficiul se va aplica creditelor ipotecare achiziționate începând din 2025, informează Logos Press.
13:15
A treia rundă de cereri din partea fermierilor pentru subvenții post-investiții din acest an s-a încheiat pe 11 decembrie. Experții din organizațiile agricole neguvernamentale au primit mai multe cereri decât se așteptau, relatează Logos Press.
12:15
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat modificările la Metodologia de calcul, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție a gazelor naturale, introducând conceptul de tarif unic de distribuție, informează Logos Press.
Ieri
11:15
Moldova lansează Programul național de gestionare integrată a frontierei de stat pentru anii 2026-2030, care are drept scop îmbunătățirea securității și eficienței trecerii frontierei de stat, informează Logos Press.
10:15
Nouă producători de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia au primit marți, 16 decembrie, certificate Global G.A.P., informează Logos Press.
09:15
Imobilul unei foste clinici veterinare din Ungheni a fost vândut la o licitație „pe creștere” organizată la Agenția Proprietății de Stat. La prețul de pornire al licitației de 550 mii lei, în timpul competiției dintre 17 ofertanți, prețul acestuia a crescut de mai multe ori – până la 1925 mii lei, transmite Logos Press.
08:15
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează informația online privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc. Noul serviciu va fi disponibil deținătorilor de semnătură electronică, informează Logos Press.
16 decembrie 2025
19:15
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială de anul viitor, care va avea loc în America de Nord, a fost efectuată la Centrul Kennedy din Washington, D.C., SUA”, a anunțat Logos Press.
18:15
Ministerul Finanțelor intenționează să utilizeze o parte din împrumutul BM pentru modernizarea achizițiilor publice pentru a plăti 8 consultanți, a căror selecție va avea loc până în luna februarie a anului viitor prin intermediul unei licitații anunțate, – Logos Press relatează.
17:15
PIB-ul a crescut cu 5,2 % în T3 2025, datorită unui sezon agricol reușit, ceea ce a dus la o creștere de 2 % pe trei trimestre.
16:15
Guvernul se așteaptă la o creștere semnificativă a cererilor de finanțare a întreprinderilor în 2026, determinată de lansarea de noi instrumente. Unul dintre mecanismele-cheie va fi o schemă de ajutor de stat pentru investițiile în dezvoltarea regională”, relatează Logos Press.
15:15
Peste 1.500 de vizitatori au participat la cea de-a 24-a ediție a Vernisajului Vinului, un eveniment desfășurat sub sloganul „Vinul nostru cucerește lumea”, potrivit Logos Press.
14:15
Volumul operațiunilor de comerț exterior dintre Moldova și China în cele trei trimestre ale anului 2025 s-a ridicat la 1, 068 miliarde de dolari. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, acesta a crescut cu 18,4%. Ca urmare, China a devenit al doilea partener comercial al Republicii Moldova, după România, informează Logos Press.
13:15
La ultima sa reuniune din acest an, Rezerva Federală a SUA a redus rata dobânzii de referință cu 25 de puncte de bază, până la 3,5-3,75 %, informează Logos Press.
12:15
La 16 decembrie, Comisia Europeană va anunța noi decizii strategice privind dezvoltarea industriei automobilelor, care includ ridicarea interdicției privind motoarele cu combustie internă în 2035, crearea unei noi clase de vehicule electrice cu costuri reduse și scutirea de o serie de reglementări și măsuri privind vehiculele comerciale, a informat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:15
La apelul Federației Sindicatelor din Educație și Știință, lucrătorii din educație din întreaga țară organizează marți, 16 decembrie, o acțiune de „sensibilizare și presiune sindicală” sub sloganul „Demnitate pentru educație – solidaritate pentru un viitor echitabil”, informează Logos Press.
09:15
Un fost consilier principal al președintelui american Donald Trump, Brian Lanza, a devenit consultant al diviziei internaționale a Lukoil. Politico raportează, citând două surse familiare cu situația, că acesta a lucrat cu Trump în timpul alegerilor din 2024, informează Logos Press.
08:15
Comisia Europeană a anunțat oficial introducerea unor controale suplimentare asupra importurilor de produse alimentare și agricole pentru a „menține siguranța alimentară și a asigura condiții diferite de concurență pentru producătorii europeni” cu furnizorii acestor produse către UE, potrivit Logos Press.
15 decembrie 2025
22:45
În cadrul forumului Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investments desfășurat la București, reprezentanții României, Moldovei și Ucrainei și-au anunțat intenția de a consolida cooperarea regională în sectorul infrastructurii prin formarea așa-numitului „triunghi strategic al conectivității”. Scopul acestuia este de a sprijini reconstrucția postbelică a Ucrainei și de a spori sustenabilitatea întregii regiuni, informează Logos Press.
19:15
Fundația pentru Dezvoltare din Qatar, Comitetul Olimpic din Qatar și World Athletics (fosta IAAF) au anunțat lansarea Aim Beyond, un proiect pentru construirea de piste de alergare de ultimă generație în 11 țări în curs de dezvoltare, informează Logos Press.
18:15
Începând cu 15 decembrie, Banca Națională a Moldovei (BNM) a preluat președinția Grupului de Supraveghere Bancară din Europa Centrală și de Sud-Est (BSCEE), care va dura un an, informează Logos Press.
17:15
Nouă spitale din Moldova vor fi modernizate pentru a economisi energie în cadrul proiectului INSPIREE, informează Logos Press.
16:15
Autoritățile moldovenești intenționează să introducă plafoane salariale pentru șefii organelor de stat pentru a „spori transparența și echitatea sistemului de remunerare”, relatează Logos Pres.
15:00
International Exchange of Moldova (IEM) este înregistrată oficial la Agenția Servicii de Stat. Veronica Arpintin a fost numită director general. Fostul prim-ministru Dorin Recean s-a alăturat consiliului de administrație, informează Logos Press.
14:15
În noiembrie 2025, Moldova a exportat puțin peste 60 de mii de tone. Comparativ cu luna precedentă, livrările externe de această marfă au crescut ușor. Prețul mediu facturat pentru grâu a crescut și el – la 3,69 lei/kg (3,53 lei/kg în octombrie). Cu toate acestea, acestea sunt cifre modeste pentru un an relativ productiv, potrivit Logos Press.
13:15
Vânzările unui start-up din Moldova au crescut de 4,2 ori și au depășit 5,5 milioane de dolari # Logos-Press
Planable, un start-up care a dezvoltat o platformă de colaborare pentru gestionarea rețelelor sociale și care a fost achiziționat anul acesta de SE Ranking din SUA, a obținut venituri anuale de 5,5 milioane de dolari, potrivit Logos Press.
12:15
Școala de Management în Sănătate Publică a anunțat începerea unei „greve japoneze” din 15 decembrie pentru a protesta împotriva a ceea ce ei numesc lichidarea ilegală a instituției”, informează Logos Press.
11:15
Parlamentul European și statele membre ale UE au luat măsuri pentru a proteja concurenții împotriva utilizării investițiilor în scopuri geopolitice, informează Logos Press.
10:15
În regiunea Odesa se pregătește producerea de sare alimentară și tehnică, iar materiile prime pentru aceasta vor proveni din estuarul Kuyalnitsky, informează Logos Press.
09:15
Aseară, 14 decembrie, la Berlin au început negocierile delegației ucrainene conduse de Volodymyr Zelensky cu trimisul special al președintelui SUA Steve Whitkoff și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner.
08:15
Interesul pentru profesiile profesionale este în creștere: facultățile sunt pline în proporție de 80% # Logos-Press
Interesul pentru învățământul secundar profesional este în creștere în Republica Moldova, fapt confirmat de creșterea numărului de candidați înscriși la instituțiile de învățământ de toate nivelurile și formele cu aproximativ 10%, relatează Logos Press.
14 decembrie 2025
17:15
În Moldova, plățile compensatorii pentru angajații din sectorul public cu salarii mai mici de 6.300 de lei vor fi ajustate. Acest lucru este stipulat de modificările la Legea privind sistemul unificat de remunerare a muncii în sectorul bugetar, adoptate de Parlament în prima lectură.
14:15
Construcția unei hale moderne de producție, care este construită ca parte a proiectului „Servicii inovatoare ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea de noi întreprinderi în regiune”, este aproape de finalizare.
12:15
Cea de-a patra ediție a Concursului Național al Vinului din Moldova, desfășurată la Chișinău în perioada 4-5 decembrie 2025, a adus producătorilor locali un total de 120 de medalii, informează Logos Press.
10:00
Uniunea Europeană a decis printr-o ordonanță de urgență să înghețe pe termen nelimitat active rusești în valoare de 210 miliarde de euro, inclusiv fonduri ale Băncii Centrale a Federației Ruse. În acest scop, Consiliul UE a utilizat articolul 122 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
13 decembrie 2025
17:15
Presiunea demografică asupra bugetului asigurărilor sociale de stat nu va face decât să crească. Parlamentul a adoptat în primă lectură proiectul de lege privind bugetul asigurărilor sociale pentru 2026: două treimi din cheltuieli sunt destinate pensiilor, potrivit Logos Press.
15:45
Proiectul bugetului de stat a fost adoptat în prima lectură cu voturile partidului de guvernământ PAS”, a relatat Logos Press.
14:15
În Moldova activează 81 de companii cu capital chinezesc, iar în ceea ce privește capitalul investit, China ocupă locul 51 în topul principalilor investitori din țara noastră.
12:15
Din anumite motive, este mai profitabil pentru stat, ca principal angajator, să se îndatoreze și să cheltuiască împrumuturile pe subvenții și transferuri sociale nesfârșite decât să extindă baza de impozitare. Altfel nu se explică refuzul de a crește salariul minim la standarde europene, propus de sindicate. Iar salariile – în plic sau nu – sunt o chestiune de prestidigitație. Mai mult, conform regulilor de joc stabilite de stat.
10:15
Moldova are o capacitate instalată de energie regenerabilă de aproximativ 1.000 MW și toți acești producători sunt potențiali vânzători de energie electrică pe bursa de energie.
12 decembrie 2025
19:15
Pugilistul moldovean Alexandru Paraskev a obținut o medalie de bronz și un premiu de 75.000 de dolari la finalul competiției la categoria de greutate 67 kg din cadrul Campionatelor Mondiale de Box IBA (International Boxing Association), informează Logos Press.
