BERD alocă 10 milioane EUR pentru sprijinirea antreprenoriatului

16:15

În același timp, pentru investițiile în valoare de 25 de milioane de euro sau mai mult, statul va oferi o serie de beneficii, inclusiv transferul terenurilor proprietate de stat în folosință gratuită, scutirea sau amânarea impozitului pe proprietate, taxele pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor, care fac parte integrantă din proiectul de investiții, potrivit Logos Press.