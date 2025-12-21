Cer noros și vânt slab în ultima zi din această săptămână, în Moldova: ce temperaturi se vor înregistra

16:30

Dacă în 2021, circa 18% dintre cetățeni considerau că politica este un domeniu exclusiv masculin, în 2025 cifra a urcat la peste 26%. Datele au fost comunicate de reprezentanții Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, o asociație obștească care promovează egalitatea de gen și statutul femeii, care a realizat un raport. Mai mult, potrivit Centrului, peste 62% dintre […]