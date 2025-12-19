„A fost pornit dosar pe instigare la discriminare”. Frolov, noi detalii în cazul mesajului din campania lui Usatîi

15:30

Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— UE pregătită să deschidă clusterele pentru Moldova, dar este mult de făcut— Numirile lui Popescu și Recean, atacate la CC— Majoritatea laudă, opoziția critică: raportul FMI provoacă dispute— Podul de pe Nistru, din nou închis după un atac cu droneAbonați-vă la NewsMaker […] The post (VIDEO) Podul pe Nistru avariat de drone/Opoziția, împotriva lui Recean/Cheltuielile sociale vor fi reduse? appeared first on NewsMaker.