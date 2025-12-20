Fluxurile de mărfuri din Ucraina, redirecționate prin Moldova după bombardarea podului de la Odesa
NewsMaker, 20 decembrie 2025 16:20
O parte din fluxurile de transport de mărfuri provenite din Ucraina, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), după intensificarea atacurilor rusești asupra Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, ce a dus […]
• • •
Acum 30 minute
16:20
Acum 2 ore
15:00
Igor Grosu, reales președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate: „Această încredere trebuie să ne impulsioneze pentru și mai multă muncă” # NewsMaker
Igor Grosu va continua să conducă Partidul Acțiune și Solidaritate, după ce membrii Consiliului Politic Național i-au acordat din nou încrederea pentru funcția de președinte al formațiunii. Decizia a fost luată în urma unei evaluări a activității partidului și a parcursului din ultimul an electoral, marcat de o campanie intensă și de sprijinul a sute […]
Acum 4 ore
14:30
Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 10:00, pe traseul R-29, în apropiere de orașul Ceadâr-Lunga. Poliția Republicii Moldova a fost sesizată imediat după producerea incidentului.Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj de poliție aflat în misiune de serviciu, cu semnalele luminoase speciale în funcțiune, a fost lovit de un microbuz. Șoferul acestuia ar fi […]
14:20
(VIDEO) „Mărul de Aur” pentru NewsMaker: Daria Slobodciсova despre victorie și reportajul care a avut ecou # NewsMaker
Redacția NewsMaker a câștigat din nou premiul „Mărul de Aur" la gala „Jurnaliștii anului 2025". Premiul a fost acordat jurnalistei Daria Slobodciсova pentru reportajul video „Cum trăiesc rușii în România. Ce limbă vorbesc, ce naționalitate consideră că au și dacă îl respectă pe Putin". Daria a povestit că ideea reportajului a apărut din dorința de […]
13:50
Poliția de Frontieră vine cu actualizări: Circulația prin PTF Tudora – Starokazacie, permisă tuturor călătorilor # NewsMaker
Circulația prin Punctul de Trecere a Frontierei Tudora – Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina) se desfășoară fără restricții, fiind permisă tuturor călătorilor, informează Poliția de Frontieră. În schimb, pentru direcția regiunea Odesa, trecerea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de până la 7 tone. Prin PTF Palanca – Maiaki-Udobnoe, ieșirea din […]
13:20
(VIDEO) 300 de permise anulate, 700 în așteptare. Șoferii din Moldova rămân fără permise din cauza mitelor # NewsMaker
Circa o mie de șoferi din Moldova ar putea rămâne fără permise din cauza mitelor la examene: 300 de documente au fost deja anulate, iar alte 700 de cazuri sunt în curs de examinare. Agenția Servicii Publice a descoperit scheme de fraudă folosind camere ascunse în haine și a concediat opt examinatori. Candidații care doresc […]
13:00
Ucraina suplinește numărul vagoanelor pe ruta Kiev – Chișinău, după ce podul de peste Nistru a fost grav avariat de drone # NewsMaker
Calea Ferată din Ucraina a anunțat că va adăuga vagoane suplimentare la trenurile care fac legătura între Kiev și Chișinău, iar garnitura va prelua și pasageri din Odesa. Biletele pentru aceste curse au fost puse în vânzare începând cu 20 decembrie. Măsura survine după ce podul de la Palanca, la granița cu Ucraina, a fost […]
Acum 6 ore
12:00
(VIDEO) Prelungirea arestului lui Plahotniuc, declarațiile lui Ioniță și pașapoartele din Grecia: noi detalii în dosarul „furtul miliardului” # NewsMaker
Procurorii cer menținerea lui Vladimir Plahotniuc în arest preventiv, invocând riscul tergiversării procesului și faptul că acesta s-a aflat timp de șase ani în urmărire, în timp ce apărarea insistă asupra aplicării arestului la domiciliu. În paralel, avocații au încercat să obțină recuzarea judecătoarei Anna Cucerescu, invocând lipsa de imparțialitate, însă cererea a fost respinsă. […]
12:00
Criză politică în Lituania: mii de oameni au protestat la Vilnius pentru apărarea independenței mass-media # NewsMaker
În Lituania continuă de câteva săptămâni protestele ca reacție la presiunile asupra radioteleviziunii publice LRT (Radio și Televiziune Națională Lituaniană). Disputa privind viitorul postului național de radio și televiziune a declanșat o criză politică după ce coaliția de guvernare a propus simplificarea procedurii de numire și revocare a directorului general al LRT și reducerea numărului […]
11:10
Fondul de pensii, mai stabil, în pofida migrației populației: CNAS promite scăderea deficitului la 1,9 miliarde de lei până în 2028 # NewsMaker
Bugetul asigurărilor sociale se află, în prezent, într-o stare „satisfăcătoare", în pofida vulnerabilităților cauzate de evoluțiile demografice, situația de pe piața muncii și contextul economic general. Declarațiile au fost făcute de directoarea general a Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Elena Țîbîrnă, în ediția de 19 decembrie, a emisiunii „Banii" de la Moldova 1. Acesta a subliniat […]
Acum 8 ore
09:40
NM Espresso: Curtea Constituțională va verifica decretele Maiei Sandu, rezistența seismică a clădirilor va fi stabilită vizual, distanța până la Odessa a crescut la 700 km # NewsMaker
Emisarii Maiei Sandu și Curtea Constituțională Opoziția s-a adresat Curții Constituționale (CC) cu solicitarea de a declara ilegale decretele Președintei Maia Sandu privind numirea lui Nicu Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisari speciali. Opoziția consideră aceste numiri ilegale. Sesizarea depusă la CC a fost semnată de liderii PSRM, PCRM, Partidului «Democrația Acasă» și Blocului «Alternativa». Administrația prezidențială a declarat, drept răspuns, că instituția emisarilor speciali este «o practică […]
09:20
Președinta Maia Sandu a inaugurat atmosfera de sărbătoare la Președinție, alături de angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, prin aprinderea luminițelor Pomului de Crăciun. Cei prezenți s-au bucurat de un program artistic susținut de artiștii Teatrului Republican de Păpuși „Licurici" și au participat la activități creative, confecționând jucării pentru brad. Bradul de Crăciun de la […]
Acum 24 ore
20:20
„Chiar este corect”. Vladimir Putin susține căsătoriile între copii, ca în Caucaz (VIDEO) # NewsMaker
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, consideră că cetățenii ruși ar trebui să își căsătorească copiii de la „o vârstă destul de fragedă", după modelul din Caucaz. Declarația a fost făcut în timpul unei transmisiuni live din 19 decembrie. În timpul evenimentului, un student a relatat că are 23 de ani și că vrea să se […]
19:20
Podul peste Nistru, ținta a trei atacuri cu drone în 24 de ore: victime, restricții la frontieră și rute de ocolire spre Odesa # NewsMaker
Dronele rusești provoacă victime tot mai aproape de Republica Moldova. O femeie a murit, iar cei trei copii ai săi au fost răniți în seara zilei de 18 decembrie, după ce o dronă încărcată cu explozibil a lovit un automobil aflat pe podul de peste râul Nistru, pe traseul Odesa – Reni. În decurs de […]
19:10
Două picturi murale au fost inaugurate pe fațada clădirii Grădiniței „Spicușor" din municipiul Chișinău, care este cea mai mare instituție de profil din țară. Evenimentul a avut loc în data de 19 decembrie. La ceremonia de inaugurare au participat primarul Chișinăului, Ion Ceban, secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, conducerea grădiniței, părinți, copii […]
18:00
Socialiștii și Tarlev, întâlnire la parlament cu un artist francez, susținător al Rusiei. Dodon: Viziune alternativă asupra Europei # NewsMaker
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a avut pe 19 decembrie o întâlnire cu muzicianul și activistul francez Francis Lalanne, care se află într-o vizită la Chișinău. Politicianul a comunicat că a discutat cu Lalanne despre „pluralismul de opinii în spațiul european". Liderul socialiștilor a declarat că valorile promovate de artist, care […]
17:30
Bilete la preț dublu și drum de două ori mai lung. Cum circulă autobuzele de pe ruta Chișinău – Odesa # NewsMaker
Autobuzele care circulă pe ruta Chișinău – Odesa au fost redirecționate prin nordul Republicii Moldova, cu traversarea frontierei prin punctul de trecere Otaci–Moghilev-Podolsk. Măsura a fost luată după atacul cu drone asupra unui pod din apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina. Cel puțin două companii mari de transport auto, contactate de corespondentul NM, care s-a […]
17:30
Un agricultor acuză o instituție publică de abuz și corupție. Directorul vizat se plânge de șantaj # NewsMaker
Agricultorul Ghenadie Rabei l-a acuzat pe șeful Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA) de abuz și corupție. El s-a plâns că i-au fost blocate conturile și activele firmei, deși achitase între timp datoriile către Agenție. Cu referire la a doua sa companie, agricultorul a spus că șeful ADMA „face calcule eronate și solicită din […]
16:50
„A fost pornit dosar pe instigare la discriminare”. Frolov, noi detalii în cazul mesajului din campania lui Usatîi # NewsMaker
Un dosar penal pentru instigare la discriminare împotriva comunității LGBT a ajuns în instanță, după ce Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, ar fi difuzat un mesaj instigator în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. Anunțul a fost făcut pe 19 decembrie de Angelica Frolov, directoarea centrului GENDERDOC-M, organizație care promovează drepturile persoanelor LGBT în […]
Ieri
15:40
Petiție: peste 10.000 de profesori și părinți cer salarii mai mari în educație. Apel către Maia Sandu, Guvern și Parlament # NewsMaker
Peste 10.000 de profesori, cercetători, părinți și specialiști din domeniul educației au semnat o petiție publică prin care cer autorităților să renunțe la înghețarea valorii de referință pentru calculul salariilor în educație, prevăzută în proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Semnatarii solicită Guvernului, Parlamentului și președintei Maia Sandu să asigure ajustarea salariilor în funcție […]
15:30
(VIDEO) Podul pe Nistru avariat de drone/Opoziția, împotriva lui Recean/Cheltuielile sociale vor fi reduse? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— UE pregătită să deschidă clusterele pentru Moldova, dar este mult de făcut— Numirile lui Popescu și Recean, atacate la CC— Majoritatea laudă, opoziția critică: raportul FMI provoacă dispute— Podul de pe Nistru, din nou închis după un atac cu droneAbonați-vă la NewsMaker […]
14:50
Chișinăul se alătură rețelei regionale pentru dezvoltarea destinațiilor turistice durabile din Bazinul Mării Negre # NewsMaker
Municipiul Chișinău face cunoscută implementarea proiectului european „Sustainable Destinations Black Sea Network (SUSDEST-NET)", finanțat prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021–2027, cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul se va desfășura în perioada noiembrie 2025 – mai 2028 și are ca obiectiv consolidarea unei regiuni a Mării Negre mai competitive, mai inteligente și mai sustenabile, prin […]
13:50
Moldova vrea să-și crească producția de energie regenerabilă cu circa 6%. Licitația pentru construcția unor centrale eoliene – lansată # NewsMaker
Ministerul Energiei a lansat pe 19 decembrie licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh. Anunțul a fost publicat pe pagina web oficială a instituției și în Monitorul Oficial. „Această licitație marchează o premieră pentru Republica Moldova prin includerea componentei […]
13:30
Fraudele la examenele auto: cum le detectează ASP și câte permise a anulat în 2025 (FOTO/VIDEO) # NewsMaker
În anul 2025, în Republica Moldova au fost anulate 300 de permise de conducere obținute prin fraudarea probelor de examen. Alte aproximativ 700, obținute la Bălți și Edineț, urmează să fie anulate. Informațiile au fost comunicate pe 19 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă, de către reprezentanții Agenției Servicii Publice (ASP). Instituția a prezentat […]
13:20
Fost candidat „Șansă” la funcția de primar al orașului Cricova, condamnat. Câți bani ar fi primit de la Șor și pentru ce i-a cheltuit # NewsMaker
Andrei Galațchi, fost candidat la funcția de primar al orașului Cricova din partea partidului „Șansă", afiliat fugarului condamnat Ilan Șor, a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a formațiunii politice. Sentința a fost pronunțată pe 19 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Acesta urmează să își ispășească pedeapsa într-un penitenciar de […]
13:10
UE va acorda Ucrainei un sprijin financiar de €90 mlrd, însă tentativa de a folosi activele rusești înghețate a eșuat # NewsMaker
Liderii UE nu au reușit, în timpul ultimului summit al Consiliului European din acest an, să convină asupra unui mecanism de finanțare a Ucrainei din activele rusești înghețate în Europa. Cu toate acestea, în urma reuniunii, care a durat 16 ore, politicienii au decis acordarea un sprijin financiar în valoare de 90 de miliarde de […]
12:20
Linia Strășeni–Gutinaș, construită de companii americane? Ambasadorul R. Moldova în SUA: nu este un act de binefacere # NewsMaker
Lucrările de construcție a liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni – Gutinaș vor fi realizate, cel mai probabil, de companii americane. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vladislav Kulminski, în cadrul emisiunii NM „RealPolitik", moderată de Daria Slobodcicova. Diplomatul a precizat că proiectul, sprijinit de Statele Unite printr-o finanțare de […]
11:50
Continuă audierile în dosarul „Frauda bancară“: Veaceslav Ioniță, audiat ca martor al apărării VIDEO # NewsMaker
Pe 19 decembrie, fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc este prezent la o nouă ședință de judecată, în care sunt audiați martorii din dosarul „Frauda bancară". La ședință a venit și Veaceslav Ioniță
11:50
Peste 3.000 de spectatori au trăit experiența rock-operei VOIEVOD la Chișinău, într-un proiect de succes realizat de Media Show Grup # NewsMaker
Pe 14 decembrie, la Chișinău Arena, a avut loc rock-opera coregrafică VOIEVOD, care a adunat peste 3.000 de spectatori. Proiectul inovator, realizat de Media Show Grup cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, s-a impus drept unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului. VOIEVOD reprezintă o declarație artistică îndrăzneață, care fuzionează rock-ul, muzică […] The post Peste 3.000 de spectatori au trăit experiența rock-operei VOIEVOD la Chișinău, într-un proiect de succes realizat de Media Show Grup appeared first on NewsMaker.
11:00
Brilic Media – companie IT din Moldova cu peste 80 de milioane de descărcări de aplicații # NewsMaker
Fondată în 2018 în Republica Moldova, Brilic Media a parcurs drumul de la un mic startup la una dintre cele mai dinamice echipe de dezvoltare de produse IT din țară. În opt ani, compania a construit un portofoliu de aplicații mobile care ajung constant în topurile App Store și sunt utilizate de milioane de oameni […] The post Brilic Media – companie IT din Moldova cu peste 80 de milioane de descărcări de aplicații appeared first on NewsMaker.
11:00
Visul american, pus pe stop. SUA suspendă, la indicația lui Trump, loteria vizelor Green Card # NewsMaker
Statele Unite suspendă programul de vize pentru diversitate DV1, cunoscut drept loteria vizelor „green card”, la indicația președintelui Donald Trump. Anunțul a fost făcut de ministra pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Potrivit ei, decizia a fost luată după ce s-a aflat că suspectul în atacul armat de la Universitatea Brown, Claudio Manuel Neves-Valente, a intrat […] The post Visul american, pus pe stop. SUA suspendă, la indicația lui Trump, loteria vizelor Green Card appeared first on NewsMaker.
10:50
Numirile lui Popescu și Recean: Dodon, Costiuc, Caraman și Vartanean au sesizat Curtea Constituțională # NewsMaker
Igor Dodon, Gaik Vartanean, Vasile Costiuc și Diana Caraman solicită Curții Constituționale (CC) „declararea neconstituționalității decretelor prezidențiale privind numirea lui Popescu și a lui Recean în funcția de emisari speciali”. Acest demers vine la câteva zile după ce Dodon, care a vorbit despre un impeachment împotriva Maiei Sandu, anunța că pregătește o sesizare la CC […] The post Numirile lui Popescu și Recean: Dodon, Costiuc, Caraman și Vartanean au sesizat Curtea Constituțională appeared first on NewsMaker.
09:50
Până la 1000 de angajați ai Căii Ferate din Moldova, impuși să ia concediu cu jumătate de salariu. Argumentele directorului # NewsMaker
Sute de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) urmează să fie trimiși în concediu forțat. Informația a fost comunicată de directorul CFM, Sergiu Cotelnic, pentru Moldova 1. Măsura va afecta între 700 și 1.000 de persoane. Potrivit lui Cotelnic, aceasta va viza în principal administrația și unii șefi. Concediul tehnic se […] The post Până la 1000 de angajați ai Căii Ferate din Moldova, impuși să ia concediu cu jumătate de salariu. Argumentele directorului appeared first on NewsMaker.
09:00
Podul de peste Nistru, din nou închis. Tabără mobilă la Palanca pentru cetățenii ucraineni # NewsMaker
Ca urmare a unui nou atac cu drone, traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost suspendată, a anunțat Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, care anterior comunicase reluarea activității pe banda neafectată. Totodată, este sistată activitatea punctului „Palanca–Maiaki–Udobnoe” pe sensul de ieșire din Moldova, iar la „Tudora–Starokazacie” traversarea este permisă doar călătorilor care se deplasează în direcția […] The post Podul de peste Nistru, din nou închis. Tabără mobilă la Palanca pentru cetățenii ucraineni appeared first on NewsMaker.
08:30
NM Espresso: Opoziția a chemat-o pe Catlabuga «la raport», Munteanu a vizitat în Găgăuzia, deputații vor deveni Moș Crăciun # NewsMaker
Vot de neîncredere pentru Catlabuga Opoziția parlamentară a inițiat în ajun moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga. Documentul a fost semnat de 42 de deputați, care consideră că în sectorul agrar s-a creat o «situație critică». Catlabuga a declarat anterior că este gata să vină în Parlament și să «răspundă la întrebări». Sectorul agrar: moratoriu, protest În aceeași zi, deputații PAS au înregistrat un proiect de lege privind instituirea unui moratoriu de un an asupra executării silite a datoriilor fermierilor. Acesta […] The post NM Espresso: Opoziția a chemat-o pe Catlabuga «la raport», Munteanu a vizitat în Găgăuzia, deputații vor deveni Moș Crăciun appeared first on NewsMaker.
18 decembrie 2025
21:10
Gala „Jurnaliștii Anului 2025”: Corespondenta NewsMaker Daria Slobodcicova, premiată la categoria „Reportaj” # NewsMaker
Corespondenta NM Daria Slobodcicova a fost primiată în cadrul Galei „Jurnaliștii Anului 2025”, care a avut loc pe 18 decembrie, la Chișinău. Distincția i-a fost acordată pentru reportajul video „Как живут русские в Румынии. На каком языке говорят, кем себя считают и уважают ли Путина”. În cadrul acestei ediții a Galei „Jurnaliștii Anului” au fost […] The post Gala „Jurnaliștii Anului 2025”: Corespondenta NewsMaker Daria Slobodcicova, premiată la categoria „Reportaj” appeared first on NewsMaker.
20:20
Replici între PAS și opoziție, după criticile privind modificarea Regulamentului Parlamentului: „Nu vom permite să vă faceți mendrele” # NewsMaker
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a declarat, în cadrul ședinței plenare din 18 decembrie, că modificarea Regulamentului legislativului, care este pregătită de partidul de guvernământ PAS, este o recomandare a Comisiei Europene. Potrivit ei, actuala versiune a documentului este învechită. Oficiala s-a arătat nemulțumită de faptul că, anterior, fracțiunile parlamentare de opoziție au condamnat în comun […] The post Replici între PAS și opoziție, după criticile privind modificarea Regulamentului Parlamentului: „Nu vom permite să vă faceți mendrele” appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) Drone atacă podul peste Nistru/ Dodon îl așteaptă pe Plahotniuc/ Usatîi va fi atent la limbaj? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— O dronă a lovit podul de pe traseul Odesa–Reni— Din deputat, în Moș Crăciun: aleșii poporului fac cadouri copiilor— Creangă, demis din funcția de șef al Direcției Juridice a Parlamentului— Moțiune simplă împotriva Ministrei Agriculturii— Dodon îl așteaptă pe Plahotniuc să depună […] The post (VIDEO) Drone atacă podul peste Nistru/ Dodon îl așteaptă pe Plahotniuc/ Usatîi va fi atent la limbaj? appeared first on NewsMaker.
17:50
Un pod de peste Nistru, lovit de drone cu explozibil: Două puncte de frontieră cu Ucraina și-au sistat activitatea VIDEO # NewsMaker
O dronă care transporta încărcătură explozivă a lovit podul de pe traseul Odesa–Reni, care asigură traversarea peste râul Nistru. Incidentul a avut loc pe 18 decembrie, în jurul orei 16:00, în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe, regiunea Odesa, anunță Poliția de Frontieră. În urma atacului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru […] The post Un pod de peste Nistru, lovit de drone cu explozibil: Două puncte de frontieră cu Ucraina și-au sistat activitatea VIDEO appeared first on NewsMaker.
17:20
Ion Creangă, care este acuzat de trădare de patrie și compot împotriva statului, a fost demis din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului. El fusese deja suspendat din această poziție, după reținerea sa din iulie 2024. Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului a precizat pentru IPN că Ion Creangă a fost eliberat […] The post Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, demis din Parlament appeared first on NewsMaker.
17:00
Drumul de ocolire al orașului Vulcănești cu o lungime totală de 8,58 de kilometri a devenit funcțional și a fost deschis circulației rutiere, facilitând redirecționarea traficului de mare tonaj în afara localității. Potrivit autorităților, noua infrastructură va reduce zgomotul și poluarea în oraș, va spori siguranța rutieră și va proteja străzile urbane de uzura provocată […] The post Vești bune pentru șoferi: Drumul de ocolire al orașului Vulcănești, deschis circulației appeared first on NewsMaker.
16:50
Tineri din Chișinău, Bălți, Ungheni și Cahul au participat, în weekendul trecut, la un adevărat maraton de programare, fabricație și prototipare. În perioada 13–14 decembrie, în cele patru sedii regionale ale Clubului Tinerilor Makeri, s-a desfășurat Winter Makeathon Local 2025, un eveniment dedicat creativității tehnice și inovației aplicate. Evenimentele au fost organizate de Clubul Tinerilor […] The post Makeathon la Clubul Tinerilor Makeri Cahul: provocări, prototipuri și tehnologie appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Moldovenii, cu mai multe prejudecăți de gen. Studiu: 62% consideră că „destinul femeii este familia și gospodăria” # NewsMaker
Dacă în 2021, circa 18% dintre cetățeni considerau că politica este un domeniu exclusiv masculin, în 2025 cifra a urcat la peste 26%. Datele au fost comunicate de reprezentanții Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, o asociație obștească care promovează egalitatea de gen și statutul femeii, care a realizat un raport. Mai mult, potrivit Centrului, peste 62% dintre […] The post Moldovenii, cu mai multe prejudecăți de gen. Studiu: 62% consideră că „destinul femeii este familia și gospodăria” appeared first on NewsMaker.
16:30
Parlamentul European solicită garantarea dreptului la avort în toate statele UE. Rezoluție # NewsMaker
Parlamentul European a adoptat pe 17 decembrie o rezoluție prin care solicită ca dreptul la avort să fie garantat în toate țările UE. Documentul susține inițiativa cetățenească europeană „My body, My choice”, care care vizează îmbunătățirea accesului femeilor din Europa la servicii de avort sigur și legal, printr-un mecanism voluntar de solidaritate financiară la nivelul […] The post Parlamentul European solicită garantarea dreptului la avort în toate statele UE. Rezoluție appeared first on NewsMaker.
15:50
Și-a incendiat mama imobilizată la pat și a încercat să omoare o tânără: un bărbat, condamnat la închisoare # NewsMaker
Un bărbat de 36 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de comiterea mai multor infracțiuni grave, inclusiv viol, tentativă de omor și omor săvârșit cu deosebită cruzime. Sentința a fost pronunțată pe 16 decembrie 2025, de instanța de judecată, anunță Procuratura raionului Căușeni, Oficiul […] The post Și-a incendiat mama imobilizată la pat și a încercat să omoare o tânără: un bărbat, condamnat la închisoare appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) Filat, față în față cu Plahotniuc/ Stare de urgență în Transnistria/ Grosu nu a descoperit America # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Grosu, după ce Comisia de la Veneția a criticat PACCO: „Nu a descoperit America”— Dodon le-a făcut cunoștință lui Candu și Plahotniuc: nu regret— Filat și Plahotniuc s-au întâlnit față în față după zece ani— Regiunea transnistreană, din nou în stare de […] The post (VIDEO) Filat, față în față cu Plahotniuc/ Stare de urgență în Transnistria/ Grosu nu a descoperit America appeared first on NewsMaker.
15:20
Baze de date din Moldova și Ucraina, acte false și avocați implicați: percheziții în România într-un dosar de obținere frauduloasă a cetățeniei # NewsMaker
37 de percheziții domiciliare au avut loc pe 18 decembrie în România, într-o investigație care vizează dobândirea frauduloasă a cetățeniei române. Procurorii români investighează o grupare constituită de șapte cetățeni ucraineni, sprijinită inclusiv de mai mulți avocați români. Perchezițiile au fost efectuate de procurorii Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte […] The post Baze de date din Moldova și Ucraina, acte false și avocați implicați: percheziții în România într-un dosar de obținere frauduloasă a cetățeniei appeared first on NewsMaker.
15:20
Inspectorii de muncă vor putea controla companiile în orice moment, fără avertizare. Proiectul de lege, votat în lectură finală # NewsMaker
Inspectorii de muncă vor putea pătrunde liber, fără înștiințare prealabilă, la orice oră din zi sau noapte, în orice unitate sau loc de muncă organizat de angajatori, indiferent dacă aceștia sunt persoane juridice sau fizice. Proiectul de lege care extinde atribuțiile inspectorilor în controlul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă a […] The post Inspectorii de muncă vor putea controla companiile în orice moment, fără avertizare. Proiectul de lege, votat în lectură finală appeared first on NewsMaker.
15:10
Fundația Moldcell a obținut Premiul de Argint la World Communication Awards 2025, una dintre cele mai importante competiții internaționale din industria telecomunicațiilor, la categoria Contribuție Socială. Distincția a fost acordată în urma unei competiții puternice, la care au aplicat 23 de organizații din întreaga lume, confirmând relevanța și impactul programelor dezvoltate de Fundația Moldcell în […] The post Fundația Moldcell a obținut Premiul de Argint la World Communication Awards 2025 appeared first on NewsMaker.
15:00
Regiunea transnistreană a intrat, din nou, în stare de urgență în economie. Măsura a fost instituită pentru o perioadă de 30 de zile, după ce Soviet Suprem de la Tiraspol a susținut în unanimitate propunerea liderului de facto al regiunii, Vadim Krasnoselski. Potrivit Tiraspolului, introducerea stării de urgență este o măsură temporară și este determinată […] The post Regiunea transnistreană intră din nou în stare de urgență economică, din cauza gazelor appeared first on NewsMaker.
