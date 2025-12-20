La Strășeni, este renovat un nou cartier din strada Veronica Micle

14:00

Marco Rubio a spus că negocierile pentru pacea din Ucraina au înregistrat progrese, dar mai există obstacole de depășit.Secretarul de stat american a spus vineri că negocierile pentru a încheia războiul din Ucraina nu au scopul de a impune un acord unei părți.Rubio a declarat că „s-au făcut progrese, dar că mai este cale de parcurs”, notează Noi.md cu referire la mediafax.ro.Vorbind cu